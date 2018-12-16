Пихлер устал и уходит. Инсайды Хохфильцена

Биатлон 16 декабря 2018 20:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Круглов Александр

Спецкор «Советского спорта» узнал причины непонимания Бабикова и Драчева, роль Губерниева в спасении российских биатлонистов и отличие расследований в отношении казахских и российских биатлонистов.

«Этот сезон последний в моей тренерской карьере»

После окончания мужской эстафеты мы столкнулись с Вольфгангом Пихлером в подтрибунном помещении. Он объяснил, почему не стал созывать пресс-конференцию и объяснять журналистам, что обвинения Родченкова в отношении российских биатлонистов не обоснованы. «Я дам всю, имеющуюся у меня информацию, комиссии IBU по расследованию этого дела в составе пяти человек. Если придать мои показания огласке сейчас, то это не создаст никакого эффекта, а так я постараюсь помочь российскому биатлону. Я знаю, что мы работали честно», – сказал Пихлер. Также он шокировал удивительной новостью: «Этот сезон будет последним в моей тренерской карьере. Я мог бы продолжать работать в Швеции, получал предложения и от других федераций, но чувствую, что время пришло. Я становлюсь старше и мне тяжело также упорно работать как раньше и проводить вдали от дома более 200 дней».

Губерниев разжег костер

Комментатор Дмитрий Губерниев стал тем человеком, который первым сообщил о визите полиции в расположение сборной России. После этого были подняты на помощь сотрудники консульства и посольства, спортсменов и персонал проконсультировали адвокаты, а чиновники IBU были вынуждены отвечать на неприятные вопросы. Останься все на тихой волне, как просили представители Венского департамента по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, мы могли бы узнать лишь из релиза IBU по итогам Исполкома, а решение могло быть неутешительным для российских спортсменов. Сам голос русского биатлона сказал, что свои действия согласовывал с серьезными людьми и лишь адекватная реакция нашей стороны помогла избежать произвола. Естественно подозрения не могли не отразиться на результатах, но худшего сценария удалось избежать. По крайней мере пока.

История Ильченко могла разрешиться раньше

Исполком IBU также утвердил переход из Белоруссии Кристины Ильченко, которая с 1 января нового года сможет беспрепятственно выступать за сборную России, но отбираться туда ей придется заново через «Ижевскую винтовку». Таковы критерии, принятые СБР, однако дело здесь не в бездействии IBU, а в отсутствии своевременной заявки с российской стороны. Ее пытались внести в список как новую спортсменку, а не перешедшую из другой страны. Из-за этого процесс и затянулся. Кстати, глава IBU Олле Далин заявил, что до сентября прекращает прием заявок до принятия новой конституции. Это означает, что находящиеся в стадии оформления молдавского гражданства Екатерина Шумилова, Павел Магазеев и Анастасия Толмачева смогут выступать за новую страну только со следующего сезона. Эту новость генеральный секретарь Молдавской федерации биатлона Петру Брия узнал от автора этих строк и был неприятно удивлен. Зато где-то обрадовался Алексей Слепов, которого также звали в Молдавию весной.

Почему казахов отстранили, а россиян нет

История с обысками и обвинениями сборной Казахстана лишь на первый взгляд напоминает произошедшее вокруг сборной России, однако на самом деле там есть разница, а потому и решения получились не симметричными. Дело в том, что вещественные улики против наших соседей были найдены в выброшенной на заправке коробке. Возможно, там содержались капельница запрещенного размера и какие-то еще предметы, косвенно свидетельствующие о нарушении антидопинговых правил. Против россиян таких аргументов нет, а попросту говоря нет никаких аргументов, иначе дело также закончилось бы обыском и обязательным посещением полицейского участка.

Показательная порка Бабикова

Антона Бабикова в Нове-Место не будет. Таково решение президента СБР Владимира Драчева. На него еще попытается повлиять главный тренер Анатолий Хованцев, который был готов вызвать его в команду и даже заявить в эстафету. Возможно, выскажутся и другие тренеры. Дело в том, что Бабикову было предложено приехать в Хохфильцен на эстафету, но тренеры резервной команды и врач не рекомендовали ему переезд из-за плохого самочувствия после спринта. Драчев заявил, что раз он не хочет выступать в Кубке мира, то и не будет по крайней мере до Нового года. Казалось бы простое недопонимание вредит интересам команды, но и президента можно понять, ведь если не установить в команде дисциплину сразу, то потом это сделать будет труднее.

Факт налицо: Бабиков нарушил элементарную субординацию. После заявления Драчева о его отказе бежать эстафету (вероятно, президент просто неудачно констатировал факт) он выступил с публичным опровержением в соцсетях, выставив руководителя не в лучшем виде. Ничего не мешало Антону лично позвонить Драчеву и Хованцеву, расставить все точки над i и дать согласованную и единую позицию в СМИ на следующий день. В очередной раз излишняя искренность и открытость сыграла с ним злую шутку. Впрочем, поговорить и ударить по рукам еще не поздно.