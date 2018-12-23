Роковые тройки. Ошибки на стрельбе помешали Юрловой попасть в медали в масс-старте - Советский спорт
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    • Биатлон23 декабря 2018 19:22Источник: «Советский спорт»Автор: Мысин Николай

    Роковые тройки. Ошибки на стрельбе помешали Юрловой попасть в медали в масс-старте

    Три промаха на три часа на третьем рубеже лишили Екатерину Юрлову-Перхт возможной медали в последней гонке года. В итоге она стала лишь 9-й. Зато победный дубль у Словакии – золото в масс-старте завоевала Анастасия Кузьмина, серебро – у Паулины Фиалковой.

    ВЕТЕР ПРОТИВ ЮРЛОВОЙ

    Три круга. Ровно три круга продержалась в лидерах Екатерина Юрлова-Перхт. Два точных огневых рубежа и место в топ-5. Достаточно, чтобы надежда на новую медаль не только появилась (так-то она была изначально), но серьезно окрепла! Увы, но предпоследняя стрельба изменила все за полминуты. Три промаха – и вместо борьбы за награды россиянка будет в лучшем случае претендовать на место в десятке.

    - Я не справилась с ветром, - признается Екатерина. – Он сильно дул слева и все выстрелы пришлись на три часа – их просто сдуло. Обидно. Да и в целом состояние у меня среднее – как и на протяжении предыдущих двух гонок. Правда, хочется сказать спасибо сервису – таких лыж, как у меня, сегодня не было ни у кого! На первых кругах просто хотелось подтолкнуть Вирер – проезжала мимо с нее с огромной скоростью!

    Эх, скорость, скорость – к ней бы точности добавить… Как у Евгения Гараничева в масс-старте мужском. Вот уж кто удивил чистой работой на всех рубежах. И итоговой бронзой. Но Юрлова-Перхт такой темп не выдержала. Итог – только 9-е место. Вторая наша участница гонки – Ирина Старых – провалилась совсем. Четыре промаха и место в тройке… с конца (28-я позиция).

    ДУБЛЬ СЛОВАКИИ

    Зато насколько хороша Кузьмина!

    Нове-Место – конечно же, Чехия, но и Словакия – под боком. Не так давно были одной страной! Может, этот фактор так повлиял на выступление девушек из словацкой сборной? Впрочем, привыкайте. Анастасия Кузьмина – уже почти легенда. Паулина Фиалкова тоже давно доказала, что может в скором времени стать полноценной звездой.

    Пусть Доротея Вирер отчаянно пыталась добиться победы, которую на финишных 100 метрах уступила вчера, в гонке преследования, но сил у итальянки не хватило. Их было достаточно, чтобы первой уехать на заключительный круг. Кузьмина, допустив промах на второй стойке уже первым выстрелом, долго выцеливала последний патрон. В итоге Вирер (тоже с промахом) успела и догнать, и обойти олимпийскую чемпионку. Но сразу стало понятно – ногами с Настей ей поспорить не удастся. Анастасия быстро умчится вперед. К своей очередной победе.

    Тот факт, что даже серебро Доротея взять не сумела – вот это был легкий сюрприз. Но вся энергия кончилась за пару километров до финиша. Фиалкова и Анаис Шевалье проносятся мимо, словно на ускорителях. У Словакии – дубль, у Франции – бронза, у лидера сезона – только четвертое место.

    #кубок мира по биатлону#юрлова-перхт екатерина#кузьмина анастасия#фиалкова полина
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