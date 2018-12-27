С условиями отбора определились. Цветков на пути к возвращению

Биатлон 27 декабря 2018 19:44 Источник: «Советский спорт» Автор: Круглов Александр

В Ижевске на тренерском совещании уточнили критерии отбора, а Максим Цветков сделал очередную заявку на возвращение в команду.

Цветков молчит, но лидирует

В Ижевске мужчины снова бежали спринт, но это был не "день сурка". За ночь здесь навалило почти полметра снега, трасса стала более медленной и вязкой, а сильный мороз немного отступил. Сервисерам это добавило хлопот, но поздний старт гонки давал возможность и тщательно подготовиться. Неудивительно, что у гонки в других условиях получились совсем другие герои, впрочем, с одним исключением.

Максим Цветков, похоже, не зря проводил время в Обертиллиахе и постепенно набирает форму. Во втором спринте он допустил один промах, но по лыжне бежал уже гораздо бодрее. Лишь стартовавший позже по более обкатанной трассе хантымансиец Вадим Филимонов сумел опередить его на секунду. Общение с прессой Цветков по-прежнему игнорирует, но в церемонии награждения он в этот раз принял участие. Как рассказал мне техделегат соревнований Владимир Брагин, не было речи о каком-то демарше или неуважении. Тренеры сказали Максиму, что официальная церемония награждения по всем дисциплинам пройдет 29 декабря, а про цветочную церемонию забыли предупредить.

По набранным очкам в зачет отбора Цветков сейчас лидер. Ждет его в сборной и главный тренер Анатолий Хованцев. "У нас отбор пока не закончен, но шансы Максима очень высокие. После Контиолахти он пытался выступать в России, но затем откатывался в Обертиллиахе. Конечно, хотелось бы, чтобы он поживее бежал, чтобы составлять конкуренцию на Кубке мира, но пока показал два хороших результата.

Не день Алексеев

Другой именитый "пациент" Алексей Волков скорее мертв, чем жив. О былой скорости ему пока приходится лишь мечтать, а после двух промахов на лежке он и вовсе решил завершить гонку досрочно. Даже в своей родной команде Югры Алексей сейчас далеко не лидер. Целая плеяда местных биатлонистов задает тон на Кубке России этого сезона. Семен Сучилов сегодня показал лучший ход на дистанции, Иван Томилов поднялся на третью ступень пьедестала, а Вадим Филимонов и вовсе победил и теперь претендует на попадание на Кубок IBU.

"Вчера на пристрелке я увидел своего первого тренера Виктора Максимовича Чингалаева, что стало для меня приятным сюрпризом. Он привел меня в биатлон, а вечером провел душевный разговор, сказал: «Не унывай, я в тебя верю». Он придал мне много мотивации, поэтому сегодняшнюю победу я посвящаю ему", - рассказал Филимонов после финиша, а также отметил, что готов соревноваться и на международном уровне, где ему довелось выступить только на Универсиаде.

Зато вчерашний триумфатор Алексей Слепов с большим трудом замкнул двадцатку. Для него, как и для Волкова гонка была закончена уже после "лежки". Помимо трех промахов, он очень много времени потратил на стрельбу. Но в отличие от олимпийского чемпиона, его питерский тезка решил закончить гонку. Стабильный результат показал и Павел Магазеев, который ждет молдавского гражданства. Ко вчерашней бронзе он добавил солидные очки за сегодняшнее четвертое место.

В зачет пойдут все три гонки

После гонки президент СБР Владимир Драчев и главный тренер Анатолий Хованцев провели тренерское совещание. Главным вопросом были критерии отбора на январские этапы, которые согласно официальной формулировке можно было трактовать как угодно. В итоге большинство решило, что зачетные очки должны считаться по итогам всех трех гонок в Ижевске, а потому те, кто пропустил или провалил один старт уже окажутся в проигрышном положении.

Другим важным вопросом была синхронизация календаря Кубка России с международными соревнованиями. Поступило предложение проводить активнее ротацию, мотивировать участников всех этапов Кубка России, а не только тех, которые носят отборочный статус. В частности в будущем предлагается лидеров Кубка России по итогам трех этапов автоматически брать на Кубок IBU. После официальной части начались прения в отдельных группах. Александр Касперович что-то эмоционально доказывал Владимиру Драчеву, а Валерий Захаров беседовал с Анатолием Хованцевым, с которым его давно связывают приятельские отношения. Теперь критерии, когда критерии отбора всем понятны, затягивать с объявлением состава никто не будет. Все узнают его 29 декабря, вскоре после завершения заключительных стартов.

Кубок России. Ижевск. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Вадим Филимонов (ХМАО) – 29:56.4 (1)

2. Максим Цветков (Москва) +1.1 (1)

3. Иван Томилов (ХМАО) +21.1 (1)

4. Павел Магазеев (Санкт-Петербург) +22.0 (2)

5. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +29.2 (2)

6. Максим Буртасов (Новосибирская область) +32.4 (1)

7. Семен Сучилов (ХМАО) +40.8 (3)

8. Алексей Корнев (ХМАО) +43.3 (1)

9. Никита Поршнев (ХМАО) +47.8 (2)

10. Алексей Петров (Республика Башкортостан) +49.9 (2)