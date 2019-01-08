Логинов заменил Шипулина, но дальше – дыра. Итоги трети сезона в мужской сборной - Советский спорт
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Биатлон08 января 2019 09:53Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

Логинов заменил Шипулина, но дальше – дыра. Итоги трети сезона в мужской сборной

В четверг, 10 января, возобновляется Кубок мира по биатлону. Перед 4-м этапом анализируем результаты первых трех: что изменилось в сборной России?

Год назад «Советский спорт» уже использовал эту схему. Рождественская пауза удобный момент, чтобы оценить происходящее в нашей команде: треть сезона уже позади, а на носу – классическая связка январских этапов Оберхоф-Рупольдинг-Антерсельва.

Верхняя часть «айсберга» мужской сборной общеизвестна: несмотря на отсутствие многолетнего лидера Антона Шипулина, недавно объявившего о завершении карьеры, наши в девяти декабрьских гонках взяли пять медалей взамен прошлогодней одной. Плюс новое руководство СБР, новые тренеры команды и новые правила отбора в нее, ставшие камнем преткновения для таких вроде бы признанных звезд, как Антон Бабиков с Максимом Цветковым. Первый в декабре ограничился 80-м местом в спринте в Нове-Место (скандал с неудавшимся вызовом Бабикова на эстафету в Хохфильцен с Кубка IBU оставим в стороне), второй дебютирует в КМ-2018/19 только теперь, в Оберхофе.

То есть, сборная по сравнению с прошлым сезоном выступает не без одного, а без трех ведущих биатлонистов. А медалей – все равно больше. Выходит, все хорошо? По крайней мере, именно такова общепринятая точка зрения…

Увы, подробный разбор ее опровергает.

ЛИДЕР И ПУСТОТА

Взгляните на очки россиян в общем зачете Кубка мира: их сумма в полтора раза меньше, чем на предыдущий Новый год. «-263» одним махом! Хотя по календарям гонок декабрь-2018 идентичен декабрю-2017. И никакого прогресса в Кубке наций – а ведь старт прошлого сезона (пусть и при Шипулине) был едва ли не худшим в российской истории.

Да, Александр Логинов – действительно хорош. Именно ему принадлежат четыре из пяти российских медалей нынешнего Кубка мира. А второе место в КМ и лишь 15 секунд отставания «ногами» от лидера (то есть, считайте, от Йоханнеса Бе, с которым даже Мартен Фуркад ничего не может сделать) на каждые 10 км в Нове-Место – это поистине впечатляет. Такие скорости и Шипулину были подвластны лишь изредка, на самых пиках. Логинов же (см. таблицу) прибавляет «ходом» с каждым этапом. Интересно, что будет, если в январе он прибавит еще?..

Хотя прибавлять Логинову вообще-то надо в стрельбе, особенно стоя. Здесь по проценту попаданий он еще заметно уступает Шипулину. Впрочем, в данном случае статистика немного лукавит. Чистых гонок с максимум одним промахом у Логинова не меньше (потому и медалей много – скорость-то высока), а вот если что-то не пошло, он запросто может махнуть мимо две-три штуки на одном рубеже. Видимо, опыта еще не хватает.

Но это – все-таки подробности. Очевидно, что новый лидер у сборной есть и этот лидер весьма неслабый. Проблемы начинаются дальше, за логиновской спиной. Сильно сомневаюсь, что у России когда-то такое было: лишь один биатлонист в топ-20 общего кубкового зачета.

Возьмем, к примеру, Матвея Елисеева. Интересный молодой (25 лет) парень, прилично бежит, очень быстрая «стойка», но как упадет с винтовкой на коврик в горизонтальное положение полная беда. А ведь с «лежки» любая гонка по сути и начинается. Поди потом всех догони. Хотя у Дмитрия Малышко, который как раз ветеран, стрельба лежа в декабре даже еще хуже: 72 процента против 73-х. Что на самом деле кошмарное одно и то же. И ведь эти показатели еще не самые плохие в команде.

Зато у Евгения Гараничева с «лежкой» полный ажур. Только это совсем не тот Гараничев, которого мы знаем и любим, потому что он не бежит. Еще пару лет назад мог на лыжне покусать любого, вплоть до Фуркада, а сейчас тихо хватает по полминуты на каждом круге. Впрочем, может еще разбежится. На 3-м этапе в Нове-Место вроде начал оживать, в масс-старте «с нолем» даже бронзу взял.

МЕСТ В КОМАНДЕ – ШЕСТЬ, А «ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ» – ЧЕТЫРЕ

Кто еще? А никого! Если в женской сборной, о которой речь пойдет в следующей статье, эксперимент с новым отбором удался, то про мужскую половину этого, увы, никак не скажешь. Здесь просел не только второй, средний этаж команды, но и третий. Ни Алексей Слепов с Эдуардом Латыповым, откатавшие этапы в Поклюке и Хохфильцене, ни сменившие их в Нове-Место Александр Поварницын с Бабиковым, не добыли в Кубке мира ни одного зачетного очка, словно их там вообще не было. Так, гуляли по никому не нужным местам от пятого десятка и ниже. Вместо шести «живых» человек в команде было, считай, по четыре.

Теперь вот в первой сборной решили попробовать Семена Сучилова и Цветкова. На «Ижевской винтовке» (ну да, типа спортивный принцип) оба были очень даже ничего. Только Оберхоф – это вам, пардон, не Ижевск, там и трассы, и соперники совершенно другие. Может, в России перевелись сильные биатлонисты и они просто отбирают «из ничего»?..

Не будем пока торопиться с выводами. Один месяц – это, в конце концов, только один месяц. И потом, главная приманка у нас в любом случае есть. По имени Александр, по фамилии Логинов. Сколько ему там до Бе-то осталось? 116 очков? Х-м...

МУЖСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПОСЛЕ ТРЕХ ЭТАПОВ КУБКА МИРА В ЭТОМ И ПРОШЛОМ СЕЗОНАХ

2018/19

2017/18

Медали

5 (0+2+3)

1 (0+0+1)

Лучшее место в общем зачете

2 (Логинов, 312 очков)

5 (Шипулин, 269 очков)

В топ-10 общего зачета

1 (Логинов)

1 (Шипулин)

В топ-20 общего зачета

1

3 (Бабиков – 15, Логинов – 17)

В топ-30 общего зачета

4 (Елисеев – 21, Гараничев – 25, Малышко – 30)

6 (Елисеев – 25, Гараничев – 30)

Всего очков в общий зачет

664

927

Место в Кубке наций

4 (2104 очка)

4 (2036 очков)

Среднее отставание «ходом» от лучшего в гонке по этому показателю на отрезке в 10 км*

2018/19

Этап 1

2018/19

Этап 2

2018/19

Этап 3

2018/19

Этапы 1-3

2017/18

Этапы 1-3

Александр Логинов

+42,1

+25,0

+15,0

+29,1

+37,3

Матвей Елисеев

+57,9

+33,2

+51,1**

+48,5**

+1.19,9

Евгений Гараничев

+55,0

+1.15,5

+52,4

+58,5

+53,8

Дмитрий Малышко

+1.11,0

+1.04,5

+1.14,7

+1.10,4

-

Антон Бабиков

-

-

+1.56,1

+1.56,1

+58,9

Алексей Слепов

+1.01,7

+1.28,5

-

+1.13,2

-

Эдуард Латыпов

+1.23,2

+1.21,8

-

+1.22,8

-

Александр Поварницын

-

-

+1.22,0

+1.22,0

-

Антон Шипулин

-

-

-

-

+48,2

Максим Цветков

-

-

-

-

+1.05,4

Вся команда

+1.01,0

+57,7

+1.05,1

+1.01,3

+59,1

* Без учета одиночных смешанных эстафет.

** Без учета масс-старта, где Елисеев сломал лыжу и проиграл «ходом» больше четырех минут.

Точность стрельбы в процентах

2018/19

2017/18

Лежа

Стоя

Всего

Лежа

Стоя

Всего

Логинов

88,5 (69/78)

82,1 (64/78)

85,3 (133/156)

86,2 (56/65)

80,0 (52/65)

83,1 (108/130)

Елисеев

73,2 (52/71)

81,9 (59/72)

77,6 (111/143)

76,6 (59/77)

79,7 (59/74)

78,1 (118/151)

Гараничев

93,3 (70/75)

86,8 (66/76)

90,1 (136/151)

87,7 (57/65)

76,9 (50/65)

82,3 (107/130)

Малышко

72,7 (48/66)

88,1 (59/67)

80,5 (107/133)

-

-

-

Бабиков

60,0 (3/5)

80,0 (4/5)

70,0 (7/10)

90,0 (63/70)

87,5 (63/72)

88,7 (126/142)

Слепов

70,0 (21/30)

83,3 (25/30)

76,7 (46/60)

-

-

-

Латыпов

81,1 (30/37)

74,3 (26/35)

77,8 (56/72)

-

-

-

Поварницын

60,0 (3/5)

80,0 (4/5)

70,0 (7/10)

-

-

-

Шипулин

-

-

-

92,2 (71/77)

88,6 (70/79)

90,4 (141/156)

Цветков

-

-

-

91,7 (55/60)

85,9 (55/64)

88,7 (110/124)

Вся команда

80,7 (296/367)

83,4 (307/368)

82,0 (603/735)

87,5 (371/424)

83,4 (358/429)

85,5 (729/853)

КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ СЕЗОНА-2018/19

10-13 января

Кубок мира. 4-й этап

Оберхоф (Германия)

16-20 января

Кубок мира. 5-й этап

Рупольдинг (Германия)

24-27 января

Кубок мира. 6-й этап

Антерсельва (Италия)

7-10 февраля

Кубок мира. 7-й этап

Кэнмор (Канада)

14-17 февраля

Кубок мира. 8-й этап

Солт-Лейк-Сити (США)

20-24 февраля

Чемпионат Европы

Раубичи (Белоруссия)

7-17 марта

Чемпионат мира

Эстерсунд (Швеция)

21-24 марта

Кубок мира. 9-й этап

Холменколлен (Норвегия)

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