Логинов заменил Шипулина, но дальше – дыра. Итоги трети сезона в мужской сборной

В четверг, 10 января, возобновляется Кубок мира по биатлону. Перед 4-м этапом анализируем результаты первых трех: что изменилось в сборной России?
Год назад «Советский спорт» уже использовал эту схему. Рождественская пауза – удобный момент, чтобы оценить происходящее в нашей команде: треть сезона уже позади, а на носу – классическая связка январских этапов Оберхоф-Рупольдинг-Антерсельва.
Верхняя часть «айсберга» мужской сборной общеизвестна: несмотря на отсутствие многолетнего лидера Антона Шипулина, недавно объявившего о завершении карьеры, наши в девяти декабрьских гонках взяли пять медалей взамен прошлогодней одной. Плюс новое руководство СБР, новые тренеры команды – и новые правила отбора в нее, ставшие камнем преткновения для таких вроде бы признанных звезд, как Антон Бабиков с Максимом Цветковым. Первый в декабре ограничился 80-м местом в спринте в Нове-Место (скандал с неудавшимся вызовом Бабикова на эстафету в Хохфильцен с Кубка IBU оставим в стороне), второй дебютирует в КМ-2018/19 только теперь, в Оберхофе.
То есть, сборная по сравнению с прошлым сезоном выступает не без одного, а без трех ведущих биатлонистов. А медалей – все равно больше. Выходит, все хорошо? По крайней мере, именно такова общепринятая точка зрения…
Увы, подробный разбор ее опровергает.
Взгляните на очки россиян в общем зачете Кубка мира: их сумма в полтора раза меньше, чем на предыдущий Новый год. «-263» одним махом! Хотя по календарям гонок декабрь-2018 идентичен декабрю-2017. И никакого прогресса в Кубке наций – а ведь старт прошлого сезона (пусть и при Шипулине) был едва ли не худшим в российской истории.
Да, Александр Логинов – действительно хорош. Именно ему принадлежат четыре из пяти российских медалей нынешнего Кубка мира. А второе место в КМ и лишь 15 секунд отставания «ногами» от лидера (то есть, считайте, от Йоханнеса Бе, с которым даже Мартен Фуркад ничего не может сделать) на каждые 10 км в Нове-Место – это поистине впечатляет. Такие скорости и Шипулину были подвластны лишь изредка, на самых пиках. Логинов же (см. таблицу) прибавляет «ходом» с каждым этапом. Интересно, что будет, если в январе он прибавит еще?..
Хотя прибавлять Логинову вообще-то надо в стрельбе, особенно стоя. Здесь по проценту попаданий он еще заметно уступает Шипулину. Впрочем, в данном случае статистика немного лукавит. Чистых гонок с максимум одним промахом у Логинова не меньше (потому и медалей много – скорость-то высока), а вот если что-то не пошло, он запросто может махнуть мимо две-три штуки на одном рубеже. Видимо, опыта еще не хватает.
Но это – все-таки подробности. Очевидно, что новый лидер у сборной есть и этот лидер – весьма неслабый. Проблемы начинаются дальше, за логиновской спиной. Сильно сомневаюсь, что у России когда-то такое было: лишь один биатлонист в топ-20 общего кубкового зачета.
Возьмем, к примеру, Матвея Елисеева. Интересный молодой (25 лет) парень, прилично бежит, очень быстрая «стойка», но как упадет с винтовкой на коврик в горизонтальное положение – полная беда. А ведь с «лежки» любая гонка по сути и начинается. Поди потом всех догони. Хотя у Дмитрия Малышко, который как раз ветеран, стрельба лежа в декабре даже еще хуже: 72 процента против 73-х. Что на самом деле кошмарное одно и то же. И ведь эти показатели – еще не самые плохие в команде.
Зато у Евгения Гараничева с «лежкой» – полный ажур. Только это совсем не тот Гараничев, которого мы знаем и любим, потому что он – не бежит. Еще пару лет назад мог на лыжне покусать любого, вплоть до Фуркада, а сейчас тихо хватает по полминуты на каждом круге. Впрочем, может еще разбежится. На 3-м этапе в Нове-Место вроде начал оживать, в масс-старте «с нолем» даже бронзу взял.
Кто еще? А никого! Если в женской сборной, о которой речь пойдет в следующей статье, эксперимент с новым отбором удался, то про мужскую половину этого, увы, никак не скажешь. Здесь просел не только второй, средний этаж команды, но и третий. Ни Алексей Слепов с Эдуардом Латыповым, откатавшие этапы в Поклюке и Хохфильцене, ни сменившие их в Нове-Место Александр Поварницын с Бабиковым, не добыли в Кубке мира ни одного зачетного очка, словно их там вообще не было. Так, гуляли по никому не нужным местам от пятого десятка и ниже. Вместо шести «живых» человек в команде было, считай, по четыре.
Теперь вот в первой сборной решили попробовать Семена Сучилова и Цветкова. На «Ижевской винтовке» (ну да, типа спортивный принцип) оба были очень даже ничего. Только Оберхоф – это вам, пардон, не Ижевск, там и трассы, и соперники совершенно другие. Может, в России перевелись сильные биатлонисты и они просто отбирают «из ничего»?..
Не будем пока торопиться с выводами. Один месяц – это, в конце концов, только один месяц. И потом, главная приманка у нас в любом случае есть. По имени Александр, по фамилии Логинов. Сколько ему там до Бе-то осталось? 116 очков? Х-м...
МУЖСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПОСЛЕ ТРЕХ ЭТАПОВ КУБКА МИРА В ЭТОМ И ПРОШЛОМ СЕЗОНАХ
2018/19
2017/18
Медали
5 (0+2+3)
1 (0+0+1)
Лучшее место в общем зачете
2 (Логинов, 312 очков)
5 (Шипулин, 269 очков)
В топ-10 общего зачета
1 (Логинов)
1 (Шипулин)
В топ-20 общего зачета
1
3 (Бабиков – 15, Логинов – 17)
В топ-30 общего зачета
4 (Елисеев – 21, Гараничев – 25, Малышко – 30)
6 (Елисеев – 25, Гараничев – 30)
Всего очков в общий зачет
664
927
Место в Кубке наций
4 (2104 очка)
4 (2036 очков)
Среднее отставание «ходом» от лучшего в гонке по этому показателю на отрезке в 10 км*
2018/19
Этап 1
2018/19
Этап 2
2018/19
Этап 3
2018/19
Этапы 1-3
2017/18
Этапы 1-3
Александр Логинов
+42,1
+25,0
+15,0
+29,1
+37,3
Матвей Елисеев
+57,9
+33,2
+51,1**
+48,5**
+1.19,9
Евгений Гараничев
+55,0
+1.15,5
+52,4
+58,5
+53,8
Дмитрий Малышко
+1.11,0
+1.04,5
+1.14,7
+1.10,4
-
Антон Бабиков
-
-
+1.56,1
+1.56,1
+58,9
Алексей Слепов
+1.01,7
+1.28,5
-
+1.13,2
-
Эдуард Латыпов
+1.23,2
+1.21,8
-
+1.22,8
-
Александр Поварницын
-
-
+1.22,0
+1.22,0
-
Антон Шипулин
-
-
-
-
+48,2
Максим Цветков
-
-
-
-
+1.05,4
Вся команда
+1.01,0
+57,7
+1.05,1
+1.01,3
+59,1
* Без учета одиночных смешанных эстафет.
** Без учета масс-старта, где Елисеев сломал лыжу и проиграл «ходом» больше четырех минут.
Точность стрельбы в процентах
2018/19
2017/18
Лежа
Стоя
Всего
Лежа
Стоя
Всего
Логинов
88,5 (69/78)
82,1 (64/78)
85,3 (133/156)
86,2 (56/65)
80,0 (52/65)
83,1 (108/130)
Елисеев
73,2 (52/71)
81,9 (59/72)
77,6 (111/143)
76,6 (59/77)
79,7 (59/74)
78,1 (118/151)
Гараничев
93,3 (70/75)
86,8 (66/76)
90,1 (136/151)
87,7 (57/65)
76,9 (50/65)
82,3 (107/130)
Малышко
72,7 (48/66)
88,1 (59/67)
80,5 (107/133)
-
-
-
Бабиков
60,0 (3/5)
80,0 (4/5)
70,0 (7/10)
90,0 (63/70)
87,5 (63/72)
88,7 (126/142)
Слепов
70,0 (21/30)
83,3 (25/30)
76,7 (46/60)
-
-
-
Латыпов
81,1 (30/37)
74,3 (26/35)
77,8 (56/72)
-
-
-
Поварницын
60,0 (3/5)
80,0 (4/5)
70,0 (7/10)
-
-
-
Шипулин
-
-
-
92,2 (71/77)
88,6 (70/79)
90,4 (141/156)
Цветков
-
-
-
91,7 (55/60)
85,9 (55/64)
88,7 (110/124)
Вся команда
80,7 (296/367)
83,4 (307/368)
82,0 (603/735)
87,5 (371/424)
83,4 (358/429)
85,5 (729/853)
КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ СЕЗОНА-2018/19
10-13 января
Кубок мира. 4-й этап
Оберхоф (Германия)
16-20 января
Кубок мира. 5-й этап
Рупольдинг (Германия)
24-27 января
Кубок мира. 6-й этап
Антерсельва (Италия)
7-10 февраля
Кубок мира. 7-й этап
Кэнмор (Канада)
14-17 февраля
Кубок мира. 8-й этап
Солт-Лейк-Сити (США)
20-24 февраля
Чемпионат Европы
Раубичи (Белоруссия)
7-17 марта
Чемпионат мира
Эстерсунд (Швеция)
21-24 марта
Кубок мира. 9-й этап
Холменколлен (Норвегия)