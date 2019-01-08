Логинов заменил Шипулина, но дальше – дыра. Итоги трети сезона в мужской сборной

Биатлон 08 января 2019 09:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В четверг, 10 января, возобновляется Кубок мира по биатлону. Перед 4-м этапом анализируем результаты первых трех: что изменилось в сборной России?

Год назад «Советский спорт» уже использовал эту схему. Рождественская пауза – удобный момент, чтобы оценить происходящее в нашей команде: треть сезона уже позади, а на носу – классическая связка январских этапов Оберхоф-Рупольдинг-Антерсельва.

Верхняя часть «айсберга» мужской сборной общеизвестна: несмотря на отсутствие многолетнего лидера Антона Шипулина, недавно объявившего о завершении карьеры, наши в девяти декабрьских гонках взяли пять медалей взамен прошлогодней одной. Плюс новое руководство СБР, новые тренеры команды – и новые правила отбора в нее, ставшие камнем преткновения для таких вроде бы признанных звезд, как Антон Бабиков с Максимом Цветковым. Первый в декабре ограничился 80-м местом в спринте в Нове-Место (скандал с неудавшимся вызовом Бабикова на эстафету в Хохфильцен с Кубка IBU оставим в стороне), второй дебютирует в КМ-2018/19 только теперь, в Оберхофе.

То есть, сборная по сравнению с прошлым сезоном выступает не без одного, а без трех ведущих биатлонистов. А медалей – все равно больше. Выходит, все хорошо? По крайней мере, именно такова общепринятая точка зрения…

Увы, подробный разбор ее опровергает.

ЛИДЕР И ПУСТОТА

Взгляните на очки россиян в общем зачете Кубка мира: их сумма в полтора раза меньше, чем на предыдущий Новый год. «-263» одним махом! Хотя по календарям гонок декабрь-2018 идентичен декабрю-2017. И никакого прогресса в Кубке наций – а ведь старт прошлого сезона (пусть и при Шипулине) был едва ли не худшим в российской истории.

Да, Александр Логинов – действительно хорош. Именно ему принадлежат четыре из пяти российских медалей нынешнего Кубка мира. А второе место в КМ и лишь 15 секунд отставания «ногами» от лидера (то есть, считайте, от Йоханнеса Бе, с которым даже Мартен Фуркад ничего не может сделать) на каждые 10 км в Нове-Место – это поистине впечатляет. Такие скорости и Шипулину были подвластны лишь изредка, на самых пиках. Логинов же (см. таблицу) прибавляет «ходом» с каждым этапом. Интересно, что будет, если в январе он прибавит еще?..

Хотя прибавлять Логинову вообще-то надо в стрельбе, особенно стоя. Здесь по проценту попаданий он еще заметно уступает Шипулину. Впрочем, в данном случае статистика немного лукавит. Чистых гонок с максимум одним промахом у Логинова не меньше (потому и медалей много – скорость-то высока), а вот если что-то не пошло, он запросто может махнуть мимо две-три штуки на одном рубеже. Видимо, опыта еще не хватает.

Но это – все-таки подробности. Очевидно, что новый лидер у сборной есть и этот лидер – весьма неслабый. Проблемы начинаются дальше, за логиновской спиной. Сильно сомневаюсь, что у России когда-то такое было: лишь один биатлонист в топ-20 общего кубкового зачета.

Возьмем, к примеру, Матвея Елисеева. Интересный молодой (25 лет) парень, прилично бежит, очень быстрая «стойка», но как упадет с винтовкой на коврик в горизонтальное положение – полная беда. А ведь с «лежки» любая гонка по сути и начинается. Поди потом всех догони. Хотя у Дмитрия Малышко, который как раз ветеран, стрельба лежа в декабре даже еще хуже: 72 процента против 73-х. Что на самом деле кошмарное одно и то же. И ведь эти показатели – еще не самые плохие в команде.

Зато у Евгения Гараничева с «лежкой» – полный ажур. Только это совсем не тот Гараничев, которого мы знаем и любим, потому что он – не бежит. Еще пару лет назад мог на лыжне покусать любого, вплоть до Фуркада, а сейчас тихо хватает по полминуты на каждом круге. Впрочем, может еще разбежится. На 3-м этапе в Нове-Место вроде начал оживать, в масс-старте «с нолем» даже бронзу взял.

МЕСТ В КОМАНДЕ – ШЕСТЬ, А «ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ» – ЧЕТЫРЕ

Кто еще? А никого! Если в женской сборной, о которой речь пойдет в следующей статье, эксперимент с новым отбором удался, то про мужскую половину этого, увы, никак не скажешь. Здесь просел не только второй, средний этаж команды, но и третий. Ни Алексей Слепов с Эдуардом Латыповым, откатавшие этапы в Поклюке и Хохфильцене, ни сменившие их в Нове-Место Александр Поварницын с Бабиковым, не добыли в Кубке мира ни одного зачетного очка, словно их там вообще не было. Так, гуляли по никому не нужным местам от пятого десятка и ниже. Вместо шести «живых» человек в команде было, считай, по четыре.

Теперь вот в первой сборной решили попробовать Семена Сучилова и Цветкова. На «Ижевской винтовке» (ну да, типа спортивный принцип) оба были очень даже ничего. Только Оберхоф – это вам, пардон, не Ижевск, там и трассы, и соперники совершенно другие. Может, в России перевелись сильные биатлонисты и они просто отбирают «из ничего»?..

Не будем пока торопиться с выводами. Один месяц – это, в конце концов, только один месяц. И потом, главная приманка у нас в любом случае есть. По имени Александр, по фамилии Логинов. Сколько ему там до Бе-то осталось? 116 очков? Х-м...

МУЖСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПОСЛЕ ТРЕХ ЭТАПОВ КУБКА МИРА В ЭТОМ И ПРОШЛОМ СЕЗОНАХ

2018/19 2017/18 Медали 5 (0+2+3) 1 (0+0+1) Лучшее место в общем зачете 2 (Логинов, 312 очков) 5 (Шипулин, 269 очков) В топ-10 общего зачета 1 (Логинов) 1 (Шипулин) В топ-20 общего зачета 1 3 (Бабиков – 15, Логинов – 17) В топ-30 общего зачета 4 (Елисеев – 21, Гараничев – 25, Малышко – 30) 6 (Елисеев – 25, Гараничев – 30) Всего очков в общий зачет 664 927 Место в Кубке наций 4 (2104 очка) 4 (2036 очков)

Среднее отставание «ходом» от лучшего в гонке по этому показателю на отрезке в 10 км*

2018/19 Этап 1 2018/19 Этап 2 2018/19 Этап 3 2018/19 Этапы 1-3 2017/18 Этапы 1-3 Александр Логинов +42,1 +25,0 +15,0 +29,1 +37,3 Матвей Елисеев +57,9 +33,2 +51,1** +48,5** +1.19,9 Евгений Гараничев +55,0 +1.15,5 +52,4 +58,5 +53,8 Дмитрий Малышко +1.11,0 +1.04,5 +1.14,7 +1.10,4 - Антон Бабиков - - +1.56,1 +1.56,1 +58,9 Алексей Слепов +1.01,7 +1.28,5 - +1.13,2 - Эдуард Латыпов +1.23,2 +1.21,8 - +1.22,8 - Александр Поварницын - - +1.22,0 +1.22,0 - Антон Шипулин - - - - +48,2 Максим Цветков - - - - +1.05,4 Вся команда +1.01,0 +57,7 +1.05,1 +1.01,3 +59,1

* Без учета одиночных смешанных эстафет.

** Без учета масс-старта, где Елисеев сломал лыжу и проиграл «ходом» больше четырех минут.

Точность стрельбы в процентах

2018/19 2017/18 Лежа Стоя Всего Лежа Стоя Всего Логинов 88,5 (69/78) 82,1 (64/78) 85,3 (133/156) 86,2 (56/65) 80,0 (52/65) 83,1 (108/130) Елисеев 73,2 (52/71) 81,9 (59/72) 77,6 (111/143) 76,6 (59/77) 79,7 (59/74) 78,1 (118/151) Гараничев 93,3 (70/75) 86,8 (66/76) 90,1 (136/151) 87,7 (57/65) 76,9 (50/65) 82,3 (107/130) Малышко 72,7 (48/66) 88,1 (59/67) 80,5 (107/133) - - - Бабиков 60,0 (3/5) 80,0 (4/5) 70,0 (7/10) 90,0 (63/70) 87,5 (63/72) 88,7 (126/142) Слепов 70,0 (21/30) 83,3 (25/30) 76,7 (46/60) - - - Латыпов 81,1 (30/37) 74,3 (26/35) 77,8 (56/72) - - - Поварницын 60,0 (3/5) 80,0 (4/5) 70,0 (7/10) - - - Шипулин - - - 92,2 (71/77) 88,6 (70/79) 90,4 (141/156) Цветков - - - 91,7 (55/60) 85,9 (55/64) 88,7 (110/124) Вся команда 80,7 (296/367) 83,4 (307/368) 82,0 (603/735) 87,5 (371/424) 83,4 (358/429) 85,5 (729/853)

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