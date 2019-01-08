Команда ожила, ждем «Логинова в юбке». Итоги трети сезона в женской сборной

Биатлон 08 января 2019 19:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

По сравнению с мужской командой здесь намного больше новых лиц и, что самое важное, эти лица – живые. Совсем не то, что было год тому назад.

Как и в случае с сильным полом, самый говорящий показатель – сумма очков России в общем зачете Кубке мира. Она вдвое больше, чем после тех же трех этапов предыдущего сезона! Правда, тогда у наших биатлонисток имелось смягчающее обстоятельство: сниженная квота. Максимум по пять человек на каждую личную гонку, а не по шесть. Однако новая сборная (четверо из семи выступавших в КМ-2018/19 – дебютантки) превзошла не только старую, но и нынешнюю мужскую. Что по тем же очкам в общий зачет, что по положению в Кубке наций.

ОБНОВЛЕНИЕ СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»

Это, конечно, приятный сюрприз. А заодно и большой плюс новой системе отбора в команду, которая здесь (в отличие от мужчин) сработала прекрасно. Единственное исключение – Ульяна «ни хода, ни стрельбы» Кайшева, хотя ее-то как раз взяли по старинке: не по результатам контрольных гонок, а отдельным тренерским решением. И, как выяснилось, зря. Зато Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Валерия Васнецова, доселе толком никому не известные, выступили очень прилично. До пьедестала они, правда, не добрались (единственная бронза – в активе опытной Екатерины Юрловой-Перхт), но дело не в этом: на женскую сборную опять интересно смотреть!

С другой стороны, «Логиновых в юбке» здесь пока нет. Хотя Ирина Старых долго шла в первой десятке КМ и даже поднималась там все выше. Увы, на третьем, чешском этапе, ее силы стали явно заканчиваться, о чем свидетельствует резкое падение скорости на лыжне. Вообще, пройти весь декабрь без резких спадов сумела одна Юрлова, у которой «ход» – точно такой же, как год назад, с отклонением всего в одну десятую секунды.

Павлова в ее 25 на удивление ровно прошла Поклюку и Хохфильцен, но в Нове-Место из-за проблем со здоровьем на трассу не вышла, хотя в составе была. У Васильевой по ходу декабря форма изрядно скакала вверх-вниз, да и с «лежкой» регулярно возникали проблемы. Васнецова потрясла всех суперстрельбой на первом этапе (49 из 50!), однако под новый год явно стала и «ногами» выдыхаться, и все чаще мазать на рубежах. Хотя на следующий, январский этап в Оберхофе все трое все равно заявлены. Вместе с еще двумя новыми биатлонистками – Ларисой Куклиной и Светланой Мироновой, пусть последняя и не дебютантка.

Миронова с Куклиной должны добавить команде скоростей. А со стрельбой там и так все в полном порядке: под 90 процентов попаданий, а из положения лежа – так даже за. Мужчины о подобной меткости могут только мечтать.

ПО ДВЕ МИНУТЫ «ХОДОМ» УЖЕ НЕ ЛОВИМ

Любопытно, что на прошлый Новый год у женской сборной точность выстрелов с «лежки» была еще выше. Вообще 91,6. Но там имелись такие жуткие проблемы «ходом», что их и стопроцентной стрельбой исправить нельзя. Почти вся команда регулярно «ловила» в спринте по полторы-две минуты, и даже славящаяся своими лыжными качествами Миронова не шибко высовывалась из этого болота, массово ехавшего «в другую сторону». С таким убогим темпом не в мишени – в соперниц надо было пулями попадать. И не пневматическими, а шрапнелью, чтоб по несколько человек за один залп.

Теперь «ход» стал более-менее (Кайшева не в счет), стрельба в порядке, и в эстафете тренерам явно будет из кого выбирать. Не хватает, правда, медалей в личных гонках, где лишь Старых постоянно бродила рядом с пьедесталом да так на него ни разу и не взобралась. Посмотрим, удастся ли Мироновой-2019 убежать от себя самой годичной давности и хоть раз нормально попасть – тогда это вариант. Плюс настоятельно советую последить, как будет дальше прогрессировать Павлова. Уж больно легко и уверенно она ворвалась в Кубок мира: открыто болтает, радуется, никакой депрессухи. Одно слово: молодец.

Так что женская команда у нас в чем-то покруче мужской. Все течет, все бурлит, все постоянно меняется. Осталось дождаться, когда из этой «новой волны» появится настоящая звезда. Если она, конечно, появится – тут уж, пардон, никаких гарантий.

Логинов заменил Шипулина, но дальше – дыра. Итоги трети сезона в мужской сборной

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПОСЛЕ ТРЕХ ЭТАПОВ КУБКА МИРА В ЭТОМ И ПРОШЛОМ СЕЗОНАХ

2018/19 2017/18 Медали 1 (0+0+1) 0 Лучшее место в общем зачете 11 (Старых, 197) 14 (Юрлова-Перхт, 186) В топ-10 общего зачета 0 0 В топ-20 общего зачета 2 (Старых, Юрлова-Перхт – 16) 1 (Юрлова-Перхт) В топ-30 общего зачета 3 (Павлова – 26) 2 (Акимова – 25) Всего очков в общий зачет 693 377 Место в Кубке наций 3 (2135) 6 (1958)

Среднее отставание «ходом» от лучшего в гонке по этому показателю на отрезке в 10 км*

2018/19 Этап 1 2018/19 Этап 2 2018/19 Этап 3 2018/19 Этапы 1-3 2017/18 Этапы 1-3 Екатерина Юрлова-Перхт +1.19,8 +1.02,4 +1.01,5 +1.09,4 +1.09,5 Ирина Старых +58,5 +1.08,3 +1.52,6 +1.18,7 +1.51,3 Маргарита Васильева +1.15,2 +1.48,4 +37,7 +1.14,5 - Евгения Павлова +1.18,7 +1.20,5 - +1.19,5 - Анастасия Морозова - - +1.16,7 +1.16,7 - Валерия Васнецова +1.39,8 +1.37,7 +2.20,1 +1.43,8 - Ульяна Кайшева +2.11,8 +2.21,5 - +2.14,2 - Светлана Миронова - - - - +1.23,7 Татьяна Акимова - - - - +1.41,7 Виктория Сливко - - - - +1.51,8 Дарья Виролайнен - - - - +2.00,8 Ольга Подчуфарова - - - - +2.51,8 Вся команда +1.23,9 +1.23,8 +1.25,4 +1.24,3 +1.43,4

* Без учета одиночных смешанных эстафет.

Точность стрельбы в процентах

2018/19 2017/18 Лежа Стоя Всего Лежа Стоя Всего Павлова 97,8 (44/45) 93,5 (43/46) 95,6 (87/91) - - - Старых 90,8 (69/76) 92,0 (69/75) 91,4 (138/151) 84,6 (22/26) 84,6 (22,26) 84,6 (44/52) Васнецова 94,2 (49/52) 84,3 (43/51) 89,3 (92/103) - - - Юрлова-Перхт 94,7 (72/76) 76,6 (59/77) 85,6 (131/153) 90,8 (69/76) 84,4 (65/77) 87,6 (134/153) Васильева 74,3 (26/35) 91,4 (32/35) 82,9 (58/70) - - - Кайшева 84,4 (27/32) 80,6 (25/31) 82,5 (52/63) - - - Морозова 80,0 (12/15) 66,7 (10/15) 73,3 (22/30) - - - Подчуфарова - - - 93,3 (28/30) 87,1 (27/31) 90,2 (55/61) Акимова - - - 98,6 (69/70) 79,5 (58/73) 88,8 (127/143) Сливко - - - 97,8 (45/46) 79,6 (39/49) 88,4 (84/95) Виролайнен - - - 96,0 (24/25) 60,0 (15/25) 78,0 (39/50) Миронова - - - 71,4 (25/35) 77,1 (27/35) 74,3 (52/70) Вся команда 90,3 (299/331) 85,1 (281/330) 87,7 (580/661) 91,6 (282/308) 80,1 (253/316) 85,7 (535/624)

КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ СЕЗОНА-2018/19