Команда ожила, ждем «Логинова в юбке». Итоги трети сезона в женской сборной

По сравнению с мужской командой здесь намного больше новых лиц и, что самое важное, эти лица – живые. Совсем не то, что было год тому назад.
Как и в случае с сильным полом, самый говорящий показатель – сумма очков России в общем зачете Кубке мира. Она вдвое больше, чем после тех же трех этапов предыдущего сезона! Правда, тогда у наших биатлонисток имелось смягчающее обстоятельство: сниженная квота. Максимум по пять человек на каждую личную гонку, а не по шесть. Однако новая сборная (четверо из семи выступавших в КМ-2018/19 – дебютантки) превзошла не только старую, но и нынешнюю мужскую. Что по тем же очкам в общий зачет, что по положению в Кубке наций.
Это, конечно, приятный сюрприз. А заодно и большой плюс новой системе отбора в команду, которая здесь (в отличие от мужчин) сработала прекрасно. Единственное исключение – Ульяна «ни хода, ни стрельбы» Кайшева, хотя ее-то как раз взяли по старинке: не по результатам контрольных гонок, а отдельным тренерским решением. И, как выяснилось, зря. Зато Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Валерия Васнецова, доселе толком никому не известные, выступили очень прилично. До пьедестала они, правда, не добрались (единственная бронза – в активе опытной Екатерины Юрловой-Перхт), но дело не в этом: на женскую сборную опять интересно смотреть!
С другой стороны, «Логиновых в юбке» здесь пока нет. Хотя Ирина Старых долго шла в первой десятке КМ и даже поднималась там все выше. Увы, на третьем, чешском этапе, ее силы стали явно заканчиваться, о чем свидетельствует резкое падение скорости на лыжне. Вообще, пройти весь декабрь без резких спадов сумела одна Юрлова, у которой «ход» – точно такой же, как год назад, с отклонением всего в одну десятую секунды.
Павлова в ее 25 на удивление ровно прошла Поклюку и Хохфильцен, но в Нове-Место из-за проблем со здоровьем на трассу не вышла, хотя в составе была. У Васильевой по ходу декабря форма изрядно скакала вверх-вниз, да и с «лежкой» регулярно возникали проблемы. Васнецова потрясла всех суперстрельбой на первом этапе (49 из 50!), однако под новый год явно стала и «ногами» выдыхаться, и все чаще мазать на рубежах. Хотя на следующий, январский этап в Оберхофе все трое все равно заявлены. Вместе с еще двумя новыми биатлонистками – Ларисой Куклиной и Светланой Мироновой, пусть последняя и не дебютантка.
Миронова с Куклиной должны добавить команде скоростей. А со стрельбой там и так все в полном порядке: под 90 процентов попаданий, а из положения лежа – так даже за. Мужчины о подобной меткости могут только мечтать.
Любопытно, что на прошлый Новый год у женской сборной точность выстрелов с «лежки» была еще выше. Вообще 91,6. Но там имелись такие жуткие проблемы «ходом», что их и стопроцентной стрельбой исправить нельзя. Почти вся команда регулярно «ловила» в спринте по полторы-две минуты, и даже славящаяся своими лыжными качествами Миронова не шибко высовывалась из этого болота, массово ехавшего «в другую сторону». С таким убогим темпом не в мишени – в соперниц надо было пулями попадать. И не пневматическими, а шрапнелью, чтоб по несколько человек за один залп.
Теперь «ход» стал более-менее (Кайшева не в счет), стрельба в порядке, и в эстафете тренерам явно будет из кого выбирать. Не хватает, правда, медалей в личных гонках, где лишь Старых постоянно бродила рядом с пьедесталом да так на него ни разу и не взобралась. Посмотрим, удастся ли Мироновой-2019 убежать от себя самой годичной давности и хоть раз нормально попасть – тогда это вариант. Плюс настоятельно советую последить, как будет дальше прогрессировать Павлова. Уж больно легко и уверенно она ворвалась в Кубок мира: открыто болтает, радуется, никакой депрессухи. Одно слово: молодец.
Так что женская команда у нас в чем-то покруче мужской. Все течет, все бурлит, все постоянно меняется. Осталось дождаться, когда из этой «новой волны» появится настоящая звезда. Если она, конечно, появится – тут уж, пардон, никаких гарантий.
Логинов заменил Шипулина, но дальше – дыра. Итоги трети сезона в мужской сборной
ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПОСЛЕ ТРЕХ ЭТАПОВ КУБКА МИРА В ЭТОМ И ПРОШЛОМ СЕЗОНАХ
2018/19
2017/18
Медали
1 (0+0+1)
0
Лучшее место в общем зачете
11 (Старых, 197)
14 (Юрлова-Перхт, 186)
В топ-10 общего зачета
0
0
В топ-20 общего зачета
2 (Старых, Юрлова-Перхт – 16)
1 (Юрлова-Перхт)
В топ-30 общего зачета
3 (Павлова – 26)
2 (Акимова – 25)
Всего очков в общий зачет
693
377
Место в Кубке наций
3 (2135)
6 (1958)
Среднее отставание «ходом» от лучшего в гонке по этому показателю на отрезке в 10 км*
2018/19
Этап 1
2018/19
Этап 2
2018/19
Этап 3
2018/19
Этапы 1-3
2017/18
Этапы 1-3
Екатерина Юрлова-Перхт
+1.19,8
+1.02,4
+1.01,5
+1.09,4
+1.09,5
Ирина Старых
+58,5
+1.08,3
+1.52,6
+1.18,7
+1.51,3
Маргарита Васильева
+1.15,2
+1.48,4
+37,7
+1.14,5
-
Евгения Павлова
+1.18,7
+1.20,5
-
+1.19,5
-
Анастасия Морозова
-
-
+1.16,7
+1.16,7
-
Валерия Васнецова
+1.39,8
+1.37,7
+2.20,1
+1.43,8
-
Ульяна Кайшева
+2.11,8
+2.21,5
-
+2.14,2
-
Светлана Миронова
-
-
-
-
+1.23,7
Татьяна Акимова
-
-
-
-
+1.41,7
Виктория Сливко
-
-
-
-
+1.51,8
Дарья Виролайнен
-
-
-
-
+2.00,8
Ольга Подчуфарова
-
-
-
-
+2.51,8
Вся команда
+1.23,9
+1.23,8
+1.25,4
+1.24,3
+1.43,4
* Без учета одиночных смешанных эстафет.
Точность стрельбы в процентах
2018/19
2017/18
Лежа
Стоя
Всего
Лежа
Стоя
Всего
Павлова
97,8 (44/45)
93,5 (43/46)
95,6 (87/91)
-
-
-
Старых
90,8 (69/76)
92,0 (69/75)
91,4 (138/151)
84,6 (22/26)
84,6 (22,26)
84,6 (44/52)
Васнецова
94,2 (49/52)
84,3 (43/51)
89,3 (92/103)
-
-
-
Юрлова-Перхт
94,7 (72/76)
76,6 (59/77)
85,6 (131/153)
90,8 (69/76)
84,4 (65/77)
87,6 (134/153)
Васильева
74,3 (26/35)
91,4 (32/35)
82,9 (58/70)
-
-
-
Кайшева
84,4 (27/32)
80,6 (25/31)
82,5 (52/63)
-
-
-
Морозова
80,0 (12/15)
66,7 (10/15)
73,3 (22/30)
-
-
-
Подчуфарова
-
-
-
93,3 (28/30)
87,1 (27/31)
90,2 (55/61)
Акимова
-
-
-
98,6 (69/70)
79,5 (58/73)
88,8 (127/143)
Сливко
-
-
-
97,8 (45/46)
79,6 (39/49)
88,4 (84/95)
Виролайнен
-
-
-
96,0 (24/25)
60,0 (15/25)
78,0 (39/50)
Миронова
-
-
-
71,4 (25/35)
77,1 (27/35)
74,3 (52/70)
Вся команда
90,3 (299/331)
85,1 (281/330)
87,7 (580/661)
91,6 (282/308)
80,1 (253/316)
85,7 (535/624)
КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ СЕЗОНА-2018/19
10-13 января
Кубок мира. 4-й этап
Оберхоф (Германия)
16-20 января
Кубок мира. 5-й этап
Рупольдинг (Германия)
24-27 января
Кубок мира. 6-й этап
Антерсельва (Италия)
7-10 февраля
Кубок мира. 7-й этап
Кэнмор (Канада)
14-17 февраля
Кубок мира. 8-й этап
Солт-Лейк-Сити (США)
20-24 февраля
Чемпионат Европы
Раубичи (Белоруссия)
7-17 марта
Чемпионат мира
Эстерсунд (Швеция)
21-24 марта
Кубок мира. 9-й этап
Холменколлен (Норвегия)