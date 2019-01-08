Команда ожила, ждем «Логинова в юбке». Итоги трети сезона в женской сборной - Советский спорт
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Биатлон08 января 2019 19:30Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

Команда ожила, ждем «Логинова в юбке». Итоги трети сезона в женской сборной

По сравнению с мужской командой здесь намного больше новых лиц и, что самое важное, эти лица – живые. Совсем не то, что было год тому назад.

Как и в случае с сильным полом, самый говорящий показатель – сумма очков России в общем зачете Кубке мира. Она вдвое больше, чем после тех же трех этапов предыдущего сезона! Правда, тогда у наших биатлонисток имелось смягчающее обстоятельство: сниженная квота. Максимум по пять человек на каждую личную гонку, а не по шесть. Однако новая сборная (четверо из семи выступавших в КМ-2018/19 – дебютантки) превзошла не только старую, но и нынешнюю мужскую. Что по тем же очкам в общий зачет, что по положению в Кубке наций.

ОБНОВЛЕНИЕ СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»

Это, конечно, приятный сюрприз. А заодно и большой плюс новой системе отбора в команду, которая здесь (в отличие от мужчин) сработала прекрасно. Единственное исключение – Ульяна «ни хода, ни стрельбы» Кайшева, хотя ее-то как раз взяли по старинке: не по результатам контрольных гонок, а отдельным тренерским решением. И, как выяснилось, зря. Зато Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Валерия Васнецова, доселе толком никому не известные, выступили очень прилично. До пьедестала они, правда, не добрались (единственная бронза – в активе опытной Екатерины Юрловой-Перхт), но дело не в этом: на женскую сборную опять интересно смотреть!

С другой стороны, «Логиновых в юбке» здесь пока нет. Хотя Ирина Старых долго шла в первой десятке КМ и даже поднималась там все выше. Увы, на третьем, чешском этапе, ее силы стали явно заканчиваться, о чем свидетельствует резкое падение скорости на лыжне. Вообще, пройти весь декабрь без резких спадов сумела одна Юрлова, у которой «ход» – точно такой же, как год назад, с отклонением всего в одну десятую секунды.

Павлова в ее 25 на удивление ровно прошла Поклюку и Хохфильцен, но в Нове-Место из-за проблем со здоровьем на трассу не вышла, хотя в составе была. У Васильевой по ходу декабря форма изрядно скакала вверх-вниз, да и с «лежкой» регулярно возникали проблемы. Васнецова потрясла всех суперстрельбой на первом этапе (49 из 50!), однако под новый год явно стала и «ногами» выдыхаться, и все чаще мазать на рубежах. Хотя на следующий, январский этап в Оберхофе все трое все равно заявлены. Вместе с еще двумя новыми биатлонистками – Ларисой Куклиной и Светланой Мироновой, пусть последняя и не дебютантка.

Миронова с Куклиной должны добавить команде скоростей. А со стрельбой там и так все в полном порядке: под 90 процентов попаданий, а из положения лежа – так даже за. Мужчины о подобной меткости могут только мечтать.

ПО ДВЕ МИНУТЫ «ХОДОМ» УЖЕ НЕ ЛОВИМ

Любопытно, что на прошлый Новый год у женской сборной точность выстрелов с «лежки» была еще выше. Вообще 91,6. Но там имелись такие жуткие проблемы «ходом», что их и стопроцентной стрельбой исправить нельзя. Почти вся команда регулярно «ловила» в спринте по полторы-две минуты, и даже славящаяся своими лыжными качествами Миронова не шибко высовывалась из этого болота, массово ехавшего «в другую сторону». С таким убогим темпом не в мишени – в соперниц надо было пулями попадать. И не пневматическими, а шрапнелью, чтоб по несколько человек за один залп.

Теперь «ход» стал более-менее (Кайшева не в счет), стрельба в порядке, и в эстафете тренерам явно будет из кого выбирать. Не хватает, правда, медалей в личных гонках, где лишь Старых постоянно бродила рядом с пьедесталом да так на него ни разу и не взобралась. Посмотрим, удастся ли Мироновой-2019 убежать от себя самой годичной давности и хоть раз нормально попасть – тогда это вариант. Плюс настоятельно советую последить, как будет дальше прогрессировать Павлова. Уж больно легко и уверенно она ворвалась в Кубок мира: открыто болтает, радуется, никакой депрессухи. Одно слово: молодец.

Так что женская команда у нас в чем-то покруче мужской. Все течет, все бурлит, все постоянно меняется. Осталось дождаться, когда из этой «новой волны» появится настоящая звезда. Если она, конечно, появится – тут уж, пардон, никаких гарантий.

Логинов заменил Шипулина, но дальше – дыра. Итоги трети сезона в мужской сборной

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПОСЛЕ ТРЕХ ЭТАПОВ КУБКА МИРА В ЭТОМ И ПРОШЛОМ СЕЗОНАХ

2018/19

2017/18

Медали

1 (0+0+1)

0

Лучшее место в общем зачете

11 (Старых, 197)

14 (Юрлова-Перхт, 186)

В топ-10 общего зачета

0

0

В топ-20 общего зачета

2 (Старых, Юрлова-Перхт – 16)

1 (Юрлова-Перхт)

В топ-30 общего зачета

3 (Павлова – 26)

2 (Акимова – 25)

Всего очков в общий зачет

693

377

Место в Кубке наций

3 (2135)

6 (1958)

Среднее отставание «ходом» от лучшего в гонке по этому показателю на отрезке в 10 км*

2018/19

Этап 1

2018/19

Этап 2

2018/19

Этап 3

2018/19

Этапы 1-3

2017/18

Этапы 1-3

Екатерина Юрлова-Перхт

+1.19,8

+1.02,4

+1.01,5

+1.09,4

+1.09,5

Ирина Старых

+58,5

+1.08,3

+1.52,6

+1.18,7

+1.51,3

Маргарита Васильева

+1.15,2

+1.48,4

+37,7

+1.14,5

-

Евгения Павлова

+1.18,7

+1.20,5

-

+1.19,5

-

Анастасия Морозова

-

-

+1.16,7

+1.16,7

-

Валерия Васнецова

+1.39,8

+1.37,7

+2.20,1

+1.43,8

-

Ульяна Кайшева

+2.11,8

+2.21,5

-

+2.14,2

-

Светлана Миронова

-

-

-

-

+1.23,7

Татьяна Акимова

-

-

-

-

+1.41,7

Виктория Сливко

-

-

-

-

+1.51,8

Дарья Виролайнен

-

-

-

-

+2.00,8

Ольга Подчуфарова

-

-

-

-

+2.51,8

Вся команда

+1.23,9

+1.23,8

+1.25,4

+1.24,3

+1.43,4

* Без учета одиночных смешанных эстафет.

Точность стрельбы в процентах

2018/19

2017/18

Лежа

Стоя

Всего

Лежа

Стоя

Всего

Павлова

97,8 (44/45)

93,5 (43/46)

95,6 (87/91)

-

-

-

Старых

90,8 (69/76)

92,0 (69/75)

91,4 (138/151)

84,6 (22/26)

84,6 (22,26)

84,6 (44/52)

Васнецова

94,2 (49/52)

84,3 (43/51)

89,3 (92/103)

-

-

-

Юрлова-Перхт

94,7 (72/76)

76,6 (59/77)

85,6 (131/153)

90,8 (69/76)

84,4 (65/77)

87,6 (134/153)

Васильева

74,3 (26/35)

91,4 (32/35)

82,9 (58/70)

-

-

-

Кайшева

84,4 (27/32)

80,6 (25/31)

82,5 (52/63)

-

-

-

Морозова

80,0 (12/15)

66,7 (10/15)

73,3 (22/30)

-

-

-

Подчуфарова

-

-

-

93,3 (28/30)

87,1 (27/31)

90,2 (55/61)

Акимова

-

-

-

98,6 (69/70)

79,5 (58/73)

88,8 (127/143)

Сливко

-

-

-

97,8 (45/46)

79,6 (39/49)

88,4 (84/95)

Виролайнен

-

-

-

96,0 (24/25)

60,0 (15/25)

78,0 (39/50)

Миронова

-

-

-

71,4 (25/35)

77,1 (27/35)

74,3 (52/70)

Вся команда

90,3 (299/331)

85,1 (281/330)

87,7 (580/661)

91,6 (282/308)

80,1 (253/316)

85,7 (535/624)

КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ СЕЗОНА-2018/19

10-13 января

Кубок мира. 4-й этап

Оберхоф (Германия)

16-20 января

Кубок мира. 5-й этап

Рупольдинг (Германия)

24-27 января

Кубок мира. 6-й этап

Антерсельва (Италия)

7-10 февраля

Кубок мира. 7-й этап

Кэнмор (Канада)

14-17 февраля

Кубок мира. 8-й этап

Солт-Лейк-Сити (США)

20-24 февраля

Чемпионат Европы

Раубичи (Белоруссия)

7-17 марта

Чемпионат мира

Эстерсунд (Швеция)

21-24 марта

Кубок мира. 9-й этап

Холменколлен (Норвегия)

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