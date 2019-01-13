Золота семь лет ждут! Женская сборная России впервые с 2012 года выиграла эстафету

Биатлон 13 января 2019 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Наша женская команда и в медали-то не попадала 12 эстафет подряд! А уж последнюю победу и вовсе одержала в 2012 году. Кстати, как раз в Оберхофе. Любые серии кончаются. Неудачные – тоже. И в это воскресенье наши девушки наконец-то подарили нам праздник!

Последний этап, последний рубеж. Немка Дениз Херрман приходит лидером. Юрлова – с отставанием в 10 секунд. Все остальные далеко позади. Судьбу золота определят эти девушки. Дениз из первых пяти выстрелов не закрывает три мишени. Екатерина – две.

Как же колотится сердце…

Нет, стоп. Давайте начнем с самого начала.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Не изменилась погода за сутки в Оберхофе. Все тот же снег стеной. И сильный, порывистый ветер. Ох, сколько будет падений! И сколько будет промахов!

– Как бежали-то в таких условиях?

– Молча. Закрыли рот – и побежали, – смеялась в эфире «Матч ТВ» Евгения Павлова.

У забойщицы сборной России задача была одна – не затеряться в плотной группе сзади, нормально отработать рубежи, постараться удержаться среди лидеров. Никто не требовал отрывов, реактивных ускорений… Но Павлова на первом круге решает сама возглавить пелотон. Мощно работает. С запасом. Видно, что сил – в избытке. Лишь бы не подвела стрельба! В субботнем пасьюте Евгения здорово улучшила свои позиции – стартовала 22-й, финишировала 13-й. Стреляла? Неплохо (3 промаха) – при таких-то погодных условиях! И вот – стартовый рубеж в эстафете. Россиянка – первая на изготовке. Но с выстрелом медлит. И… мажет. К счастью – всего один раз. Пусть Лиза Виттоцци уходит на второй круг лидером, Евгения всего в 13 секундах позади. Правда – в плотной группе. В самой концовке топ-10.

Коварство же погоды и трассы уже в начале гонки собирает жертвы. И первая – Лиза Тереза Хаузер. Падает на спуске. Кубарем летит в сугроб. Винтовка слетает с плеча, вся забивается снегом. На глазах у девушки – слезы. Она поднимется – правда, не сразу. И даже добежит до рубежа. Потом еще секунд 30 будет колдовать с оружием, пытаясь сделать выстрел. Но в итоге сложит руки крестом на груди – Австрии приходится сняться.

Эх, не хотелось бы повторения таких историй!

И пока Хаузер утешают подруги по сборной, Павлова вновь прорывается к лидерам. Стойка – сущее мучение. Восемь патронов приходится использовать Евгении, чтобы закрыть мишени. К счастью – без круга. Но как же медленно она стреляет! Как долго выцеливает каждый свой выстрел! Виттоцци снова убегает лидером, Павлова перед последним кругом – 9-я. Отставание – 30 секунд. Ошибаются многие. И, в принципе, для первого этапа все неплохо. Да, с промахами. Но без потери темпа. А уж ногами Павлова прошла едва ли не быстрее всех!

ВТОРОЙ ЭТАП

Маргарита Васильева уходит на свой этап пятой. Тоже отлично бежит! Вплоть до того самого, коварного спуска. На котором внезапно теряет равновесие Франциска Хильдебранд. И, зацепив лыжей упавшую немку, не может устоять и россиянка. К счастью, все сложится лучше, чем с Хаузер. Обе быстро встают. С инвентарем – порядок. Дыхание сбито, зато адреналин подскочил. А то, что из-за этого падения потеряли по 15 секунд – не беда, гонка длинная, догнать еще получится.

Лишь бы не было последствий на стрельбе!

А на стрельбе мажут все. И лидер – итальянка Николь Гантье (теряет весь гандикап, заработанный Виттоцци, уходя на штрафной круг), и шведка Мона Брорсон, и словачка Паулина Фиалкова. Все – кроме Хильдебранд и Васильевой! Франциска – чисто, Маргарита – с одним промахом. Но обе резко улучшают позиции. В лидерах – американка Клэр Игэн и болгарка Эмилия Йорданова. Неожиданно, да? Но такой гонки мы и ожидали! Россия – шестая. Отставание – 15 секунд.

Вторая стойка. И Васильева – пятая. Йорданова давно отвалилась – скорости нет совсем. Игэн боком выходит ее короткий рывок – убегает аж на два круга. Гантье? Добавляет к первому еще пять – все восемь выстрелов мимо! И только Хильдебранд с Васильевой четко кладут пять из пяти, определяя свое лидерство. Немка – чуть впереди, Рита – вторая, отставание – 14 секунд. Уже понятно, кто главные претенденты на золото!

Интересно, это их обеих падение так встряхнуло?

– Если честно, я сильно завелась после того, как упала, – расскажет Маргарита в эфире «Матч ТВ». – Мне все тренеры кричали: «Спокойней, спокойней», а у самой включалась команда «Фас»! – из-за этого работала резко и допускала ошибки в технике. Но, к счастью, на рубеже отпустило. Взяла себя в руки и отработала нормально. При том, что после падения у меня стянуло манжету на ботинке – из-за этого заболела нога…

ТРЕТИЙ ЭТАП

Хильдебранд отправляет на дистанцию свою тезку – Франциску Пройс. Васильева – Ларису Куклину. Которая до этой гонки ни разу в карьере не выступала в Кубке мира! Рискованно? Но ставить Васнецову – после 9 промахов в пасьюте – было еще опасней. Тренерский штаб доверился Ларисе. И знаете? Она не подвела!

На первом круге Куклина держится в одной темпе с немкой. Пусть сзади вовсю догоняют Бреза и Кноттен, они пока далеко – без малого в минуте. Первый рубеж – Пройс допускает один промах. Куклина – по нулям! Отрыв Германии – всего 8,5 секунд. А вот француженка и немка – опять! – позастреливались.

Второй рубеж этапа. Пройс отрывается от россиянки. Но стреляет лишь из семи. Лариса – как пулемет! Раз-раз-раз, все мишени закрыты без дополнительных патронов, а отставание в 16 секунд от Германии превращается в такой же отрыв!

Нормально для дебюта, не правда ли? И пусть на финишном круге Франциска Куклину догонит (свой этап они закончат синхронно), кто скажет, что Лариса – не герой?

– Если честно, очень волновалась по поводу стрельбы, – признается россиянка. – Понимала, что именно на нее сделали ставку в тренерском штабе, когда поставили меня в эстафету. Боялась не оправдать ожиданий. Но в итоге все получилось здорово.

Ох, здорово, Лариса. Еще как здорово!

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП

Дениз Херрман – призер Олимпиады в Сочи… в лыжных гонках (бронза в эстафете)! И Екатерина Юрлова-Перхт. Вот – основные соперницы в борьбе за золото на последнем этапе. Понятно, что немка быстрее. Но стрелок из нее еще тот! Единственный шанс россиянки – не сильно отпустить Дениз ходом. И, конечно, при этом точнее отработать рубежи.

Понятно, что Херрман включает ускорение уже на первом круге, вот только сильно оторваться у нее не получается – Екатерина проигрывает всего 5 секунд! Правда, на лежке допускает промах, тогда как немка все закрывает из пяти. Другие соперницы даже ходом не в силах тягаться с двумя лидерами. Да и стрельба – при таком ветре – у них не получается, за исключением чешки Евы Пускарчиковой. Она и уходит на предпоследний круг третьей – отставая на 50 секунд от Юрловой! Четвертая – команда Украины. И тут уже отрыв – аж полторы минуты.

Понятно – будет медаль! Лишь без падений. И без штрафных кругов…

Херрман еще добавит. Еще немного увеличит свой отрыв. Но все равно – на заключительный рубеж она и Юрлова встают почти одновременно.

Первые пять выстрелов. У Дениз – три незакрытые мишени. У Екатерины – два. Доппатроны. У Херрман – два штрафных круга. А Юрлова обходится без них!

И это – победа!

Спустя семь лет, здесь же, в Оберхофе, наша команда сделала то, чего мы ждали от нее с 2012 года. Красиво. Вызывая слезы счастья у болельщиков. Да и у самих себя. Финиш Юрловой с флагом России, объятия подруг по команде – самое яркое и красивое окончание гонки.

Гонки, подарившей нам праздник.

Оберхоф (Германия). Кубок мира. 4-й этап. Женщины. Эстафета 4х6 км

Стрельба Ход Финиш 1 Россия 0+8 (0+4 0+1 0+0 0+3) 4 (+1.28,4) 1:18.46,3 2 Германия 2+10 (0+3 0+0 0+4 2+3) 2 (+54,7) +33,5 3 Чехия 1+6 (1+3 0+2 0+0 0+1) 6 (+1.44,8) +36,7 4 Норвегия 0+9 (0+1 0+3 0+4 0+1) 7 (+51,1) +50,6 5 Франция 3+15 (1+4 1+3 0+4 1+4) 1 (1:07.54,7) +1.08,4

Сборная России по этапам