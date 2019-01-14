Дмитрий Ярошенко: Рано предаваться шапкозакидательским настроениям

Биатлон 14 января 2019 17:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

«Советский спорт» подводит итоги завершившегося в Оберхофе 4-го этапа Кубка мира по биатлону. Сегодня в роли эксперта выступает двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко, которого мы попросили ответить на пять вопросов.

1. В чем причины такого успеха?

- Скажу так: пока ничего сверхестественного не произошло. Две победы в эстафетах – закономерный результат. Просто тогда фортуна не была на нашей стороне, сейчас удача к нам повернулась. Раньше завоевывал индивидуальные медали Антон Шипулин, сейчас это делает Александр Логинов. Такие же результаты при удачном стечении обстоятельств могли быть и в предыдущие годы. Поэтому пока рано говорить, что произошли какие-то радикальные изменения. С уверенностью об этом можно будет говорить в конце сезона, либо после череды завоевания медалей на последующих этапах. Рано предаваться шапкозакидательским настроениям.

2. Вы фактически ответили и на второй вопрос: случайны или закономерны эти успехи?

- Ни в коем случае не скажу, что это случайность. Побеждает все равно сильнейший. Стреляли наши отлично в таких плохих погодных условиях, а это итог тренировок. Да, фортуна помогла, но фортуну еще нужно уметь расположить к себе.

3. Сказались ли на результатах новые критерии отбора в сборную?

- Сказались. Критерии отбора были понятны, они были выполнены, сейчас важно вовремя проводить ротацию. Давать возможность выступать на Кубке мира тем спортсменам, которые показывают хорошие результаты на Кубке IBU. Ведь у нас не молодая команда, многим в районе тридцати.

4. Наши спортсмены улучшили стрельбу, или рано об этом говорить?

- Все эти спортсмены умеют стрелять, в противном случае они не попали бы в сборную. Нельзя говорить о том, что сейчас в сборной лучше тренируют, чем это было в прошлые годы. В сборную команду попадают лучшие из лучших, у которых заложена огромная база стрелковой и функциональной подготовки.

В мои времена отличным психологом был Андрей Александрович Гербулов. Он умел успокоить, умел снять напряжение. Неправильно говорить, что в сборной России учат чему-то сверхестественному. Задача тренера сборной – помогать спортсменам справляться с психологическими проблемами.

5. Чего дальше ждать от наших биатлонистов?

- Понятно, что мы все хотим побед. Во многом картина проясниться в Рупольдинге. Этот этап всегда был лакмусовой бумажкой для определения состояния спортсменов.