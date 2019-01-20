Сергей Тарасов: По три штрафных круга! О какой борьбе за медали можно говорить?

Биатлон 20 января 2019 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о мужском масс-старте на 5-м этапе Кубка мира в Рупольдинге.

– Да что тут говорить? Нечего говорить, – начинает эмоционально Тарасов.

– Совсем нечего про наших биатлонистов сказать?

– Стрельба неудачная, ходом тоже не совсем свежи. Видно, что Елисеев на предпоследнем круге не выдерживал темпа. Четверо лидеров шли, можно сказать, отдыхали перед финишным кругом, восстанавливались, А Елисеев в этих условиях к ним совсем немного приблизился – на пару секунд. Видно, что шел на пределе, что даже при хорошей стрельбе его не хватит на финишный круг.

– В целом, по поводу наших, что скажете?

– Все трое зашли на круг после первого рубежа, затем бросились догонять. Но когда еще на два круга заходишь, разве можно при такой стрельбе догнать лидеров? Вначале Логинов ушел на два, затем Елисеев – все стало ясно. С тремя штрафными кругами тяжело за медали бороться.

– Опять стрельба подвела.

– Нельзя так плохо стрелять в таких хороших погодных условиях. Видимо, дело в психологии.

– Что скажете про Йоханнеса Бе?

– Прошел дистанцию, как опытный биатлонист. Не лез вперед, отдыхал, знал, что на финише всегда может прибавить. Был уверен, что больше одного промаха не сделает. Так и получилось.

– Фуркад уже не тот?

– Пока не тот. Может просто сезон неудачно складывается, из-за этого произошел небольшой психологический надрыв. Я не стал бы утверждать, что Фуркад уже не тот. Бывает такое – старт не задался, немного перенервничал психологически. Подождем чемпионата мира, тогда может проясниться, что с Мартеном происходит.

Рупольдинг (Германия). Кубок мира. 5-й этап. Мужчины. Масс-старт 15 км

Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (0+0+0+1) 4 (+5,9) 36.43,8 2 Юлиан Эберхард (Австрия) 2 (0+1+0+1) 1 (33.00,8) +0,6 3 Кентен Фийон-Майе (Франция) 1 (0+1+0+0) 2 (+0,8) +2,8 4 Мартен Фуркад (Франция) 1 (0+0+0+1) 3 (+5,2) +8,6 5 Ветле Кристиансен (Норвегия) 1 (0+0+1+0) 8 (+18,2) +9,9 …16 Евгений Гараничев (Россия) 2 (1+0+1+0) 12 (+27,0) +56,1 17 Александр Логинов (Россия) 3 (1+0+2+0) 13 (+27,3) +1.00,2 …24 Матвей Елисеев (Россия) 3 (1+0+0+2) 25 (+58,5) +1.33,3

Сборная России после огневых рубежей