Сергей Чепиков: Очевидно – пик формы пришелся на Оберхоф

Биатлон 20 января 2019 18:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент СБР Сергей Чепиков подвел итоги 5-го этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

– Видимо, команда выходит на спад, обычно пик формы длится не больше 14 дней, – говорит Чепиков. – Поэтому наши биатлонисты ни чем не порадовали в Рупольдинге. Очевидно, этот пик пришелся на Оберхоф. Пока мы не можем радовать болельщиков такими победами постоянно. Наша главная цель – чемпионат мира. Думаю, тренерский штаб примет решение: не отравлять лидеров, тех, кто может бороться за медали на чемпионате мира, на американские этапы. А в Америке дадим шанс молодым, перспективным спортсменам.

– Но через три дня шестой этап в Антхольце. Что нас там ждет?

– В Антхольце мы обычно удачно выступаем, так исторически сложилось. Будем надеяться. Тем более, пик формы меняется волнообразно.

– Вы сказали, что лидеры, по-видимому, в Америку не поедут. Для них будет организован специальный сбор?

– Думаю, да, необходимо подзарядить батарейки.

– Вернемся в Рупольдинг. Стрельба разладилась. В чем причина?

– Любое поражение, несмотря на отрицательные эмоции, дает анализ для размышления, исправления ошибок. После Рупольдинга, возможно, не будет излишней самоуверенности.

– У Логинова тоже спад, или просто не справился с нервами?

– Логинов пытался по ходу гонки после первого рубежа догнать лидеров за счет быстрой стрельбы, но не получилось – дважды промазал, ушел на два штрафных круга. Не стоит зацикливаться на ошибках, нужно готовиться к следующему этапу.

– Президент СБР Владимир Драчев рассказал, что предприняты шаги для прекращения травли Логинова. Какие есть подвижки в этом плане?

– От имени СБР подготовлено письменное обращение на имя президента IBU. Спортсмены не в праве решать, бежать ли их коллеге на Кубке мира. Это не входит в их полномочия, поэтому публично такие вещи обсуждать неправильно.

– К тому же Логинов уже отбыл наказание. А как пел Высоцкий: «Два раза расстреливать уставы не велят».

– Возможно, следует создать при IBU комиссию по этике. Все имеют право высказываться на любую тему. Но все мы занимаемся одним делом, нельзя опускаться до оскорблений. Это противоречит этическим и человеческим нормам.