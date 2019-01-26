Дмитрий Ярошенко: Медаль может выиграть только Логинов, держим за него кулаки

Биатлон 26 января 2019 19:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко подвел итог мужской гонки преследования на 6-м этапе Кубка мира.

- Сегодня Логинов смотрелся неплохо – подняться с 26-го места на 7-е, это очень хороший результат, - говорит Дмитрий Ярошенко.

- Большие ожидания от завтрашнего масс-старта у мужчин. В прямом эфире во время трансляции раздались слова: «Неужели мы вновь останемся без медали уже на втором подряд этапе Кубка мира?»

- Давайте, будем реалистами: медаль мы ждем только от Логинова. Сегодня при хорошей стрельбе Саша вполне мог побороться за медаль. В принципе, за сегодняшнюю гонку ему можно поставить зачет. Скорость на очень хорошем уровне, у него не наблюдается снижения формы.

- А что на счет медалей, без которых мы останемся на очередном этапе Кубка мира?

- Так этап еще не закончился. Завтра гонка с масс-старта. Будем откровенны - медаль мы ждем только от Логинова. Поэтому завтра будем держать за него кулаки. Радует, что форму Александр не потерял.

- Пару слов про Мартена Фуркада. Опять его съели, причем свои же, партнеры по сборной Франции. Акелла уже не тот?

- Вполне возможно. Но давайте дождемся окончания сезона. Тогда будем видеть всю картину. А сейчас, видимо, он просто в шоке от того, как все складывается. Привык побеждать, а тут с ним обходятся совсем беспардонно – обыгрывают. Так в спорте и происходит: вчера ты был великим и непобедимым, а сегодня не можешь попасть на подиум. Это законы физиологии, никуда от этого не денешься.

- Итак, завтра надеемся на медаль Логинова?

- Мы понимаем, что он может взойти на подиум. Поэтому повторю: держим за него кулаки.