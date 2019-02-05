Расстрелять за 15 секунд. Самые интересные рекорды этого Кубка мира

Биатлон 05 февраля 2019 18:46 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Пока биатлонисты едут в Северную Америку на 7-й (стартует в Канаде 7 февраля) и 8-й этапы КМ, мы изучаем их статистику на шести прошедших этапах.

Копаясь в этих цифрах, я быстро отказался от традиционного подхода: строго дать лидеров по всем основным показателям. Это солидно, но неинтересно. Лучше сосредоточиться на рекордсменах узкой специализации. Например, знаете ли вы, что самым быстрым финишером этого Кубка мира является некто Калев Эрмитс? Что, неужели не слыхали?

Честно говоря, я раньше тоже не слыхал. Однако 26-летний эстонец, никогда еще не попадавший в первую десятку, - единственный, кому в сезоне-2018/19 на последних 50 метрах удавалось выбежать из пяти секунд. В пересчете на стометровку у него получается 9,8. Под 37 километров в час. Не Усэйн Болт, конечно, и не Йоханнес Клэбо, но вполне недалеко.

У наших после ухода Шипулина с финишем не очень. Зато весьма любопытна их статистика по скорости стрельбы. Скажем, на стойке российские пулеметчики Дмитрий Малышко, Александр Логинов и Матвей Елисеев регулярно выдают гроссмейстерские очереди в районе 20 секунд. Вот только попадают они при этом нечасто (см. таблицу снайперов). На лежке же картина совсем другая: здесь лучшим в команде не только по меткости, но и по времени на рубеже, является Евгений Гараничев. Все дело в изготовке, которая в этом виде стрельбы требует дополнительных секунд - как побыстрее плюхнуться на коврик, сгруппироваться и все такое прочее.

Вообще Гараничев в этом сезоне удивляет. Он какой-то не такой. Стабильная стрельба с самого декабря, преодоленный (надеюсь, окончательно) «комплекс эстафеты» - и при этом непривычно скромный темп на лыжне. Хотя насчет последнего с оценками лучше не торопиться. Посмотрите на статистику средней скорости по дистанции: в последней гонке в конце января Гараничев был лучшим ходом в нашей сборной, обойдя даже признанного бегуна Логинова. Вполне возможно, что Евгений просто не торопится и набирает форму постепенно. Так что ждем от него сюрпризов на мартовском чемпионате мира в Швеции.

Но вернемся к теме «пулеметчиков», где меня совершенно поразила стойка в декабрьском спринте Хохфильцена Антонена Гигонна. Всего 15 секунд потребовалось провести на коврике французу, чтобы закрыть все мишени! Для сравнения: когда Логинов в январе в Оберхофе безжалостно «расстрелял» стоявшего рядом на рубеже Мартена Фуркада и убежал за золотом, у него это заняло 0.22. На целых семь секунд больше!

Интервалы между выстрелами у них практически одинаковые. У Логинова в сумме так даже покороче на четыре десятых. Зато на изготовке Гигонна был быстрее аж на 6,8, что в пересчете на их среднюю скорость по трассе дает преимущество в 50 метров! Уж не знаю, как быстро заряжала чапаевская Анка-пулеметчица, но французский Антонен, похоже, начал палить на том рубеже чуть ли не от живота. И ведь все попал! Что моментально позволило ему взлететь с 11-го места перед стрельбой на четвертое после.

Впечатляет, согласны? Ну, а напоследок вот вам еще один вкусный факт: по сумме всех (женских, мужских, смешанных - неважно) эстафет КМ-2018/19 лидером по стрельбе с большим отрывом является сборная России. У всех остальных стран уже минимум по четыре штрафных круга набежало, а у нас – всего один. От Малышко в недавнем Рупольдинге, где он (Малышко, а не Рупольдинг), вопреки обыкновению застрял на коврике на 41 секунду.

СНАЙПЕРЫ

Процент попаданий в стрельбе

Мужчины

Выстрелы % 1 Артем Тищенко (Украина) 86/91 94,5 2 Симон Эдер (Австрия) 256/274 93,4 3 Рок Трсан (Словения) 84/90 93,3 4 Натан Смит (Канада) 39/42 92,9 5 Ондржей Моравец (Чехия) 216/233 92,7 6 Мартен Фуркад (Франция) 214/231 92,6 7 Максим Цветков (Россия) 46/50 92,0 …11 Евгений Гараничев (Россия) 235/263 89,4 …24 Йоханнес Бе (Норвегия) 212/244 86,9 …41 Александр Логинов (Россия) 231/272 84,9 …59 Александр Поварницын (Россия) 33/40 82,5 …75 Дмитрий Малышко (Россия) 183/228 80,3 …96 Матвей Елисеев (Россия) 191/245 78,0

Женщины

Выстрелы % 1 Каролин Коломбо (Франция) 47/50 94,0 2 Евгения Павлова (Россия) 153/165 92,7 3 Лариса Куклина (Россия) 46/50 92,0 4 Алексия Рунгалдье (Италия) 132/144 91,7 5 Лиза Виттоцци (Италия) 231/253 91,3 …8 Доротея Вирер (Италия) 227/252 90,1 …17 Лаура Дальмайер (Германия) 90/101 89,1 …18 Ирина Старых (Россия) 217/244 88,9 …45 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 227/269 84,4 …52 Валерия Васнецова (Россия) 111/133 83,5 …53 Анастасия Кузьмина (Словакия) 210/253 83,0 …59 Ульяна Кайшева (Россия) 52/63 82,5 …71 Маргарита Васильева (Россия) 106/131 80,9 …73 Кайса Макарайнен (Финляндия) 183/231 79,2 …91 Анастасия Морозова (Россия) 41/53 77,4 …109 Светлана Миронова (Россия) 76/105 72,4

КОМАНДЫ-СНАЙПЕРЫ

Стрельба в эстафетах

За одну гонку

1 Канада (см) 0+2 10-е место 2.12. Поклюка 2 Италия (ж) 0+3 1-е место 16.12. Хохфильцен 3-5 Белоруссия (ж) 0+4 5-е место 16.12. Хохфильцен 3-5 Корея (м) 0+4 23-е место 16.12. Хохфильцен 3-5 Франция (ж) 0+4 1-е место 19.01. Рупольдинг

За все 7 эстафет, включая смешанную, но без одиночной смешанной

% Медали 1 Россия 1+59 82,3 2 (2+0+0) 2 Чехия 4+59 81,4 1 (0+0+1) 3 Швеция 4+61 80,9 2 (1+1+0) 4 Норвегия 4+65 80,0 3 (1+2+0) 5 Франция 6+62 80,1 5 (2+1+2) 6 Германия 9+69 77,7 4 (0+2+2)

ПУЛЕМЕТЧИКИ

Время стрельбы без промахов на одном рубеже

Мужчины

Лежа

1-2 Яков Фак (Словения) 19,0 2.12. Поклюка. Од. смешанная эстафета 1-2 Тимофей Лапшин (Корея) 19,0 18.01. Рупольдинг. Эстафета 3-4 Тимофей Лапшин (Корея) 20,0 2.12. Поклюка. Од. смешанная эстафета 3-4 Эрик Лессер (Германия) 20,0 6.12. Поклюка. Индивидуальная гонка

Россия

1 Евгений Гараничев 23,0 18.01. Рупольдинг. Эстафета 2-4 Евгений Гараничев 25,0 25.01. Антхольц. Спринт 2-4 Евгений Гараничев 25,0 26.01. Антхольц. Гонка преследования 2-4 Евгений Гараничев 25,0 27.01. Антхольц. Масс-старт

Стоя

1 Антонен Гигонна (Франция) 15,0 14.12. Хохфильцен. Спринт 2-3 Дмитрий Малышко (Россия) 18,0 2.12. Поклюка. Смешанная эстафета 2-3 Дмитрий Малышко (Россия) 18,0 26.01. Антхольц. Гонка преследования

Россия

1-2 Дмитрий Малышко 18,0 2.12. Поклюка. Смешанная эстафета 1-2 Дмитрий Малышко 18,0 26.01. Антхольц. Гонка преследования 3 Дмитрий Малышко 19,0 23.12. Нове-Место. Масс-старт

Женщины

Лежа

1 Лена Хэки (Швейцария) 19,0 20.01. Рупольдинг. Масс-старт 2-7 Ульяна Кайшева (Россия) 21,0 2.12. Поклюка. Од. смешанная эстафета 2-7 Анастасия Меркушина (Украина) 21,0 2.12. Поклюка. Од. смешанная эстафета 2-7 Доротея Вирер (Италия) 21,0 6.12. Поклюка. Индивидуальная гонка 2-7 Анна Вайдель (Германия) 21,0 9.12. Поклюка. Гонка преследования 2-7 Доротея Вирер (Италия) 21,0 13.12. Хохфильцен. Спринт 2-7 Анна Вайдель (Германия) 21,0 10.01. Оберхоф. Спринт

Россия

1 Ульяна Кайшева 21,0 2.12. Поклюка. Од. смешанная эстафета 2-3 Екатерина Юрлова-Перхт 22,0 2.12. Поклюка. Смешанная эстафета 2-3 Ульяна Кайшева 22,0 6.12. Поклюка. Индивидуальная гонка

Стоя

1 Ханна Оберг (Швеция) 17,0 15.12. Хохфильцен. Гонка преследования 2-7 Анна Вайдель (Германия) 19,0 9.12. Поклюка. Гонка преследования 2-7 Доротея Вирер (Италия) 19,0 9.12. Поклюка. Гонка преследования 2-7 Доротея Вирер (Италия) 19,0 16.12. Хохфильцен. Эстафета 2-7 Доротея Вирер (Италия) 19,0 23.12. Нове-Место. Масс-старт 2-7 Жюли Симон (Франция) 19,0 23.12. Нове-Место. Масс-старт 2-7 Лена Хэки (Швейцария) 19,0 27.01. Антхольц. Масс-старт

Россия

1 Екатерина Юрлова-Перхт 23,0 9.12. Поклюка. Гонка преследования 2-4 Ульяна Кайшева 24,0 2.12. Поклюка. Од. смешанная эстафета 2-4 Ульяна Кайшева 24,0 6.12. Поклюка. Индивидуальная гонка 2-4 Евгения Павлова 24,0 20.01. Рупольдинг. Масс-старт

ЛЫЖНИКИ

Средняя скорость хода в одной гонке в км/ч

Мужчины

1-2 Йоханнес Бе (Норвегия) 27,65 17.01. Рупольдинг. Спринт 1-2 Йоханнес Бе (Норвегия) 27,65 27.01. Антхольц. Масс-старт 3 Лукас Хофер (Италия) 27,62 27.01. Антхольц. Масс-старт 4 Юлиан Эберхард (Австрия) 27,49 27.01. Антхольц. Масс-старт 5 Бенедикт Долль (Германия) 27,35 17.01. Рупольдинг. Спринт …17 Александр Логинов (Россия) 27,06 17.01. Рупольдинг. Спринт

Россия

1 Александр Логинов 27,06 17.01. Рупольдинг. Спринт 2 Евгений Гараничев 27,03 27.01. Антхольц. Масс-старт 3 Александр Логинов 26,94 27.01. Антхольц. Масс-старт 4 Александр Логинов 26,47 9.12. Поклюка. Гонка преследования 5 Матвей Елисеев 26,46 17.01. Рупольдинг. Спринт

Женщины

1 Лиза Виттоцци (Италия) 27,98 10.01. Оберхоф. Спринт 2 Анастасия Кузьмина (Словакия) 27,90 10.01. Оберхоф. Спринт 3 Марте Улсбю (Норвегия) 27,84 10.01. Оберхоф. Спринт 4 Денизе Херрманн (Германия) 27,75 10.01. Оберхоф. Спринт 5 Селин Аймонье (Франция) 27,74 10.01. Оберхоф. Спринт

Россия

1 Светлана Миронова 27,48 10.01. Оберхоф. Спринт 2 Евгения Павлова 26,83 10.01. Оберхоф. Спринт 3 Ирина Старых 26,66 10.01. Оберхоф. Спринт

СПРИНТЕРЫ

Время и скорость в км/ч на последних 50 метрах

Мужчины

1-3 Калев Эрмитс (Эстония) 4,9 36,7 6.12. Поклюка. Индивидуальная гонка 1-3 Калев Эрмитс (Эстония) 4,9 36,7 7.12. Поклюка. Спринт 1-3 Симон Дестье (Франция) 4,9 36,7 25.01. Антхольц. Спринт 4-11 Михаэль Реш (Бельгия) 5,0 36,0 6.12. Поклюка. Индивидуальная гонка 4-11 Юлиан Эберхард (Австрия) 5,0 36,0 6.12. Поклюка. Индивидуальная гонка 4-11 Ларс-Хелге Биркеланд (Норвегия) 5,0 36,0 9.12. Поклюка. Гонка преследования 4-11 Арнд Пайффер (Германия) 5,0 36,0 9.12. Поклюка. Гонка преследования 4-11 Кентен Фийон-Майе (Франция) 5,0 36,0 9.12. Поклюка. Гонка преследования 4-11 Симон Дестье (Франция) 5,0 36,0 18.01. Рупольдинг. Эстафета 4-11 Эмильен Жакелен (Франция) 5,0 36,0 20.01. Рупольдинг. Масс-старт 4-11 Юлиан Эберхард (Австрия) 5,0 36,0 25.01. Антхольц. Спринт

Россия

1-2 Дмитрий Малышко 5,2 34,6 6.12. Поклюка. Индивидуальная гонка 1-2 Евгений Гараничев 5,2 34,6 9.12. Поклюка. Гонка преследования 3-4 Александр Логинов 5,3 34,0 6.12. Поклюка. Индивидуальная гонка 3-4 Александр Логинов 5,3 34,0 20.01. Рупольдинг. Масс-старт

Женщины

1 Лена Хэки (Швейцария) 5,1 35,3 9.12. Поклюка. Гонка преследования 2 Надин Хорхлер (Германия) 5,2 34,6 9.12. Поклюка. Гонка преследования 3-5 Анаис Бескон (Франция) 5,3 34,0 9.12. Поклюка. Гонка преследования 3-5 Анастасия Кузьмина (Словакия) 5,3 34,0 9.12. Поклюка. Гонка преследования 3-5 Ингрид Тандревольд (Норвегия) 5,3 34,0 9.12. Поклюка. Гонка преследования

Россия

1 Валерия Васнецова 5,4 33,3 9.12. Поклюка. Гонка преследования 2 Екатерина Юрлова-Перхт 5,5 32,7 9.12. Поклюка. Гонка преследования 3 Ульяна Кайшева 5,7 31,6 6.12. Поклюка. Индивидуальная гонка

ОБГОНЩИКИ

Количество отыгранных мест в гонках преследования

Мужчины

1 Себастьян Самуэльссон (Швеция) 42 (52-10) 22.12. Нове-Место 2 Мартен Фуркад (Франция) 38 (43-5) 22.12. Нове-Место 3 Максим Цветков (Россия) 32 (56-24) 12.01. Оберхоф 4 Симон Фуркад (Франция) 30 (46-16) 12.01. Оберхоф 5 Ондржей Моравец (Чехия) 29 (57-28) 15.12. Хохфильцен

Россия

1 Максим Цветков 32 (56-24) 12.01. Оберхоф 2 Дмитрий Малышко 25 (52-27) 26.01. Антхольц 3 Алексанр Логинов 19 (26-7) 26.01. Антхольц

Женщины

1 Франциска Пройс (Германия) 39 (45-6) 12.01. Оберхоф 2 Маргарита Васильева (Россия) 35 (53-18) 12.01. Оберхоф 3 Денизе Херрманн (Германия) 34 (60-26) 15.12. Хохфильцен 4 Жюстин Бреза (Франция) 32 (53-21) 22.12. Нове-Место 5 Сюнневе Солемдаль (Норвегия) 32 (56-24) 22.12. Нове Место

Россия