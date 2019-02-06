Заново открываем Америку. Чего ждать от этапов в Канаде и США?

Биатлон 06 февраля 2019 22:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

В четверг в Кэнморе стартует седьмой этап КМ-2018/19. А восьмой пройдет на следующей неделе в Солт-Лейк-Сити.

Северная Америка – не самый биатлонный континент. Там куда популярнее всякие игрища с разных размеров и форм мячами, а, если говорить о зимних видах спорта, акробатические кувыркания патлатых юнцов в непомерно широких штанах на доске, именуемой сноубордом, в полутрубе, именуемой хафпайпом.

Однако биатлон, так или иначе, возвращается на ту сторону Атлантики. После трехлетнего перерыва: предыдущий, единственный за восемь лет опыт имел место в сезоне-2015/16, когда два аналогичных (последних перед ЧМ) февральских этапа, принимали тот же Кэнмор и Преск-Айл (сейчас в США будет Солт-Лейк-Сити). Тогда в Кубке мира лидировал Мартен Фуркад, и он в Америку поехал. А сейчас – нет. Прежде всего потому, что бремя лидерства перешло к Йоханнесу Бе, и теперь ничего нельзя пропускать уже норвежцу. Отрыв от Фуркада с нашим Александром Логиновым у него, конечно, большой (282 и 288 очков соответственно), но в Канаде с США за четыре личных гонки можно заработать до 240. Слишком опасно.

БЕЗ ФУРКАДА, СТАРШЕГО БЕ – И В СИЛЬНЫЙ МОРОЗ

Прекрасно помню, как все плевались после заокеанских этапов в 2016-м. Зрителей на трибунах нет, организация – так себе, а перелеты туда-сюда через океан ломают весь сезон. Тем не менее, IBU упрямо возобновляет попытки побороться за североамериканскую аудиторию, и без того перекормленную качественным спортивным продуктом. Правда, на сей раз они угодили не только в биатлонный вакуум в плане интереса, но и в сильный мороз. Сегодня ночью доходило до «-30». Дальше ожидается небольшое потепление примерно до «-15», но утром по местному времени, когда будут начинаться гонки (разница с Москвой – 10 часов), «красная черта» в «-20», обозначенная в регламенте, вполне может остаться не преодоленной.

Но отменять гонки пока не спешат. Только переделали расписание: и сократили дистанции индивидуальных гонок – с 20 и 15 км до 15 и 12,5 соответственно. Такое уже бывало, причем недавно – на январском этапе Кубка IBU в немецком Арбере, где за каждый промах штрафовали не на минуту, а на 45 секунд.

Бе-младший в четверг собирается бежать со специальными грелками на запястьях – чтобы не отморозить пальцы и нормально стрелять. И вообще, от поездки в Америку в этом году оказались совсем немногие. Кроме Фуркада можно выделить разве что старшего из братьев Бе Тарьея да чеха Моравеца. Плюс Лаура Дальмайер объявила, что после Кэнмора собирается не в США, а домой. Самые крупные прорехи в составе – как раз у России. Минус Юрлова, минус Малышко, минус Старых, минус Елисеев, минус Павлова… А в последний момент еще заменили Анастасию Морозову на Лейсан Бикташеву (слыхали?). В общем, подход понятен: кому надо бороться за высокие места в КМ (Александр Логинов и Евгений Гараничев) – пусть едут, если хотят, а остальным – лучше не надо. Даже несмотря на четыре эстафеты: мужскую и женскую в Кэнморе и две смешанных в Солт-Лейке.

Наверное, это отчасти связано с визами: у кого-то они были, а другим в последний момент запросто могли не дать. Плюс проблемы с провозом винтовок, которые сборная в Канаде получила только в среду. Я ж говорю: биатлон в Северной Америке – это гарантированный хаос.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ НЕ В ЕВРОПЕ, А ЗДЕСЬ

Полагаю, вы будете удивлены, когда узнаете, сколько всего архиважного происходило на вроде бы совсем не элитных американско-биатлонных трассах.

Первая российская медаль чемпионата мира была завоевана именно в Кэнморе. В олимпийские годы первенства планеты не проводятся, и к канадскому этапу 1994-го просто «пристегнули» командные гонки, уже включенные в программу ЧМ, но – не в программу Игр. Наши мужчины заняли второе место.

Первый в истории полноценный комплект олимпийских биатлонных наград тоже был разыгран в Америке.Да-да! В Скво-Вэлли, в 1960-м. И бронзовым призером той гонки стал наш Александр Привалов. Формально биатлон в качестве демонстрационного вида и до этого четырежды присутствовал на Играх (той самой командной гонкой), и самым первым призерам 1924 года с опозданием даже вручили медали, но… Мы же с вами понимаем, что то был ненастоящий биатлон? А настоящий-регулярный начался с медали Привалова.

Ну и наконец: первый североамериканский этап Кубка мира в 1987-м принимал опять же Кэнмор, расположенный недалеко от Калгари (то была проверка олимпийского стадиона-1988), и наши биатлонисты взяли там два золота из двух: индивидуальная гонка – Валерий Медведцев, спринт – Александр Попов.

Углубляться в историю можно еще долго, но я лучше вспомню другой, относительно свежий пример. Предыдущие американские этапы трехлетней давности принесли России медали, но потом, на ЧМ в Холменколлене, у нас этих медалей не было вообще. Позорный ноль – без палки, без лыжи и без винтовки. Так что посмотрим, как новому руководству СБР и сборной удастся решить эту головоломку сейчас. Учиться на своих ошибках умеют многие, а вот на чужих…

Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Юрий Шопин, Сергей Корастылев.

Женщины: Маргарита Васильева, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Кристина Ильченко, Лейсан Бикташева.

Расписание 7-го этапа в Кэнморе

7 февраля, четверг

20.20 (время московское). Индивидуальная гонка 15 км. Мужчины

8 февраля, пятница

0.55. Индивидуальная гонка 12,5 км. Женщины

9 февраля, суббота

22.30. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

10 февраля, воскресенье

0.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

21.00. Масс-старт 15 км. Мужчины

11 февраля, понедельник

00.00. Масс-старт 12,5 км. Женщины