Морозы нашим не страшны! Логинов взял бронзу в индивидуалке в Канаде - Советский спорт
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Биатлон08 февраля 2019 00:30Источник: «Советский спорт»Автор: Мысин Николай

Морозы нашим не страшны! Логинов взял бронзу в индивидуалке в Канаде

Первая гонка этапа Кубка мира в Кэнморе принесла бронзу Александру Логинову. Несмотря на лютые канадские морозы.

ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ…

Ох, сколько всего было интересного перед этапом Кубка мира в Канаде!

– Разговоры о том, нужны ли поездки в Америку? И если нужны, то стоит ли их ставить в самый разгар сезона? Из Европы туда и обратно, перед чемпионатом мира… Акклиматизация, джет-лаг, другие сложности. Зачем? Для чего? Для нескольких сотен канадских, американских болельщиков? Нет, правда – глупо…

– Винтовки нашей сборной. То не долетели. То, все же, долетели. Кто виноват? Американцы? Или Союз биатлонистов России? Был ли реальный ущерб? Вроде, нет. Оружие прибыло вовремя – до первых официальных тренировок. Только, как в том анекдоте: «ложки нашлись, осадочек остался».

– Мороз. Серьезный мороз! Под минус 30! Из-за которого пришлось менять расписание. Скомпоновать все в три дня (с выходным в воскресенье). Оставить масс-старты или же вместо них устроить спринт? Может, и вовсе ограничиться двумя гонками? Оно понятно, вид спорта – зимний. Но при такой погоде бежать-стрелять – нелегко. И это – слабо сказано! Пришлось биатлонистам спасаться специальными грелками (чтобы не заморозить горло на дистанции). И прочими хитрыми приспособами (чтобы не заморозить уже все остальное). Такого в нынешнем году еще не видели!

– Составы. Вести ли в Канаду сильнейших? Или дать лидерам немного отдохнуть в Европе? Нормально подготовиться к чемпионату мира. Не мучиться при долгих перелетах и смене часовых поясов…

Проблем было много. Однако в итоге все сложилось, как надо. Больших эксцессов не возникло. Винтовки сборная России получила. Мороз серьезно никого не заморозил. Все основные лидеры, за редким исключением, до Кэнмора добрались. А выиграл, как водится в этом сезоне, Йоханнес Бе.

БЫСТРЫЕ НОГИ РОССИЯН

Нельзя заставить небо опуститься на землю, Марс – поменяться местами с Венерой, Солнце – принудить светить ночью, а Йоханнеса Бе – отдать победу в Кубке мира. Считайте его монстром. Или – дипломатичнее – сверхчеловеком. Это неважно. Уже на втором рубеже, закрыв 10 мишеней, норвежец дал понять – новое золото он не упустит. На третьем окончательно расставил все точки над i. На четвертом… Ну просто уничтожил соперников. Мало того, что не бежит, а летит (лучший ход, как обычно!), так ведь еще и стреляет без промахов! Что сделаешь с Бе? Да ничего, в общем, не сделаешь.

Остается им лишь восторгаться.

Мороз – не мороз, норвежцу все ни по чем. Только, как оказалось, он не один такой – морозоустойчивый…

Юлиан Эберхард? Замерз! Лукас Хофер? Замерз! Симон Фуркад? Ну, не замерз, но все равно – слегка окоченел. Мартен Фуркад? О, этот вовсе в Канаду не приехал… А наши? Может, на точность стрельбы россиян канадский мороз и повлиял каким-то образом, но вот на скорость не повлиял уж точно.

Два россиянина в четверке лучших ходом в конкретной гонке Кубка мира… Когда такое было? Евгений Гараничев и Александр Логинов прошли едва не в одни ноги с Бе. И с Ветле Кристиансеном (да-да, Йоханнес – не единственный морозостойкий норвежец). Причем Евгений чисто на лыжне был даже лучше лидера нашей команды! Вот только допустил на промах больше. Итог – 14-я строчка протокола. А Логинов? Логинов – молодец! После двух промахов на первых рубежах он уже к третьему собрался. Взял себя в руки… Стрелял привычно быстро, только теперь еще и метко. Бежал, как обычно, вприпрыжку. И выдал такой темп, что добежал до бронзы! Нет, были ребята, которые, конечно, пытались подвинуть россиянина с его позиции. Но на последнем круге сдулись все. И Фуркад-старший. И швед Пеппе Флеминг. И Симон Эдер. И много кто еще.

Морозы – они ведь такие. Пугают многих. Но не россиян! Не верите? Вот вам еще результаты. Так, Эдуард Латыпов стал 15-м. А Александр Поварницын – 18-м. Достойно для сложнейшей гонки!

Погода в Кэнморе нас точно не пугает.

Кэнмор (Канада). Кубок мира. 7-й этап. Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км

Стрельба

Ход

Финиш

1

Йоханнес Бе (Норвегия)

0 (0+0+0+0)

1 (32.13,7)

35.27,9

2

Ветле Кристиансен (Норвегия)

2 (1+0+0+1)

2 (+31,5)

+2.10,2

3

Александр Логинов (Россия)

2 (1+1+0+0)

3 (+1.05,9)

+2.41,0

4

Ларс-Хелге Биркеланд (Норвегия)

1 (0+1+0+0)

24 (+2.10,8)

+2.51,3

5

Доминик Виндиш (Италия)

2 (1+0+0+1)

5 (+1.18,9)

+2.56,3

…14

Евгений Гараничев (Россия)

3 (1+1+1+0)

4 (+1.16,3)

+3.32,4

15

Эдуард Латыпов (Россия)

1 (1+0+0+0)

38 (+2.48,7)

+3.36,3

…18

Александр Поварницын (Россия)

0 (0+0+0+0)

53 (+3.29,3)

+3.42,2

…42

Сергей Корастылев (Россия)

2 (0+0+2+0)

66 (+4.01,0)

+5.48,0

…69

Юрий Шопин (Россия)

5 (0+2+1+2)

68 (+4.03,0)

+7.44,3

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 (с)

С3 (л)

С4 (с)

Логинов

54 (+1.03,4)

29 (+2.08,2)

14 (+2.19,8)

5 (+2.30,4)

Гараничев

46 (+56,9)

30 (+2.09,9)

30 (+3.05,2)

16 (+3.15,7)

Латыпов

66 (+1.20,0)

25 (+2.02,7)

20 (+2.34,1)

13(+3.02,1)

Поварницын

27 (+39,7)

17 (+1.42,3)

19 (+2.31,9)

14 (+3.08,5)

Корастылев

22 (+35,8)

13 (+1.36,4)

47 (+3.58,0)

38 (+4.50,3)

Шопин

7 (+27,4)

51 (+2.49,7)

54 (+4.23,2)

69 (+6.43,4)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 896
2. Александр Логинов (Россия) – 596
3. Мартен Фуркад (Франция) – 554
4. Симон Эдер (Австрия) – 537
5. Симон Дестье (Франция) – 534
…15. Евгений Гараничев (Россия) – 322
…25. Матвей Елисеев (Россия) – 213

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