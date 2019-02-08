Морозы нашим не страшны! Логинов взял бронзу в индивидуалке в Канаде

Первая гонка этапа Кубка мира в Кэнморе принесла бронзу Александру Логинову. Несмотря на лютые канадские морозы.
Ох, сколько всего было интересного перед этапом Кубка мира в Канаде!
– Разговоры о том, нужны ли поездки в Америку? И если нужны, то стоит ли их ставить в самый разгар сезона? Из Европы туда и обратно, перед чемпионатом мира… Акклиматизация, джет-лаг, другие сложности. Зачем? Для чего? Для нескольких сотен канадских, американских болельщиков? Нет, правда – глупо…
– Винтовки нашей сборной. То не долетели. То, все же, долетели. Кто виноват? Американцы? Или Союз биатлонистов России? Был ли реальный ущерб? Вроде, нет. Оружие прибыло вовремя – до первых официальных тренировок. Только, как в том анекдоте: «ложки нашлись, осадочек остался».
– Мороз. Серьезный мороз! Под минус 30! Из-за которого пришлось менять расписание. Скомпоновать все в три дня (с выходным в воскресенье). Оставить масс-старты или же вместо них устроить спринт? Может, и вовсе ограничиться двумя гонками? Оно понятно, вид спорта – зимний. Но при такой погоде бежать-стрелять – нелегко. И это – слабо сказано! Пришлось биатлонистам спасаться специальными грелками (чтобы не заморозить горло на дистанции). И прочими хитрыми приспособами (чтобы не заморозить уже все остальное). Такого в нынешнем году еще не видели!
– Составы. Вести ли в Канаду сильнейших? Или дать лидерам немного отдохнуть в Европе? Нормально подготовиться к чемпионату мира. Не мучиться при долгих перелетах и смене часовых поясов…
Проблем было много. Однако в итоге все сложилось, как надо. Больших эксцессов не возникло. Винтовки сборная России получила. Мороз серьезно никого не заморозил. Все основные лидеры, за редким исключением, до Кэнмора добрались. А выиграл, как водится в этом сезоне, Йоханнес Бе.
Нельзя заставить небо опуститься на землю, Марс – поменяться местами с Венерой, Солнце – принудить светить ночью, а Йоханнеса Бе – отдать победу в Кубке мира. Считайте его монстром. Или – дипломатичнее – сверхчеловеком. Это неважно. Уже на втором рубеже, закрыв 10 мишеней, норвежец дал понять – новое золото он не упустит. На третьем окончательно расставил все точки над i. На четвертом… Ну просто уничтожил соперников. Мало того, что не бежит, а летит (лучший ход, как обычно!), так ведь еще и стреляет без промахов! Что сделаешь с Бе? Да ничего, в общем, не сделаешь.
Остается им лишь восторгаться.
Мороз – не мороз, норвежцу все ни по чем. Только, как оказалось, он не один такой – морозоустойчивый…
Юлиан Эберхард? Замерз! Лукас Хофер? Замерз! Симон Фуркад? Ну, не замерз, но все равно – слегка окоченел. Мартен Фуркад? О, этот вовсе в Канаду не приехал… А наши? Может, на точность стрельбы россиян канадский мороз и повлиял каким-то образом, но вот на скорость не повлиял уж точно.
Два россиянина в четверке лучших ходом в конкретной гонке Кубка мира… Когда такое было? Евгений Гараничев и Александр Логинов прошли едва не в одни ноги с Бе. И с Ветле Кристиансеном (да-да, Йоханнес – не единственный морозостойкий норвежец). Причем Евгений чисто на лыжне был даже лучше лидера нашей команды! Вот только допустил на промах больше. Итог – 14-я строчка протокола. А Логинов? Логинов – молодец! После двух промахов на первых рубежах он уже к третьему собрался. Взял себя в руки… Стрелял привычно быстро, только теперь еще и метко. Бежал, как обычно, вприпрыжку. И выдал такой темп, что добежал до бронзы! Нет, были ребята, которые, конечно, пытались подвинуть россиянина с его позиции. Но на последнем круге сдулись все. И Фуркад-старший. И швед Пеппе Флеминг. И Симон Эдер. И много кто еще.
Морозы – они ведь такие. Пугают многих. Но не россиян! Не верите? Вот вам еще результаты. Так, Эдуард Латыпов стал 15-м. А Александр Поварницын – 18-м. Достойно для сложнейшей гонки!
Погода в Кэнморе нас точно не пугает.
Кэнмор (Канада). Кубок мира. 7-й этап. Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км
Стрельба
Ход
Финиш
1
Йоханнес Бе (Норвегия)
0 (0+0+0+0)
1 (32.13,7)
35.27,9
2
Ветле Кристиансен (Норвегия)
2 (1+0+0+1)
2 (+31,5)
+2.10,2
3
Александр Логинов (Россия)
2 (1+1+0+0)
3 (+1.05,9)
+2.41,0
4
Ларс-Хелге Биркеланд (Норвегия)
1 (0+1+0+0)
24 (+2.10,8)
+2.51,3
5
Доминик Виндиш (Италия)
2 (1+0+0+1)
5 (+1.18,9)
+2.56,3
…14
Евгений Гараничев (Россия)
3 (1+1+1+0)
4 (+1.16,3)
+3.32,4
15
Эдуард Латыпов (Россия)
1 (1+0+0+0)
38 (+2.48,7)
+3.36,3
…18
Александр Поварницын (Россия)
0 (0+0+0+0)
53 (+3.29,3)
+3.42,2
…42
Сергей Корастылев (Россия)
2 (0+0+2+0)
66 (+4.01,0)
+5.48,0
…69
Юрий Шопин (Россия)
5 (0+2+1+2)
68 (+4.03,0)
+7.44,3
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (с)
С3 (л)
С4 (с)
Логинов
54 (+1.03,4)
29 (+2.08,2)
14 (+2.19,8)
5 (+2.30,4)
Гараничев
46 (+56,9)
30 (+2.09,9)
30 (+3.05,2)
16 (+3.15,7)
Латыпов
66 (+1.20,0)
25 (+2.02,7)
20 (+2.34,1)
13(+3.02,1)
Поварницын
27 (+39,7)
17 (+1.42,3)
19 (+2.31,9)
14 (+3.08,5)
Корастылев
22 (+35,8)
13 (+1.36,4)
47 (+3.58,0)
38 (+4.50,3)
Шопин
7 (+27,4)
51 (+2.49,7)
54 (+4.23,2)
69 (+6.43,4)
Общий зачет Кубка мира
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 896
2. Александр Логинов (Россия) – 596
3. Мартен Фуркад (Франция) – 554
4. Симон Эдер (Австрия) – 537
5. Симон Дестье (Франция) – 534
…15. Евгений Гараничев (Россия) – 322
…25. Матвей Елисеев (Россия) – 213