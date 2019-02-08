Морозы нашим не страшны! Логинов взял бронзу в индивидуалке в Канаде

Биатлон 08 февраля 2019 00:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Первая гонка этапа Кубка мира в Кэнморе принесла бронзу Александру Логинову. Несмотря на лютые канадские морозы.

ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ…

Ох, сколько всего было интересного перед этапом Кубка мира в Канаде!

– Разговоры о том, нужны ли поездки в Америку? И если нужны, то стоит ли их ставить в самый разгар сезона? Из Европы туда и обратно, перед чемпионатом мира… Акклиматизация, джет-лаг, другие сложности. Зачем? Для чего? Для нескольких сотен канадских, американских болельщиков? Нет, правда – глупо…

– Винтовки нашей сборной. То не долетели. То, все же, долетели. Кто виноват? Американцы? Или Союз биатлонистов России? Был ли реальный ущерб? Вроде, нет. Оружие прибыло вовремя – до первых официальных тренировок. Только, как в том анекдоте: «ложки нашлись, осадочек остался».

– Мороз. Серьезный мороз! Под минус 30! Из-за которого пришлось менять расписание. Скомпоновать все в три дня (с выходным в воскресенье). Оставить масс-старты или же вместо них устроить спринт? Может, и вовсе ограничиться двумя гонками? Оно понятно, вид спорта – зимний. Но при такой погоде бежать-стрелять – нелегко. И это – слабо сказано! Пришлось биатлонистам спасаться специальными грелками (чтобы не заморозить горло на дистанции). И прочими хитрыми приспособами (чтобы не заморозить уже все остальное). Такого в нынешнем году еще не видели!

– Составы. Вести ли в Канаду сильнейших? Или дать лидерам немного отдохнуть в Европе? Нормально подготовиться к чемпионату мира. Не мучиться при долгих перелетах и смене часовых поясов…

Проблем было много. Однако в итоге все сложилось, как надо. Больших эксцессов не возникло. Винтовки сборная России получила. Мороз серьезно никого не заморозил. Все основные лидеры, за редким исключением, до Кэнмора добрались. А выиграл, как водится в этом сезоне, Йоханнес Бе.

БЫСТРЫЕ НОГИ РОССИЯН

Нельзя заставить небо опуститься на землю, Марс – поменяться местами с Венерой, Солнце – принудить светить ночью, а Йоханнеса Бе – отдать победу в Кубке мира. Считайте его монстром. Или – дипломатичнее – сверхчеловеком. Это неважно. Уже на втором рубеже, закрыв 10 мишеней, норвежец дал понять – новое золото он не упустит. На третьем окончательно расставил все точки над i. На четвертом… Ну просто уничтожил соперников. Мало того, что не бежит, а летит (лучший ход, как обычно!), так ведь еще и стреляет без промахов! Что сделаешь с Бе? Да ничего, в общем, не сделаешь.

Остается им лишь восторгаться.

Мороз – не мороз, норвежцу все ни по чем. Только, как оказалось, он не один такой – морозоустойчивый…

Юлиан Эберхард? Замерз! Лукас Хофер? Замерз! Симон Фуркад? Ну, не замерз, но все равно – слегка окоченел. Мартен Фуркад? О, этот вовсе в Канаду не приехал… А наши? Может, на точность стрельбы россиян канадский мороз и повлиял каким-то образом, но вот на скорость не повлиял уж точно.

Два россиянина в четверке лучших ходом в конкретной гонке Кубка мира… Когда такое было? Евгений Гараничев и Александр Логинов прошли едва не в одни ноги с Бе. И с Ветле Кристиансеном (да-да, Йоханнес – не единственный морозостойкий норвежец). Причем Евгений чисто на лыжне был даже лучше лидера нашей команды! Вот только допустил на промах больше. Итог – 14-я строчка протокола. А Логинов? Логинов – молодец! После двух промахов на первых рубежах он уже к третьему собрался. Взял себя в руки… Стрелял привычно быстро, только теперь еще и метко. Бежал, как обычно, вприпрыжку. И выдал такой темп, что добежал до бронзы! Нет, были ребята, которые, конечно, пытались подвинуть россиянина с его позиции. Но на последнем круге сдулись все. И Фуркад-старший. И швед Пеппе Флеминг. И Симон Эдер. И много кто еще.

Морозы – они ведь такие. Пугают многих. Но не россиян! Не верите? Вот вам еще результаты. Так, Эдуард Латыпов стал 15-м. А Александр Поварницын – 18-м. Достойно для сложнейшей гонки!

Погода в Кэнморе нас точно не пугает.

Кэнмор (Канада). Кубок мира. 7-й этап. Мужчины. Индивидуальная гонка 15 км

Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 0 (0+0+0+0) 1 (32.13,7) 35.27,9 2 Ветле Кристиансен (Норвегия) 2 (1+0+0+1) 2 (+31,5) +2.10,2 3 Александр Логинов (Россия) 2 (1+1+0+0) 3 (+1.05,9) +2.41,0 4 Ларс-Хелге Биркеланд (Норвегия) 1 (0+1+0+0) 24 (+2.10,8) +2.51,3 5 Доминик Виндиш (Италия) 2 (1+0+0+1) 5 (+1.18,9) +2.56,3 …14 Евгений Гараничев (Россия) 3 (1+1+1+0) 4 (+1.16,3) +3.32,4 15 Эдуард Латыпов (Россия) 1 (1+0+0+0) 38 (+2.48,7) +3.36,3 …18 Александр Поварницын (Россия) 0 (0+0+0+0) 53 (+3.29,3) +3.42,2 …42 Сергей Корастылев (Россия) 2 (0+0+2+0) 66 (+4.01,0) +5.48,0 …69 Юрий Шопин (Россия) 5 (0+2+1+2) 68 (+4.03,0) +7.44,3

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) С3 (л) С4 (с) Логинов 54 (+1.03,4) 29 (+2.08,2) 14 (+2.19,8) 5 (+2.30,4) Гараничев 46 (+56,9) 30 (+2.09,9) 30 (+3.05,2) 16 (+3.15,7) Латыпов 66 (+1.20,0) 25 (+2.02,7) 20 (+2.34,1) 13(+3.02,1) Поварницын 27 (+39,7) 17 (+1.42,3) 19 (+2.31,9) 14 (+3.08,5) Корастылев 22 (+35,8) 13 (+1.36,4) 47 (+3.58,0) 38 (+4.50,3) Шопин 7 (+27,4) 51 (+2.49,7) 54 (+4.23,2) 69 (+6.43,4)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 896

2. Александр Логинов (Россия) – 596

3. Мартен Фуркад (Франция) – 554

4. Симон Эдер (Австрия) – 537

5. Симон Дестье (Франция) – 534

…15. Евгений Гараничев (Россия) – 322

…25. Матвей Елисеев (Россия) – 213