Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация - Советский спорт
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04 сентября 2019 14:28БиатлонВолохов Юрий

Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация

На летнем юниорском чемпионате мира в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень.

Сразу после возвращения с Москву биатлонист стал гостем «Советского спорта».

«ОТЕЦ ГОВОРИТ: «БЕЗ ЗОЛОТА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»

– Немного удивило, что в свои 22 года вы выступали в юниорском турнире.
– Да, возможно, это выглядит странно, но нам продлили юниорский возраст еще на один сезон. И по правилам IBU, я мог выступать по юниорам до конца августа. Но теперь все – распрощался со своей юниорской жизнью окончательно. Можно сказать, созрел для мужского биатлона. Зато получил возможность крайний раз выступить в юниорском чемпионате. В конце сентября уже буду выступать на взрослом летнем чемпионате России в Чайковском.

– Довольны минскими результатами?
– Более чем. Летний чемпионат мира – отличный разгонный старт перед началом сезона.

– Тренерский штаб ставил перед вами конкретные задачи?
– Такого не было. Но перед любым стартом подразумевается без лишних слов, что нужно показывать максимальный результат. А задачи обычно ставит отец: он всегда говорит: «Без золота не возвращайся», – смеется Игорь.

– Чем кормили в Минске?
– Картошкой и драниками. Хоть мы родом с Камачатки, но драники наше с батей любимое блюдо. И еще пельмени.

– В Минске впервые?
– Впервые. Если честно, просто восхищен Минском. Жаль, не было времени погулять по городу – соревнования закончились и в этот же вечер мы уехали.

«В ЛЕТНЕМ БИАТЛОНЕ ОПАСНА АСФАЛЬТОВАЯ БОЛЕЗНЬ»

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– Насколько летний биатлон отличается от зимнего – больнее падать?
– Да, есть такое понятие – асфальтовая болезнь, это довольно страшно, можно здорово убиться. Когда разбираем гонку, тренеры мне указывают на ошибки при прохождении поворотов. Я вижу эти ошибки, все понимаю, но страшно падать. Этот страх нужно преодолевать во время гонки, что не всегда получается. А так, практически от зимнего ничем не отличается. Разве что шлем на спуске сильно мешает, бьет по очкам. Приходится задирать шею, чтоб видеть, что происходит.

– Еще какие отличия?
– Главное отличие в скользящей поверхности. Если летом роллер катится с постоянной скоростью, то зимой скорость зависит от техники спортсмена.

– Вы же хорошо знаете наших юношей и юниоров. Кто из россиян будущий Йоханнес Бе?
– Не знаю насчет Бе, но есть очень хорошие ребята – Андрей Вьюхин, Василий Томшин, мой сосед по номеру на всех сборах Вячеслав Малеев.

«СПОРТСМЕНЫ И ЗА НАШИ ПРАВА БОРОЛИСЬ»

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– У вас контракт с СБР подписан?
– Да, я подписал еще в мае.

– Когда взбунтовались старшие товарищи, потребовавшие от СБР дополнительное место для рекламы личного спонсора, вы на чьей стороне были?
– Все-таки, нам ближе позиция спортсменов. Они ведь и за наши права боролись, когда-то и нас это коснется.

– Значит, требования спортсменов обоснованы?
– Конечно, у нас лошадиный вид спорта, но не всегда в должной мере оплачивается. Мы гробим свое здоровье.

– Но если лидеры забирают рекламные места для личных спонсоров, главному рекламодателю СБР такое сотрудничество не выгодно. Получается, что это бьет по интересам всей сборной – рекламный бюджет может уменьшиться.
– Не думаю, что главный спонсор из-за требования лидеров мог отвернуться от СБР. Федерацию и спонсора связывает многолетнее сотрудничество, и вряд ли на него могли повлиять наши внутренние разногласия.

– В чем все-таки заключались требования этой группы спортсменов во главе с Александром Логиновым?
– Как я понимаю, у спортсменов логотип с личным спонсором присутствовал на шапочке, они хотели, чтобы он был на винтовке. Но сейчас вроде бы консенсус найден.

– По идее, биатлонисты из ближайшего резерва должны были быть на стороне СБР в этом конфликте. Если несколько человек из главной команды не подписывают контракт с федерацией, тогда вам открыта дорога на Кубок мира.
– От Кубка мира их никто не отстранил бы. Насколько я знаю, IBU оплачивает все расходы на участие в Кубке мира спортсменам из топ-25.

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– Во ведь хочется соревноваться с Бе и другими лидерами, как можно чаще…
– Хочется. Я участвовал всего в двух спринтерских гонках на Кубке мира, но это было настолько мимолетно.

– Мы проверили: 86-е место в Холменколлене в 2017-м и 61-е в Тюмени в 2018-м. Такие результаты не убивают морально: мол, куда мне до лидеров?
– Нет, у любого успешного спортсмена бывают такие эпизоды. Нельзя себя поедать изнутри: не мое это, нужно менять вид деятельности. Ориентир перед тобой, есть куда стремиться.

– Кстати, у вас есть личный спонсор?
– Да, компания, производитель спортивного питания.

– Как-то Дмитриев Губерниев возмутился, что вас не взяли на Кубок мира. Тренер сборной Андрей Падин ответил, что вам еще рано туда. И правда рано?
– Это было в позапрошлом сезоне. Мой ровесник Себастьян Самуэльссон тогда уже во всю бегал на Кубке мира. Ничего не выигрывал, но ему продолжали доверять, он прогрессировал, и на Олимпиаде в Пхенчхане выиграл золото. Я ведь его по юношам постоянно побеждал. У нас как – дают тебе шанс в виде одной гонки, не получилось – свободен. Возьмите любого известного биатлониста, никому легко не дался переход из юниоров на взрослый уровень. У нас из-за жесткой системы отбора и большой конкуренции никто не хочет ждать, все хотят результат сразу. Из-за этого теряем талантливых ребят.

– В чем разница между Кубком мира и Кубком IBU или юношескими соревнованиями?
– Кубок мира – это круто: атмосфера другая, болельщиков тысяч на 15 больше. От соперников прет какая-то бешеная энергия, из них прямо молнии бьют, все заряжены на жесткую борьбу. Когда впервые попадаешь туда, конечно, это сильно непривычно, озираешься по сторонам.

«ЗА БУЗОВОЙ УГНАТЬСЯ СЛОЖНО – МОЖНО НАДОРВАТЬСЯ»

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– Прочитал, что у вас есть фанаты, и они ведут то ли вашу страничку, то ли специальную создали. Помогите разобраться?
– Они свою открыли. Сколько их? Понятия не имею: я за ними не слежу, они за мной следят. Моя задача – радовать их.

– У вас всего 4700 подписчиков в инстаграме. Для вас важно, чтобы их количество возросло?
– Мои менеджеры говорят, что важно, надо бы побольше. Стараюсь публиковать что-то интересное.

– За Ольгой Бузовой угнаться сложно, но если до полумиллиона догнать, можно свой ютьюб-канал открыть и зарабатывать на этом, как Юрий Дудь.
– За Бузовой угнаться сложно – можно надорваться… Слушайте, это же камеру покупать придется. С айфоном на тренировке не очень удобно, а вот мини-камера подошла бы: можно было бы снимать закулисье биатлона. Хотя я и так иногда это делаю.

– Дудя смотрите?
– Пристрастий нет. Открываю ютьюб, кто там есть, того и смотрю. Есть такой Давидыч, Баста сейчас тоже на ютьюбе появился.

– Какая музыка в вашем плей-листе?
– Весь Linkin Park знаю наизусть. Увы, после смерти два года назад Честера Беннингтона группа стала уже не та. Но вообще я меломан, люблю хорошую музыку – Scorpions, Metallica, AC/DC. Но могу и рэп послушать.

– Хороший вкус. Отец подсадил на правильную музыку?
– Нет, отец слушает дискотеку 80-х. В машине едем, а там одно и то же. Думаю, ну сколько можно это слушать? – смеется Игорь.

– На одном фото вы на модном мотоцикле. Ваш?
– Это я на отдыхе был, брал в аренду.

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– Год назад вы защитили диплом в Омском летном училище. Но нужна практика. Сколько часов удалось налетать?
– Пока недостаточно. Необходимая норма 50 часов на Ми-8 и 40 часов на Еврокоптере. Буду набирать. Что еще остается?

– Пилоты пассажирских лайнеров сейчас хорошо зарабатывают. В России не хватает пилотов. Может, стоит переучиться и летать в Америку и Бразилию?
– Мне малая авиация больше по душе. Я как Мимино, большими лайнерами меня не сманишь. В малой авиации больше романтики: когда под тобой крыши домов, городки, поселки, красивые леса. Есть возможность понаблюдать за обычной жизнью людей.

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ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Игорь МАЛИНОВСКИЙ

Родился 18 марта 1997 в поселке Мильково (Камчатский край). Сейчас живет в Омске.

На чемпионате мира среди юниоров в 2016 году выступал в категории «до 19 лет» и стал чемпионом в спринте, серебряным призером в гонке преследования и эстафете. В 2017 году на мировом юниорском чемпионате среди 21-летних завоевал три золотые медали — в спринте, гонке преследования и эстафете.

Победитель этапов юниорского Кубка IBU, чемпион Европы среди юниоров. Бронзовый призер летнего юниорского ЧМ-2019.

Всего в активе Малиновского 5 золотых медалей юношеских и юниорских ЧМ, что является абсолютным рекордом.

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Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:28 Биатлон Волохов Юрий
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