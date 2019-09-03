Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49

КУМИР ИЗ ДЕТСТВА

Он был легендой. Кумиром из детства и юности многих нынешних биатлонных болельщиков. Не только в Норвегии, но и во всей Европе, и, конечно, в России. Его всегда веселое и дружелюбное лицо регулярно мелькало в экране телевизора, когда на рубеже веков нашу страну накрыло биатлонным бумом. Рейтинги трансляций с этапов Кубка мира били рекорды в спортивном сегменте ТВ, а сам Ханеволд бил самых титулованных соперников в престижных гонках. Он выступал с такими же великими – Уле-Эйнаром Бьорндаленом, Рафаэлем Пуаре, Свеном Фишером, Рико Гроссом, нашими Павлом Ростовцевым, Сергеем Чепиковым и Сергеем Рожковым… Те имена, которые у фанатов со стажем вызывают приятные, пусть и немного грустные приступы ностальгии. Рыжеволосый Халвард уже тогда считался ветераном – он родился в 1969 году. Но, как его ровесник Михаэль Шумахер, именно после 30 выдал лучший период в карьере, собрав солидный урожай наград со всех главных биатлонных турниров – чемпионатов мира и Олимпийских игр. С этапов Кубка мира Ханеволд привез 40 медалей, войдя в число лучших в истории по количеству подиумов. А последнюю гонку провел в 40 лет. Кстати, у нас, в России – в Ханты-Мансийске в 2010 году.

ТРИ ОЛИМПИЙСКИХ ЗОЛОТА

Первый, но очень важный шаг к статусу легенды, Ханеволд сделал в Нагано – на зимних Играх в 1998-м. В гонке на 20 км перед последним подъемом он 15 секунд уступал итальянцу Пьеральберто Каррере. Но, зная о своем отставании, врубил какой-то запредельный темп, за несколько сотен метров ликвидировав весь отрыв, а на финише – не то, что на остатке сил, а на морально-волевых в чистом виде – привез ему еще без малого 6 секунд сверху. И выиграл вожделенное золото.

Первое из трех олимпийских, которые он завоюет за карьеру. И единственное – в личном виде.

В Солт-Лейк-Сити и в Ванкувере Ханеволд победит в эстафете, в компании великого Бьорндалена и других звезд сборной Норвегии. В Турине завоюет серебро в спринте и бронзу – в индивидуалке. Еще одно олимпийское серебро в его активе – тоже в эстафете. Добытое в том же Нагано.

С чемпионатов мира Халвард привез пять золотых, первые из которых были добыты в уже подзабытой командной гонке в 1995 и 1998 годах. Последнее – опять же в эстафете, в Пхенчхане. Но не на Играх-2018, а на ЧМ-2009. Другие медали перечислять нет смысла – их больше десятка! Ханеволд так и не смог выиграть Большой хрустальный глобус, но дважды был вторым в общем зачете – в 1998 и в 2003 годах.

В общем зачете сезона-2009/10 Халвард остался только 25-м. Его эпоха, разумеется, ушла. Даже Бьорндален был только 10-м! В Кубке мира царили ребята более молодого поколения. Выиграл его Эмиль Хегле Свендсен, Иван Черезов и Евгений Устюгов заняли третье и четвертое места… Вы представляете, как это было давно? Хотя, казалось бы – всего-то девять лет назад… И, кстати, именно в последней гонке Халвард сумел подняться на подиум – стал третьим в масс-старте. Это его единственная медаль за тот год. Он сумел попрощаться красиво.

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ

Ему было 40, когда Ханеволд закончил карьеру. С тех пор он оставался в биатлоне, но уже в другом качестве. Читал лекции, работал экспертом на норвежском ТВ. И временами снова брал винтовку, обувал лыжные ботинки, и выходил на старт – только уже в гонках ветеранах. Последнюю такую он провел лишь полгода назад. В феврале. На Кубке легенд в Раубичах. Где мы опять увидели его необычный, но запоминающий стиль конькового хода, за которого Халварда давным-давно прозвали «Крабом».

Во вторник, 3 сентября, Ханеволд умер. 3 декабря ему бы исполнилось 50. Увы, легенды тоже смертны. И очень часто уходят внезапно.

Халвард, прощай. Спасибо за все. Мы будем тебя помнить.