Трехкратный олимпийский чемпион Ханевольд умер в 49 лет

Сегодня, 3 сентября, ушел из жизни легендарный норвежский биатлонист Халвард Ханевольд. Ему было 49 лет.
Согласно информации источника, спортсмен скончался в своем доме, который находится в Аскере. О причинах случившегося не уточняется.
Напомним, Ханеволд – трехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира. За всю карьеру он также выигрывал две серебряные и одну бронзовую медаль Олимпийских игр, 8 серебряных и 4 бронзовых медали чемпионата мира.
В 2010 году спортсмен сообщил о завершении профессиональной карьеры.
Добавим, что 3 декабря норвежцу должно было исполниться 50 лет.
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