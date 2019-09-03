Трехкратный олимпийский чемпион Ханевольд умер в 49 лет Такой информацией располагает издание Budstikka.

Сегодня, 3 сентября, ушел из жизни легендарный норвежский биатлонист Халвард Ханевольд. Ему было 49 лет.

Согласно информации источника, спортсмен скончался в своем доме, который находится в Аскере. О причинах случившегося не уточняется.

Напомним, Ханеволд – трехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира. За всю карьеру он также выигрывал две серебряные и одну бронзовую медаль Олимпийских игр, 8 серебряных и 4 бронзовых медали чемпионата мира.

В 2010 году спортсмен сообщил о завершении профессиональной карьеры.

Добавим, что 3 декабря норвежцу должно было исполниться 50 лет.