Трехкратный олимпийский чемпион Ханевольд умер в 49 лет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 сентября 2019 21:44БиатлонГичунцев Артур

Трехкратный олимпийский чемпион Ханевольд умер в 49 лет

Такой информацией располагает издание Budstikka.

Сегодня, 3 сентября, ушел из жизни легендарный норвежский биатлонист Халвард Ханевольд. Ему было 49 лет.

Согласно информации источника, спортсмен скончался в своем доме, который находится в Аскере. О причинах случившегося не уточняется.

Напомним, Ханеволд – трехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира. За всю карьеру он также выигрывал две серебряные и одну бронзовую медаль Олимпийских игр, 8 серебряных и 4 бронзовых медали чемпионата мира.

В 2010 году спортсмен сообщил о завершении профессиональной карьеры.

Добавим, что 3 декабря норвежцу должно было исполниться 50 лет.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае Юрий Ганус: Данные московской лаборатории передаются в международные федерации
Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай
Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле 13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов. 24.08.2019 08:42 Фигурное катание Тигай Лев
Уложили американцев. Харитонов и Минаков расправились с Митрионом и Джонсоном (видео) Сергей Харитонов и Виталий Минаков победили своих соперников на турнире Bellator 225. 25.08.2019 07:13 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Хабиб Нурмагомедов назвал условие, при котором боец может считаться великим Бой Харитонов – Вассел возглавит турнир Bellator 234 Тренер Порье: Дастин нокаутирует Хабиба в четвертом раунде
Расизм по-итальянски. Лукаку снова забил, пока его оскорбляли расисты В Италии опять проблема с расизмом на трибунах – пострадал новичок «Интера». 02.09.2019 15:00 Футбол Анисимов Вадим
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Торт и свадьба для Черчесова. Как прошел первый день сборной в Новогорске Рассказываем о том, как прошел первый день сборной России в Новогорске перед матчами с Шотландией и Казахстаном. 02.09.2019 17:47 Футбол Григорьевская Юлия
Валиева упала, но Тутберидзе все равно выиграла. Новый сезон стартовал Первым этапом юниорского Гран-при открылся мировой сезон-2019/20. После короткой программы лидирует 13-летняя россиянка, но не Камила Валиева, а Майя Хромых. 22.08.2019 21:47 Фигурное катание Тигай Лев
Барбашев все сделал правильно. Центрфорвард подписал новый контракт с «Сент-Луисом» Обладатель Кубка Стэнли-2019 Иван Барбашев заключил-таки новый контракт с «Сент-Луисом»: 23-летний центрфорвард за два сезона заработает 2,95 миллиона долларов. 02.09.2019 17:43 Хоккей Славин Виталий
Новости
22:06 Футбол Краневиттер и Мак попали в заявку «Зенита» на Лигу чемпионов
22:05 Футбол Кьеллини перенес операцию и пропустит полгода
21:59 Футбол Женская сборная России разгромила Эстонию
21:54 Хоккей ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»
21:44 Биатлон Трехкратный олимпийский чемпион Ханевольд умер в 49 лет
21:37 Футбол Леонид Слуцкий: Если бы «Витесс» успел найти замену Караваеву, я был бы доволен
21:33 Футбол «Спортинг» уволил главного тренера
21:27 Хоккей Светлов – о победе над «Барысом»: В нужный момент выручил вратарь, выстояли две минуты «3 на 5»
21:26 Футбол «Ювентус» не заявил Манджукича и Эмре Джана на Лигу чемпионов
21:13 Футбол Дмитрий Селюк: Дзюба без проблем мог бы поехать в Англию
21:10 Теннис Свитолина обыграла Конту и вышла в полуфинал US Open
21:02 Футбол У Зобнина родилась дочка
20:59 Хоккей «Авангард» одержал вторую победу в двух матчах
20:46 Футбол Представлен официальный логотип ЧМ-2022
20:44 Хоккей Андрей Скабелка – о поражении от «Адмирала»: Где-то «Барыс» подвело мастерство
20:36 Футбол Александр Медведев – об уходе Ригони: Неправильно держать такого игрока на скамейке
20:31 Футбол Эден Азар получил травму в сборной Бельгии
20:23 Футбол Алекс Крал: В Чехии все русское автоматически считается плохим. Но меня не отговаривали
20:13 Футбол Источник: Клуб Комличенко требовал от ЦСКА 3,7 млн евро, армейцы отказались от сделки
20:00 Футбол Роман Бабаев – о встрече с Егоровым: Надеемся, что будут сделаны какие-то выводы и действия
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика