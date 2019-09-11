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11 сентября 2019 18:30БиатлонВолохов Юрий

Хованцева попросили из мужской сборной

В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона.

Анатолий Хованцев, занимавший две должности – главного тренера и наставника мужской сборной, теперь будет исполнять обязанности только главного тренера.

Еще накануне прошлого сезона ему предлагали оставить за собой только эту должность, чтобы заняться всем нашим биатлонным хозяйством. Стать верховным главнокомандующим и решать стратегические задачи. В поле найдется, кому работать, и без 70-летнего специалиста. Тогда Анатолий Николаевич отказался: ему хотелось показать, что с этой мужской сборной он еще может добиться успехов.

Были ли эти успехи? Однозначно ответить сложно. Да, Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира. Во времена Йоханесса Бе, биатлонного Месси и Роналду в одном лице, это безусловное достижение. Но следующий российский биатлонист в итоговом зачете Кубка мира Матвей Елисеев располагался на 29-м месте, дальше Дмитрий Малышко – на 36-м. Как сказали бы стрелки, с «кучностью стрельбы» явные проблемы. Создалась следующая ситуация – есть Логинов и все остальные.

После завершения сезона-2018/19 руководство Союза биатлонистов России вновь предложило Хованцеву заняться стратегией развития биатлона в России, но работа с мужской сборной занимала у специалиста все время. Сколько шли переговоры, они же уговоры, не ясно. Но итог мы видим: 11 сентября стороны, наконец, пришли к консенсусу. Судя по всему, без битья стекол и ломания стульев.

За мужскую сборную теперь будет отвечать 57-летний Сергей Белозеров. Он не столь известен широкой публике, как Хованцев, но в биатлонном мире его знают хорошо. Много лет он работал с командой Ханты-Мансийского автономного округа, с резервистами в сборной России. Помогать ему будет известный в недалеком прошлом биатлонист 40-летний Максим Максимов. Призер чемпионатов мира, победитель этапов Кубка мира. Насколько будет влиять Хованцев на кадровые решения, сейчас никто не скажет. Есть ведь еще тренерский совет. Какие плоды дадут эти кадровые решения, покажет сезон. Но второй Логинов у нас точно не появится…

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