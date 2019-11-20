Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет

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НА ДРАЧЕВА ДАВИЛИ ТРЕНЕРЫ

В наше время, когда везде правит хайп* - смысл этого английского словечка вы можете прочитать ниже. Наш отечественный биатлон тоже не стал отставать от веления времени. Как известно, лучшим проявлением хайпа является скандал. Он и случился в самый важный момент - накануне нового сезона. «Советский спорт» подробно рассказал об этом в номере за вторник 19 ноября.

Напомним вкратце, что произошло. В Тюмени в субботу прошли по две спринтерские гонки у мужчин и женщин, по итогам которых были названы составы сборных России для участия в декабрьских этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Но при определении составов были нарушены критерии отбора, ранее утвержденные СБР. Например, по просьбе тренерского совета были допущены к гонкам, не прошедшие централизованные сборы, Екатерина Глазырина и Ирина Старых. При этом было обговорено, что если девушки отберутся в сборную, то начинать сезон будут с Кубка IBU. Обе опытные биатлонистки выступили прилично: Старых заняла второе место (26 очков), Глазырина – третье (24 очка).

В воскресенье вечером тренерский штаб сборной и глава СБР Владимир Драчев там же в Тюмени объявили составы сборных команд. Старых попала сразу в основной состав на этапы Кубка мира. Глазырина почему-то оказалась вообще вне сборной. Ей было предложено погоняться на этапах Кубка России, проявить себя и уже тогда вновь пробиться в сборную.

Это спровоцировало скандал.

Ссылку на Кубок России Глазыриной объяснил главный тренер сборной Анатолий Хованцев. По его словам, на Кубок IBU поедут молодые спортсмены, на перспективу. Владимир Драчев добавил, что Глазырина тренировалась в другом месте и приехала только на отбор, не выполнив прописанные условия. Плюс она имеет два «флажка». Глава СБР имеет в виду, что она дважды пропустила дни сдачи допинг-проб.

Были и другие вопросы по поводу состава. Например, Кирилл Стрельцов стал третьим по сумме набранных очков, поэтому должен был напрямую попадать в сборную на Кубок мира. Тем не менее его отправили на Кубок IBU, а на главный турнир едут Елисеев и Латыпов (четвертое и пятое места по результатам отбора).

И тут не выдержал первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

- Сильно удивил опубликованный состав команд на Кубок мира и Кубок IBU, при его формировании были нарушены утвержденные нами же критерии отбора, – процитировал Нуждова ТАСС. - Никаких заседаний правления, которое могло бы внести в них корректировки, не проводилось. Получается, что Владимир Драчев единолично и неправомерно изменил их, включив в состав людей, которых там быть не должно.

Более того, первый зам главы СБР сказал, что ему стыдно за руководство СБР.

Нуждова поддержал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, который к тому же является руководителем Федерация биатлона Санкт-Петербурга. Он называл прошедшие в Тюмени старты откровенным обманом.

Но после заседания Правления СБР выяснилось, что Драчев принял эти решения под давлением тренерского штаба сборной. Тренеры мотивировали включение 32-летней Старых в основной состав тем, что команде очень нужен ее опыт. Сразу вспоминается Сергей Игнашевич образца 2018, который весной объявил о завершении карьеры, но Станислав Черчесов его уговорил вернуться на месяц ради сборной и домашнего чемпионата мира. И 39-летний Игнашевич действительно здорово помог сборной России добраться до четвертьфинала.

СТАРЫХ ЕДЕТ НА КУБОК IBU, ГЛАЗЫРИНА ТОЖЕ

Правление СБР состоялось вечером во вторник. На нем было принято несколько решений (см. ниже). Первое: было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России. Второе: Старых пока едет на этап Кубка IBU, Глазырину тоже включили в состав и она также поедет на этап Кубка IBU. Критерии соблюдены.

После заседания Правления скандал, а вместе с ним и хайп быстро пошел на спад. Все узнали, что Драчев «два часа сопротивлялся давлению тренерского штаба» по поводу Старых. И президента СБР стало даже немного жалко. А вы бы смогли в одиночку противостоять давлению специалистов, которым отвечать за результаты сборной? Впрочем, с Владимира Петровича этой ответственности никто не снимает.

- Я изначально был против этих изменений и не поддерживал включение Старых в команду на Кубок мира, потому что это могло внести непорядки в строй, - цитирует Драчева ТАСС. - В итоге мы сумели справиться с этой ситуацией и вернули все в соответствие с критериями, чтобы в следующий раз тренерский штаб более внимательно и четко относился к своим же предложениям для правления.

Алексей Нуждов отказался от комментариев. Дружелюбно добавив, что «Петрович все уже сказал».

«Советский спорт» позвонил еще одному члену Правления олимпийскому чемпиону Сергею Тарасову.

- Я нахожусь дома, в Барнауле. Общение проходило по телефону: мне звонили и узнавали мое мнение по тому или иному вопросу, - пояснил Сергей Тарасов. - Что касается воскресного решения, это тренеры сборной настояли на включении Старых в состав первой команды. Произошло небольшое недоразумение. У нас, членов Правления, есть группа в WhatsApp. Думаю, нужно было там вначале все обсудить, выработать общее мнение и потом выходить к прессе. Тогда бы не было этого ненужного шума. Но ничего страшного не случилось.

- Получается, скандал спровоцировали тренеры?

- Слово «спровоцировали» я не стал бы употреблять. Просто была непоследовательность в решениях тренерского совета. Вначале тренеры попросили допустить Старых и Глазырину только для отбора на Кубок IBU, а потом попросили включить Старых в главную команду. А Владимир Петрович пошел им навстречу.

- Нет худа без добра. Про биатлон как-то стали подзабывать, а тут накануне сезона небольшой скандальчик.

- Не надо нам скандалов. Лучше какой-нибудь позитивной новостью напомнить болельщикам про биатлон.

* Хайп (англ. hype) — агрессивная и навязчивая реклама, целью которой является формирование предпочтений потребителя.

ОФИЦИАЛЬНО

Вот официальное сообщение, появившееся на сайте СБР по итогам заседания Правления.

Принятые решения:

1. Пункт №1 Критериев отбора в спортивную сборную команду России по биатлону оставить без изменений.

2. Утвердить количественный состав сборной команды России по биатлону для участия в Кубке IBU – 7 мужчин и 7 женщин

3. Утвердить состав сборной команды России по биатлону для участия в Кубке мира и Кубке IBU

МУЖСКАЯ СБОРНАЯ

Кубок мира

Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков (личная квота), Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

Кубок IBU

Карим Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов.

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ

Кубок мира

Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко (личная квота), Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

Кубок IBU

Ирина Старых, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева.

КУБОК МИРА-2019/20. РАСПИСАНИЕ

Этап 1. Эстерсунд (Швеция). 30 ноября – 8 декабря

Этап 2. Хохфильцен (Австрия). 13 – 15 декабря

Этап 3. Анси (Франция). 19 – 22 декабря

Этап 4. Оберхоф (Германия). 9 –12 января

Этап 5. Рупольдинг (Германия). 15 – 19 января

Этап 6. Поклюка (Словения). 23 – 26 января

Этап 7. Нове-Место (Чехия) 5-8 марта

Этап 8. Контиолахти (Финляндия). 12 –15 марта

Этап 9. Хольменколлен (Норвегия). 20 – 22 марта

Чемпионат мира-2020 пройдет в Антхольце (Италия) 13-23 февраля