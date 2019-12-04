Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали - Советский спорт
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04 декабря 2019 21:00БиатлонМысин Николай

Роковой рубеж. Два промаха на заключительной стойке лишили Логинова медали

Мужская индивидуальная гонка в Эстерсунде закончилась триумфом сборной Франции - первые четыре места заняли спортсмены из этой страны. Мартен Фуркад добился победы. Александр Логинов и Матвей Елисеев попали в топ-10.

СТАВКА – НА СТРЕЛЬБУ

- Логинов действительно может конкурировать с Бе, как и с любыми другими сильнейшими биатлонистами, в борьбе за победу в Кубке мира, - признавал накануне Анатолий Хованцев, главный тренер российской сборной. – Но, чтобы добиться успеха, нужно учитывать все детали. Чтобы и мотивация была, и качественные условия тренировок, и патроны хорошие, и отдых, и питание. И, конечно, удача. Плюс – лыжи. Отличные лыжи, которые работают в любых условиях, при любой погоде и на любой трассе. Как, например, у норвежцев. У нас же, к сожалению, с этим проблема. В каких-то ситуациях у нас нет подходящих пар, позволяющих конкурировать с лучшими. В прошлом сезоне тот же Александр порой выступал на лыжах других спортсменов – и Малышко, и Мироновой… Как это решить? Нельзя просто взять и купить самую лучшую модель. Нужно перебрать десятки, сотни пар. Всех их протестировать в разных условиях. А этот процесс требует и времени, и значительных денег.

Что ж, мы могли надеяться, что хотя бы в Эстерсунде с лыжами все нормально. Итоги спринта, где Матвей Елисеев впервые в карьере взял медаль в личной гонке, а Александр Логинов стал четвертым, вполне себе радовали. Да, остальные россияне выступили хуже, но подвела их, в основном, стрельба. А не плохая скорость. И что же может быть важнее стрельбы перед стартом индивидуалки? Где штрафных кругов нет. А есть лишь штрафные минуты. И каждый промах может откинуть далеко…

Впрочем, к снайперским качествам того же Логинова претензий ни у кого давно нет.

- В чем его сила, как хорошего стрелка? – рассуждал старший тренер мужской сборной России Максим Максимов в эфире «Матч ТВ». – В вариативности и в надежности переноса стрельбы с тренировок на соревнования. Любой спортсмен должен иметь большой багаж определенных действий. Когда надо – стрелять ритмично. Когда надо – выцеливать. В контактных гонках скорость подхода к рубежу, твой темп и пульс, не всегда зависят от тебя. Поэтому важно уметь стрелять в любых условиях, давить на соперников, пользоваться всеми наработанными навыками. Саша это может. Он вариативен. И у него высокая надежность. Именно под давлением он справляется со стрельбой хорошо – а это то, что редко удается большинству спортсменов. В индивидуальной гонке ты идешь по трассе сам. И можешь контролировать свои подходы. В этом плане, тут чуть-чуть проще. Зато и цена промаха гораздо более высока.

Все это так. Все это позволяло надеяться, что в индивидуалке Логинов порадует нас медалью. Правда, в спринте он допустил один промах на стойке, что стоило ему как минимум награды, возможно – и золота. Хотя… Для первой личной гонки сезона, особенно – после скомканной из-за травм подготовки – результат все равно вышел классным!

В четверг все ждали, что Александр прибавит еще.

ДВА ОБИДНЫХ ПРОМАХА

И он ведь прибавляет! Правда, не ходом. В лыжах проблема, или нет (скорее – нет), но чистой скоростью россиянин проигрывает основным фаворитам. Уже на первой отсечке отстает от Йоханнеса Бе на 19 секунд. Лучше идут и болгарин Владимир Илиев, и итальянец Лукас Хоффер, и латвиец Андрей Росторгуев, и целая вереница французов (Мартен Фуркад, Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Эммануэль Жаклен)… Да многие, в общем, быстрее! Но мы-то знаем, где все решится. А именно – на рубежах.

Илиев застрелится уже на первом – даст два промаха из финальных семи. Расторгуев соберет аж пять штрафных минут. Фийон-Майе, несмотря на отличную скорость, опустится вниз в протоколе после первой же лежки: две незакрытые мишени – это много! Только лидеры работаю четко и быстро. И Логинов – не исключение.

Если Фуркад на каждый выстрел тратит по 4-5 секунд, Александр – по 2, максимум – по 2,5. Строчит, как из пулемета. И главное – точно в цель! Давление? Ответственность за результат? Высокая цена ошибки? Он об этом не думает. Главное – побыстрее покинуть рубеж. И начать новый круг. Мы знаем этот стиль Логинова. И он ведь дает результат!

Тем более, становится заметно, как резко падает скорость Йоханнеса Бе. Да и Тарьей смотрится не так бодро, как в воскресенье, во время спринта. Старший, правда, с первой стойкой справляется – и остается в группе лидеров, куда еще входит Бенедикт Долль. А младший один раз промахивается, практически прощаясь с надеждой на медаль. Фуркад здесь работает чисто. И Логинов – тоже!

После третьего рубежа выпадают и Долль, и Бе-старший (у немца – два промаха, у норвежца – один). Зато включаются в борьбу за золото еще два француза, которых все, казалось бы, списали. Фийон-Майе ногами так же быстр, как Фуркад. Да и Дестье (у которого есть штрафная минута за ошибку на первой лежке) им не уступает! В итоге хоть со штрафами, но они – в топ-5 лидеров. Вместе с Мартеном. И, собственно, с Логиновым.

Третий рубеж россиянин вновь работает скорострельно и чисто! Да, отставание от Фуркада велико – почти минута. И будет еще увеличиваться. Уже понятно, что и Дестье явно обгонит Александра в протоколе, если еще разок не ошибется. Да и Фийон-Майе – недалеко… Но если пройти без промахов последнюю стойку – то это однозначно медаль! И даже с одной незакрытой мишенью останется шанс на бронзу…

Как часто бывает, последний рубеж – роковой. И Логинов мажет дважды. Французский пьедестал теперь не разбить. А под конец окажется, что и в российской сборной он – не лучший. Поскольку Матвей Елисеев удивит нас опять! Пройдет дистанцию всего с одним промахом (допущенным на первой лежке) и ворвется в топ-10, подвинув Александра на одну позицию.

Так что успех в спринте у него вовсе был не случаен!

А Логинов… Ну что делать – вздохнет, слегка расстроится, но смирится с таким результатом.

- Не справился с последней стрельбой – тут исключительно моя ошибка, - расскажет Александр в эфире «Матч ТВ». – Надо было оставаться более сконцентрированным, но это мне не удалось. Плюс трасса была подразбитая, ноги устали, справляться было тяжело. Дистанция далась очень трудно. Конечно, в актив гонку не занесу. Но будем разбирать мои ошибки. Потенциал у команды весьма неплохой. Осталось лишь его раскрыть. А для этого придется много и упорно работать.

Кубок мира. 1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Мартен Фуркад (Франция)

1 (0+0+0+1)

1 (48.46,4)

53.11,9

2

Симон Дестье (Франция)

1 (0+1+0+0)

4 (+17,2)

+12,7

3

Кентен Фийон-Майе (Франция)

3 (2+0+0+1)

2 (+3,5)

+1.50,8

4

Эмильен Жакелен (Франция)

2 (0+1+0+1)

8 (+1.33,9)

+2.17,8

5

Беньямин Вегер (Швейцария)

1 (1+0+0+0)

12 (+2.07,7)

+2.28,2

6

Тарьей Бе (Норвегия)

2 (0+0+1+1)

6 (+1.17,0)

+2.28,8

8

Матвей Елисеев (Россия)

1 (1+0+0+0)

38 (+3.14,6)

+2.54,6

9

Александр Логинов (Россия)

2 (0+0+0+2)

14 (+2.16,7)

+2.55,1

10

Йоханнес Бе (Норвегия)

2 (0+1+0+1)

16 (+2.21,9)

+3.12,6

11

Евгений Гараничев (Россия)

2 (0+1+0+1)

20 (+2.30,5)

+3.16,4

14

Антон Бабиков (Россия)

0 (0+0+0+0)

64 (+4.44,5)

+3.37,9

39

Дмирий Малышко (Россия)

4 (1+1+1+1)

39 (+3.16,0)

+5.59,1

50

Эдуард Латыпов (Россия)

5 (0+3+1+1)

25 (+2.47,4)

+6.43,6

87

Никита Поршнев (Россия)

7 (2+3+0+2)

43 (+3.40,3)

+10.06,8

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 (с)

С3 (л)

С4 (с)

Елисеев

65 (+1.43,0)

27 (+2.11,3)

18 (+2.41,8)

6 (+2.14,6)

Логинов

9 (+21,9)

4 (+31,4)

2 (+52,2)

9 (+2.17,7)

Гараничев

3 (+29,0)

22 (+1.53,9)

9 (+2.13,8)

13 (+2.44,6)

Бабиков

23 (+43,8)

16 (+1.34,2)

17 (+2.41,0)

11 (+2.40,0)

Малышко

50 (+1.24,5)

45 (+2.51,8)

50 (+4.32,2)

36 (+5.09,5)

Латыпов

12 (+28,4)

66 (+3.51,1)

66 (+5.35,5)

55 (+6.04,0)

Поршнев

96 (+2.50,3)

102 (+6.30,7)

91 (+7.27,7)

91 (+9.27,8)

Общий зачет Кубка мира

1. Мартен Фуркад (Франция) - 100
2. Тарьей Бе (Норвегия) - 92
3. Йоханнес Бе (Норвегия) - 91
4. Матвей Елисеев (Россия) - 82
5. Симон Дестье (Франция) - 81
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 77
7. Александр Логинов (Россия) - 75
…13. Евгений Гараничев (Россия) - 45

Оставшиеся гонки этапа

5 декабря, четверг

18.20 (мск). Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

7 декабря, суббота

19.30. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

8 декабря, воскресенье

17.30. Эстафета 4х6 км. Женщины

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