Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью - Советский спорт
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06 декабря 2019 18:51БиатлонВолохов Юрий

Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

- Сергей, начнем с мужской гонки. Мартен Фуркад, скажем так, восстал из пепла?
- Фуркад и прошлый сезон начал очень хорошо, а потом что-то у него пошло не так. Давайте дождемся второго этапа. Но Мартен стабильно выступил на трех гонках в Эстерсунде, поэтому предположу, что в нынешнем сезоне Фуркад будет выступать намного увереннее, чем в прошлом. Составит ли он конкуренцию Йоханессу Бе? Думаю, составит.

- Еще двое французов – Симон Детье и Кентен Фийон Майе были на подиуме в индивидуалке. В чем причина?
- По гонке было видно, что из ведущих биатлонных стран только французы и итальянцы угадали с инвентарем. Подобрали лыжи по структуре именно для такой погоды. Угадали и со смазкой. Что там говорить, если Бе к середине гонки уже сильно проигрывал ходом. Наши и норвежцы шли примерно одинаково.

- Теперь про наших.
- Очень порадовал Матвей Елисеев. Парень стал намного увереннее себя чувствовать. Это даже видно по тому, как он дает интервью. Видно была, как он устал во время индивидуалки, но все равно боролся до конца и занял 8-е место в этой непростой гонке. Молодец!

- Логинов…
- У Александра была травма, поэтому у него фактически не было скоростной подводки к соревнованиям. Я не думал, что Саша будет так уверенно выглядеть в Эстерсунде. Он вполне достояно выступил в индивидуалке. Для него не существует пятых-шестых мест, Логинов всегда борется за подиум. На протяжении трех рубежей он претендовал на медаль, но на последнем рубеже дважды смазал на стойке. Иначе точно был бы в призах. А так – 9-е место.

- Гараничев – 11-й, Бабиков – 14-й. Неплохо – четыре человека в топ-15.
- Надеялся, что Антон Бабиков все-таки будет выглядеть поживее, пока тяжеловатый у него ход.

- Про девушек. Куклина – на 5-м месте. Очень приличный результат.
- Лариса очень радует, видно, что она сильно прибавила после подготовительного периода. Готовилась она в Белокурихе, в санатории «Россия», это на моей родине на Алтае. Там прекрасные условия не только для тренировок, но и для лечения и восстановления.

- Юрлова – 16-я, но при этом три промаха. При более точной стрельбе могла быть намного выше.
- Надеюсь, Катя добавит. Ожидал более уверенного выступления от нее. В том числе и в плане бега.

А в это время

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