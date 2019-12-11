Дмитрий Ярошенко: Бабикова ждут в Ижевске, чтобы обыграть

Мы попросили подвести итоги первого этапа и дать прогноз на второй чемпиона мира Дмитрия Ярошенко.
- Что можете сказать о выступлении сборной России в Эстерсунде?
- Завоевана одна медаль – бронзовая в спринте Матвеем Елисеевым. Пока не густо. Были ли план по медалям? Вряд ли тренерский штаб составляет медальный план на конкретный этап. Конечно, всем хотелось увидеть медаль в мужской эстафете. Но, думаю, результаты эстафеты вполне объективны. Могли, конечно, ребята за третье место побороться…
Елисеев сказал, что форма не очень? Ну если они так говорят – спорить с этим глупо, им виднее. Если считают, что пока тяжеловато бегут, будем надеяться, что дальше будет лучше. Но даже при такой форме они попадали в первую десятку – это уже хорошо.
- Эстафеты у обеих наших команд прошли под копирку – два первых этапа провальные, затем героическими усилиями на двух последних едва до подиума не дотянули. Повод для оптимизма?
- Я бы не стал говорить, что немного не хватило до подиума. До подиума у ребят было прилично – норвежцы и французы далеко оторвались. Догнать итальянцев и побороться за бронзу? В этой гонке итальянцы были сильнее. Про наших девушек вообще не говорю. Скажу так: мужская сборная может выиграть эстафету только при ошибках соперников. При своем идеальном выступлении наши ребята могут объективно претендовать максимум на бронзу. Я говорю про сегодняшнее положение дел. Что касается девчонок, бронза им светит только, если соперницы наошибаются.
- Физику можно подтянуть. А что со стрельбой делать?
- Стрельба зависит напрямую от формы: лучше физическая форма – точнее стрельба. Они все прекрасно умеют стрелять. Если б не умели – в сборную никогда б не попали. Другое дело, что не могут совладать с нервами. Видимо, дело в психологии. В Эстерсунде не самый тяжелый подход. Правда, справедливости ради нужно сказать, что ветер там временами был неприятный, создавал проблемы. Поэтому некая лотерея присутствовала. Но многие даже в таких условиях справлялись со стрельбой. Не было бы ветра, в идеальных условиях это уже был бы не биатлон, а лыжные гонки. Для этого спортсмены и тренируются, чтобы не участвовать в этих лотереях.
- Антона Бабикова отправил на «перевоспитание» на «Ижевскую винтовку». Что скажете?
- Я бы не назвал это перевоспитанием. Человек не отобрался на Кубок мира, на Кубок IBU. Поэтому будет соревноваться на Кубке России. Все логично и справедливо. Это хорошо для тренерского штаба сборной, сейчас наши тренеры смогут посмотреть, каков уровень рядовых российских биатлонистов. Бабиков – именитый спортсмен, поэтому можно будет посмотреть, как на его фоне смотрятся не столь именитые. А то у нас биатлонисты несколько разбаловались в последнее время: считают, что есть только Кубок мира и Кубок IBU, а Кубок России вовсе не для них. А ребята, выступающие в Кубке России, вовсе не слабее многих из тех, кто сейчас выступает за сборную. Они с большим нетерпением ждут наших условных сильнейших биатлонистов, чтобы их обыграть. В свою очередь, последние боятся ехать на «Ижевскую винтовку», потому что знают, что их там обыграют.
- Бабиков ведь приедет в Ижевск без своей винтовки. Его оружие сейчас в Европе, в расположении сборной. Винтовку в Ижевск доставят не скоро.
- Я тоже бывал в такой ситуации. Ничего страшного. В Ижевске организаторы предоставят винтовки на выбор. Здесь главное подобрать ложе, а настроить ее уже не сложно.
Интересно, что тренер Бабикова заявил, будто на подготовку они потратили какую-то серьезную сумму - в районе 300 тысяч рублей. Не очень понимаю, откуда такая сумма? Даже если взять 20 дней сборов за границей по 100 евро в день, получается 2 тысячи евро. Да и готовился Бабиков централизованно, вместе со сборной. В общем, для меня загадка – на что можно было потратить такую сумму.
- В прошлом сезоне пошли разговоры, что Мартен Фуркад «закончился», прежнего Фуркада мы уже не увидим. Но первый этап показал, что француз в порядке.
- Фуркад и в прошлом году не «закончился». Просто он приучил, что все всегда выигрывает, а тут появился конкурент в лице Бе-младшего. Да, гегемония Фуркада очевидно завершилась. Но сам он остается биатлонистом высокого класса. Он не стал упираться на последнем этапе в эстафете, гнаться за Бе. Спокойно привез свою команду ко второму месту. Если б поставил задачу зарубиться с Йоханессом, мы бы это увидели. Поэтому давайте пока не будем делать выводы, а последим за Фуркадом до Нового года.
- Возможно, он не форсирует форму, чемпионат мира впереди…
- Это дилетантские рассуждения. Поверьте, спортсмены, которые сейчас хорошо выступают, на чемпионате мира будут выступать еще лучше. Вот увидите – на чемпионате мира они еще прибавят.
- Что можно ждать от этапа в Хохфильцене?
- Гонки там будут те же, что и в Эстерсунде, только программа более сжата – соревнования уложатся в три дня. Будем ждать, что наши спортсмены стабильно будут забегать в десятку. Ну и те, кто говорил, что не может совладать с нервами, хочется верить – с нервами в Хохфильцене у них все будет нормально. Ну, и кто говорил, что пока форма не очень, пора ее уже добирать.
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Олимпийский чемпион, член Правления СБР Сергей Тарасов подвел итог первого этапа Кубка мира.
Пока тяжеловато разгоняемся, скорость не держим. Это особенно проявляется на финишном круге. Не хватает скоростной работы.
Что касается медалей, пока у нас лишь одна бронза. Давали нам шансы в мужской эстафете, но Дима Малышко на своем втором этапе свел эти шансы к нулю. Хотел бы отметить Матвея Елисеева, все-таки принес нам единственную медаль, но к эстафете он подсел. Поэтому так неудачно прошел свой этап.
Конечно, нужно попадать из шести патронов. Иначе приходится тратить те драгоценные секунды, которых потом нам не хватает в борьбе за призовое место.
Некий повод для оптимизма эстафеты дали. Прежде всего, нужно сказать про выступление Эдуарда Латыпова – очень хорошо боролся, стрелял неплохо и держал скорость всю дистанцию. К нему вообще нет претензий. За эстафету я бы ему пятерку поставил. То же самое - Саша Логинов, Лариса Куклина. У Кати Юрловой на стойке был шанс зацепиться, могла за бронзу побороться. Но не использовала эту возможность.
КУБОК МИРА. ВТОРОЙ ЭТАП. ХОХФИЛЬЦЕН (АВСТРИЯ)
13 декабря
Женщины. Спринт (7,5 км). Начало в 13.30
Мужчины. Спринт (10 км). Начало в 16.30
14 декабря
Женщины. Эстафета (4х6 км). Начало в 13.30
Мужчины. Гонка преследования (15,5 км). Начало в 16.55
15 декабря
Женщины. Гонка преследования (10 км). Начало в 14.00
Мужчины. Эстафета (4х7,5 км). Начало в 16.15