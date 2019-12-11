Дмитрий Ярошенко: Бабикова ждут в Ижевске, чтобы обыграть

Мы попросили подвести итоги первого этапа и дать прогноз на второй чемпиона мира Дмитрия Ярошенко.

«СОПЕРНИКИ ОШИБУТСЯ – МОЖЕМ ВЫИГРАТЬ ЭСТАФЕТУ»

- Что можете сказать о выступлении сборной России в Эстерсунде?

- Завоевана одна медаль – бронзовая в спринте Матвеем Елисеевым. Пока не густо. Были ли план по медалям? Вряд ли тренерский штаб составляет медальный план на конкретный этап. Конечно, всем хотелось увидеть медаль в мужской эстафете. Но, думаю, результаты эстафеты вполне объективны. Могли, конечно, ребята за третье место побороться…

Елисеев сказал, что форма не очень? Ну если они так говорят – спорить с этим глупо, им виднее. Если считают, что пока тяжеловато бегут, будем надеяться, что дальше будет лучше. Но даже при такой форме они попадали в первую десятку – это уже хорошо.

- Эстафеты у обеих наших команд прошли под копирку – два первых этапа провальные, затем героическими усилиями на двух последних едва до подиума не дотянули. Повод для оптимизма?

- Я бы не стал говорить, что немного не хватило до подиума. До подиума у ребят было прилично – норвежцы и французы далеко оторвались. Догнать итальянцев и побороться за бронзу? В этой гонке итальянцы были сильнее. Про наших девушек вообще не говорю. Скажу так: мужская сборная может выиграть эстафету только при ошибках соперников. При своем идеальном выступлении наши ребята могут объективно претендовать максимум на бронзу. Я говорю про сегодняшнее положение дел. Что касается девчонок, бронза им светит только, если соперницы наошибаются.

- Физику можно подтянуть. А что со стрельбой делать?

- Стрельба зависит напрямую от формы: лучше физическая форма – точнее стрельба. Они все прекрасно умеют стрелять. Если б не умели – в сборную никогда б не попали. Другое дело, что не могут совладать с нервами. Видимо, дело в психологии. В Эстерсунде не самый тяжелый подход. Правда, справедливости ради нужно сказать, что ветер там временами был неприятный, создавал проблемы. Поэтому некая лотерея присутствовала. Но многие даже в таких условиях справлялись со стрельбой. Не было бы ветра, в идеальных условиях это уже был бы не биатлон, а лыжные гонки. Для этого спортсмены и тренируются, чтобы не участвовать в этих лотереях.

«БИАТЛОНИСТЫ РАЗБАЛОВАЛИСЬ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ»

- Антона Бабикова отправил на «перевоспитание» на «Ижевскую винтовку». Что скажете?

- Я бы не назвал это перевоспитанием. Человек не отобрался на Кубок мира, на Кубок IBU. Поэтому будет соревноваться на Кубке России. Все логично и справедливо. Это хорошо для тренерского штаба сборной, сейчас наши тренеры смогут посмотреть, каков уровень рядовых российских биатлонистов. Бабиков – именитый спортсмен, поэтому можно будет посмотреть, как на его фоне смотрятся не столь именитые. А то у нас биатлонисты несколько разбаловались в последнее время: считают, что есть только Кубок мира и Кубок IBU, а Кубок России вовсе не для них. А ребята, выступающие в Кубке России, вовсе не слабее многих из тех, кто сейчас выступает за сборную. Они с большим нетерпением ждут наших условных сильнейших биатлонистов, чтобы их обыграть. В свою очередь, последние боятся ехать на «Ижевскую винтовку», потому что знают, что их там обыграют.

- Бабиков ведь приедет в Ижевск без своей винтовки. Его оружие сейчас в Европе, в расположении сборной. Винтовку в Ижевск доставят не скоро.

- Я тоже бывал в такой ситуации. Ничего страшного. В Ижевске организаторы предоставят винтовки на выбор. Здесь главное подобрать ложе, а настроить ее уже не сложно.

Интересно, что тренер Бабикова заявил, будто на подготовку они потратили какую-то серьезную сумму - в районе 300 тысяч рублей. Не очень понимаю, откуда такая сумма? Даже если взять 20 дней сборов за границей по 100 евро в день, получается 2 тысячи евро. Да и готовился Бабиков централизованно, вместе со сборной. В общем, для меня загадка – на что можно было потратить такую сумму.

- В прошлом сезоне пошли разговоры, что Мартен Фуркад «закончился», прежнего Фуркада мы уже не увидим. Но первый этап показал, что француз в порядке.

- Фуркад и в прошлом году не «закончился». Просто он приучил, что все всегда выигрывает, а тут появился конкурент в лице Бе-младшего. Да, гегемония Фуркада очевидно завершилась. Но сам он остается биатлонистом высокого класса. Он не стал упираться на последнем этапе в эстафете, гнаться за Бе. Спокойно привез свою команду ко второму месту. Если б поставил задачу зарубиться с Йоханессом, мы бы это увидели. Поэтому давайте пока не будем делать выводы, а последим за Фуркадом до Нового года.

- Возможно, он не форсирует форму, чемпионат мира впереди…

- Это дилетантские рассуждения. Поверьте, спортсмены, которые сейчас хорошо выступают, на чемпионате мира будут выступать еще лучше. Вот увидите – на чемпионате мира они еще прибавят.

- Что можно ждать от этапа в Хохфильцене?

- Гонки там будут те же, что и в Эстерсунде, только программа более сжата – соревнования уложатся в три дня. Будем ждать, что наши спортсмены стабильно будут забегать в десятку. Ну и те, кто говорил, что не может совладать с нервами, хочется верить – с нервами в Хохфильцене у них все будет нормально. Ну, и кто говорил, что пока форма не очень, пора ее уже добирать.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ТАРАСОВ: ЛАТЫПОВУ ЗА ЭСТАФЕТУ – ПЯТЕРКА

Олимпийский чемпион, член Правления СБР Сергей Тарасов подвел итог первого этапа Кубка мира.

О ФОРМЕ

Пока тяжеловато разгоняемся, скорость не держим. Это особенно проявляется на финишном круге. Не хватает скоростной работы.

Что касается медалей, пока у нас лишь одна бронза. Давали нам шансы в мужской эстафете, но Дима Малышко на своем втором этапе свел эти шансы к нулю. Хотел бы отметить Матвея Елисеева, все-таки принес нам единственную медаль, но к эстафете он подсел. Поэтому так неудачно прошел свой этап.

О СТРЕЛЬБЕ

Конечно, нужно попадать из шести патронов. Иначе приходится тратить те драгоценные секунды, которых потом нам не хватает в борьбе за призовое место.

ОБ ЭСТАФЕТАХ

Некий повод для оптимизма эстафеты дали. Прежде всего, нужно сказать про выступление Эдуарда Латыпова – очень хорошо боролся, стрелял неплохо и держал скорость всю дистанцию. К нему вообще нет претензий. За эстафету я бы ему пятерку поставил. То же самое - Саша Логинов, Лариса Куклина. У Кати Юрловой на стойке был шанс зацепиться, могла за бронзу побороться. Но не использовала эту возможность.

КУБОК МИРА. ВТОРОЙ ЭТАП. ХОХФИЛЬЦЕН (АВСТРИЯ)

13 декабря

Женщины. Спринт (7,5 км). Начало в 13.30

Мужчины. Спринт (10 км). Начало в 16.30

14 декабря

Женщины. Эстафета (4х6 км). Начало в 13.30

Мужчины. Гонка преследования (15,5 км). Начало в 16.55

15 декабря

Женщины. Гонка преследования (10 км). Начало в 14.00

Мужчины. Эстафета (4х7,5 км). Начало в 16.15