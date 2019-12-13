Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене

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ОТ АКИМОВОЙ ДО МИРОНОВОЙ

Три года у нас не было медалей в женском спринте. Вдумайтесь – целых три года! С тех пор, как Татьяна Акимова выиграла гонку в Нове-Место, в 2016-м. С тех пор были отдельные успехи (даже победы!) в эстафетах. В разных индивидуальных дисциплинах. Но именно спринт – скоротечный, азартный, по сути – основа современного биатлона, нашим девушкам никак не давался. Обычно, просто не хватало скорости. Как ни крути, а все последние сезоны спортсменки из российской сборной в числе сильнейших на лыжне не отмечались.

Ну, если не вдаваться в частности.

Теперь все иначе. Теперь есть Светлана Миронова! Два года назад здесь же, в Хохфильцене, она впервые забежала в топ-10. Угадайте, в какой дисциплине? Разумеется, в спринте. Ее быстрые ноги давно заметили болельщики. Но ее точность… Оставляла желать лучшего. И от того, сумеет ли Светлана прибавить в стабильности на рубежах, во многом зависят ее результаты в текущем сезоне. По итогам которого она может остаться простым середняком из третьего десятка зачета. А может – ох, когда такое было с россиянками? – укрепиться в компании лидеров!

Первый этап в Эстерсунде продемонстрировал, что Миронова стала быстрее. Но вот стрельба… Стрельба по-прежнему подводит. Может, в Австрии получится лучше? И даже тот факт, что стартовый отрезок дистанции спринта в Хохфильцене она проходит в одни ноги с фаворитами (Мякяряйнен, Вирер, Оберг, француженки, норвежки) – еще не повод думать о медали. Главное – рубежи.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ

И первый из них Светлане удается пройти чисто! Да, долго выцеливает. Да, перестраховывается. Но ведь попадает! Все пять из пяти! На выходе со стадиона она уже – первая. Конечно, это – промежуточный протокол. И вторая в нем, кстати, Екатерина Юрлова. Но мы уже знаем, что Юрлова на стойке допустит два промаха, которые отбросят ее далеко за пределы топ-10. А вот Миронова еще способна попасть на пьедестал.

И вот – второй рубеж. Четыре выстрела – чисто. Пятый… И табло загорается красным. Штрафной круг, и как же обидно – ведь было бы железное золото! Собственно, шанс-то остается. Ведь промах есть и у Вирер (на лежке). И у всех остальных фавориток. На свой последний круг Миронова все равно идет лидером протокола. Правда, вскоре мы видим, как Доротея, чисто отработав стрельбу стоя, везет ей уже пять секунд. Да и норвежка Ингрид Тандревольд впереди, пусть и ненамного. Правда, у нее-то промахов нет совсем… Ах да, и Паулина Фиалкова внезапно прорывается к пьедесталу – тоже работает чисто, отстает от Светы на 5 секунд, но ведь ее гонят тренеры, она знает про график российской спортсменки, и может мощнее отработать на финише…

Вирер в итоге – первая. С запасом. Тандревольд – вторая. Последний круг ей удается лучше, чем Светлане. Фиалкова? Нет, только четвертая – не хватает силенок. А значит, бронза – у Мироновой. Первая личная медаль в карьере!

И нас ведь еще ждет пасьют!

«Я ПРОСТО ПОТОРОПИЛАСЬ»

– Улетая из Эстерсунда я не думала, что чего-то там «не добрала». Мол, надо исправляться в Хохфильцене. Каждая гонка – как с чистого листа. И на любую я выхожу биться, – рассказала Светлана в интервью «Матч ТВ». – В первую очередь – биться с собой, а не с соперниками. Ведь если справишься с собой – все будет нормально.

– Сегодня удалось?

– Не совсем. Обидно промазала на втором рубеже. После четвертого выстрела, делая пятый, я уже мысленно убегала в гонку. И не доработала момент. Видела – промах был на 5 часов. Ужасно обидно! Не то, чтобы я уже думала о золоте. Нет, просто поторопилась. Ну и последний круг мне дался тяжело. На финише даже эмоций никаких не испытывала – так устала. Все-таки, сказывается небольшая высота.

– Но медалью довольны?

– Конечно, я рада! Хочу посвятить ее первому тренеру. Правда, награду пока мне не дали. Видимо, вручат вечером, на церемонии. Но главное – сам результат. Значит, работа, которую мы проделали, не прошла бесследно. Теперь надо стараться удерживать свой уровень и впредь.

Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) – 156

2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 113

3. Марте Улсбю (Норвегия) – 112

…10. Светлана Миронова (Россия) – 74

…12. Лариса Куклина (Россия) – 63