Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте - Советский спорт
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15 декабря 2019 15:47БиатлонМысин Николай

Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте

После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду.

В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й.

МЕЧТАЯ О ЗОЛОТЕ

Аппетит-то приходит во время еды! Признайтесь честно – много у вас было ожиданий от нашей женской сборной перед началом сезона? Да и от мужской, если быть совсем искренними? Да, Александр Логинов входит в топ. Будет бороться за Большой хрустальный глобус. Но на что рассчитывать от остальных?

И вот, пожалуйста – Хохфильцен.

Пятница – и у нас две бронзы в эстафетах! Первая личная медаль в карьере Светланы Мироновой. Очередная – у Логинова. И еще четвертое место Матвея Елисеева в придачу… Суббота – и у нас два серебра! Опять же – у Логинова. И у женской эстафетной сборной. Причем, серебро-то какое обидное – ведь на заключительный круг Екатерина Юрлова-Перхт уходила с преимуществом в 15 секунд над преследовательницей! Жаль, что реактивная Марте Рейселанд не оставила нашему лидеру шансов. Но тут не вина Екатерины. Просто ногами с норвежской ей спорить пока тяжело. И, в любом случае, тот факт, что мы были слегка опечалены серебром, говорит ведь о многом! А именно – о том, что девушки способны выигрывать золото.

Собственно, мы его и ждали. По логике развития событий после двух бронзовых наград в первый день и двух серебряных во второй мы могли рассчитывать и на победы в третий! Тем более, в том же пасьюте Миронова уходила со старта с совсем небольшим отставанием от Доротеи Вирер и Ингрид Тандреволд. Да и другие девушки были не так уж далеко. Кристина Резцова, феноменально пробежавшая первый этап в эстафете, начинала гонку с 19-й позиции. Юрлова-Перхт – с 26-й. Скорость у всех хороша. И при хорошей стрельбе шанс на награды – будет!

Тем более, и погода чудесная. Ни осадков, ни ветра. Лишь легкий морозец. Лыжи скользят, на рубеже флажки висят – не дергаются. Стреляй – не хочу! И будет нам счастье…

«МИРОНОВА ТОРОПИТСЯ НА РУБЕЖАХ»

Но, увы, стрельба-то и подводит.

Не только россиянок, нет. Вон, лидер общего зачета и действующий обладатель Кубка мира из Италии дважды мажет на первой же лежке – у Вирер явно силы на исходе. Ошибаются Макарайнен, Фиалкова, Ханна Эбер. На немок просто больно смотреть – ведь плетутся в хвосте… Но шансами наши девушки, увы, не пользуются. Миронова тоже допускает осечку перед уходом на второй круг, откатываясь в конец топ-10. И дальше будет действовать строго по графику: один рубеж – один промах. Тут никакая скорость не поможет. На финише Светлана – лишь 11-я. И это – лучший результат среди наших.

Поскольку и Резцова не выдержит темп, уйдя на три штрафных кругах. И Юрлова-Перхт, подобравшись к топ-10, на заключительной стойке дважды стрельнет мимо мишени. В итоге Кристина – 18-я. Екатерина – 22-я. Татьяна Воронина, последней попавшая в пасьют, с 60-й строчки поднимется на 36-ю. Она как раз все рубежи прошла на ноль! Жаль, что у нее-то шансов на медали не было изначально…

- Обидно, что при наличии таких ног девушки не лучшим образом сработали на рубеже, - вздохнет в эфире «Матч ТВ» старший тренер женской сборной Виталий Норицын. – Чтобы бороться с лидерами, надо стрелять чисто. Глобальной проблемы тут нет – все не дотерпели понемногу. Взять ту же Миронову – она знает свои ошибки и знает, как их исправлять. Но в соревнованиях торопится и слишком быстро действует на рубеже. Если перестанет мазать пятый выстрел – будет стабильно в топ-6. Резцова сегодня – все равно молодец. Последний круг отработала в темпе Рейселанд, а Свету даже обыграла ногами! И Воронина вновь подтвердила, что она – надежный стрелок.

- Сначала было очень тяжело, но после первого круга я стала работать за лидерами. И мне стало легче, - призналась Миронова. – После эстафеты полностью восстановилась, чувствовала себя нормально. И, в целом, прошла гонку неплохо. Если бы не эти четыре ошибки на рубежах… Но это – исключительно мои ошибки. Ветра не было, нам ничто не мешало. Надо работать над тем, чтобы их избегать.

Что ж, в Хохфильцене золото нашим девушкам не досталось. Посмотрим, что будет через неделю в Анси.

Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен (Австрия)

Гонка преследования 10 км. Женщины

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Тириль Экхофф (Норвегия)

8 (+34,0)

0 (0+0+0+0)

10 (+29,4)

29.14,6

2

Ханна Оберг (Швеция)

5 (+24,0)

2 (0+1+1+0)

14 (+39,3)

+25,8

3

Ингрид Тандревольд (Норвегия)

2 (+6,0)

1 (0+0+1+0)

31 (+1.00,8)

+39,7

4

Жюстин Бреза (Франция)

25 (+1.05,0)

2 (0+0+1+1)

3 (+6,0)

+47,9

5

Паулина Фиалкова (Словакия)

4 (+22,0)

2 (0+1+0+1)

18 (+40,6)

+1.02,9

7

Кайса Макарайнен (Италия)

13 (+48,0)

2 (1+0+1+0)

7 (+23,8)

+1.14,0

9

Доротея Вирер (Италия)

1 (-6,0)

5 (2+1+1+1)

15 (+39,5)

+1.20,9

11

Светлана Миронова (Россия)

3 (+18,0)

4 (1+1+1+1)

12 (+34,8)

+1.25,1

18

Кристина Резцова (Россия)

19 (+59,0)

3 (0+0+2+1)

11 (+33,5)

+1.49,3

22

Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

26 (+1.08,0)

3 (0+0+1+2)

25 (+55,8)

+2.05,2

36

Тамара Воронина (Россия)

60 (+2.11,0)

0 (0+0+0+0)

52 (+1.47,7)

+3.02,7

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 (л)

С1 (с)

С2 (с)

Миронова

8 (+40,5)

16 (+57,2)

12 (+1.15,7)

13 (+1.39,4)

Резцова

15 (+47,6)

11 (+35,4)

17 (+1.30,9)

19 (+1.58,9)

Юрлова-Перхт

17 (+52,6)

13 (+50,4)

13 (+1.16,8)

22 (+2.06,4)

Воронина

52 (+2.02,2)

42 (+2.11,9)

36 (+2.27,7)

34 (+2.51,3)

Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) - 188
2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 161
3. Ханна Оберг (Швеция) – 155
…10. Светлана Миронова (Россия) - 104
…23. Лариса Куклина (Россия) – 63
…28. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 59
…36. Кристина Резцова (Россия) - 45

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