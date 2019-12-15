Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте

В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й.
Аппетит-то приходит во время еды! Признайтесь честно – много у вас было ожиданий от нашей женской сборной перед началом сезона? Да и от мужской, если быть совсем искренними? Да, Александр Логинов входит в топ. Будет бороться за Большой хрустальный глобус. Но на что рассчитывать от остальных?
И вот, пожалуйста – Хохфильцен.
Пятница – и у нас две бронзы в эстафетах! Первая личная медаль в карьере Светланы Мироновой. Очередная – у Логинова. И еще четвертое место Матвея Елисеева в придачу… Суббота – и у нас два серебра! Опять же – у Логинова. И у женской эстафетной сборной. Причем, серебро-то какое обидное – ведь на заключительный круг Екатерина Юрлова-Перхт уходила с преимуществом в 15 секунд над преследовательницей! Жаль, что реактивная Марте Рейселанд не оставила нашему лидеру шансов. Но тут не вина Екатерины. Просто ногами с норвежской ей спорить пока тяжело. И, в любом случае, тот факт, что мы были слегка опечалены серебром, говорит ведь о многом! А именно – о том, что девушки способны выигрывать золото.
Собственно, мы его и ждали. По логике развития событий после двух бронзовых наград в первый день и двух серебряных во второй мы могли рассчитывать и на победы в третий! Тем более, в том же пасьюте Миронова уходила со старта с совсем небольшим отставанием от Доротеи Вирер и Ингрид Тандреволд. Да и другие девушки были не так уж далеко. Кристина Резцова, феноменально пробежавшая первый этап в эстафете, начинала гонку с 19-й позиции. Юрлова-Перхт – с 26-й. Скорость у всех хороша. И при хорошей стрельбе шанс на награды – будет!
Тем более, и погода чудесная. Ни осадков, ни ветра. Лишь легкий морозец. Лыжи скользят, на рубеже флажки висят – не дергаются. Стреляй – не хочу! И будет нам счастье…
Но, увы, стрельба-то и подводит.
Не только россиянок, нет. Вон, лидер общего зачета и действующий обладатель Кубка мира из Италии дважды мажет на первой же лежке – у Вирер явно силы на исходе. Ошибаются Макарайнен, Фиалкова, Ханна Эбер. На немок просто больно смотреть – ведь плетутся в хвосте… Но шансами наши девушки, увы, не пользуются. Миронова тоже допускает осечку перед уходом на второй круг, откатываясь в конец топ-10. И дальше будет действовать строго по графику: один рубеж – один промах. Тут никакая скорость не поможет. На финише Светлана – лишь 11-я. И это – лучший результат среди наших.
Поскольку и Резцова не выдержит темп, уйдя на три штрафных кругах. И Юрлова-Перхт, подобравшись к топ-10, на заключительной стойке дважды стрельнет мимо мишени. В итоге Кристина – 18-я. Екатерина – 22-я. Татьяна Воронина, последней попавшая в пасьют, с 60-й строчки поднимется на 36-ю. Она как раз все рубежи прошла на ноль! Жаль, что у нее-то шансов на медали не было изначально…
- Обидно, что при наличии таких ног девушки не лучшим образом сработали на рубеже, - вздохнет в эфире «Матч ТВ» старший тренер женской сборной Виталий Норицын. – Чтобы бороться с лидерами, надо стрелять чисто. Глобальной проблемы тут нет – все не дотерпели понемногу. Взять ту же Миронову – она знает свои ошибки и знает, как их исправлять. Но в соревнованиях торопится и слишком быстро действует на рубеже. Если перестанет мазать пятый выстрел – будет стабильно в топ-6. Резцова сегодня – все равно молодец. Последний круг отработала в темпе Рейселанд, а Свету даже обыграла ногами! И Воронина вновь подтвердила, что она – надежный стрелок.
- Сначала было очень тяжело, но после первого круга я стала работать за лидерами. И мне стало легче, - призналась Миронова. – После эстафеты полностью восстановилась, чувствовала себя нормально. И, в целом, прошла гонку неплохо. Если бы не эти четыре ошибки на рубежах… Но это – исключительно мои ошибки. Ветра не было, нам ничто не мешало. Надо работать над тем, чтобы их избегать.
Что ж, в Хохфильцене золото нашим девушкам не досталось. Посмотрим, что будет через неделю в Анси.
Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен (Австрия)
Гонка преследования 10 км. Женщины
Старт
Стрельба
Ход
Финиш
1
Тириль Экхофф (Норвегия)
8 (+34,0)
0 (0+0+0+0)
10 (+29,4)
29.14,6
2
Ханна Оберг (Швеция)
5 (+24,0)
2 (0+1+1+0)
14 (+39,3)
+25,8
3
Ингрид Тандревольд (Норвегия)
2 (+6,0)
1 (0+0+1+0)
31 (+1.00,8)
+39,7
4
Жюстин Бреза (Франция)
25 (+1.05,0)
2 (0+0+1+1)
3 (+6,0)
+47,9
5
Паулина Фиалкова (Словакия)
4 (+22,0)
2 (0+1+0+1)
18 (+40,6)
+1.02,9
…7
Кайса Макарайнен (Италия)
13 (+48,0)
2 (1+0+1+0)
7 (+23,8)
+1.14,0
…9
Доротея Вирер (Италия)
1 (-6,0)
5 (2+1+1+1)
15 (+39,5)
+1.20,9
…11
Светлана Миронова (Россия)
3 (+18,0)
4 (1+1+1+1)
12 (+34,8)
+1.25,1
…18
Кристина Резцова (Россия)
19 (+59,0)
3 (0+0+2+1)
11 (+33,5)
+1.49,3
…22
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
26 (+1.08,0)
3 (0+0+1+2)
25 (+55,8)
+2.05,2
…36
Тамара Воронина (Россия)
60 (+2.11,0)
0 (0+0+0+0)
52 (+1.47,7)
+3.02,7
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (л)
С1 (с)
С2 (с)
Миронова
8 (+40,5)
16 (+57,2)
12 (+1.15,7)
13 (+1.39,4)
Резцова
15 (+47,6)
11 (+35,4)
17 (+1.30,9)
19 (+1.58,9)
Юрлова-Перхт
17 (+52,6)
13 (+50,4)
13 (+1.16,8)
22 (+2.06,4)
Воронина
52 (+2.02,2)
42 (+2.11,9)
36 (+2.27,7)
34 (+2.51,3)
Общий зачет Кубка мира
1. Доротея Вирер (Италия) - 188
2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 161
3. Ханна Оберг (Швеция) – 155
…10. Светлана Миронова (Россия) - 104
…23. Лариса Куклина (Россия) – 63
…28. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 59
…36. Кристина Резцова (Россия) - 45