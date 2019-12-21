Их не догонишь. Наши биатлонисты неудачно выступили в гонке преследования

В Анси тепло - то дождь, то солнце. Организаторы этапа ежедневно проявляют героизм, чтобы подготовить трассу. Благо снега они запасли с избытком. Но природу не обманешь – когда за окном плюс 12, снег быстро превращается в воду. Биатлонисты сетовали, что в четверг во время спринта начинали бежать по льду, закачивали в водянистой каше. А девушки и вовсе вчера финишировали по воде.
Олимпийский чемпион Сергей Тарасов накануне третьего этапа сетовал: мол, зачем отправлять биатлонный пелотон в Анси, когда в IBU есть заявки от городов, где зимой нет проблем со снегом.
- Ну как при плюс 12 бежать – это, что летний биатлон?! – вопрошал Тарасов.
Но, как бы то ни было, условия для всех одинаковые. Хотя, понятно, такая погода – головная боль для сервисменов.
Но все же нужно отдать должное организаторам – сегодня трасса выглядела, во всяком случае по телевизору, весьма прилично.
Первым ушел Бенедикт Долль, за ним оба Бе и еще несколько норвежцев. Одиннадцатым стартовал Александр Логинов, сразу за ним Мартен Фуркад.
Поршнев стартовал 22-м, Елисеев – 28-м.
Вся надежда на Логинова, остальным остается бороться только за места в первой двадцатке.
Первый рубеж – Логинов точен, но отставание 56 секунд от Долля. Поршнев тоже без промаха, но 1,21 минут от лидеров – многовато. Малышко и Латыпов мажут по разу, оба проигрывают лидерам далеко за две минуты.
На втором рубеже у Долля не выдерживают нервы – одни промах и один круг штрафа. Братья Бе стреляют без промаха, точен и Кентен Фийон Майе. Так вырисовывается лидирующая группа. Логинов вновь молодцом на огневом рубеже, но ходом начинает отставать - проигрывает уже минуту. Поршнев тоже без промаха, однако 1,30 минуты отставания. А тут еще мажет и Гараничев.
Повод для оптимизма дает третий рубеж. Логинов вновь безупречен при стрельбе и ходом немного подтянулся – уходит на дистанцию девятым. Но в борьбе хотя бы за десятку он остается один. У Поршнева аж два промаха и на этом можно гонку для него заканчивать. Поступает информация, что Малышко намазал уже четыре раза и идет где-то в конце пятого десятка.
А в это время разворачивается интересная борьба за подиум. Йоханесс на 4-м рубеже стреляет быстро и точно, за ним с отставанием в 2,8 секунды уходит Майе. А вот Тарьей мажет последним выстрелом – и получите дополнительные 150 метров. Мажет и Долль, зато норвежец Ветле Кристиансен безупречен и включается в борьбу за медали. А вот у Логинова, увы, первый промах. Теперь Александру дай бог, зацепиться бы за десятку.
Йоханесс уходит от Майе и финиширует в гордом одиночестве, а Кристиансен перед выходом на финишную прямую обходит изрядно подсевшего Тарьея. Так молодой норвежец завоевывает первую в карьере медаль.
Дальше финишируют Фуркад (7-й), еще один норвежец Эрленд Бьонтегорд (8-й), немцы Пайффер и
Шемпп. А Логинова пока не видно. В результате лидер нашей команды лишь 13-й, с солидным отставанием от Йоханесса - 2,08 минуты.
Больше наших в первой двадцатке нет, - Елисеев на 30-м месте, Поршнев – на 31-м с проигрышем в 3,5 минуты. Такова се ля ви.
Бе-младший пропустит январские этапы. Пока норвежский гений будет находиться в отпуске по уходу за ребенком, есть шанс потянуться к нему у всех конкурентов, а это Дестье, Бе-старший, Логинов и Фуркад.
Завтра в Анси два масс-старта, последний шанс у наших девушек и ребят как-то скрасить впечатление от провального этапа.
Кубок мира. 3-й этап. Анси (Франция)
Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
Старт
Стрельба
Ход
Финиш
1
Йоханнес Бе (Норвегия)
4 (+15,0)
1 (1+0+0+0)
1 (26.32,9)
30.07,8
2
Кентен Фийон-Майе (Франция)
3 (+11,0)
0 (0+0+0+0)
15 (+38,8)
+22,0
3
Ветле Кристиансен (Норвегия)
13 (+52,0)
1 (0+0+1+0)
3 (+18,5)
+1.00,0
4
Тарьей Бе (Норвегия)
2 (+9,0)
2 (0+0+1+1)
11 (+35,2)
+1.01,7
5
Бенедикт Долль (Германия)
1 (-9,0)
3 (0+1+1+1)
20 (+52,2)
+1.23,8
…7
Мартен Фуркад (Франция)
12 (+47,0)
2 (0+1+1+0)
9 (+25,8)
+1.32,5
…13
Александр Логинов (Россия)
11 (+45,0)
1 (0+0+0+1)
36 (+1.26,6)
+2.08,1
…30
Матвей Елисеев (Россия)
28 (+1.16,0)
1 (1+0+0+0)
54 (+2.16,8)
+3.25,6
…31
Никита Поршнев (Россия)
24 (+1.12,0)
2 (0+0+2+0)
46 (+1.44,8)
+3.26,0
…36
Евгений Гараничев (Россия)
29 (+1.18,0)
3 (0+1+1+1)
52 (+2.01,2)
+3.53,8
…46
Эдуард Латыпов (Россия)
55 (+2.06,0)
2 (1+0+1+0)
51 (+1.57,8)
+4.24,9
…51
Дмитрий Малышко (Россия)
41 (+1.39,0)
5 (1+0+3+1)
46 (+1.44,8)
+4.50,8
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (л)
С3 (с)
С4 (с)
Логинов
10 (+56,1)
12 (+1.00,8)
9 (+1.12,1)
11 (+1.44,7)
Елисеев
30 (+1.39,3)
27 (+1.46,3)
24 (+2.09,9)
23 (+2.54,3)
Поршнев
21 (+1.21,0)
20 (+1.24,3)
30 (+2.23,9)
30 (+3.04,5)
Гараничев
32 (+1.39,8)
36 (+2.10,3)
32 (+2.28,6)
35 (+3.23,3)
Латыпов
55 (+2.39,6)
47 (+2.43,8)
47 (+3.28,6)
43 (+3.56,6)
Малышко
45 (+2.16,0)
38 (+2.15,0)
50 (+3.32,5)
50 (+4.19,8)
Общий зачет Кубка мира
1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 314
2. Тарьей Бе (Норвегия) - 265
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 238
4. Симон Дестье (Франция) - 235
5. Александр Логинов (Россия) - 235
6. Мартен Фуркад (Франция) - 227
...10. Матвей Елисеев (Россия) - 179
…29. Евгений Гараничев (Россия) - 66
Оставшиеся гонки этапа
21 декабря, суббота
17.00 (мск). Гонка преследования 10 км. Женщины
22 декабря, воскресенье
14.10. Масс-старт 15 км. Мужчины
16.15. Масс-старт 12,5 км. Женщины