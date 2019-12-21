Их не догонишь. Наши биатлонисты неудачно выступили в гонке преследования

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ЗИМНИЙ БИАТЛОН ИЛИ ЛЕТНИЙ?

В Анси тепло - то дождь, то солнце. Организаторы этапа ежедневно проявляют героизм, чтобы подготовить трассу. Благо снега они запасли с избытком. Но природу не обманешь – когда за окном плюс 12, снег быстро превращается в воду. Биатлонисты сетовали, что в четверг во время спринта начинали бежать по льду, закачивали в водянистой каше. А девушки и вовсе вчера финишировали по воде.

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов накануне третьего этапа сетовал: мол, зачем отправлять биатлонный пелотон в Анси, когда в IBU есть заявки от городов, где зимой нет проблем со снегом.

- Ну как при плюс 12 бежать – это, что летний биатлон?! – вопрошал Тарасов.

Но, как бы то ни было, условия для всех одинаковые. Хотя, понятно, такая погода – головная боль для сервисменов.

Но все же нужно отдать должное организаторам – сегодня трасса выглядела, во всяком случае по телевизору, весьма прилично.

Первым ушел Бенедикт Долль, за ним оба Бе и еще несколько норвежцев. Одиннадцатым стартовал Александр Логинов, сразу за ним Мартен Фуркад.

Поршнев стартовал 22-м, Елисеев – 28-м.

Вся надежда на Логинова, остальным остается бороться только за места в первой двадцатке.

Первый рубеж – Логинов точен, но отставание 56 секунд от Долля. Поршнев тоже без промаха, но 1,21 минут от лидеров – многовато. Малышко и Латыпов мажут по разу, оба проигрывают лидерам далеко за две минуты.

ЙОХАНЕСС С ЗОЛОТОМ УШЕЛ В ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

На втором рубеже у Долля не выдерживают нервы – одни промах и один круг штрафа. Братья Бе стреляют без промаха, точен и Кентен Фийон Майе. Так вырисовывается лидирующая группа. Логинов вновь молодцом на огневом рубеже, но ходом начинает отставать - проигрывает уже минуту. Поршнев тоже без промаха, однако 1,30 минуты отставания. А тут еще мажет и Гараничев.

Повод для оптимизма дает третий рубеж. Логинов вновь безупречен при стрельбе и ходом немного подтянулся – уходит на дистанцию девятым. Но в борьбе хотя бы за десятку он остается один. У Поршнева аж два промаха и на этом можно гонку для него заканчивать. Поступает информация, что Малышко намазал уже четыре раза и идет где-то в конце пятого десятка.

А в это время разворачивается интересная борьба за подиум. Йоханесс на 4-м рубеже стреляет быстро и точно, за ним с отставанием в 2,8 секунды уходит Майе. А вот Тарьей мажет последним выстрелом – и получите дополнительные 150 метров. Мажет и Долль, зато норвежец Ветле Кристиансен безупречен и включается в борьбу за медали. А вот у Логинова, увы, первый промах. Теперь Александру дай бог, зацепиться бы за десятку.

Йоханесс уходит от Майе и финиширует в гордом одиночестве, а Кристиансен перед выходом на финишную прямую обходит изрядно подсевшего Тарьея. Так молодой норвежец завоевывает первую в карьере медаль.

Дальше финишируют Фуркад (7-й), еще один норвежец Эрленд Бьонтегорд (8-й), немцы Пайффер и

Шемпп. А Логинова пока не видно. В результате лидер нашей команды лишь 13-й, с солидным отставанием от Йоханесса - 2,08 минуты.

Больше наших в первой двадцатке нет, - Елисеев на 30-м месте, Поршнев – на 31-м с проигрышем в 3,5 минуты. Такова се ля ви.

Бе-младший пропустит январские этапы. Пока норвежский гений будет находиться в отпуске по уходу за ребенком, есть шанс потянуться к нему у всех конкурентов, а это Дестье, Бе-старший, Логинов и Фуркад.

Завтра в Анси два масс-старта, последний шанс у наших девушек и ребят как-то скрасить впечатление от провального этапа.

Кубок мира. 3-й этап. Анси (Франция)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 4 (+15,0) 1 (1+0+0+0) 1 (26.32,9) 30.07,8 2 Кентен Фийон-Майе (Франция) 3 (+11,0) 0 (0+0+0+0) 15 (+38,8) +22,0 3 Ветле Кристиансен (Норвегия) 13 (+52,0) 1 (0+0+1+0) 3 (+18,5) +1.00,0 4 Тарьей Бе (Норвегия) 2 (+9,0) 2 (0+0+1+1) 11 (+35,2) +1.01,7 5 Бенедикт Долль (Германия) 1 (-9,0) 3 (0+1+1+1) 20 (+52,2) +1.23,8 …7 Мартен Фуркад (Франция) 12 (+47,0) 2 (0+1+1+0) 9 (+25,8) +1.32,5 …13 Александр Логинов (Россия) 11 (+45,0) 1 (0+0+0+1) 36 (+1.26,6) +2.08,1 …30 Матвей Елисеев (Россия) 28 (+1.16,0) 1 (1+0+0+0) 54 (+2.16,8) +3.25,6 …31 Никита Поршнев (Россия) 24 (+1.12,0) 2 (0+0+2+0) 46 (+1.44,8) +3.26,0 …36 Евгений Гараничев (Россия) 29 (+1.18,0) 3 (0+1+1+1) 52 (+2.01,2) +3.53,8 …46 Эдуард Латыпов (Россия) 55 (+2.06,0) 2 (1+0+1+0) 51 (+1.57,8) +4.24,9 …51 Дмитрий Малышко (Россия) 41 (+1.39,0) 5 (1+0+3+1) 46 (+1.44,8) +4.50,8

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Логинов 10 (+56,1) 12 (+1.00,8) 9 (+1.12,1) 11 (+1.44,7) Елисеев 30 (+1.39,3) 27 (+1.46,3) 24 (+2.09,9) 23 (+2.54,3) Поршнев 21 (+1.21,0) 20 (+1.24,3) 30 (+2.23,9) 30 (+3.04,5) Гараничев 32 (+1.39,8) 36 (+2.10,3) 32 (+2.28,6) 35 (+3.23,3) Латыпов 55 (+2.39,6) 47 (+2.43,8) 47 (+3.28,6) 43 (+3.56,6) Малышко 45 (+2.16,0) 38 (+2.15,0) 50 (+3.32,5) 50 (+4.19,8)

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 314

2. Тарьей Бе (Норвегия) - 265

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 238

4. Симон Дестье (Франция) - 235

5. Александр Логинов (Россия) - 235

6. Мартен Фуркад (Франция) - 227

...10. Матвей Елисеев (Россия) - 179

…29. Евгений Гараничев (Россия) - 66

Оставшиеся гонки этапа

21 декабря, суббота

17.00 (мск). Гонка преследования 10 км. Женщины

22 декабря, воскресенье

14.10. Масс-старт 15 км. Мужчины

16.15. Масс-старт 12,5 км. Женщины