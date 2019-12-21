Погода наладилась, сборная - нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследования

После жары в четверг и вчерашних ливней французская погода сегодня сменила гнев на милость: без осадков и полный штиль. Правда, во время воскресных масс-стартов в Анси опять ожидается ненастье в виде дождя со снегом, но то будет завтра - и, стало быть, не имеет ни малейшего отношения к пятничным гонкам преследования.
В которых сборная России обоего пола, увы, осталась за пределами топ-10. Мужчины по данному поводу шибко осерчали на сервис-группу и собираются вечером устроить собрание с разбором некачественной смазки. Женщины, наученные ошибками предшественников из сильного пола, шли получше, но им это тоже не очень-то помогло. К примеру, Светлана Миронова стартовала четвертой и ногами была практически вровень с финишировавшей на том же четвертом месте Доротеей Вирер, но шесть промахов - это, пардон, никуда не годится. При такой стрельбе намажь ты лыжи хоть манной небесной - все равно окажешься очень далеко.
Лариса Куклина, напротив, попала 20 из 20. Однако при 28-м стартовом номере и отставании ходом под две минуты, это тоже было слабым утешением. Лучшая в команде - и на том мерси. Екатерина Юрлова-Перхт расположилась посерединке. «Только» два выстрела мимо и «только» минута проигрыша на лыжне. Хрен редьки, что называется, не слаще.
Тем временем Тириль Экхофф выиграла третью гонку КМ подряд, а другая норвежка Ингрид Тандревольд возглавила общий зачет Кубка мира. Перед началом сезона никто толком не знал, кто она такая, эта Тандревольд. И вот поди ж ты, в 23 года… То ли им и правда лыжи мажут лучше, чем нашим, то ли они просто на них лучше умеют бечь, то ли (что скорее всего) и то, и другое «в одном флаконе».
Так или иначе, в воскресных масс-стартах у нас - по три участника: Логинов, Елисеев, Поршнев (последним, 30-м, заскочил!) - Миронова, Юрлова, Куклина. А дальше - перерыв до 9 января, во время которого в составе сборной ожидаются замены. Варианты: Саид Халили вместо Эдуарда Латыпова, а у женщин кандидаток вообще полно. Полина Шевнина, Анастасия Поршнева, Екатерина Глазырина, Ирина Старых… Тамару Воронину явно уберут из первой команды, вопрос с Кристиной Резцовой пока остается открытым.
Кубок мира. 3-й этап. Анси (Франция)
Гонка преследования 10 км. Женщины
Старт
Стрельба
Ход
Финиш
1
Тириль Экхофф (Норвегия)
1 (-6,0)
2 (1+0+1+0)
4 (+6,7)
29.41,6
2
Ингрид Тандревольд (Норвегия)
6 (+32,0)
2 (1+0+1+0)
3 (+5,5)
+38,1
3
Лена Хэки (Швейцария)
11 (+52,0)
2 (0+1+1+0)
7 (+22,2)
+46,0
4
Доротея Вирер (Италия)
22 (+1.20,0)
1 (0+0+1+0)
8 (+30,1)
+58,5
5
Жюстин Бреза (Франция)
2 (+6,0)
4 (1+0+2+1)
6 (+15,6)
+1.02,8
…14
Лариса Куклина (Россия)
28 (+1.32,0)
0 (0+0+0+0)
47 (+1.41,5)
+2.07,1
…16
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
18 (+1.15,0)
2 (0+0+0+2)
27 (+1.03,8)
+2.11,6
…19
Кайса Макарайнен (Финляндия)
56 (+2.11,0)
2 (0+1+1+0)
1 (25.27,6)
+2.21,3
…20
Светлана Миронова (Россия)
4 (+23,0)
6 (2+1+1+2)
10 (+36,5)
+2.22,1
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (л)
С3 (с)
С4 (с)
Миронова
11 (+57,5)
14 (+1.23,6)
14 (+1.29,2)
14 (+1.58,0)
Юрлова-Перхт
15 (+1.04,5)
9 (+1.16,0)
10 (+1.12,5)
17 (+2.10,0)
Куклина
19 (+1.28,4)
19 (+1.43,0)
19 (+1.44,1)
19 (+2.22,7)
Общий зачет Кубка мира
1. Ингрид Тандревольд (Норвегия) - 253
2. Доротея Вирер (Италия) - 250
3. Тириль Экхофф (Норвегия) - 227
4. Жюстин Бреза (Франция) – 213
…8. Светлана Миронова (Россия) - 168
…20. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 107
…21. Лариса Куклина (Россия) - 103
Оставшиеся гонки этапа
22 декабря, воскресенье
14.10 (мск). Масс-старт 15 км. Мужчины
16.15. Масс-старт 12,5 км. Женщины