Погода наладилась, сборная - нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследования - Советский спорт
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21 декабря 2019 18:30БиатлонТигай Лев

Погода наладилась, сборная - нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследования

На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женской гонке преследования стала Лариса Куклина, занявшая скромное 14-е место.

После жары в четверг и вчерашних ливней французская погода сегодня сменила гнев на милость: без осадков и полный штиль. Правда, во время воскресных масс-стартов в Анси опять ожидается ненастье в виде дождя со снегом, но то будет завтра - и, стало быть, не имеет ни малейшего отношения к пятничным гонкам преследования.

В которых сборная России обоего пола, увы, осталась за пределами топ-10. Мужчины по данному поводу шибко осерчали на сервис-группу и собираются вечером устроить собрание с разбором некачественной смазки. Женщины, наученные ошибками предшественников из сильного пола, шли получше, но им это тоже не очень-то помогло. К примеру, Светлана Миронова стартовала четвертой и ногами была практически вровень с финишировавшей на том же четвертом месте Доротеей Вирер, но шесть промахов - это, пардон, никуда не годится. При такой стрельбе намажь ты лыжи хоть манной небесной - все равно окажешься очень далеко.

Лариса Куклина, напротив, попала 20 из 20. Однако при 28-м стартовом номере и отставании ходом под две минуты, это тоже было слабым утешением. Лучшая в команде - и на том мерси. Екатерина Юрлова-Перхт расположилась посерединке. «Только» два выстрела мимо и «только» минута проигрыша на лыжне. Хрен редьки, что называется, не слаще.

Тем временем Тириль Экхофф выиграла третью гонку КМ подряд, а другая норвежка Ингрид Тандревольд возглавила общий зачет Кубка мира. Перед началом сезона никто толком не знал, кто она такая, эта Тандревольд. И вот поди ж ты, в 23 года… То ли им и правда лыжи мажут лучше, чем нашим, то ли они просто на них лучше умеют бечь, то ли (что скорее всего) и то, и другое «в одном флаконе».

Так или иначе, в воскресных масс-стартах у нас - по три участника: Логинов, Елисеев, Поршнев (последним, 30-м, заскочил!) - Миронова, Юрлова, Куклина. А дальше - перерыв до 9 января, во время которого в составе сборной ожидаются замены. Варианты: Саид Халили вместо Эдуарда Латыпова, а у женщин кандидаток вообще полно. Полина Шевнина, Анастасия Поршнева, Екатерина Глазырина, Ирина Старых… Тамару Воронину явно уберут из первой команды, вопрос с Кристиной Резцовой пока остается открытым.

Кубок мира. 3-й этап. Анси (Франция)

Гонка преследования 10 км. Женщины

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Тириль Экхофф (Норвегия)

1 (-6,0)

2 (1+0+1+0)

4 (+6,7)

29.41,6

2

Ингрид Тандревольд (Норвегия)

6 (+32,0)

2 (1+0+1+0)

3 (+5,5)

+38,1

3

Лена Хэки (Швейцария)

11 (+52,0)

2 (0+1+1+0)

7 (+22,2)

+46,0

4

Доротея Вирер (Италия)

22 (+1.20,0)

1 (0+0+1+0)

8 (+30,1)

+58,5

5

Жюстин Бреза (Франция)

2 (+6,0)

4 (1+0+2+1)

6 (+15,6)

+1.02,8

14

Лариса Куклина (Россия)

28 (+1.32,0)

0 (0+0+0+0)

47 (+1.41,5)

+2.07,1

16

Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

18 (+1.15,0)

2 (0+0+0+2)

27 (+1.03,8)

+2.11,6

19

Кайса Макарайнен (Финляндия)

56 (+2.11,0)

2 (0+1+1+0)

1 (25.27,6)

+2.21,3

20

Светлана Миронова (Россия)

4 (+23,0)

6 (2+1+1+2)

10 (+36,5)

+2.22,1

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л)

С2 (л)

С3 (с)

С4 (с)

Миронова

11 (+57,5)

14 (+1.23,6)

14 (+1.29,2)

14 (+1.58,0)

Юрлова-Перхт

15 (+1.04,5)

9 (+1.16,0)

10 (+1.12,5)

17 (+2.10,0)

Куклина

19 (+1.28,4)

19 (+1.43,0)

19 (+1.44,1)

19 (+2.22,7)

Общий зачет Кубка мира

1. Ингрид Тандревольд (Норвегия) - 253
2. Доротея Вирер (Италия) - 250
3. Тириль Экхофф (Норвегия) - 227
4. Жюстин Бреза (Франция) – 213
…8. Светлана Миронова (Россия) - 168
…20. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 107
…21. Лариса Куклина (Россия) - 103

Оставшиеся гонки этапа

22 декабря, воскресенье

14.10 (мск). Масс-старт 15 км. Мужчины
16.15. Масс-старт 12,5 км. Женщины

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