Погода наладилась, сборная - нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследования

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После жары в четверг и вчерашних ливней французская погода сегодня сменила гнев на милость: без осадков и полный штиль. Правда, во время воскресных масс-стартов в Анси опять ожидается ненастье в виде дождя со снегом, но то будет завтра - и, стало быть, не имеет ни малейшего отношения к пятничным гонкам преследования.

В которых сборная России обоего пола, увы, осталась за пределами топ-10. Мужчины по данному поводу шибко осерчали на сервис-группу и собираются вечером устроить собрание с разбором некачественной смазки. Женщины, наученные ошибками предшественников из сильного пола, шли получше, но им это тоже не очень-то помогло. К примеру, Светлана Миронова стартовала четвертой и ногами была практически вровень с финишировавшей на том же четвертом месте Доротеей Вирер, но шесть промахов - это, пардон, никуда не годится. При такой стрельбе намажь ты лыжи хоть манной небесной - все равно окажешься очень далеко.

Лариса Куклина, напротив, попала 20 из 20. Однако при 28-м стартовом номере и отставании ходом под две минуты, это тоже было слабым утешением. Лучшая в команде - и на том мерси. Екатерина Юрлова-Перхт расположилась посерединке. «Только» два выстрела мимо и «только» минута проигрыша на лыжне. Хрен редьки, что называется, не слаще.

Тем временем Тириль Экхофф выиграла третью гонку КМ подряд, а другая норвежка Ингрид Тандревольд возглавила общий зачет Кубка мира. Перед началом сезона никто толком не знал, кто она такая, эта Тандревольд. И вот поди ж ты, в 23 года… То ли им и правда лыжи мажут лучше, чем нашим, то ли они просто на них лучше умеют бечь, то ли (что скорее всего) и то, и другое «в одном флаконе».

Так или иначе, в воскресных масс-стартах у нас - по три участника: Логинов, Елисеев, Поршнев (последним, 30-м, заскочил!) - Миронова, Юрлова, Куклина. А дальше - перерыв до 9 января, во время которого в составе сборной ожидаются замены. Варианты: Саид Халили вместо Эдуарда Латыпова, а у женщин кандидаток вообще полно. Полина Шевнина, Анастасия Поршнева, Екатерина Глазырина, Ирина Старых… Тамару Воронину явно уберут из первой команды, вопрос с Кристиной Резцовой пока остается открытым.

Кубок мира. 3-й этап. Анси (Франция)

Гонка преследования 10 км. Женщины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Тириль Экхофф (Норвегия) 1 (-6,0) 2 (1+0+1+0) 4 (+6,7) 29.41,6 2 Ингрид Тандревольд (Норвегия) 6 (+32,0) 2 (1+0+1+0) 3 (+5,5) +38,1 3 Лена Хэки (Швейцария) 11 (+52,0) 2 (0+1+1+0) 7 (+22,2) +46,0 4 Доротея Вирер (Италия) 22 (+1.20,0) 1 (0+0+1+0) 8 (+30,1) +58,5 5 Жюстин Бреза (Франция) 2 (+6,0) 4 (1+0+2+1) 6 (+15,6) +1.02,8 …14 Лариса Куклина (Россия) 28 (+1.32,0) 0 (0+0+0+0) 47 (+1.41,5) +2.07,1 …16 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 18 (+1.15,0) 2 (0+0+0+2) 27 (+1.03,8) +2.11,6 …19 Кайса Макарайнен (Финляндия) 56 (+2.11,0) 2 (0+1+1+0) 1 (25.27,6) +2.21,3 …20 Светлана Миронова (Россия) 4 (+23,0) 6 (2+1+1+2) 10 (+36,5) +2.22,1

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Миронова 11 (+57,5) 14 (+1.23,6) 14 (+1.29,2) 14 (+1.58,0) Юрлова-Перхт 15 (+1.04,5) 9 (+1.16,0) 10 (+1.12,5) 17 (+2.10,0) Куклина 19 (+1.28,4) 19 (+1.43,0) 19 (+1.44,1) 19 (+2.22,7)

Общий зачет Кубка мира

1. Ингрид Тандревольд (Норвегия) - 253

2. Доротея Вирер (Италия) - 250

3. Тириль Экхофф (Норвегия) - 227

4. Жюстин Бреза (Франция) – 213

…8. Светлана Миронова (Россия) - 168

…20. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 107

…21. Лариса Куклина (Россия) - 103

Оставшиеся гонки этапа

22 декабря, воскресенье

14.10 (мск). Масс-старт 15 км. Мужчины

16.15. Масс-старт 12,5 км. Женщины