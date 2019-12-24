Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи

Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. Итоги первой части сезона для «Советского спорта» подвел олимпийский чемпион Сергей Тарасов.

«У НАС ЧЕТЫРЕ СЕРВИСМЕНА, А НУЖНО ДЕСЯТЬ»

– Перед Анси вы сетовали: зачем проводить этапы в таких условиях? Вы оказались правы, самые худшие опасения подтвердились.

– Те, кто в IBU принимает решение о проведении этапов, должны как-то обращать внимание на погоду. Думаю, в Международном союзе биатлонистов были заявки и от других городов с более подходящими для зимнего вида спорта условиями. Я понимаю желание руководства IBU ради популярности биатлона расширять географию, но нужно учитывать все факторы.

– Этап в Анси ведь не так давно появился в календаре…

– В мое время мы туда не ездили – гонялись в Альбервилле. Там с погодой все было нормально. Пока это самый худший для нас этап. Скажу так: хуже быть не может. Наша команда совершенно была не готова к такой погоде. Тренерский штаб сетовал на работу лыж.

– Сервисмены согласились с претензиями, но ответили, что даже на таких лыжах нельзя так плохо бегать…

– Угадывали с лыжами почему-то только норвежцы и французы. Ну еще в масс-старте австрийцы хорошо подготовили инвентарь. Немцы в преследовании неплохо бежали – двое в десятку попали, хотя стартовые номера у них были не самые выигрышные.

– У нас есть проблемы с сервисменами?

– У нас проблемы с техникой. У французов, норвежцев шлифовальные машины более современные. У нас такой техники нет. И нужно укреплять сервисную службу – четыре человека на две команды, это совсем мало. Нынешние условия нам диктуют, чтобы мы увеличили количество сервисменов. Биатлонисты могут приносить медали, но им нужно создать все условия. Сервисмены получают зарплаты в Министерстве спорта. Там тоже должны обратить внимание на проблему.

– Но за биатлон отвечает Союз биатлонистов России…

– В этом году на СБР легла огромная финансовая нагрузка за старые прегрешения. Пришлось заплатить по старым допинговым делам 700 тысяч евро. А спортсмены, которые попадались на этих делах, были на ставках в Минспорта. Почему один СБР рассчитывался по этим делам? Минспорта тоже могло бы как-то поучаствовать. Союз биатлонистов России – общественная организация, но все бремя на нее переложили.

– Вы сказали, что в сборной России четыре сервисмена. Сколько их нужно в нынешних условиях?

– В других командах их по десять. Думаю, нам нужно столько же – по пятеро на команду.

– Во время мужской гонки преследования трасса выглядела прилично. По крайней мере, на телеэкране.

– Последним все равно тяжело было бежать, к тому моменту трассу уже изрядно разбили. Правда, Йоханесс Бе стартовал в четвертом десятке, однако это ему не помешало победить.

И, конечно, психологический фактор сыграл роль. Если лыжи плохо работают, то и настрой на гонку соответствующий. Когда ты знаешь изначально, что будешь проигрывать, это сказывается на психологии.

Видно было, что Логинов и Елисеев бежали на фоне усталости. Поршнев – выступил на своем уровне. В Анси он чувствовал себя лучше всех.

– Девушки были лучше мужчин?

– По результатам – да. Лучше всех выглядела Светлана Миронова. Но мне кажется, что она перестраховывается при стрельбе – слишком долго выцеливает, готовится к выстрелу. Посоветовал бы Свете посмелее работать на рубеже.

«ХАЛИЛИ ЗАСЛУЖИЛ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КУБКЕ МИРА»

– Теперь хотелось бы подвести итоги всего декабря. Начнем с Эстерсунда…

– Да все шло нормально! В Эстерсунде вкатывались в сезон, затем был хороший этап в Хохфильцене. Этап в Анси выбил команду из колеи. Точнее – условия, которые там были. По себе знаю, что бегать при плюс десяти – не для нас, россиян. Я уже задавался вопросом по поводу Анси: это зимний или летний биатлон? Разговаривал с тренерами из регионов, с теми, кто возил своих ребят в Анси, все говорили в один голос – бегать там невозможно. Анси – не для россиян.

– Как команда в общем выглядит по итогам декабря?

– Нормально выглядела до Анси, все шло по нарастающей. Все было довольно позитивно, думал, так и будет продолжаться. Но подождем января, пауза достаточно приличная – есть возможность все обдумать и хорошо подготовиться. Уверен, на январских этапах картина изменится в лучшую сторону. Повторю: хуже, чем в Анси быть уже не может.

– Давайте пройдемся по нашим мужчинам. Дмитрий Малышко пока никак не найдет себя прежнего.

– Малышко совсем не произвел впечатление. Ходом иногда смотрелся нормально, но такая стрельба никуда не годится. Дима опытный спортсмен, а в декабре был психологически не устойчив. Это его не красит. Очень неудачно выступил на двух подряд эстафетах. В общем, меня он сильно разочаровал.

– Кто еще далек от оптимальной формы?

– Гараничев выглядел слабовато. Про остальных так сказать не могу. Елисеев просто подустал к концу третьего этапа. Плюс эти проблемы с лыжами, о которых мы говорили выше. Усталость, психологический недонастрой на борьбу – все это сказалось на результатах Матвея. Особенно это ярко проявилось во время масс-старта. Но Елисеев хорошо готов, уверен, он еще наберет форму. Все вышесказанное относится и к Логинову.

– Вы похвалили Поршева за Анси, единственного…

– Очень неплохое впечатление Никита производит. Думаю, он еще прибавит. Латыпову могу адресовать все то же самое, что сказал по поводу Поршнева.

– Правление СБР впервые включило в состав первой сборной Саида Халили, он заменил Малышко, который отправится на «Ижевскую винтовку». Согласны с таким решением правления?

– Абсолютно! Я всегда за то, чтобы больше доверять молодым. Парень заслужил выступление на Кубке мира. Интересно будет на него посмотреть.

«ЮРЛОВОЙ НЕ ХВАТАЕТ СКОРОСТИ, НУЖНО ПРИБАВЛЯТЬ»

– Кого похвалим из девушек?

– Очень рад за Свету Миронову – прогресс очевиден. Выше уже говорил, что у нее есть резервы для улучшения стрельбы.

Лариса Куклина выглядит очень достойно, лучше, чем в прошлом году. Кристина Резцова выше всяких похвал выступила в эстафете. Как и все остальные, кроме Юрловой-Перхт. На последнем этапе она не могла бороться с норвежской Мартой Ройселенд. Катя пока еще явно не в форме, тяжеловато выглядит. Она готовилась отдельно от команды. Надеюсь, в январе прибавит.

Кстати, у Юрловой очень хорошо работали лыжи во время масс-старта. Она же наполовину австрийка. Я не знаю, у меня никакой информации нет, но выскажу предположение – возможно, Катя обратилась к ним за помощью. Потому что австрийские сервисмены в Анси хорошо сработали – угадали со структурой. У Кати лыжи шли просто замечательно, в отличие от остальных наших девчонок. Да и от иностранных спортсменок тоже. Если на подъемах от нее еще убегали, то на спусках Катя ко всем хорошо подкатывалась. Но все равно была только шестой даже при такой хорошей работе лыж. Это лишний раз подтверждает мою мысль, которую я высказал выше – Кате нужно прибавлять. Скорости ей явно не хватает, особенно это была видно на подъемах, где соперницы ее обходили.