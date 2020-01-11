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11 января 2020 16:30БиатлонМысин Николай

Так себе подарок… Россиянки провалили стрельбу в эстафете

В день рождения тренера сборной по стрельбе наши биатлонистки допустили 14 промахов и остались только седьмыми в женской эстафете в Оберхофе.

МОРОЗ И СОЛНЦЕ

А ведь день начинался так здорово! Взять хотя бы погоду – давненько в Оберхофе в дни проведения этапа Кубка мира не светило солнце. А тут с утра, пожалуйста – рассеялись тучки, стало и ясно, и светло, и радостно. Нет больше дождя, нет тумана, осложнившего женский спринт. Даже легкий морозец ударил, схватив верхний слой снега на трассе и пообещав спортсменкам легкий ход и высокую скорость… Красота!

Когда, как ни в таких условиях, показывать свой максимум? Тем более, в день рождения тренера сборной по стрельбе Леонида Гурьева. Можно было, конечно, купить ему галстук, но лучшим подарком стала бы чистая стрельба. Или хотя бы не слишком «грязная». Такая, при которой можно бороться за медаль. Которая у нас уже была – вспомним серебро Хохфильцена. И даже тот факт, что из состава выбыла Екатерина Юрлова-Перхт (приболела), а спринт в Оберхофе россиянки «уверенно» провалили (лучшей была Светлана Миронова – осталась 19-й), не смущал. Командные гонки – это командные гонки, здесь многие часто работают лучше, чем в личных. Четверка в составе Кристины Резцовой, Анастасии Поршневой, Мироновой и Ларисы Куклиной вполне могла рассчитывать на борьбу за награды.

Но с первого же круга все пошло не так…

ПРОМАХ ЗА ПРОМАХОМ

Точнее – с первого рубежа. Стартовый круг Резцова как раз проходит уверенно. Даже слишком. Первой выкатывает на стадион. Первой встает на подготовку. Не слишком ли торопится с начала? Три промаха подсказывают: «Да, слишком». Хорошо, удается закрыть все мишени, пусть из восьми патронов. Но покидает стрельбище Кристина предпоследней, 22-й. Позади – только словачка, зашедшая на два штрафных круга. До лидеров – примерно 35 секунд…

И дальше все будет примерно также.

Отыграться, конечно, было возможно. Но и на стойке Резцова снова мажет три раза. Поршнева следом тоже работает не идеально (2+1), пять дополнительных патронов использует Миронова… И лишь Куклина, как прирожденный, настоящий снайпер, работает на рубежах и быстро, и чисто. Благодаря чему мы все-таки седьмые. Не самый плохой результат – учитывая, как все начиналось. Но оттого обидно, что пришло понимание – мы реально могли быть в медалях! Ах, если бы не стрельба…

– Я ужасно провела этап. Дело не в результате, а именно в моей работе, – повинилась Резцова в эфире «Матч ТВ» после финиша. – Все делала наоборот – грязно, плохо… Отсюда и такое время.

– Кристина передала эстафету с таким отставанием, что пришлось догонять лидеров, работать в плотной группе… Наверное, это меня захлестнуло, – объясняла ошибки Поршнева. – Впрочем, расстраиваться смысла нет. Это, в конце концов, тоже опыт. Если каждый раз грустить, ничего хорошего не будет. Вон, иностранцы после плохих стартов улыбаются – и я беру с них пример.

– Я с самого начала пыталась отыграться, шла не в своем темпе, отсюда и промахи, – отметила Миронова. – Плюс недовольна работой лыж. Скажем так, они были подготовлены средне – не хватало скольжения.

– Я убегала на этап с мыслями о борьбе – иначе не было смысла выходить на трассу, – резюмировала Куклина. – Рада, что хорошо отстрелялась – спасибо за это нашему тренеру. И с днем рождения его, кстати! Да, результат в итоге не самый лучший. Но ничего страшного. Мы продолжим бороться.

Завтра в Оберхофе пройдут последние гонки – масс-старты.

Безымянный

Оставшиеся гонки этапа

11 января, суббота
16.15 (мск). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

12 января, воскресенье
14.45. Масс-старт 12,5 км. Женщины
16.30. Масс-старт 15 км. Мужчины

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