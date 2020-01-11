Дерево ценных пород. Для такого состава мужской эстафеты 4-е место – совсем не плохо

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В женской эстафете, открывавшей субботнюю программу, практически все сборные выступали сильнейшими составами. А вот мужчины к аналогичной дистанции отнеслись с прохладцей. У итальянцев не бежал Лукас Хофер, у немцев – Симон Шемпп, норвежцам и вовсе пришлось обходиться без обоих Бе: вслед за младшим братом Йоханнесом, который остался дома и в ближайшие дни должен стать отцом, от участия в командной гонке отказался и старший – Тарьей.

Не минула сия чаша и Россию: вчера вечером было объявлено, что в эстафетном квартете не будет Александра Логинова – после спринта нашего лидера беспокоит старая травма локтя. А уже сегодня днем тренеры сборной объявили в прямом эфире «Матч ТВ», что паузу до воскресенья возьмет и второй «номер» команды Матвей Елисеев. Напомню, что в пятничном спринте он опередил даже Логинова (четвертое и пятое места соответственно), но после финиша долго лежал на снегу совершенно без сил и смог подняться только с посторонней помощью.

ХАЛИЛИ И ГАРАНИЧЕВ ПРИЯТНО УДИВИЛИ

Воскресный масс-старт и Елисеев, и Логинов должны бежать. В субботу же российские тренеры решили: если уж экспериментировать – так по полной. Все-таки эстафета в Оберхофе – не последняя перед чемпионатом мира, через неделю в Рупольдинге будет еще одна, генеральная репетиция. В результате, на ответственнейший первый этап угодил 21-летний дебютант КМ Карим Халили, который накануне провел первую в карьере личную гонку на этом уровне и с тремя промахами занял 61-е место.

Зато сегодня Халили отработал так, словно начинает эстафеты уже много лет! Ни о каком «провале сразу», как у женской команды двумя часами ранее, здесь и речи не было. Новичок цепко держался в непосредственной близости от лидеров, а на огневых рубежах ограничился одним дополнительным патроном.

И ровно такую же классную стрельбу показал на втором этапе наш самый «признанный неэстафетчик» Евгений Гараничев. Они с чехом Михалом Крчмаром, то и дело меняясь местами, приехали к экватору гонки третьим-четвертым.

Дальше – опять эксперимент. №3, по имени Никита, по фамилии Поршнев. Именно он заменил в российском квартете Елисеева – то есть, попал в команду в последний момент. Тем не менее, лыжной скоростью Поршнев тоже порадовал. А вот на рубежах пару лишних ошибок все-таки совершил, пропустив вперед немцев с французами. Хорошо хоть чехи параллельно застрелились-отвалились.

МОГ ЛИ ЛАТЫПОВ ВЗЯТЬ МЕДАЛЬ?

На последний этап Эдуард Латыпов (тоже, как вы понимаете, не самый опытный боец) уходил пятым, но в 17 секундах от второго места – и в минуте от ближайшего преследователя. Не самая плохая позиция для атаки. Особенно после того, как на последней «стойке» шедшие впереди норвежцы и немцы схлопотали по штрафному кругу. Неужели у нас может быть медаль?..

Нет. Не в этот раз и не в таком составе. Пока Бенедикт Долль наматывал лишние 150 метров, Латыпов стрелял максимально быстро, как из пулемета, но последнюю мишень, увы, не закрыл. Хотя если бы и закрыл, побороться за подиум тоже вряд ли сумел бы, так как «ходом» оказался худшим в нашей экспериментальной эстафете. На то, впрочем, были и объективные причины. Последний круг Латыпов шел в одиночестве, ни улучшить, ни ухудшить свою четверную позицию он уже не мог, так что смысла упираться особо не было.

По идее, деревянная медаль – самая обидная. Но для этой российской четверки подобный результат иначе, как достойным, не назовешь. Ни один не провалился, а в эстафете ничего важнее быть не может. Выходит, скамейка запасных у сборной все-таки есть?..

Золото на финише разыграли Ветле Кристиансен и Кентен Фийон-Майе. По ходу гонки предсказать такой финал было невозможно: если норвежцы постоянно лидировали, то французы начали безобразно – Эмильен Жакелен заработал два штрафных круга и передал эстафету только 21-м. Но передал не кому-нибудь, а Мартену Фуркаду, который свой второй этап завершил уже пятым, непосредственно за Гараничевым. Впрочем, Франция все-таки осталась с серебром: на заключительной прямой Фийон-Майе толком не сопротивлялся.

В каждом из масс-стартов, которыми завтра завершится первый в новом году кубковый этап, Россия будет представлена двумя участниками: у женщин – Светланой Мироновой и Ларисой Куклиной (Екатерина Юрлова-Перхт тоже имеет право стартовать, но она в Оберхоф не приехала из-за болезни), у мужчин – Логиновым и Елисеевым.

Оставшиеся гонки этапа

12 января, воскресенье

14.45 (мск). Масс-старт 12,5 км. Женщины

16.30. Масс-старт 15 км. Мужчины