Медаль совсем близко, но пока не дается. Российская эстафета – опять четвертая - Советский спорт
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18 января 2020 19:00БиатлонТигай Лев

Медаль совсем близко, но пока не дается. Российская эстафета – опять четвертая

На этапе Кубка мира в Рупольдинге наши в мужской эстафете финишировали на 4-м месте – всего в 8 секундах от бронзовых призеров из Австрии.

ГАРАНИЧЕВ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ

Последняя эстафета перед чемпионатом мира – не лучший момент для экспериментов. Тем более, что на прошлой неделе, когда наша четверка без Александра Логинова и Матвея Елисеева, но с новичком Каримом Халили финишировала в Оберхофе четвертой, тренеры мужской сборной должны были сполна утолить свой исследовательский пыл. И все же, хотя в Рупольдинге российский состав выглядел куда привычнее, совсем без сюрпризов не обошлось и тут: первый этап доверили Евгению Гараничеву.

Его отношения с эстафетами – особая статья, отдельная песня. Дебюту Гараничева в этой гонке на КМ в ближайший четверг исполнится девять лет, и за прошедшее с тех пор время он запомнился в основном неудачами на чемпионатах мира. Ни на одном из четырех ЧМ Евгению не удалось избежать штрафных кругов, и наша сборная всякий раз оставалась вне пьедестала. Но там Гараничев чаще бегал второй или третий этапы, а нас сейчас интересует другое: бывал ли он прежде на первом?

Оказывается, да. Впервые его поставили стартером в январе 2015-го вместо Максима Цветкова, и дело пошло неплохо: ни одного провала в трех гонках, никаких кругов, два золота и одна бронза. Однако на мартовском первенстве планеты в Контиолахти Гараничев снова дрогнул: эстафету Алексею Волкову он передал лишь 16-м. После чего первый этап ему давали лишь однажды, в прошлогодне-экспериментальном канадском Кэнморе.

После трех ясных дней погода в Рупольдинге решила показать норов по ходу всего дня снег (часто сильный) чередовался с дождем. Хорошо хоть ветер по-прежнему вел себя смирно: на стрельбище стоял почти полный штиль.

Как и предполагалось, в толчее стартового этапа Гараничеву некогда было вспоминать неудачи прошлых лет, и он просто сделал то, что умеет – причем сделал хорошо. Тренерская задумка сработала. Вообще по ходу гонки россияне постоянно держались в числе лидеров или совсем рядом. Кроме того, ни на одном из восьми огневых рубежей они не использовали больше одного дополнительного патрона, в общей сложности попав 40 раз из 45, то есть, почти 90 процентов.

Тогда почему проиграли?

ЕЛИСЕЕВ: ОПЯТЬ ПОСЛЕДНИЙ КРУГ

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Французов, прервавших сегодня затяжную серию норвежских эстафетных побед, нужно сразу вынести за скобки. Еще в позавчерашнем спринте было видно, в какой блестящей форме они находятся. А уж при отменной стрельбе конкурировать с этой командой было совершенно нереально. Уже к середине гонки Эмильен Жакелен с Мартеном Фуркадом привезли всем преследователям больше минуты и вопрос с золотом на данный день был закрыт.

Сборная Норвегии в отсутствие Йоханнеса Бе (до сих пор неясно, вернется ли он после рождения сына на следующем этапе в Поклюке) подзаковырялась на первых двух этапах, но постепенно все-таки взяла свое, то есть, серебро. То, что эта и французская сборные сильно превосходят остальных лыжным ходом, и раньше было всем известно, и подтвердилось теперь. Чтобы компенсировать эту разницу, нужны штрафные круги, а их у ведущих команд в Рупольдинге не было.

Зато рассчитывать на бронзу у нас имелись все законные основания. И все 30 километров дистанции россияне держались от первой тройки не дальше 20 секунд. Матвей Елисеев в нее даже забежал, уйдя с «лежки» вторым. Но если Гараничев сегодня сумел обойти привычные грабли, то Елисеев по своим, увы, вновь погулял. Снова подвел последний круг, сил на который у Матвея явно не осталось.

Эдуард Латыпов, вынужденный с первых метров бросаться в погоню, под конец тоже немного сдал, но в целом ни отдал ни секунды. Как ушел в двадцати от австрийцев, так в двадцати и пришел. А дальше финишер Александр Логинов перед последней «стойкой» сумел-таки сесть на хвост Юлиану Эберхарду – очень сильному лыжнику, но посредственному стрелку. Казалось, еще чуть-чуть, и место на пьедестале станет, наконец, нашим…

ПУЛЕМЕТЧИК ЭБЕРХАРД

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Бог его знает, что снизошло на Эберхарда на заключительном рубеже. Пять из пяти австриец отбарабанил словно из пулемета! Логинов тоже палил быстро, но разок все-таки промазал и это решило судьбу медали. Будь Александр в оптимальной форме, он, может, и догнал бы Эберхарда, получившего запас в шесть с половиной секунд, а так… Опять «деревяшка», уже третья в четырех эстафетах Кубка мира-2019/20. Кстати, в соответствующем зачете малого КМ Россия тоже четвертая. Как и в мужском Кубке наций.

Как ни крути, а без пьедестала нас сегодня оставили лидеры: Елисеев не распределил силы, Логинов не показал своей скорости. И, на мой взгляд, это… хорошо. Да-да! Перед февральским чемпионатом мира в Антхольце у России есть нормальная мужская эстафета, от которой требуется только одно: выступить в свою силу. Включая, естественно, Логинова с если подведут они, то и разговаривать не о чем.

Этап в Рупольдинге завершается в воскресенье гонками преследования, где нашим мало что светит. Женщины стартуют не ближе четвертого десятка и почти двух минут. У мужчин Логинов и Елисеев поближе, 11-й и 17-й соответственно, однако их текущее состояние мы с вами уже могли оценить. По очередной деревянной эстафете.

Безымянный

Оставшиеся гонки этапа

19 января, воскресенье

14.15 (мск). Гонка преследования 10 км. Женщины
16.30. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Дерево ценных пород. Для такого состава мужской эстафеты 4-е место – совсем не плохо На этапе КМ в Оберхофе российские биатлонисты в эстафете финишировали четвертыми. Причем в нашей команде не было ни Александра Логинова, ни Матвея Елисеева. 11.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
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