Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования 

Женская гонка преследования в Рупольдинге оказалась самой «интересной» для российских болельщиков. Понятно, что финишировав в спринте 36-й (Лариса Куклина), 37-й Екатерина Юрлова-Перхт), 42-й (Кристина Резцова) и 60-й (Ирина Старых) шансов на медаль наши биатлонистки почти не имели. А на победу не имели без всяких «почти». Главная героиня этапа в Германии Тириль Экхофф выиграла в спринте полминуты у ближайшей преследовательницы, затем победила в составе сборной Норвегии в эстафете, и в гонке преследования была стопроцентной фавориткой.
В воскресенье в Рупольдинге выпал снег, по которому так скучают в Центральной России. Но даже бег по свежей целине нисколько не мешал Экхофф. Обе главные интриги гонки были связаны с ней:
1. Удержит ли Тириль лидерство в общем зачете Кубка мира
2. Выиграют ли норвежки все три гонки в Рупольдинге
Забегая вперед, скажем, что и то, и другое норвежкам удалось: Экхофф была вне конкуренции. Главная ее соперница в тотале итальянка Доротея Вирер и шведка Ханна Оберг продержались лишь до второго огневого рубежа, после чего начали безнадежно отставать.
Россиянкам терять было нечего, они рисковали, и за исключением Екатерины Юрловой, риск этот себя оправдал. После второй стрельбы Ирина Старых поднялась с 60-го на 25-е место, Лариса Куклина – с 36-го на 26-е. Не промахнись Стары последним выстрелом на третьей стрельбе, могла бы бороться за десятку лучших.
- Немного недоработала на стрельбе, - признала Ирина после финиша. -- Сама же гонка очень понравилась: была борьба, ажиотаж, эмоции. Чувствовала в себе силы выступить хорошо. Снегопад создал небольшие проблемы: лыжня по центру была накатана, а сбоку – целина: обгонять сложно. Но условия одинаковые для всех.
Чего можно достичь в гонке показала украинка Вита Семеренко, поднявшаяся к этому моменту с 34 на шестое место. После 4-го огневого рубежа произошли изменения в стане лидеров – словачка Фиалкова обошла и Вирер и Оберг.
На четвертой стрельбе Экхофф отстреляла без промаха, и уходя со стрельбища послала воздушный поцелуй болельщикам, тренерам, а заодно и соперницам. Интрига сохранялась в борьбе за серебро, которое в итоге досталось Фиалковой. Это первый подиум в сезоне для сборной Словакии. Оберг финишировала третьей.
Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина.
- Снег создавал трудности, но с каждым кругом было легче. После спринта у меня был разговор с тренером, который сказал, что надо уметь отдыхать. Я поняла, что он прав: уже и не вспомню, когда отдыхала в последний раз. Пропустила эстафету и это пошло на пользу.
Кубок мира. 5-й этап. Рупольдинг (Германия)
Гонка преследования 10 км. Женщины
Старт
Стрельба
Ход
Финиш
1
Тириль Экхофф (Норвегия)
1 (-30,0)
1 (0+0+1+0)
35 (+1.24,8)
34.08,7
2
Паулина Фиалкова (Словакия)
5 (+51,0)
2 (1+0+0+1)
12 (+56,4)
+46,3
3
Ханна Оберг (Швеция)
2 (+30,0)
2 (0+1+0+1)
47 (+1.42,5)
+55,1
4
Йоханна Скоттхейм (Швеция)
13 (+1.23,0)
1 (1+0+0+0)
16 (+1.00,3)
+57,3
5
Линн Перссон (Швеция)
27 (+1.40,0)
1 (1+0+0+0)
11 (+56,0)
+1.02,6
…15
Кайса Макарайнен (Финляндия)
33 (+1.50,0)
3 (0+0+1+2)
3 (+20,0)
+2.01,1
…19
Лариса Куклина (Россия)
36 (+1.54,0)
2 (1+0+1+0)
27 (+1.13,4)
+2.04,5
…20
Доротея Вирер (Италия)
3 (+37,0)
5 (0+1+2+2)
34 (+1.24,7)
+2.05,3
…27
Ирина Старых (Россия)
60 (+2.27,0)
2 (0+0+1+1)
15 (+59,5)
+2.30,2
…34
Кристина Резцова (Россия)
42 (+2.00,0)
3 (1+1+1+0)
30 (+1.16,8)
+2.49,1
…44
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
37 (+1.56,0)
5 (2+2+1+0)
36 (+1.25,3)
+3.42,5
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (лежа)
3 (стоя)
4 (стоя)
Куклина
42 (+2.17,3)
26 (+2.14,1)
28 (+2.23,5)
17 (+2.25,3)
Старых
43 (+2.19,7)
25 (+2.12,7)
22 (+2.11,4)
24 (+2.45,1)
Резцова
41 (+2.15,8)
41 (+2.48,2)
36 (+2.50,5)
32 (+3.01,9)
Юрлова-Перхт
51 (+2.40,8)
53 (+3.31,1)
53 (+3.39,4)
44 (+3.49,6)
Общий зачет Кубка мира
1. Тириль Экхофф (Норвегия) - 501
2. Доротея Вирер (Италия) – 459
3. Ханна Оберг (Швеция) - 342
4. Ингрид Тандревольд (Норвегия) - 341
5. Жюли Симон (Франция) - 339
…17. Светлана Миронова (Россия) - 206
…24. Лариса Куклина (Россия) - 151
…25. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 149