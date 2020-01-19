Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования 

Женская гонка преследования в Рупольдинге оказалась самой «интересной» для российских болельщиков. Понятно, что финишировав в спринте 36-й (Лариса Куклина), 37-й Екатерина Юрлова-Перхт), 42-й (Кристина Резцова) и 60-й (Ирина Старых) шансов на медаль наши биатлонистки почти не имели. А на победу не имели без всяких «почти». Главная героиня этапа в Германии Тириль Экхофф выиграла в спринте полминуты у ближайшей преследовательницы, затем победила в составе сборной Норвегии в эстафете, и в гонке преследования была стопроцентной фавориткой.

В воскресенье в Рупольдинге выпал снег, по которому так скучают в Центральной России. Но даже бег по свежей целине нисколько не мешал Экхофф. Обе главные интриги гонки были связаны с ней:

1. Удержит ли Тириль лидерство в общем зачете Кубка мира

2. Выиграют ли норвежки все три гонки в Рупольдинге

Забегая вперед, скажем, что и то, и другое норвежкам удалось: Экхофф была вне конкуренции. Главная ее соперница в тотале итальянка Доротея Вирер и шведка Ханна Оберг продержались лишь до второго огневого рубежа, после чего начали безнадежно отставать.

Россиянкам терять было нечего, они рисковали, и за исключением Екатерины Юрловой, риск этот себя оправдал. После второй стрельбы Ирина Старых поднялась с 60-го на 25-е место, Лариса Куклина – с 36-го на 26-е. Не промахнись Стары последним выстрелом на третьей стрельбе, могла бы бороться за десятку лучших.

- Немного недоработала на стрельбе, - признала Ирина после финиша. -- Сама же гонка очень понравилась: была борьба, ажиотаж, эмоции. Чувствовала в себе силы выступить хорошо. Снегопад создал небольшие проблемы: лыжня по центру была накатана, а сбоку – целина: обгонять сложно. Но условия одинаковые для всех.

Чего можно достичь в гонке показала украинка Вита Семеренко, поднявшаяся к этому моменту с 34 на шестое место. После 4-го огневого рубежа произошли изменения в стане лидеров – словачка Фиалкова обошла и Вирер и Оберг.

На четвертой стрельбе Экхофф отстреляла без промаха, и уходя со стрельбища послала воздушный поцелуй болельщикам, тренерам, а заодно и соперницам. Интрига сохранялась в борьбе за серебро, которое в итоге досталось Фиалковой. Это первый подиум в сезоне для сборной Словакии. Оберг финишировала третьей.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина.

- Снег создавал трудности, но с каждым кругом было легче. После спринта у меня был разговор с тренером, который сказал, что надо уметь отдыхать. Я поняла, что он прав: уже и не вспомню, когда отдыхала в последний раз. Пропустила эстафету и это пошло на пользу.

Кубок мира. 5-й этап. Рупольдинг (Германия)

Гонка преследования 10 км. Женщины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Тириль Экхофф (Норвегия) 1 (-30,0) 1 (0+0+1+0) 35 (+1.24,8) 34.08,7 2 Паулина Фиалкова (Словакия) 5 (+51,0) 2 (1+0+0+1) 12 (+56,4) +46,3 3 Ханна Оберг (Швеция) 2 (+30,0) 2 (0+1+0+1) 47 (+1.42,5) +55,1 4 Йоханна Скоттхейм (Швеция) 13 (+1.23,0) 1 (1+0+0+0) 16 (+1.00,3) +57,3 5 Линн Перссон (Швеция) 27 (+1.40,0) 1 (1+0+0+0) 11 (+56,0) +1.02,6 …15 Кайса Макарайнен (Финляндия) 33 (+1.50,0) 3 (0+0+1+2) 3 (+20,0) +2.01,1 …19 Лариса Куклина (Россия) 36 (+1.54,0) 2 (1+0+1+0) 27 (+1.13,4) +2.04,5 …20 Доротея Вирер (Италия) 3 (+37,0) 5 (0+1+2+2) 34 (+1.24,7) +2.05,3 …27 Ирина Старых (Россия) 60 (+2.27,0) 2 (0+0+1+1) 15 (+59,5) +2.30,2 …34 Кристина Резцова (Россия) 42 (+2.00,0) 3 (1+1+1+0) 30 (+1.16,8) +2.49,1 …44 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 37 (+1.56,0) 5 (2+2+1+0) 36 (+1.25,3) +3.42,5

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (лежа) 3 (стоя) 4 (стоя) Куклина 42 (+2.17,3) 26 (+2.14,1) 28 (+2.23,5) 17 (+2.25,3) Старых 43 (+2.19,7) 25 (+2.12,7) 22 (+2.11,4) 24 (+2.45,1) Резцова 41 (+2.15,8) 41 (+2.48,2) 36 (+2.50,5) 32 (+3.01,9) Юрлова-Перхт 51 (+2.40,8) 53 (+3.31,1) 53 (+3.39,4) 44 (+3.49,6)

Общий зачет Кубка мира

1. Тириль Экхофф (Норвегия) - 501

2. Доротея Вирер (Италия) – 459

3. Ханна Оберг (Швеция) - 342

4. Ингрид Тандревольд (Норвегия) - 341

5. Жюли Симон (Франция) - 339

…17. Светлана Миронова (Россия) - 206

…24. Лариса Куклина (Россия) - 151

…25. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 149