Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования  - Советский спорт
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19 января 2020 15:37Биатлон

Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования 

Лидер Кубка мира норвежка Трили Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете. 

Женская гонка преследования в Рупольдинге оказалась самой «интересной» для российских болельщиков. Понятно, что финишировав в спринте 36-й (Лариса Куклина), 37-й Екатерина Юрлова-Перхт), 42-й (Кристина Резцова) и 60-й (Ирина Старых) шансов на медаль наши биатлонистки почти не имели. А на победу не имели без всяких «почти». Главная героиня этапа в Германии Тириль Экхофф выиграла в спринте полминуты у ближайшей преследовательницы, затем победила в составе сборной Норвегии в эстафете, и в гонке преследования была стопроцентной фавориткой.

В воскресенье в Рупольдинге выпал снег, по которому так скучают в Центральной России. Но даже бег по свежей целине нисколько не мешал Экхофф. Обе главные интриги гонки были связаны с ней:

1. Удержит ли Тириль лидерство в общем зачете Кубка мира

2. Выиграют ли норвежки все три гонки в Рупольдинге

Забегая вперед, скажем, что и то, и другое норвежкам удалось: Экхофф была вне конкуренции. Главная ее соперница в тотале итальянка Доротея Вирер и шведка Ханна Оберг продержались лишь до второго огневого рубежа, после чего начали безнадежно отставать.

Россиянкам терять было нечего, они рисковали, и за исключением Екатерины Юрловой, риск этот себя оправдал. После второй стрельбы Ирина Старых поднялась с 60-го на 25-е место, Лариса Куклина – с 36-го на 26-е. Не промахнись Стары последним выстрелом на третьей стрельбе, могла бы бороться за десятку лучших.

- Немного недоработала на стрельбе, - признала Ирина после финиша. -- Сама же гонка очень понравилась: была борьба, ажиотаж, эмоции. Чувствовала в себе силы выступить хорошо. Снегопад создал небольшие проблемы: лыжня по центру была накатана, а сбоку – целина: обгонять сложно. Но условия одинаковые для всех.

Чего можно достичь в гонке показала украинка Вита Семеренко, поднявшаяся к этому моменту с 34 на шестое место. После 4-го огневого рубежа произошли изменения в стане лидеров – словачка Фиалкова обошла и Вирер и Оберг.

На четвертой стрельбе Экхофф отстреляла без промаха, и уходя со стрельбища послала воздушный поцелуй болельщикам, тренерам, а заодно и соперницам. Интрига сохранялась в борьбе за серебро, которое в итоге досталось Фиалковой. Это первый подиум в сезоне для сборной Словакии. Оберг финишировала третьей.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина.

- Снег создавал трудности, но с каждым кругом было легче. После спринта у меня был разговор с тренером, который сказал, что надо уметь отдыхать. Я поняла, что он прав: уже и не вспомню, когда отдыхала в последний раз. Пропустила эстафету и это пошло на пользу.

Кубок мира. 5-й этап. Рупольдинг (Германия)

Гонка преследования 10 км. Женщины

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Тириль Экхофф (Норвегия)

1 (-30,0)

1 (0+0+1+0)

35 (+1.24,8)

34.08,7

2

Паулина Фиалкова (Словакия)

5 (+51,0)

2 (1+0+0+1)

12 (+56,4)

+46,3

3

Ханна Оберг (Швеция)

2 (+30,0)

2 (0+1+0+1)

47 (+1.42,5)

+55,1

4

Йоханна Скоттхейм (Швеция)

13 (+1.23,0)

1 (1+0+0+0)

16 (+1.00,3)

+57,3

5

Линн Перссон (Швеция)

27 (+1.40,0)

1 (1+0+0+0)

11 (+56,0)

+1.02,6

…15

Кайса Макарайнен (Финляндия)

33 (+1.50,0)

3 (0+0+1+2)

3 (+20,0)

+2.01,1

…19

Лариса Куклина (Россия)

36 (+1.54,0)

2 (1+0+1+0)

27 (+1.13,4)

+2.04,5

…20

Доротея Вирер (Италия)

3 (+37,0)

5 (0+1+2+2)

34 (+1.24,7)

+2.05,3

…27

Ирина Старых (Россия)

60 (+2.27,0)

2 (0+0+1+1)

15 (+59,5)

+2.30,2

…34

Кристина Резцова (Россия)

42 (+2.00,0)

3 (1+1+1+0)

30 (+1.16,8)

+2.49,1

…44

Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

37 (+1.56,0)

5 (2+2+1+0)

36 (+1.25,3)

+3.42,5

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (лежа)

3 (стоя)

4 (стоя)

Куклина

42 (+2.17,3)

26 (+2.14,1)

28 (+2.23,5)

17 (+2.25,3)

Старых

43 (+2.19,7)

25 (+2.12,7)

22 (+2.11,4)

24 (+2.45,1)

Резцова

41 (+2.15,8)

41 (+2.48,2)

36 (+2.50,5)

32 (+3.01,9)

Юрлова-Перхт

51 (+2.40,8)

53 (+3.31,1)

53 (+3.39,4)

44 (+3.49,6)

Общий зачет Кубка мира

1. Тириль Экхофф (Норвегия) - 501

2. Доротея Вирер (Италия) – 459

3. Ханна Оберг (Швеция) - 342

4. Ингрид Тандревольд (Норвегия) - 341

5. Жюли Симон (Франция) - 339

…17. Светлана Миронова (Россия) - 206

…24. Лариса Куклина (Россия) - 151

…25. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 149

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