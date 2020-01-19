Фуркад в январе: четыре гонки - четыре золота. И «+133» от Бе  - Советский спорт
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19 января 2020 18:17Биатлон

Фуркад в январе: четыре гонки - четыре золота. И «+133» от Бе 

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й. 

По сравнению с женской половиной сборной, стартовавшей сегодня не ближе четвертого десятка, мужская гонка преследования выглядела не столь безнадежно для России. 11-я позиция Александра Логинова и 17-я Матвея Елисеева при гандикапах менее минуты все-таки оставляли кое-какую надежду. Другое дело, что накануне оба наших лидера показали в эстафете не лучшие для себя скорости. Как-то побежится им теперь?

Логинову бежалось прекрасно, намного лучше, чем в субботу. Но с такой стартовой позицией и при такой идеальной погоде (снег прекратился, выглянуло солнце, а ветер по-прежнему молчал) рассчитывать на что-то заметное можно было только при чистой стрельбе. А Александр на первой же «лежке» промазал последним патроном.

После штрафного круга у них образовалась связка с Тарьеем Бе. Норвежец, поднявшийся из третьего десятка, и россиянин так и держались вместе до самого конца, даже на третьем рубеже ошиблись одновременно. На финише Бе-старший прорвался на седьмое место, Логинов остался десятым. В общем зачете Кубка мира они теперь тоже рядом - четвертый и пятый. Разница не в пользу нашего биатлониста – одно очко.

Младший из норвежских братьев, пропустивший оба январско-немецких этапа из-за рождения сына, уже сполз на седьмое место. Если Йоханнес не вернется на следующей неделе в Поклюке, его дело сильно запахнет керосином. Ведь Мартен Фуркад, в отсутствие Бе выигравший уже четвертую личную гонку из четырех, оторвался от прежнего, декабрьского лидера на 133 очка.

Сегодня Фуркад сразу подпустил к себе Кентена Фийона-Майе, проехал с ним три круга, дожидаясь пока партнер по команде ошибется на стрельбе. А дождавшись - уехал в одиночестве к победному финишу.

Но вернемся к нашим. Елисеев, памятуя о своих хронических проблемах с последним кругом, решил не бросаться со старта в безоглядную погоню и получил… проблемы на стрельбе. Из-за того, что подходил к стрельбищу в непривычном, более спокойном состоянии. Не хватает еще Матвею опыта, умения попадать при разном пульсе.

У Евгения Гараничева с опытом все в порядке, и он, безошибочно закрыв двадцать мишеней, прорвался вперед аж на 41 место! Эдуард Латыпов приятно удивил быстрым ходом, превзойдя на лыжне многих признанных бегунков, включая всех призеров гонки. Напомню, именно этому квартету накануне не хватило до эстафетного подиума считанных секунд. В общем, у мужчин боеспособная команда явно вырисовывается.

Хотя медалей по-прежнему нет, уже третий этап кряду. В Поклюке в составе сборной будет одна замена: место Карима Халили, которому пора готовиться к юниорскому ЧМ, займет вызванный с Кубка IBU Кирилл Стрельцов. Словенский этап, последний перед чемпионатом мира, пройдет с 23 по 26 января. В программе - индивидуальные гонки, смешанные эстафеты и масс-старты.

Кубок мира. 5-й этап. Рупольдинг (Германия)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Мартен Фуркад (Франция)

1 (-3,0)

0 (0+0+0+0)

12 (+24,8)

31.26,8

2

Кентен Фийон-Майе (Франция)

2 (+3,0)

1 (0+0+1+0)

13 (+24,9)

+17,6

3

Ветле Кристиансен (Норвегия)

4 (+22,0)

1 (0+0+0+1)

22 (+38,9)

+46,0

4

Симон Дестье (Франция)

5 (+24,0)

1 (0+0+0+1)

20 (+36,4)

+46,1

5

Бенедикт Долль (Германия)

3 (+12,0)

1 (0+0+1+0)

31 (+57,1)

+52,2

…10

Александр Логинов (Россия)

11 (+44,0)

2 (1+0+1+0)

5 (+14,0)

+1.08,7

…22

Евгений Гараничев (Россия)

53 (+1.52,0)

0 (0+0+0+0)

33 (+58,5)

+2.30,8

…23

Матвей Елисеев (Россия)

17 (+51,0)

4 (1+2+1+0)

29 (+48,8)

+2.33,5

…38

Эдуард Латыпов (Россия)

55 (+1.59,0)

4 (0+2+2+0)

7 (+21,9)

+3.16,6

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (лежа)

3 (стоя)

4 (стоя)

Логинов

19 (+1.11,0)

17 (+1.08,7)

16 (+1.36,0)

10 (+1.33,0)

Гараничев

44 (+1.59,2)

28 (+2.03,6)

24 (+2.22,2)

22 (+2.37,3)

Елисеев

22 (+1.18,6)

33 (+2.09,1)

28 (+2.34,0)

23 (+2.44,3)

Латыпов

43 (+1.59,0)

48 (+2.37,9)

48 (+3.21,3)

42 (+3.27,2)

Общий зачет Кубка мира

1. Мартен Фуркад (Франция) – 507

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 436

3. Симон Дестье – 435

4. Тарьей Бе (Норвегия) – 391

5. Александр Логинов (Россия) – 390

…7. Йоханнес Бе (Норвегия) – 374

...11. Матвей Елисеев (Россия) – 299

…33. Евгений Гараничев (Россия) - 298

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