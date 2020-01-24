Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке

- Ну, я допустила семь промахов, еще и ногами проиграла минуту. Думаю, это так себе выступление, - вздыхала Светлана Миронова в эфире «Матч ТВ» после финиша.
«Так себе» - слабо сказано. Светлана в протоколе осталась 69-й! Уже 20 рубежей подряд она не проходит без промахов – последний раз Миронова закрыли все мишени на одной установке в спринте в Анси. Кстати, теоретически, отработай она на ноль в индивидуалке в Поклюке, у сборной России было бы серебро. Ходом Миронова хоть и уступила, но, все-таки, только Оберг (из-за единственного промаха оставшейся с серебром) и Херманн (взявшей золото). Со скоростью тут более-менее порядок. А вот у остальных наших девушек…
Полный провал!
Со стрельбой-то как раз все наладилось. Три штрафные минуты у Юрловой-Перхт – да обидно, но не критично. Кристина Резцова ограничилась двумя. Лариса Куклина – одним промахом (естественно, самым обидным – на заключительной стойке). А Ирина Старых и вовсе обошлась без оных! Но именно на трассе, ходом, все эти девушки заметно уступали. Не только призерам. Но, например, и таким «суперзвездам», как Лиза Хаурер из Австрии, Клэр Игэн из США и Эмма Лундер из Канады. Куклина даже без промаха осталась бы только седьмой (в итоге – 13-я). Старых на финише стала восьмой, отстав от Херманн на 3 минуты! С функциональной подготовкой – беда. А, между прочим, этап в Поклюке – последний перед чемпионатом планеты. И как тренеры собираются исправлять ситуацию, ведомо только им. Если ведомо в принципе…
- Я начала неплохо, но на втором круге чуть не упала на спуске. И меня сильно сковало, - рассказала Резцова. – Я пропустила вперед Катю Юрлову, потеряла скорость и не смогла за ней работать в подъем. Отпустило лишь к концу третьего круга.
- Может, горы сказываются, но бежать было тяжело, - отметила Старых. – Или я просто не отошла от Рупольдинга и Оберхофа… Рада, что хотя бы справилась со стрельбой, хотя на последнем рубеже ощущала, как трясутся ноги. Видимо, от усталости. И ответственности – в прошлом году промах 20-м выстрелом стоил мне как минимум «цветов»…
Сейчас же даже без промахов Ирина в «цветы» (читай – в топ-6) не попала!
Впрочем, может, не все так страшно?
- Сегодня хорошо отработали Лариса и Ирина. К остальным есть вопросы. А ход ногами… Девушки проиграли лидерам свои привычные секунды. К чемпионату мы прибавим, - обещал в эфире «Матч ТВ» старший тренер сборной Виталий Норицын.
Ну что ж, посмотрим. А пока еще факт – российские биатлонисты (включая мужскую команду) не могут пробиться на подиум уже 22 гонки подряд! Рекордная серия – 25 гонок. И, к сожалению, есть вероятность, что уже в Поклюке наша сборная его обновит.
Кубок мира. 6-й этап. Поклюка (Словения)
Индивидуальная гонка 15 км. Женщины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Денизе Херрманн (Германия)
0 (0+0+0+0)
2 (+2,4)
33.55,2
2
Ханна Оберг (Швеция)
1 (0+1+0+0)
3 (+20,2)
+59,2
3
Анаис Бескон (Франция)
0 (0+0+0+0)
16 (+1.21,4)
+1.15,7
4
Лиза Витоцци (Италия)
0 (0+0+0+0)
19 (+1.23,6)
+1.21,7
5
Франциска Пройсс (Германия)
0 (0+0+0+0)
36 (+2.26,5)
+2.02,8
…8
Ирина Старых (Россия)
0 (0+0+0+0)
46 (+2.52,4)
+2.59,5
…13
Лариса Куклина (Россия)
1 (0+0+0+1)
40 (+2.32,0)
+3.16,2
…18
Тириль Экхофф (Норвегия)
3 (0+1+2+0)
9 (+47,3)
+3.42,9
…23
Доротея Вирер (Италия)
4 (0+2+0+2)
10 (+55,7)
+4.34,8
…27
Кристина Резцова (Россия)
2 (0+1+1+0)
48 (+2.58,9)
+4.51,8
…35
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
3 (0+2+1+0)
41 (+2.38,9)
+5.25,0
…65
Кайса Макарайнен (Финляндия)
7 (2+2+1+2)
5 (+27,8)
+7.39,2
…69
Светлана Миронова (Россия)
7 (1+1+3+2)
15 (+1.21,0)
+8.10,4
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (стоя)
3 (лежа)
4 (стоя)
Старых
27 (+38,3)
13 (+1.10,8)
10 (+1.54,9)
9 (+2.42,1)
Куклина
10 (+19,2)
7 (+39,7)
7 (+1.08,7)
10 (+2.43,3)
Резцова
5 (+8,0)
23 (+1.41,0)
36 (+2.31,8)
23 (+4.15,8)
Юрлова-Перхт
17 (+22,6)
46 (+2.44,4)
48 (+4.14,8)
32 (+4.53,8)
Миронова
45 (+1.18,6)
42 (+2.26,0)
70 (+5.44,2)
75 (+8.03,1)
Общий зачет Кубка мира
1. Тириль Экхофф (Норвегия) - 524
2. Доротея Вирер (Италия) – 477
3. Ханна Оберг (Швеция) - 396
4. Денизе Херрманн (Германия) - 393
5. Жюли Симон (Франция) - 355
…18. Светлана Миронова (Россия) - 206
…21. Лариса Куклина (Россия) - 179
…28. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 155