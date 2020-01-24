Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке

- Ну, я допустила семь промахов, еще и ногами проиграла минуту. Думаю, это так себе выступление, - вздыхала Светлана Миронова в эфире «Матч ТВ» после финиша.

«Так себе» - слабо сказано. Светлана в протоколе осталась 69-й! Уже 20 рубежей подряд она не проходит без промахов – последний раз Миронова закрыли все мишени на одной установке в спринте в Анси. Кстати, теоретически, отработай она на ноль в индивидуалке в Поклюке, у сборной России было бы серебро. Ходом Миронова хоть и уступила, но, все-таки, только Оберг (из-за единственного промаха оставшейся с серебром) и Херманн (взявшей золото). Со скоростью тут более-менее порядок. А вот у остальных наших девушек…

Полный провал!

Со стрельбой-то как раз все наладилось. Три штрафные минуты у Юрловой-Перхт – да обидно, но не критично. Кристина Резцова ограничилась двумя. Лариса Куклина – одним промахом (естественно, самым обидным – на заключительной стойке). А Ирина Старых и вовсе обошлась без оных! Но именно на трассе, ходом, все эти девушки заметно уступали. Не только призерам. Но, например, и таким «суперзвездам», как Лиза Хаурер из Австрии, Клэр Игэн из США и Эмма Лундер из Канады. Куклина даже без промаха осталась бы только седьмой (в итоге – 13-я). Старых на финише стала восьмой, отстав от Херманн на 3 минуты! С функциональной подготовкой – беда. А, между прочим, этап в Поклюке – последний перед чемпионатом планеты. И как тренеры собираются исправлять ситуацию, ведомо только им. Если ведомо в принципе…

- Я начала неплохо, но на втором круге чуть не упала на спуске. И меня сильно сковало, - рассказала Резцова. – Я пропустила вперед Катю Юрлову, потеряла скорость и не смогла за ней работать в подъем. Отпустило лишь к концу третьего круга.

- Может, горы сказываются, но бежать было тяжело, - отметила Старых. – Или я просто не отошла от Рупольдинга и Оберхофа… Рада, что хотя бы справилась со стрельбой, хотя на последнем рубеже ощущала, как трясутся ноги. Видимо, от усталости. И ответственности – в прошлом году промах 20-м выстрелом стоил мне как минимум «цветов»…

Сейчас же даже без промахов Ирина в «цветы» (читай – в топ-6) не попала!

Впрочем, может, не все так страшно?

- Сегодня хорошо отработали Лариса и Ирина. К остальным есть вопросы. А ход ногами… Девушки проиграли лидерам свои привычные секунды. К чемпионату мы прибавим, - обещал в эфире «Матч ТВ» старший тренер сборной Виталий Норицын.

Ну что ж, посмотрим. А пока еще факт – российские биатлонисты (включая мужскую команду) не могут пробиться на подиум уже 22 гонки подряд! Рекордная серия – 25 гонок. И, к сожалению, есть вероятность, что уже в Поклюке наша сборная его обновит.

Кубок мира. 6-й этап. Поклюка (Словения)

Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

Стрельба Ход Финиш 1 Денизе Херрманн (Германия) 0 (0+0+0+0) 2 (+2,4) 33.55,2 2 Ханна Оберг (Швеция) 1 (0+1+0+0) 3 (+20,2) +59,2 3 Анаис Бескон (Франция) 0 (0+0+0+0) 16 (+1.21,4) +1.15,7 4 Лиза Витоцци (Италия) 0 (0+0+0+0) 19 (+1.23,6) +1.21,7 5 Франциска Пройсс (Германия) 0 (0+0+0+0) 36 (+2.26,5) +2.02,8 …8 Ирина Старых (Россия) 0 (0+0+0+0) 46 (+2.52,4) +2.59,5 …13 Лариса Куклина (Россия) 1 (0+0+0+1) 40 (+2.32,0) +3.16,2 …18 Тириль Экхофф (Норвегия) 3 (0+1+2+0) 9 (+47,3) +3.42,9 …23 Доротея Вирер (Италия) 4 (0+2+0+2) 10 (+55,7) +4.34,8 …27 Кристина Резцова (Россия) 2 (0+1+1+0) 48 (+2.58,9) +4.51,8 …35 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 3 (0+2+1+0) 41 (+2.38,9) +5.25,0 …65 Кайса Макарайнен (Финляндия) 7 (2+2+1+2) 5 (+27,8) +7.39,2 …69 Светлана Миронова (Россия) 7 (1+1+3+2) 15 (+1.21,0) +8.10,4

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (стоя) 3 (лежа) 4 (стоя) Старых 27 (+38,3) 13 (+1.10,8) 10 (+1.54,9) 9 (+2.42,1) Куклина 10 (+19,2) 7 (+39,7) 7 (+1.08,7) 10 (+2.43,3) Резцова 5 (+8,0) 23 (+1.41,0) 36 (+2.31,8) 23 (+4.15,8) Юрлова-Перхт 17 (+22,6) 46 (+2.44,4) 48 (+4.14,8) 32 (+4.53,8) Миронова 45 (+1.18,6) 42 (+2.26,0) 70 (+5.44,2) 75 (+8.03,1)

Общий зачет Кубка мира

1. Тириль Экхофф (Норвегия) - 524

2. Доротея Вирер (Италия) – 477

3. Ханна Оберг (Швеция) - 396

4. Денизе Херрманн (Германия) - 393

5. Жюли Симон (Франция) - 355

…18. Светлана Миронова (Россия) - 206

…21. Лариса Куклина (Россия) - 179

…28. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 155