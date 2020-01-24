Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке - Советский спорт
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24 января 2020 20:01БиатлонМысин Николай

Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке

Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего.

- Ну, я допустила семь промахов, еще и ногами проиграла минуту. Думаю, это так себе выступление, - вздыхала Светлана Миронова в эфире «Матч ТВ» после финиша.

«Так себе» - слабо сказано. Светлана в протоколе осталась 69-й! Уже 20 рубежей подряд она не проходит без промахов – последний раз Миронова закрыли все мишени на одной установке в спринте в Анси. Кстати, теоретически, отработай она на ноль в индивидуалке в Поклюке, у сборной России было бы серебро. Ходом Миронова хоть и уступила, но, все-таки, только Оберг (из-за единственного промаха оставшейся с серебром) и Херманн (взявшей золото). Со скоростью тут более-менее порядок. А вот у остальных наших девушек…

Полный провал!

Со стрельбой-то как раз все наладилось. Три штрафные минуты у Юрловой-Перхт – да обидно, но не критично. Кристина Резцова ограничилась двумя. Лариса Куклина – одним промахом (естественно, самым обидным – на заключительной стойке). А Ирина Старых и вовсе обошлась без оных! Но именно на трассе, ходом, все эти девушки заметно уступали. Не только призерам. Но, например, и таким «суперзвездам», как Лиза Хаурер из Австрии, Клэр Игэн из США и Эмма Лундер из Канады. Куклина даже без промаха осталась бы только седьмой (в итоге – 13-я). Старых на финише стала восьмой, отстав от Херманн на 3 минуты! С функциональной подготовкой – беда. А, между прочим, этап в Поклюке – последний перед чемпионатом планеты. И как тренеры собираются исправлять ситуацию, ведомо только им. Если ведомо в принципе…

- Я начала неплохо, но на втором круге чуть не упала на спуске. И меня сильно сковало, - рассказала Резцова. – Я пропустила вперед Катю Юрлову, потеряла скорость и не смогла за ней работать в подъем. Отпустило лишь к концу третьего круга.

- Может, горы сказываются, но бежать было тяжело, - отметила Старых. – Или я просто не отошла от Рупольдинга и Оберхофа… Рада, что хотя бы справилась со стрельбой, хотя на последнем рубеже ощущала, как трясутся ноги. Видимо, от усталости. И ответственности – в прошлом году промах 20-м выстрелом стоил мне как минимум «цветов»…

Сейчас же даже без промахов Ирина в «цветы» (читай – в топ-6) не попала!

Впрочем, может, не все так страшно?

- Сегодня хорошо отработали Лариса и Ирина. К остальным есть вопросы. А ход ногами… Девушки проиграли лидерам свои привычные секунды. К чемпионату мы прибавим, - обещал в эфире «Матч ТВ» старший тренер сборной Виталий Норицын.

Ну что ж, посмотрим. А пока еще факт – российские биатлонисты (включая мужскую команду) не могут пробиться на подиум уже 22 гонки подряд! Рекордная серия – 25 гонок. И, к сожалению, есть вероятность, что уже в Поклюке наша сборная его обновит.

Кубок мира. 6-й этап. Поклюка (Словения)

Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Денизе Херрманн (Германия)

0 (0+0+0+0)

2 (+2,4)

33.55,2

2

Ханна Оберг (Швеция)

1 (0+1+0+0)

3 (+20,2)

+59,2

3

Анаис Бескон (Франция)

0 (0+0+0+0)

16 (+1.21,4)

+1.15,7

4

Лиза Витоцци (Италия)

0 (0+0+0+0)

19 (+1.23,6)

+1.21,7

5

Франциска Пройсс (Германия)

0 (0+0+0+0)

36 (+2.26,5)

+2.02,8

8

Ирина Старых (Россия)

0 (0+0+0+0)

46 (+2.52,4)

+2.59,5

13

Лариса Куклина (Россия)

1 (0+0+0+1)

40 (+2.32,0)

+3.16,2

18

Тириль Экхофф (Норвегия)

3 (0+1+2+0)

9 (+47,3)

+3.42,9

23

Доротея Вирер (Италия)

4 (0+2+0+2)

10 (+55,7)

+4.34,8

27

Кристина Резцова (Россия)

2 (0+1+1+0)

48 (+2.58,9)

+4.51,8

35

Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

3 (0+2+1+0)

41 (+2.38,9)

+5.25,0

65

Кайса Макарайнен (Финляндия)

7 (2+2+1+2)

5 (+27,8)

+7.39,2

69

Светлана Миронова (Россия)

7 (1+1+3+2)

15 (+1.21,0)

+8.10,4

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (стоя)

3 (лежа)

4 (стоя)

Старых

27 (+38,3)

13 (+1.10,8)

10 (+1.54,9)

9 (+2.42,1)

Куклина

10 (+19,2)

7 (+39,7)

7 (+1.08,7)

10 (+2.43,3)

Резцова

5 (+8,0)

23 (+1.41,0)

36 (+2.31,8)

23 (+4.15,8)

Юрлова-Перхт

17 (+22,6)

46 (+2.44,4)

48 (+4.14,8)

32 (+4.53,8)

Миронова

45 (+1.18,6)

42 (+2.26,0)

70 (+5.44,2)

75 (+8.03,1)

Общий зачет Кубка мира

1. Тириль Экхофф (Норвегия) - 524
2. Доротея Вирер (Италия) – 477
3. Ханна Оберг (Швеция) - 396
4. Денизе Херрманн (Германия) - 393
5. Жюли Симон (Франция) - 355
…18. Светлана Миронова (Россия) - 206
…21. Лариса Куклина (Россия) - 179
…28. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 155

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