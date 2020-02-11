Старые знакомые и Резцова на свежачка. Какой будет женская сборная России на ЧМ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 февраля 2020 10:00БиатлонТигай Лев

Старые знакомые и Резцова на свежачка. Какой будет женская сборная России на ЧМ

В понедельник был объявлен состав нашей команды на стартующий 13 февраля чемпионат мира в итальянском Антхольце. Представляем женскую половину российской сборной.

Из ведущих биатлонных держав с составом на ЧМ Россия определилась последней, всего за три дня до первой гонки чемпионата. Наши тренеры и руководители СБР хотели дождаться гонок Кубка IBU, запланированных на 8-9 февраля в Германии. Однако этап в немецком Арбере не состоялся - точнее, состоялся, но не в Арбере: из-за капризов дождливой погоды его пришлось в экстренном порядке переносить в итальянский Валь-Мартелло, что неподалеку от принимающего мировое первенство Антхольца.

ВЕЧНАЯ ЗАПАСНАЯ

Свеженькие результаты Кубка IBU, вопреки ожиданиям, не прояснили ситуации с ближайшим резервом российской сборной, а наоборот, еще больше запутали ее. Первый же женский спринт, оказавшийся в итоге единственной удачной для нас гонкой на этапе, вынес на поверхность вовсе не молодых Анастасию Поршневу и Полину Шевнину, перспективность которых Владимир Драчев подчеркивал на минувшей неделе, а совсем других персонажей, которые всем известны давным-давно. Лучший результат в гонке показала Ульяна Кайшева, третьей стала Виктория Сливко, четвертой - Екатерина Глазырина. В то время как Поршнева заняла место в конце второго десятка, а Шевнина - в середине четвертого. М-да, ну и перспективка…

Пришлось нашему биатлонному начальству опять чесать в затылке, где от регулярности подобных процедур уже и волос-то, думаю, почти нет. В итоге к пяти биатлонисткам, тренировавшимся в первой команде на сборе в Риднау – Светлане Мироновой, Екатерине Юрловой-Перхт, Ларисе Куклиной и Кристине Резцовой, решили добавить Глазырину, лидирующую в общем зачете Кубка IBU. Плюс Кайшеву во время ЧМ будут держать «в уме» - типа с прицелом на эстафету.

Интересно, рискнет ли кто-нибудь подсчитать: сколько раз за последние годы мы имели счастье «держать в уме» госпожу Кайшеву? Лично я, например, не возьмусь - себе дороже. Знаю одно: как только у сборной плохо с результатами - а это ее нормальное состояние - в СБР рефлекторно вспоминают эту фамилию (или Сливко, тоже типовой вариант), срочно выдергивают человека в главную команду, получают результат «ниже плинтуса» и, ужаснувшись, отправляют «спасительницу» обратно. Не навсегда - до следующего раза. Чтобы через несколько месяцев, как ни в чем ни бывало, опять запустить все по тому же кругу.

ИЗ НОВЫХ ЛИЦ - ОДНА РЕЗЦОВА

В результате, при всех непрерывно-кипучих заменах, мы получаем на выходе почти тот же состав, что выступал на прошлогоднем чемпионате мира в Эстерсунде. Юрлова тогда была, Миронова - была, Старых с Куклиной - тоже. Новое лицо в команде опять лишь одно: это место в «штатном расписании» вместо Евгении Павловой (помните такую?) заняла Резцова. Глазырину же свежей фигурой назвать трудно, ее дебюту в Кубке мира на днях стукнуло девять лет. Просто подзабыли за два с лишним года допинг-дисквалификации. Кстати, сумеете угадать: кого из состава-2019 сейчас «на флажке» заменила Глазырина? Да разумеется Кайшеву, кого же еще?!

В общем, сколько не занимайся бегом на месте и не переставляй туда-сюда-обратно одних и тех же людей, общий диагноз от этого менее очевидным не станет: других биатлонисток для сборной и нас с вами у матушки-России, увы, нет. А посему и губу перед Антхольцем раскатывать нечего. Надежда на чудо – таков наш скорбный удел…

Хотя у женской команды чудеса время от времени как раз случаются. Вроде серебра Юрловой в последний день ЧМ-2019 в Эстерсунде, когда на финише элитнейшего масс-старта россиянке до победы не хватило каких-то пяти секунд.

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧМ-2019

Cветлана МИРОНОВА

s600

Дата рождения - 22.02.1994 (25 лет)
Участия в ЧМ - 1 (2019)
Гонки ЧМ - 4
Медали ЧМ - 0
Лучшее место на ЧМ - 5
В т. ч. в личных гонках - 25
Гонки КМ-2019/20 - 16
Медали КМ-2019/20 - 2 (0+1+1)
В т. ч. в личных гонках - 1 (0+0+1)
Место в общем зачете КМ - 18 (228 очков)
Точность стрельбы - 72%
В т. ч. лежа - 71%
В т. ч. стоя - 72%

Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ

Ekaterina_Jurlova_09-2011

Дата рождения - 23.02.85 (34 года)
Участия в ЧМ - 5 (2011, 13, 15, 16, 19)
Гонки ЧМ - 21
Медали ЧМ - 2 (1+1+0)
В т. ч. в личных гонках - 2 (1+1+0)
Гонки КМ-2019/20 - 15
Медали КМ-2019/20 - 1 (0+1+0)
В т. ч. в личных гонках - 0
Лучшее место в личных гонках - 6
Место в общем зачете КМ - 26 (175)
Точность стрельбы - 83%
В т. ч. лежа - 91%
В т. ч. стоя - 76%

Лариса КУКЛИНА

53026478_2276326725977479_5753454804574689907_n

Дата рождения - 12.12.1990 (29 лет)
Участия в ЧМ - 1 (2019)
Гонки ЧМ - 1
Медали ЧМ - 0
Лучшее место на ЧМ - 16
В т. ч. в личных гонках - 16
Гонки КМ-2019/20 - 15
Медали КМ-2019/20 - 1 (0+1+0)
В т. ч. в личных гонках - 0
Лучшее место в личных гонках - 5
Место в общем зачете КМ - 23 (179)
Точность стрельбы - 84%
В т. ч. лежа - 85%
В т. ч. стоя - 84%

Ирина СТАРЫХ

c8zl2c0v6h6a-irina-starykh

Дата рождения - 26.08.1987 (32 года)
Участия в ЧМ - 2 (2017, 19)
Гонки ЧМ - 7
Медали ЧМ - 0
Лучшее место на ЧМ - 4
В т. ч. в личных гонках - 4
Гонки КМ-2019/20 - 7
Медали КМ-2019/20 - 0
Лучшее место в КМ-2019/20 - 4
В т. ч. в личных гонках - 8
Место в общем зачете КМ - 45 (69)
Точность стрельбы - 89%
В т. ч. лежа - 90%
В т. ч. стоя - 88%

Кристина РЕЗЦОВА

RUS_Reztsova

Дата рождения - 27.04.1996 (23 года)
Участия в ЧМ - 0
Гонки КМ-2019/20 - 13
Медали КМ-2019/20 - 1 (0+1+0)
В т. ч. в личных гонках - 0
Лучшее место в личных гонках - 18
Место в общем зачете КМ - 47 (66)
Точность стрельбы - 81%
В т. ч. лежа - 80%
В т. ч. стоя - 83%

Екатерина ГЛАЗЫРИНА

Дата рождения - 22.04.1987 (32 года)
Участия в ЧМ - 1 (2013)
Гонки ЧМ - 5
Медали ЧМ - 0
Лучшее место на ЧМ - 4
В т. ч. в личных гонках - 5
Гонки КМ-2019/20 - 0



«Детские ошибки». Наши упустили победу над чехами за секунду до финальной сирены Сборная России трижды вела в счете, но позволила себя догнать. В овертайме наши получили численное преимущество, на последних секундах упустили супермомент и проиграли по буллитам (3:4Б), заняв последнее место на шведском этапе Евротрура. 09.02.2020 17:37 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Сборная Швеции вышла в лидеры Еврохоккейтура, победив команду Финляндии Вячеслав Быков: Нельзя в сборной искусственно создавать места для молодых хоккеистов Владимир Плющев: Впечатления от сборной России не очень, порадовал только Бобков
Дубль Дзюбы и камбэк за пять минут. «Зенит» победил ЦСКА на сборах в Испании Два диаметрально противоположных тайма в исполнении сильнейших клубов России. 09.02.2020 17:00 Футбол Зибрак Артем
Антирекорд побили. Падаем дальше? У России нет медалей уже 26 гонок подряд Последняя гонка перед чемпионатом мира закончилась так же, как 25 предыдущих – сборная России осталась без наград. Три наши девушки в женском масс-старте финишировали дружной группой. На 19-м, 20-м и 21-м местах. 26.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай
Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосяк Олимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: С каждым приездом рабочей группы по восстановлению наши долги увеличиваются Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира Владимир Драчев: Для чемпионата мира взяли у лыжной федерации 25 пар лыж
Самонов свой матч не проиграл. В отличие от сборной России. Наши всухую уступили финнам Экспериментальная сборная России начала Шведские игры с сухого поражения от финнов (3:0). Однако назвать провальной премьеру героев Остравы-2020 язык не поворачивается. 06.02.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав
Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое место Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13 ММА Ващенко Сергей
«Не имеет значения, как заброшу шайбу». Не рановато ли Овечкин начал праздновать юбилейный гол? Случилось то, что я опасался больше всего. В столице США вовсю принялись праздновать – досрочно! – 700-шайбие Овечкина и закономерно нарвались на фиаско: «Вашингтон», долго лидировавший в чемпионате, дома безропотно уступил «Филадельфии», еще мечтающий о плей-офф - 2:7. 09.02.2020 14:52 Хоккей Славин Виталий
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
10:20 Легкая атлетика Маргарита Пахноцкая: Заседание рабочей группы по восстановлению ВФЛА запланировано на 14 февраля
10:08 Футбол «ПСЖ» претендует на Кулибали
09:55 Футбол Кирилл Панченко: Комличенко - большое усиление для «Динамо»
09:42 Футбол Промес интересен «Ливерпулю» и «Челси»
09:39 Футбол Кирилл Панченко: «Динамо» по своему статусу всегда должно быть на лидирующих позициях
09:30 Футбол Даниэл Джеймс: Перешел в «МЮ», чтобы выигрывать трофеи
09:19 Хоккей «Калгари» на своем льду обыграл «Сан-Хосе»
09:13 Футбол Технический директор «Болоньи»: Орсолини стоит не менее 70 миллионов евро
09:13 Хоккей Брэйден Холтби: В этой встрече все сложилось против Самсонова
09:06 Футбол Дмитрий Черышев: Смолову нужно привыкнуть к игровому ритму в чемпионате Испании
08:57 Хоккей «Ванкувер» обыграл «Нэшвилл» и прервал свою серию из четырех поражений подряд
08:39 Футбол Мариу Руй: «Наполи» необходимо к каждому матчу подходить так, будто это финал Лиги чемпионов
08:31 Футбол Эрик тен Хаг: «Аякс» пристально следит за ситуацией вокруг Вертонгена
08:30 Футбол «Ювентус» намерен летом пригласить Гвардиолу на пост главного тренера
08:20 Футбол Эд Вудворд: Цель «МЮ» – продолжить согласованно вести трансферную политику
08:14 Футбол Алекс Крал: Здорово, что нам удалось выиграть несколько матчей и взять кубок
08:10 Футбол Ариц Адурис: Мы устали о того, что «Барселона» и «Реал» выигрывают все
07:59 Хоккей Брэйди Шей: Такое ощущение, что Шестеркин заглатывает шайбы, как удав
07:45 Хоккей Барри Тротц: Я верю, что Овечкин является величайшим снайпером, доселе игравшим в НХЛ
07:31 Хоккей Макдэвид может пропустить встречу с «Чикаго» из-за травмы
"Не вырвало - и слава Богу!" Почему наши дети не хотят обедать в школах
Изолятор для прибывающих из Китая открыли в детской больнице в Ростове
Президент DNS Дмитрий Алексеев: телефон — не помидор, из Турции его не привезёшь
Оренбуржцы молятся о погибших 11 февраля 2018 года на борту Ан-148 в Подмосковье
Жителям Карелии с детьми проиндексировали размеры госпособий
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика