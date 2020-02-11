Старые знакомые и Резцова на свежачка. Какой будет женская сборная России на ЧМ

Из ведущих биатлонных держав с составом на ЧМ Россия определилась последней, всего за три дня до первой гонки чемпионата. Наши тренеры и руководители СБР хотели дождаться гонок Кубка IBU, запланированных на 8-9 февраля в Германии. Однако этап в немецком Арбере не состоялся - точнее, состоялся, но не в Арбере: из-за капризов дождливой погоды его пришлось в экстренном порядке переносить в итальянский Валь-Мартелло, что неподалеку от принимающего мировое первенство Антхольца.

ВЕЧНАЯ ЗАПАСНАЯ

Свеженькие результаты Кубка IBU, вопреки ожиданиям, не прояснили ситуации с ближайшим резервом российской сборной, а наоборот, еще больше запутали ее. Первый же женский спринт, оказавшийся в итоге единственной удачной для нас гонкой на этапе, вынес на поверхность вовсе не молодых Анастасию Поршневу и Полину Шевнину, перспективность которых Владимир Драчев подчеркивал на минувшей неделе, а совсем других персонажей, которые всем известны давным-давно. Лучший результат в гонке показала Ульяна Кайшева, третьей стала Виктория Сливко, четвертой - Екатерина Глазырина. В то время как Поршнева заняла место в конце второго десятка, а Шевнина - в середине четвертого. М-да, ну и перспективка…

Пришлось нашему биатлонному начальству опять чесать в затылке, где от регулярности подобных процедур уже и волос-то, думаю, почти нет. В итоге к пяти биатлонисткам, тренировавшимся в первой команде на сборе в Риднау – Светлане Мироновой, Екатерине Юрловой-Перхт, Ларисе Куклиной и Кристине Резцовой, решили добавить Глазырину, лидирующую в общем зачете Кубка IBU. Плюс Кайшеву во время ЧМ будут держать «в уме» - типа с прицелом на эстафету.

Интересно, рискнет ли кто-нибудь подсчитать: сколько раз за последние годы мы имели счастье «держать в уме» госпожу Кайшеву? Лично я, например, не возьмусь - себе дороже. Знаю одно: как только у сборной плохо с результатами - а это ее нормальное состояние - в СБР рефлекторно вспоминают эту фамилию (или Сливко, тоже типовой вариант), срочно выдергивают человека в главную команду, получают результат «ниже плинтуса» и, ужаснувшись, отправляют «спасительницу» обратно. Не навсегда - до следующего раза. Чтобы через несколько месяцев, как ни в чем ни бывало, опять запустить все по тому же кругу.

ИЗ НОВЫХ ЛИЦ - ОДНА РЕЗЦОВА

В результате, при всех непрерывно-кипучих заменах, мы получаем на выходе почти тот же состав, что выступал на прошлогоднем чемпионате мира в Эстерсунде. Юрлова тогда была, Миронова - была, Старых с Куклиной - тоже. Новое лицо в команде опять лишь одно: это место в «штатном расписании» вместо Евгении Павловой (помните такую?) заняла Резцова. Глазырину же свежей фигурой назвать трудно, ее дебюту в Кубке мира на днях стукнуло девять лет. Просто подзабыли за два с лишним года допинг-дисквалификации. Кстати, сумеете угадать: кого из состава-2019 сейчас «на флажке» заменила Глазырина? Да разумеется Кайшеву, кого же еще?!

В общем, сколько не занимайся бегом на месте и не переставляй туда-сюда-обратно одних и тех же людей, общий диагноз от этого менее очевидным не станет: других биатлонисток для сборной и нас с вами у матушки-России, увы, нет. А посему и губу перед Антхольцем раскатывать нечего. Надежда на чудо – таков наш скорбный удел…

Хотя у женской команды чудеса время от времени как раз случаются. Вроде серебра Юрловой в последний день ЧМ-2019 в Эстерсунде, когда на финише элитнейшего масс-старта россиянке до победы не хватило каких-то пяти секунд.

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧМ-2019

Cветлана МИРОНОВА

Дата рождения - 22.02.1994 (25 лет)

Участия в ЧМ - 1 (2019)

Гонки ЧМ - 4

Медали ЧМ - 0

Лучшее место на ЧМ - 5

В т. ч. в личных гонках - 25

Гонки КМ-2019/20 - 16

Медали КМ-2019/20 - 2 (0+1+1)

В т. ч. в личных гонках - 1 (0+0+1)

Место в общем зачете КМ - 18 (228 очков)

Точность стрельбы - 72%

В т. ч. лежа - 71%

В т. ч. стоя - 72%

Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ

Дата рождения - 23.02.85 (34 года)

Участия в ЧМ - 5 (2011, 13, 15, 16, 19)

Гонки ЧМ - 21

Медали ЧМ - 2 (1+1+0)

В т. ч. в личных гонках - 2 (1+1+0)

Гонки КМ-2019/20 - 15

Медали КМ-2019/20 - 1 (0+1+0)

В т. ч. в личных гонках - 0

Лучшее место в личных гонках - 6

Место в общем зачете КМ - 26 (175)

Точность стрельбы - 83%

В т. ч. лежа - 91%

В т. ч. стоя - 76%

Лариса КУКЛИНА

Дата рождения - 12.12.1990 (29 лет)

Участия в ЧМ - 1 (2019)

Гонки ЧМ - 1

Медали ЧМ - 0

Лучшее место на ЧМ - 16

В т. ч. в личных гонках - 16

Гонки КМ-2019/20 - 15

Медали КМ-2019/20 - 1 (0+1+0)

В т. ч. в личных гонках - 0

Лучшее место в личных гонках - 5

Место в общем зачете КМ - 23 (179)

Точность стрельбы - 84%

В т. ч. лежа - 85%

В т. ч. стоя - 84%

Ирина СТАРЫХ

Дата рождения - 26.08.1987 (32 года)

Участия в ЧМ - 2 (2017, 19)

Гонки ЧМ - 7

Медали ЧМ - 0

Лучшее место на ЧМ - 4

В т. ч. в личных гонках - 4

Гонки КМ-2019/20 - 7

Медали КМ-2019/20 - 0

Лучшее место в КМ-2019/20 - 4

В т. ч. в личных гонках - 8

Место в общем зачете КМ - 45 (69)

Точность стрельбы - 89%

В т. ч. лежа - 90%

В т. ч. стоя - 88%

Кристина РЕЗЦОВА

Дата рождения - 27.04.1996 (23 года)

Участия в ЧМ - 0

Гонки КМ-2019/20 - 13

Медали КМ-2019/20 - 1 (0+1+0)

В т. ч. в личных гонках - 0

Лучшее место в личных гонках - 18

Место в общем зачете КМ - 47 (66)

Точность стрельбы - 81%

В т. ч. лежа - 80%

В т. ч. стоя - 83%

Екатерина ГЛАЗЫРИНА

Дата рождения - 22.04.1987 (32 года)

Участия в ЧМ - 1 (2013)

Гонки ЧМ - 5

Медали ЧМ - 0

Лучшее место на ЧМ - 4

В т. ч. в личных гонках - 5

Гонки КМ-2019/20 - 0





