Когда любая медаль – за счастье. Чего ждать от сборной России на ЧМ-2020

Этот стадион, расположенный на 1600 метров выше уровня моря, считается счастливым для наших биатлонистов. Этап в Антхольце, проходящий в конце января, в ХХI веке не имеет равных в календаре Кубка мира по количеству российских медалей. Правда, при более тщательном изучении соответствующей статистики, можно заметить, что за пару последних лет наше итальянское везение куда-то подевалось, и о таких успехах, как в 2016-м, когда сборная взяла здесь четыре золота из шести, речь нынче не идет.

Скорее – учитывая приличную высоту и разреженный воздух Антхольца, к которым умеют приспосабливаться не все, – надо говорить о конкретных спортсменах: одним здешние гонки удаются часто, у других – наоборот, не получаются почти никогда. К первой категории принадлежал недавний лидер российской сборной Антон Шипулин. На кубковый подиум в Италии он поднимался 11 раз, в том числе шесть – на высшую ступень. И из 11 побед в личных гонках, одержанных Шипулиным за карьеру, на этом стадионе были одержаны пять, то есть, почти половина.

А что же действующие биатлонисты? Из них приятными воспоминаниями об Антхольце могут поделиться Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова-Перхт, зато Александру Логинову с Матвеем Елисеевым удача тут еще не улыбалась. Что же до остальных наших участников ЧМ-2020, то их багаж наград и опыта пока слишком скуден, и настоящая проверка здешними трассами им только предстоит.

Еще одним исключением могла бы стать Екатерина Глазырина, однако ее на чемпионате, как выяснилось, не будет. Президент СБР Владимир Драчев в интервью «Матч ТВ» сообщил, что биатлонистка заболела. Сразу вспомнилось, что в карьере Глазыриной была двухлетняя дисквалификация, и уже после нее Екатерина то ли раз, то ли два (по информации из разных источников) пропускала допинг-тесты.

Также нет в Антхольце Кирилла Стрельцова, чья фамилия вроде бы значилась в составе на ЧМ. Вместе с Каримом Халили он собирается бежать этап Кубка IBU в итальянском же Валь-Мартелло (13-16 февраля), а вопрос с их возможным вызовом в первую команду будут решать потом, на следующей неделе - в зависимости от хода чемпионата. В его первые дни, по словам Драчева, помощь Стрельцова и Халили сборной точно не понадобится. Таким образом, первенство планеты у нас начнут десять человек: пять мужчин и пять женщин. Напомню, что максимальная квота для страны в личных гонках ЧМ - четыре человека.

После затяжной безмедальной серии в Кубке мира главный для России вопрос этого чемпионата формулируется предельно просто: сумеют ли наши добыть в Италии хоть одну медаль? В последние годы сборная на первенствах планеты ограничивалась двумя-тремя наградами, причем золото среди них попадалось далеко не всегда, а в Холменколлене-2016 (аккурат после сверхудачного этапа в Антхольце) и вовсе случился первый в истории «сухой» ЧМ без призовых мест. Так что нынешние пессимистические ожидания не являются чем-то принципиально новым или непривычным. Это наше нынешнее место в биатлонной иерархии, увы. Надежды же на успех, как обычно, будут связаны в первую очередь с эстафетными гонками. Плюс кое-какие варианты могут возникнуть в личных мужских – у Логинова, Елисеева и знатока итальянского среднегорья Гараничева.

РАСПИСАНИЕ ЧМ-2020

13 февраля, четверг

16.45 (мск). Смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км

14 февраля, пятница

16.45. Спринт 7,5 км. Женщины

15 февраля, суббота

16.45. Спринт 10 км. Мужчины

16 февраля, воскресенье

15.00. Гонка преследования 10 км. Женщины

17.15. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

18 февраля, вторник

16.15. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

19 февраля, среда

16.15. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

20 февраля, четверг

17.15. Одиночная смешанная эстафета

22 февраля, суббота

13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

16.45. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

23 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЧМ-2020

Прямые телетрансляции из Антхольца поделили пополам два российских канала. «Первый» покажет мужские спринт и гонку преследования, две эстафеты и два масс-старта, а «Матч ТВ» - шесть остальных дистанций: обе смешанных эстафеты, обе индивидуальные гонки и женскую комбинацию «спринт плюс преследование». Кроме того, весь чемпионат в прямом эфире будет транслировать канал Eurosport.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, запасные - Кирилл Стрельцов, Карим Халили

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ирина Старых, Кристина Резцова, запасная – Ульяна Кайшева

КАКОЙ БУДЕТ ПОГОДА ВО ВРЕМЯ ЧМ

По данным разных сайтов, специализирующихся на прогнозах погоды, по ходу чемпионата дневная температура воздуха в Атнхольце будет колебаться около нулевой отметки, в пределах от «-6» до «+6» градусов по Цельсию. В день старта ЧМ, 13 февраля, обещают легкий морозец и ясное небо. С пятницы начнет теплеть, причем в этот день возможен сильный снег с ветром. На следующей неделе осадки тоже ожидаются, но в какие именно дни они наиболее вероятны, пока непонятно, здесь прогнозы сильно расходятся. Все-таки предсказывать погоду за столь длительный срок синоптики еще не научились.

РОССИЯ В МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Год Город Золото Серебро Бронза Всего Место 2019 Эстерсунд (Швеция) 0 2 1 3 7 2017 Хохфильцен (Австрия) 1 0 1 2 5 2016 Холменколлен (Норвегия) 0 0 0 0 - 2015 Контиолахти (Финляндия) 1 1 0 2 5 2013 Нове-Место (Чехия) 0 1 1 2 5 2012 Рупольдинг (Германия) 0 0 2 2 7 2011 Ханты-Мансийск (Россия) 0 3 0 3 6 2009 Пхенчхан (Корея) 2 1 3 6 3 2008 Эстерсунд (Швеция) 3 3 5 11 3

МЕДАЛИ РОССИИ НА ЭТАПАХ КУБКА МИРА В АНТХОЛЬЦЕ

Год Золото Серебро Бронза Всего 2019 0 0 0 0 2018 0 0 1 1 2017 1 0 2 3 2016 4 1 2 7 2015 0 1 1 2 2014 0 0 1 1 2013 2 2 0 4 2012 0 2 1 3 2011 2 0 2 4 2010 0 0 0 0

КТО ИЗ СБОРНОЙ РОССИИ-2020 БРАЛ МЕДАЛИ КМ В АНТХОЛЬЦЕ

Золото Серебро Бронза Всего Евгений Гараничев 1 (Э-2016) 3 (С-2012, Э-2013, С-2015) 2 (П-2015, Э-2017) 6 Екатерина Юрлова-Перхт 1 (П-2016) 0 2 (С-2016, Э-2016) 3

Э – эстафета, С – спринт, П – гонка преследования