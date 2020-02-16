Не спешить, не мазать, играть с соперниками. Как Логинову сделать золотой дубль

У мужчин первым на дистанцию уйдет наш победитель вчерашнего спринта Александр Логинов.

КТО КАК ВЫСТУПАЛ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

В случае с Логиновым результаты в предыдущих гонках преследования не имеют практического значения, ведь выигрывать спринт в этом сезоне Александру прежде не доводилось. Хотя его серебро, добытое два месяца назад в австрийском Хохфильцене, до вчерашнего дня было наивысшим достижением сборной России в личных видах программы Кубка мира-2019/20. Тогда Логинов стартовал третьим и к финишу сумел подняться на ступеньку выше. Остальные наши до первой десятки в гонках преследования не добирались.

Как российские участники гонки преследования на ЧМ бежали эту дистанцию в Кубке мира-2019/20

Мужчины

Женщины

Зачет Кубка мира. Гонка преследования

Мужчины

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 140

2. Мартен Фуркад (Франция) – 127

3. Эмильен Жакелен (Франция) – 124

4. Йоханнес Бе (Норвегия) – 120

5. Тарьей Бе (Норвегия) – 117

6. Александр Логинов (Россия) – 113

…17. Матвей Елисеев (Россия) – 59

…29. Евгений Гараничев (Россия) – 31

…44. Дмитрий Малышко (Россия) – 16

…47. Никита Поршнев (Россия) – 13

Женщины

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 180

2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 129

3. Паулина Фиалкова (Словакия) – 125

…6. Доротея Вирер (Италия) – 96

…11. Денизе Херрманн (Германия) – 76

…16. Марте Улсбю (Норвегия) – 56

…20. Светлана Миронова (Россия) – 51

…22. Лариса Куклина (Россия) – 49

…23. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 44

…35. Кристина Резцова (Россия) – 30

…47. Ирина Старых (Россия) – 14

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ГОНОК

Преимущество над серебряным призером спринта Кентеном Фийоном-Майе у Логинова чисто символическое, да и следующая, норвежско-французская группа преследователей наверняка бросится на трассу, очертя голову, ведомая Йоханнесом Бе. В такой ситуации тактика напрашивается умная, хитрая, даже выжидающая. Идти своим темпом, догоняющих – спокойно подпускать, все контролировать, на стрельбе не ошибаться. Пусть лучше конкуренты, измочалив себя предельными скоростями на коварном среднегорье, устают раньше времени и сами выбрасывают белый флаг – либо из-за промахов на огневых рубежах, либо сдавая прямо на трассе, как только что случилось с Бе-младшим на последнем круге.

Сохранять максимально холодную голову, все просчитывать, играть с соперниками, как кошка с мышами, – вот рецепт Логинова. И главная трудность здесь будет психологического свойства – чтобы проявить истинную выдержку и не сорваться в галоп раньше, чем это необходимо. А там поглядим, кто из конкурентов сумеет досидеть в лидирующей группе до завершения четвертой стрельбы – и останутся ли у них силы для решающего, заключительного рывка.

Перспективы других российских биатлонистов переоценивать не стоит. А для нашего женского квартета, который сегодня уйдет на трассу раньше мужчин, в начале четвертого по московскому времени, это будет даже не преследование, а скорее «следование». Положенным курсом и без внятных шансов. Нечто вроде утопической погони за Савранским, шпарящим где-то далеко впереди, за пределами твоего поля зрения.

Даже Екатерине Юрловой-Перхт, которую на старте от третьего места отделяют 43 секунды, трудно рассчитывать на что-либо существенное – ведь в этот, вроде бы несмертельный промежуток времени напихано аж 17 биатлонисток. Сомнительно, чтобы такая толпа, как по команде, застрелилась на огневых рубежах и открыла россиянке дорогу к успеху. Допускаю, что поначалу Юрлова будет отыгрывать, но когда дело дойдет до второй половины дистанции и стрельбы стоя (лишь 76 процентов попаданий в этом сезоне против 91-го на «лежке»), ее надежды могут пойти прахом в один момент. Об остальных россиянках, после пятницы проигрывающих от полутора до двух минут, и говорить нечего.

Стартовые номера и отставания от лидера

Мужчины

1 – Александр Логинов (Россия)

2 (+7,0) – Кентен Фийон-Майе (Франция)

3 (+20,0) – Мартен Фуркад (Франция)

4 (+23,0) – Тарьей Бе (Норвегия)

5 (+24,0) – Йоханнес Бе (Норвегия)

6 (+30,0) – Эмильен Жакелен (Франция)

7 (+40,0) – Арнд Пайффер (Германия)...

12 (+1.09,0) – Матвей Елисеев (Россия)...

21 (+1.22,0) – Никита Поршнев (Россия)...

56 (+2.26,0) – Евгений Гараничев (Россия)

Женщины

1 – Марте Улсбю (Норвегия)

2 (+7,0) – Сьюзен Данкли (США)

3 (+21,0) – Люси Харватова (Чехия)

4 (+26,0) – Алена Пидгрушная (Украина)

5 (+31,0) – Денизе Херрманн (Германия)

6 (+38,0) – Лиза Виттоцци (Италия)

7 (+39,0) – Доротея Вирер (Италия)

8 (+41,0) – Франциска Пройсс (Германия)

18 (+57,0) – Ханна Оберг (Швеция)

21 (+1.04,0) – Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

38 (+1.34,0) – Светлана Миронова (Россия)

40 (+1.35,0) – Кайса Макарайнен (Финляндия)

48 (+1.50,0) – Лариса Куклина (Россия)

53 (+1.57,0) – Ирина Старых (Россия)

57 (+2.01,0) – Ингрид Тандревольд (Норвегия)

59 (+2.08,0) – Тириль Экхофф (Норвегия)

Где смотреть прямые трансляции

15.00. Гонка преследования 10 км. Женщины. Матч ТВ, Eurosport

17.15. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины. Первый, Eurosport

Гонки преследования на предыдущем чемпионате мира

Мужчины

Женщины

РАСПИСАНИЕ ВСЕХ ОСТАВШИХСЯ ГОНОК ЧМ-2020

16 февраля, воскресенье

15.00 (мск). Гонка преследования 10 км. Женщины

17.15. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

18 февраля, вторник

16.15. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

19 февраля, среда

16.15. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

20 февраля, четверг

17.15. Одиночная смешанная эстафета

22 февраля, суббота

13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины

16.45. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

23 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины