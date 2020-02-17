Нас гнобили – но мы побеждали. Итоги небывалого для России зимнего уик-энда  - Советский спорт
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17 февраля 2020 10:00БиатлонТигай Лев

Нас гнобили – но мы побеждали. Итоги небывалого для России зимнего уик-энда 

В эти фантастические выходные мы с вами пережили огромное количество спортивных событий – как отрицательных, так и положительных.

Минувшей ночью в Солт-Лейк-Сити завершился конькобежный чемпионат мира на отдельных дистанциях. Последние забеги финишировали около часу по московскому времени и, наблюдая за ними, я, признаться, чудом не уснул. Хотя наши завоевали там две медали. Секрет прост, все дело в контрасте: за сутки до этого от трансляции с того же катка просто глаз было не оторвать, потому что там творилось черт знает что!

Вообще такое сумасшествие случается разве что по ходу Олимпиады. Во всяком случае я, при всем моем многолетнем опыте, с чем-то подобным в обычные, «человеческие» дни не сталкивался точно.

Суббота началась с печального утреннего известия про очередное допинг-дело из прошлых лет: дисквалификация Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Россия теряет биатлонное золото Сочи-2014, а заодно и первое место в медальном зачете домашних Игр шестилетней давности, которое у нас уже и отнимали, и возвращали… Теперь, похоже, забрали окончательно.

Жалко?

Наверное, да - хотя все это было так давно и с тех пор настолько засалилось от частого пиар-употребления, что слегка противно и даже плевать, не находите? Плюс текущие события этих выходных не позволили нам долго горевать по Устюгову со Слепцовой. Тут такое началось, что только успевай оглядываться.

АЙ ДА ЛОГИНОВ

Основной гвоздь, конечно, вбил Александр Логинов. Его победа в спринтерской гонке чемпионата мира - по тому самому, вроде бы только что получившему по голове биатлону, - была настолько безапелляционной, что оставалось лишь руками развести. Сумасшедший темп на лыжне, пулеметно-безукоризненная стрельба, четкий контроль за разницей с соперниками по трассе - это было идеально без всяких оговорок.

В ответ на логиновский триумф тут же поднялась бог знает какая по счету волна «наездов» на него - по поводу старой и давно отбытой допинг-дисквалификации. Злословили все: братья Бе, Фуркад, европейские журналисты… Наши СМИ, будь они неладны, сорвались в ответную истерику. Зато сам Александр вел себя, как на трассе - так спокойно, сдержанно и вежливо, что придраться, при всем желании, было невозможно. Тем самым Логинов еще больше взбесил своих недоброжелателей.

Признаться, я сам не в восторге от замкнутости Логинова, но это, как ни крути, его право - пусть такое поведение «раскрутке» биатлона и не способствует. А уж в ситуации тотальной осады более выигрышной тактики и придумать нельзя.

«Почему мы должны вам верить?» - спросили у нашего чемпиона на пресс-конференции. Логинов ответил что-то нейтральное, хотя я на его месте сказал бы так: «Верить мне вы не должны. Хотите верить - верьте в бога. Ну, или во что-то другое, во что вам верится. Это ж ваше личное дело, разве нет?»

Да, и еще добавил бы: «Мое дело - выигрывать гонки».

Вот оно, самое главное! Лучшего средства против подобных нападок, уверяю, не существует.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ СУДЯТ, НО НЕДОЛГО. ПОТОМ ИХ БОГОТВОРЯТ

Все уже забыли, как год назад пытались схожим образом цеплять нашего лыжника Александра Большунова - мол, даже если сам ты не «допер», то у твоего тренера все равно есть соответствующая «кредитная история». А что сейчас? Сейчас норвежцы только что ноги Большунову не лижут, при каждом удобном случае превознося его до небес. Понятно, что они делают это не просто так, а с подспудным желанием заманить-расслабить - и тем не менее. В субботу Большунов занял в «разделке» пятое место, после чего пожаловался на не самую лучшую форму. Реакция норвежцев была следующей: о-хо-хонюшки, если в плохой день он пятый, то что будет в хороший? И, кстати, правильно боялись: вчера в гонке преследования Александр, оставшись в одиночестве против семи (!) норвежцев, не стушевался и финишировал вторым, упрочив свое лидерство в Кубке мира.

Нет, что ни говорите, а лучшее средство против болтунов - это победы. И чем они регулярнее, тем скорее горе-критики поднимут лапки вверх, признав силу того, кого они только что ругали на чем свет стоит. Биатлониста или лыжника можно поймать на допинге, но, если он исправно сдает анализы и при этом выигрывает, то весь треп «а-ля Самуэльссон» про прошлые грехи быстро уступает место поклонению-восхищению. Приема против лома в спорте нет, когда счет на табло - победителей не судят.

Хотя Логинов в воскресенье все-таки позволил конкурентам поднять головы – стоило дать минимальную слабину в конце гонки преследования, как его тут же отбросили с первого места на третье. А что вы хотели? Это ж битва за большой спорт-куш, здесь не миндальничают. Только перед монстрами а-ля Большунов. Ну, или а-ля Павел Кулижников

ПОЛСЕКУНДЫ С МИРОВОГО РЕКОРДА В СПРИНТЕ

Это было все в тот же сумасшедший субботний день, только позже, уже за полночь по московскому времени. На ЧМ на самом быстром катке мира в Солт-Лейк-Сити Кулижникова на дистанции 1000 метров определили в ранний четвертый забег из двенадцати, хотя он вообще подумывал сняться - из-за травмы плеча, полученной во время падения в командном спринте. Но потом решил: почему бы не пробежать?..

Пробежал. Еще как пробежал! Когда «однорукий» Кулижников пересек финишную черту, то перекрыл предыдущий мировой рекорд почти на полсекунды. В спринте! Прямо как Усэйн Болт! Всем прочим участникам чемпионата оставалось только… Ну, застрелиться, чего уж там.

Кстати, у Кулижникова в прошлом тоже есть допинг-дисквалификация. И сразу после возвращения его тоже пытались гнобить по углам на логиновский манер. Однако время прошло, пена схлынула, и сейчас в Солт-Лейк-Сити наезжать на русского «Болта на коньках» уже никому в голову не приходит. Особенно после того, как тот совершил невозможное.

И не он один! Незадолго до Кулижникова, от которого рекордов мы вообще-то ждали, в ту же ночь Наталья Воронина сотворила еще большую сенсацию, с запасом больше двух секунд сокрушив мировой на стайерской пятикилометровой дистанции. Это было даже круче Логинова, полный аллес-капут.

…Вот такой чудо-день. Нас гнобили – а мы побеждали. Наши победы пытались принизить – но мы побеждали опять. Раз, другой, третий – и не «вопреки всему», а заслуженно, уверенно, по самому гамбургскому счету. Это противостояние, эта борьба с переменным успехом была поистине захватывающей, от нее нельзя было оторваться до глубокой ночи.

Что в итоге? Думаю, что это отдельное сражение мы выиграли. Не в допинг-инстанциях WADA и не в арбитражном суде, а много лучше – на спортивных аренах мира и во многих видах спорта. Русская зима жива.

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