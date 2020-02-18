Сергей Чепиков: У Логинова и Юрловой хорошие шансы на медаль в супермиксте

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков подвел итоги первой трети чемпионата мира.

«САША НА «СТОЙКЕ» ПОТРАТИЛ МЕНЬШЕ 20 СЕКУНД. ЭТО СУПЕРРЕЗУЛЬТАТ»

– Начнем с приятного – с победы Александра Логинова в спринте. Что вас удивило, поразило?

– Не знаю, как насчет поразило, но стрельба стоя на последнем рубеже впечатлила – Саша потратил на все меньше 20 секунд. Это суперпремиальный результат! Что позволило Логинову выиграть три-четыре секунды у главных конкурентов. Такой темп на огневом рубеже – довольно рискованная вещь, но все получилось отлично. Эти секунды Саше помогли на финише.

– Считается, что Антхольц довольно коварное место. В первой части дистанции бежится легко, зато ближе к финишу силы спортсмена покидают. Но, похоже, Логинов это учел и прошел всю дистанцию в ровном темпе.

– Думаю, ребята больше переживали, в каком состоянии будет лыжня. Ведь Александр стартовал в четвертом десятке, не разобьют ли к этому времени трассу. Но этой проблемы в Антхольце нет: натуральный снег, лыжи скользят хорошо.

– И с погодой в мужском спринте повезло – ветра почти не было…

– И это тоже, в отличие от женского спринта, когда дул сильный ветер. Тогда даже лидеры заработали по несколько штрафных кругов. Хотя для Антхольца это не характерно, это не Оберхоф, где постоянно роза ветров присутствует. В Антхольце стадион очень хорошо расположен – в окружении гор. Не зря там тренируются все итальянцы, включая Доротею Вирер. Многие из них родились и выросли неподалеку. Если там подняться на лыжах пять километров, то можно выйти на австрийскую границу и перейти в Австрию.

– Как пастор Шлаг…

– Ну, да, примерно. Только он другую границу переходил, – смеется Сергей.

«БЬОРНДАЛЕН В АНТХОЛЬЦЕ НАЛЕГАЛ НА ПАСТУ»

– Вы же там не раз тренировались и выступали. Какие у вас остались впечатления от Антхольца?

– Самые приятные – атмосфера, доброжелательные люди, всегда хорошая погода. До тренировочной трассы рукой подать. Можно прокатиться по лыжне 15 километров ниже, и полюбоваться живописными пейзажами. Еще – вкусная и полезная еда.

– Чем кормят?

– У них же нет салатов, вместо салатов пасту дают три раза в день. Для спортсменов паста особенно полезна, в ней много углеводов. Помню, на сборах наблюдал за норвежскими биатлонистами, как они пасту по вечерам наворачивали, включая Бьорндалена.

– Насчет границы с Австрией, в 90-х уже не было контроля на границе?

– Не было, только пограничный столб, видимо, для ориентира. Это же не граница СССР с Китаем.

– Вернемся в нынешний Антхольц. Логинов завоевал бронзу в гонке преследования. На этот раз сил на финише ему явно не хватило.

– Ну, во-первых, всегда непросто лидировать. Когда идешь сзади, видишь соперника, контролируешь его, можешь сыграть на его ошибках. В биатлоне не стоит применять союз «если», но не промажь Саша на последнем рубеже, мог бы второе золото выиграть.

– Риску с вами не согласиться. Похоже было, что в этот раз Логинов не рассчитал силы на всю дистанцию. После последнего рубежа шел тяжеловато. Даже без штрафного круга вряд ли догнал бы Эмильена Жакелена и Йоханнеса Бе.

– Они оторвались на 20 секунд, такое отставание на финише трудно отыграть, Логинов это прекрасно понимал. Тем более, у него был солидный отрыв от преследователей. Александр просто решил сэкономить силы, впереди еще много гонок.

Но мы все рады третьему месту – две медали уже есть. Хотя все в один голос говорили, что на чемпионате мира нас ждет провал.

«НЕ ДУМАЛИ, ЧТО ВИНТОВКИ БЫСТРО ВЫЙДУТ ИЗ СТРОЯ»

– Согласитесь, что основания для такого прогноза были весомые по итогам этапов Кубка мира.

– Мы не думали, что винтовки сродни современным автомобилям – так быстро выйдут из строя. Осенью мы их отстреливали, были одни результаты, а перед Новым годом отстреляли, и увидели совсем другую картину. Разброс составил 24-28 миллиметров. Хотя допустимо 9-12 миллиметров.

Представьте, диаметр мишени для стрельбы лежа 45 миллиметров, а тут такой разброс в половину размера мишени. Я в свое время с одной винтовкой бегал пять лет, и она не подводила.

– Владимир Драчев говорил, что в планах перейти на наши винтовки.

– СБР подписал предварительное соглашение с Ижмашем. Они будут закупать сталь за границей и производить из них стволы.

– Но ведь не только в винтовках проблемы…

– По окончании сезона мы все тщательно проанализируем. Возможно, нам не хватает высокогорной подготовки. Будем вносить корректировки.

– Почему в Антхольце такая короткая финишная прямая?

– Это особенности местного стадиона. Но не сказал бы, что она слишком короткая. Нет такого, что выбегаешь из-за поворота и сразу в финишную черту упираешься. Метров 150 там точно есть.

Но трибуны в Антхольце расположены близко к трассе. То же самое и в Рупольдинге. Мне нравится, когда трибуна близко. И для зрителей удобно – отлично видно стрельбище, особенно правые мишени, где стреляют лидеры. Хотя спортсменам в такой атмосфере стрелять тяжелее.

– Накануне мужского спринта пришла неприятная новость по поводу дисквалификации Евгения Устюгова. Как это отразилось на обстановке в команде?

– По поводу обстановки мне ничего не известно. Меня здесь удивляет другое: почему расследование ведется семь лет? При современных методах определения допинга, через полчаса после финиша можно выявить нарушения.

Мне кажется, нужно выработать какие-то правила. Например, если не удалось доказать в течение полугода нарушение спортсменом антидопинговых правил, то он должен считаться чистым. А здесь возникают вопросы: где хранились эти пробы в течение семи лет? Так скоро начнут спустя тридцать лет дисквалифицировать, затем дойдет и до посмертной дисквалификации.

– Перейдем к нашим девушкам. Патроны, стволы на винтовках и лыжи им поменяли. Пора начинать показывать результаты.

– Да, все поменяли. Но хотя бы они уже не проигрывают ходом так сильно лидерам. Юрлова с тремя штрафными кругами всего минуту проиграла победительнице спринта. Куклина с Мякярайнен почти в одни ноги бежала. Как мы уже говорили выше – с погодой девушкам не повезло. Экхофф шесть раз промазала. Когда такое было?

С бегом ситуацию улучшили. Возможно, следует поплотнее над стрельбой поработать. Ну и, конечно, ждем в следующем сезоне в сборной новых молодых биатлонисток. Например, Анастасия Шевченко два золота выиграла на юниорском чемпионате мира.

– Ну Шевченко еще предстоит закрепиться на взрослом уровне. А сейчас в Антхольце ждем подвига от девушек в эстафете. Но для этого нужно хорошо стрелять.

– Еще про супермикст не забывайте – считаю, у Логинова с Юрловой неплохие шансы на медаль.