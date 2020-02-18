Сергей Чепиков: У Логинова и Юрловой хорошие шансы на медаль в супермиксте - Советский спорт
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18 февраля 2020 14:13БиатлонВолохов Юрий

Сергей Чепиков: У Логинова и Юрловой хорошие шансы на медаль в супермиксте

В Антхольце продолжается чемпионат мира по биатлону.

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков подвел итоги первой трети чемпионата мира.

«САША НА «СТОЙКЕ» ПОТРАТИЛ МЕНЬШЕ 20 СЕКУНД. ЭТО СУПЕРРЕЗУЛЬТАТ»

Начнем с приятного – с победы Александра Логинова в спринте. Что вас удивило, поразило?
Не знаю, как насчет поразило, но стрельба стоя на последнем рубеже впечатлила – Саша потратил на все меньше 20 секунд. Это суперпремиальный результат! Что позволило Логинову выиграть три-четыре секунды у главных конкурентов. Такой темп на огневом рубеже – довольно рискованная вещь, но все получилось отлично. Эти секунды Саше помогли на финише.

Считается, что Антхольц довольно коварное место. В первой части дистанции бежится легко, зато ближе к финишу силы спортсмена покидают. Но, похоже, Логинов это учел и прошел всю дистанцию в ровном темпе.
Думаю, ребята больше переживали, в каком состоянии будет лыжня. Ведь Александр стартовал в четвертом десятке, не разобьют ли к этому времени трассу. Но этой проблемы в Антхольце нет: натуральный снег, лыжи скользят хорошо.

И с погодой в мужском спринте повезло – ветра почти не было…
И это тоже, в отличие от женского спринта, когда дул сильный ветер. Тогда даже лидеры заработали по несколько штрафных кругов. Хотя для Антхольца это не характерно, это не Оберхоф, где постоянно роза ветров присутствует. В Антхольце стадион очень хорошо расположен – в окружении гор. Не зря там тренируются все итальянцы, включая Доротею Вирер. Многие из них родились и выросли неподалеку. Если там подняться на лыжах пять километров, то можно выйти на австрийскую границу и перейти в Австрию.

Как пастор Шлаг…
Ну, да, примерно. Только он другую границу переходил, смеется Сергей.

«БЬОРНДАЛЕН В АНТХОЛЬЦЕ НАЛЕГАЛ НА ПАСТУ»

Вы же там не раз тренировались и выступали. Какие у вас остались впечатления от Антхольца?
Самые приятные – атмосфера, доброжелательные люди, всегда хорошая погода. До тренировочной трассы рукой подать. Можно прокатиться по лыжне 15 километров ниже, и полюбоваться живописными пейзажами. Еще – вкусная и полезная еда.

Чем кормят?
У них же нет салатов, вместо салатов пасту дают три раза в день. Для спортсменов паста особенно полезна, в ней много углеводов. Помню, на сборах наблюдал за норвежскими биатлонистами, как они пасту по вечерам наворачивали, включая Бьорндалена.

Насчет границы с Австрией, в 90-х уже не было контроля на границе?
Не было, только пограничный столб, видимо, для ориентира. Это же не граница СССР с Китаем.

Вернемся в нынешний Антхольц. Логинов завоевал бронзу в гонке преследования. На этот раз сил на финише ему явно не хватило.
Ну, во-первых, всегда непросто лидировать. Когда идешь сзади, видишь соперника, контролируешь его, можешь сыграть на его ошибках. В биатлоне не стоит применять союз «если», но не промажь Саша на последнем рубеже, мог бы второе золото выиграть.

Риску с вами не согласиться. Похоже было, что в этот раз Логинов не рассчитал силы на всю дистанцию. После последнего рубежа шел тяжеловато. Даже без штрафного круга вряд ли догнал бы Эмильена Жакелена и Йоханнеса Бе.
Они оторвались на 20 секунд, такое отставание на финише трудно отыграть, Логинов это прекрасно понимал. Тем более, у него был солидный отрыв от преследователей. Александр просто решил сэкономить силы, впереди еще много гонок.

Но мы все рады третьему месту две медали уже есть. Хотя все в один голос говорили, что на чемпионате мира нас ждет провал.

«НЕ ДУМАЛИ, ЧТО ВИНТОВКИ БЫСТРО ВЫЙДУТ ИЗ СТРОЯ»

Согласитесь, что основания для такого прогноза были весомые по итогам этапов Кубка мира.
Мы не думали, что винтовки сродни современным автомобилям – так быстро выйдут из строя. Осенью мы их отстреливали, были одни результаты, а перед Новым годом отстреляли, и увидели совсем другую картину. Разброс составил 24-28 миллиметров. Хотя допустимо 9-12 миллиметров.

Представьте, диаметр мишени для стрельбы лежа 45 миллиметров, а тут такой разброс в половину размера мишени. Я в свое время с одной винтовкой бегал пять лет, и она не подводила.

Владимир Драчев говорил, что в планах перейти на наши винтовки.
СБР подписал предварительное соглашение с Ижмашем. Они будут закупать сталь за границей и производить из них стволы.

Но ведь не только в винтовках проблемы…
По окончании сезона мы все тщательно проанализируем. Возможно, нам не хватает высокогорной подготовки. Будем вносить корректировки.

Почему в Антхольце такая короткая финишная прямая?
Это особенности местного стадиона. Но не сказал бы, что она слишком короткая. Нет такого, что выбегаешь из-за поворота и сразу в финишную черту упираешься. Метров 150 там точно есть.

Но трибуны в Антхольце расположены близко к трассе. То же самое и в Рупольдинге. Мне нравится, когда трибуна близко. И для зрителей удобно – отлично видно стрельбище, особенно правые мишени, где стреляют лидеры. Хотя спортсменам в такой атмосфере стрелять тяжелее.

Накануне мужского спринта пришла неприятная новость по поводу дисквалификации Евгения Устюгова. Как это отразилось на обстановке в команде?
По поводу обстановки мне ничего не известно. Меня здесь удивляет другое: почему расследование ведется семь лет? При современных методах определения допинга, через полчаса после финиша можно выявить нарушения.

Мне кажется, нужно выработать какие-то правила. Например, если не удалось доказать в течение полугода нарушение спортсменом антидопинговых правил, то он должен считаться чистым. А здесь возникают вопросы: где хранились эти пробы в течение семи лет? Так скоро начнут спустя тридцать лет дисквалифицировать, затем дойдет и до посмертной дисквалификации.

Перейдем к нашим девушкам. Патроны, стволы на винтовках и лыжи им поменяли. Пора начинать показывать результаты.
Да, все поменяли. Но хотя бы они уже не проигрывают ходом так сильно лидерам. Юрлова с тремя штрафными кругами всего минуту проиграла победительнице спринта. Куклина с Мякярайнен почти в одни ноги бежала. Как мы уже говорили выше – с погодой девушкам не повезло. Экхофф шесть раз промазала. Когда такое было?

С бегом ситуацию улучшили. Возможно, следует поплотнее над стрельбой поработать. Ну и, конечно, ждем в следующем сезоне в сборной новых молодых биатлонисток. Например, Анастасия Шевченко два золота выиграла на юниорском чемпионате мира.

Ну Шевченко еще предстоит закрепиться на взрослом уровне. А сейчас в Антхольце ждем подвига от девушек в эстафете. Но для этого нужно хорошо стрелять.
Еще про супермикст не забывайте – считаю, у Логинова с Юрловой неплохие шансы на медаль.

Сергей Чепиков: На фоне неприятных новостей, Логинов проявил характер и выиграл золото Александр Логинов выиграл золото чемпионата мира в спринте. 15.02.2020 19:00 Биатлон Волохов Юрий
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