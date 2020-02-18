Гранаты не той системы. Женская сборная России продолжает разочаровывать болельщиков - Советский спорт
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18 февраля 2020 19:43БиатлонВолохов Юрий

Гранаты не той системы. Женская сборная России продолжает разочаровывать болельщиков

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) прошла женская индивидуальная гонка на 15 км. Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт лишь тринадцатая.

«ЛОГИНОВ ОТДУВАЕТСЯ ЗА ВСЕХ»

Союз биатлонистов России проанализировал причины неудач на последних этапах Кубка мира, нашел слабые места, усилил их накануне чемпионата мира. Про замену лыж, патронов, винтовочных стволов и парафинов уже столько сказано. Казалось, уж в Антхольце-то мы увидим российских биатлонистов во всей красе. Но пока, увы, только Александр Логинов в одиночку отдувается за всех.

Если откровенно, кто-нибудь ждал медали в индивидуалке от наших девушек? Думаю, таких оптимистов совсем не много. Хотя, маленькая надежда на хотя бы бронзу все же теплилась. Основания – все те же новые лыжи, патроны, парафины. Других аргументов против Доротеи Вирер, Ванессы Хинц, Марте Рейселанд и прочих прим мирового биатлона у нас пока нет. Хотя, думаю, с лыжами, патронами и прочими мазями у них полный порядок.

И даже непонятно, что лучше для наших девушек – идеальная погода, как в субботу во время мужского спринта, или порывистый ветер, как было сегодня? Пожалуй, второе. Фаворитки намажут и у нас, при более или менее прицельной стрельбе появятся шансы.

«МИРОНОВА - МАЖЕТ, ЮРЛОВА И СТАРЫХ – ТОЖЕ»

Первой из наших стартовала Светлана Миронова – 16-й. Первый рубеж отработала чисто, а вот Кайса Макарайнен два раза смазала. Однако на отметке 2,7 км Миронова поигрывает Марте Рейселанд уже 18 секунд. Теперь надежда только на безупречную стрельбу, но не в такую же погоду. На стойке у Светланы два промаха. Про борьбу за медали, да и за «цветы», можно забыть.

Главная наша надежда Екатерина Юрлова-Перхт ушла на дистанцию 36-й. Первый рубеж – все пять выстрелов в цель. На втором – тоже два раза в молоко. Однако идет по дистанции Екатерина неплохо, учитывая, что мажут все. На подиум уже вряд ли претендует, но за топ-10 бороться можно.

А пока образовалась группа лидеров: немка Хинц, норвежка Рейселанд, шведка Эберг и здорово стреляющая полька Хойниш-Старега. Она смажет по разу на третьем и четвертом рубежах и в результате станет лишь шестой.

У Юрловой-Перхт в итоге три промаха, финиширует она на седьмом месте. Но на трассе еще несколько фавориток, поэтому россиянку быстро выталкивают из первой десятки.

Совершенно нечего сказать про Ларису Куклину, которая стартовала 70-й. Во время трансляции ее, кажется, не показали ни разу. Ну ничем не привлекла наша биатлонистка внимание итальянских режиссеров трансляции. Так скромно и финишировала с четырьмя промахами в начале второго десятка.

А вот Ирина Старых вначале гонки надежду российским болельщикам дала. Первый рубеж – чисто, второй – один промах, но бежит Ирина после второй стрельбы очень прилично, в одни ноги с Ванессой Хинц. Сейчас бы только не намазать. Но третий рубеж последнюю российскую надежду убил окончательно – три промаха. Это все - занавес. В итоге у Старых наберется пять (!) промахов.

А тем временем, стартовавшая на 57-й позиции красотка Доротея Вирер постоянно выигрывает у лидеров 2-3 секунды, несмотря на допущенные по одному промаху на первой и второй стрельбе. Третий и четвертый рубежи итальянка проходит на ноль и при этом не сбавляет темп. В результате Вирер «привозит» Хинц 2,2 секунды и завоевывает золото на родном стадионе.

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

Стрельба

Ход

Финиш

1

Доротея Вирер (Италия)

2 (1+1+0+0)

4 (+42,1)

43.07,7

2

Ванесса Хинц (Германия)

1 (0+0+0+1)

20 (+1.34,5)

+2,2

3

Марте Улсбю (Норвегия)

2 (0+1+0+1)

6 (+42,9)

+15,8

4

Ханна Оберг (Швеция)

2 (1+0+0+1)

12 (+1.14,6)

+38,7

5

Франциска Пройсс (Германия)

2 (2+0+0+0)

23 (+1.45,4)

+1.03,4

13

Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

3 (0+2+0+1)

13 (+1.19,9)

+2.07,1

15

Тириль Экхофф (Норвегия)

4 (1+1+2+0)

3 (+35,1)

+2.20,7

21

Кайса Макарайнен (Финляндия)

5 (1+2+1+1)

2 (+21,9)

+3.09,6

22

Светлана Миронова (Россия)

4 (0+2+0+2)

22 (+1.42,6)

+3.12,1

23

Лариса Куклина (Россия)

4 (1+1+2+0)

28 (+1.57,1)

+3.13,1

32

Ирина Старых (Россия)

5 (0+1+1+3)

16 (+1.24,8)

+4.01,8

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (стоя)

3 (лежа)

4 (стоя)

Юрлова-Перхт

4 (+8,4)

25 (+1.59,5)

11 (+1.50,0)

13 (+1.53,2)

Миронова

6 (+9,4)

26 (+2.02,2)

15 (+2.07,9)

21 (+2.55,3)

Куклина

31 (+1.01,3)

23 (+1.48,8)

42 (+3.51,5)

19 (+2.43,9)

Старых

8 (+12,1)

9 (+57,6)

14 (+1.54,3)

37 (+3.46,7)

Общий зачет Кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) - 665
2. Тириль Экхофф (Норвегия) - 571
3. Ханна Оберг (Швеция) - 565
4. Денизе Херрманн (Германия) - 542
5. Марте Улсбю (Норвегия) - 537
…19. Светлана Миронова (Россия) - 270
…22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 252
…26. Лариса Куклина (Россия) - 215

Все медали ЧМ-2020

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Норвегия

2

1

2

5

2

Италия

2

1

0

3

3

Франция

1

1

1

3

4

Россия

1

0

1

2

5

Германия

0

2

0

2

6

США

0

1

0

1

7

Чехия

0

0

2

2

Расписание оставшихся гонок

19 февраля, среда

16.15 (мск). Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

20 февраля, четверг

17.15. Одиночная смешанная эстафета

22 февраля, суббота

13.45. Эстафета 4х6 км. Женщины
16.45. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

23 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины

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