«Сашка Логинов в одиночку тянет этот чемпионат» - Советский спорт
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21 февраля 2020 14:00БиатлонВолохов Юрий

«Сашка Логинов в одиночку тянет этот чемпионат»

Наталья Сорокина подводит предварительные итоги чемпионата мира в Антхольце, на котором Александр Логинов принес России две медали (золото и бронзу).

Победительница этапов Кубка мира Наталья Сорокина (Гусева) подвела предварительный итог чемпионата мира по биатлону.

Начнем со вчерашнего сингл-микста. Как думаете, почему наш тренерский штаб решил выставить такой состав?
Думаю, это связано с тем, что у Саши Логинова не сложилась индивидуальная гонка. И ему дали отдохнуть перед главной эстафетой. Насчет Ларисы Куклиной, думаю, та же история: дали передохнуть перед женской эстафетой Кате Юрловой. Все-таки смешанная эстафета пока не столь престижна, как классическая. При этом соперники выставили сильнейшие дуэты. Ну, и вы все видели сами, что из этого получилась.

Куклина после гонки сказала, что для нее назначение на микст стало неожиданным.
Лариса сказала, что решали до последнего, кого поставить в эстафету. И тот же Матвей Елисеев, который, по-моему, только спринт в Антхольце бежал и бежал неудачно, вдруг был выбран на микст. Было видно, что его физическое состояние далеко от оптимального. Сейчас выскажу свое мнение. Мне кажется, Елисеева еще из Поклюки надо было отправлять на сбор в Риднау. Не стоило ему там бегать. Лучше поехал бы на сбор и начал готовиться к чемпионату мира.

Сергей Тарасов высказал такое же мнение. Только он говорил не про одного Елисеева, а про всю главную команду. Что «основе» вообще не нужно было ехать на последний этап в Поклюку, а сразу отправиться на сбор. Тогда бы команде хватило времени для подготовки к чемпионату мира.
Абсолютно согласна с Сергеем Тарасовым, нашим великим биатлонистом, олимпийским чемпионом. Со мной была такая же история в 2007 году. Тогда Валерий Николаевич Польховский освободил меня от этапа в Поклюке и отправил на сбор в Антхольц готовиться к чемпионату мира. Вначале я работала сама, по индивидуальному плану. Затем подъехали остальные сборники. Чемпионат мира тогда тоже проходил в Антхольце. Я во время спринта буквально летала, завоевала бронзу.

Считаю, что тренерский штаб был на прав, пойдя на поводу у спортсменов, а те не отказались стартовать в Поклюке. Никакой спортсмен не откажется от соревнований, это очевидно. Поэтому тренерскому штабу нужно было принимать жесткое решение.

Итак, каков итог уже практически двух третей чемпионата мира?
Сашка Логинов в одиночку тянет этот чемпионат, но это не может служить оправданием для тренерского штаба, руководства СБР. Две медали – плохой результат. Должна бежать вся команда, или хотя бы половина, а не один человек, который все на себе тянет.

Вот сейчас в эстафете еще одну медаль выиграют, а то и две…
Все равно этого мало. СБР проделал хорошую работу – поменял лыжи, добавил сервисменов и т.д. Видно, что ход улучшился, но в горах это сказывается на стрельбе. Ребята упираются на лыжне, а на стрельбе из-за этого начинают мазать. Не исключено, когда спустятся с высоты, результаты будут лучше на следующих этапах Кубка мира.

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