На первом этапе – Гараничев, а не Халили. Правильно или нет? Сегодня узнаем

Прежде всего вспоминается, конечно, декабрьский Хохфильцен, где Екатерина Юрлова-Перхт после заключительного огневого рубежа имела 15-секундный запас перед Марте Улсбю, но вчистую проиграла норвежке последний круг и вместо золота получилось серебро. С одной стороны, вроде как успех, с другой - как ни крути, обидно.
На других этапах Кубка мира-2019/20 женская сборная России на эстафетные медали толком не претендовала. А мужская – наоборот: все время были рядом, три четвертых места, но до подиума так и не добрались.
Как сборная России бежала эстафеты в Кубке мира-2019/20
Мужчины
Женщины
Эстафетные зачеты КМ
Мужчины
1. Норвегия – 234
2. Франция – 216
3. Германия – 176
4. Россия – 167
5. Словения – 142
Женщины
1. Норвегия – 240
2. Швейцария – 190
3. Франция – 176
4. Швеция – 173
5. Россия – 160
6. Германия – 158
Женский состав наши тренеры озвучили заранее. Побегут те, кто уже выступал в Антхольце: Юрлова, Старых, Миронова, Куклина – причем именно в таком порядке по этапам. Кристина Резцова, а также вызванные с Кубка IBU по ходу ЧМ Ульяна Кайшева и Анастасия Поршнева, задействованы не будут.
Это вызвало новую волну критики в адрес руководства сборной и СБР – мол, зачем тогда было вообще брать с собой Резцову? Хотя такая постановка вопроса выглядит, мягко говоря, спорно. Запасные должны быть в любой спортивной команде (мало ли что), однако этот статус вовсе не гарантирует им участия в соревнованиях, не так ли? С другой стороны, результаты нашего основного женского квартета тоже не впечатляют: ни одного места в первой десятке, да и во вторую забегать удавалось только Екатерине Юрловой.
У мужчин все было еще сложнее: там кроме неоспоримого финишера Александра Логинова на три этапа реально претендовали пять биатлонистов. Шансы Елисеева и Поршнева выглядели повыше, а вот кто замкнет четверку – Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев или Карим Халили – было непонятно до самого конца.
Латыпов чаще бегал эстафету по ходу сезона, однако проверку индивидуальной гонкой в Антхольце не выдержал: четыре промаха и 43-е место при трех с половиной минутах проигрыша «ходом». Гараничев в среду был 14-м и на минуту быстрее, но за ним тянется шлейф старых эстафетных «подвигов». Ну, а Халили – это просто зеленый новичок.
Президент СБР Владимир Драчев и главный тренер сборной Владимир Хованцев в интервью «голосовали» за Халили, однако выбор в итоге пал на Гараничева. Возможно, решающим стало мнение наставника мужской команды Сергея Белозерова, и, если так, то я ним согласен. На втором или третьем этапе Гараничев запросто может «на нервах» завалить «стойку», зато в толчее первого вспоминать о своих прежних провалах ему будет некогда. Этот вариант уже был опробован в Рупольдинге месяц назад, и там получилось неплохо.
Что до общего расклада сил, то у мужчин выделяются две суперсборные – Норвегия и Франция. По «номиналу» удел россиян, это борьба с немцами за бронзу, а там уж как пойдет. Кстати, Германия тоже сегодня будет экспериментировать: они после перерыва вернули Эрика Лессера и добавили Филиппа Хорна.
У женщин все плотнее и непредсказуемее, тут даже норвежки могут провалиться. Хотя погоду в субботу обещают идеальную, включая ветер. Если так и будет, то все решится на лыжне, где россиянки конкурентоспособностью не блещут. Задача же мужчин формулируется просто, как мычание: не привезти Логинову серьезное отставание к началу последнего этапа. Если будет меньше полуминуты – уже хорошо. А вот если больше минуты – все кончено, до свидания.
Серединка? Ну, она как раз и есть самая вероятная. Ни то ни се. А что получится в реальности - сегодня увидим.
Составы ведущих команд в порядке прохождения этапов
Мужчины
Россия: Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Александр Логинов
Норвегия: Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
Франция: Эмильен Жакелен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе
Германия: Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
Австрия: Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер
Чехия: Михал Шлезингр, Ондржей Моравец, Якуб Ствртецки, Михал Крчмар
Швеция: Пеппе Фемлинг, Еспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон
Украина: Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный
Италия: Лукас Хофер, Томас Бормолини, Даниэле Каппеллари, Доминик Виндиш
Женщины
Россия: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Лариса Куклина
Норвегия: Сюнневе Солемдаль, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Марте Улсбю
Франция: Жюли Симон, Анаис Бескон, Селия Аймонье, Жюстин Бреза
Германия: Каролин Хорхлер, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс, Денизе Херрманн
Швейцария: Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хэки
Швеция: Эльвира Оберг, Мона Брорссон, Линн Перссон, Ханна Оберг
Украина: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко, Алена Пидгрушная
Италия: Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Микела Каррара
Где смотреть
В прямом эфире обе эстафеты транслируют Первый канал и Eurosport.
Эстафеты на предыдущем чемпионате мира
Мужчины
Женщины
Все медали ЧМ-2020
Расписание оставшихся гонок
22 февраля, суббота
13.45 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины
16.45. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
23 февраля, воскресенье
14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины