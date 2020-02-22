На первом этапе – Гараничев, а не Халили. Правильно или нет? Сегодня узнаем - Советский спорт
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22 февраля 2020 10:00БиатлонТигай Лев

На первом этапе – Гараничев, а не Халили. Правильно или нет? Сегодня узнаем

После выходного дня чемпионат мира в Антхольце возобновляется двумя эстафетами. Вроде бы наш коронный вид – но медалей никто не гарантирует.

КТО КАК ВЫСТУПАЛ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Прежде всего вспоминается, конечно, декабрьский Хохфильцен, где Екатерина Юрлова-Перхт после заключительного огневого рубежа имела 15-секундный запас перед Марте Улсбю, но вчистую проиграла норвежке последний круг и вместо золота получилось серебро. С одной стороны, вроде как успех, с другой - как ни крути, обидно.

На других этапах Кубка мира-2019/20 женская сборная России на эстафетные медали толком не претендовала. А мужская – наоборот: все время были рядом, три четвертых места, но до подиума так и не добрались.

Как сборная России бежала эстафеты в Кубке мира-2019/20

Мужчины

1

Женщины

2

Эстафетные зачеты КМ

Мужчины
1. Норвегия 234
2. Франция 216
3. Германия 176
4. Россия 167
5. Словения 142

Женщины
1. Норвегия 240
2. Швейцария 190
3. Франция 176
4. Швеция 173
5. Россия 160
6. Германия 158

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ГОНОК

Женский состав наши тренеры озвучили заранее. Побегут те, кто уже выступал в Антхольце: Юрлова, Старых, Миронова, Куклина – причем именно в таком порядке по этапам. Кристина Резцова, а также вызванные с Кубка IBU по ходу ЧМ Ульяна Кайшева и Анастасия Поршнева, задействованы не будут.

Это вызвало новую волну критики в адрес руководства сборной и СБР мол, зачем тогда было вообще брать с собой Резцову? Хотя такая постановка вопроса выглядит, мягко говоря, спорно. Запасные должны быть в любой спортивной команде (мало ли что), однако этот статус вовсе не гарантирует им участия в соревнованиях, не так ли? С другой стороны, результаты нашего основного женского квартета тоже не впечатляют: ни одного места в первой десятке, да и во вторую забегать удавалось только Екатерине Юрловой.

У мужчин все было еще сложнее: там кроме неоспоримого финишера Александра Логинова на три этапа реально претендовали пять биатлонистов. Шансы Елисеева и Поршнева выглядели повыше, а вот кто замкнет четверку Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев или Карим Халили – было непонятно до самого конца.

Латыпов чаще бегал эстафету по ходу сезона, однако проверку индивидуальной гонкой в Антхольце не выдержал: четыре промаха и 43-е место при трех с половиной минутах проигрыша «ходом». Гараничев в среду был 14-м и на минуту быстрее, но за ним тянется шлейф старых эстафетных «подвигов». Ну, а Халили – это просто зеленый новичок.

Президент СБР Владимир Драчев и главный тренер сборной Владимир Хованцев в интервью «голосовали» за Халили, однако выбор в итоге пал на Гараничева. Возможно, решающим стало мнение наставника мужской команды Сергея Белозерова, и, если так, то я ним согласен. На втором или третьем этапе Гараничев запросто может «на нервах» завалить «стойку», зато в толчее первого вспоминать о своих прежних провалах ему будет некогда. Этот вариант уже был опробован в Рупольдинге месяц назад, и там получилось неплохо.

Что до общего расклада сил, то у мужчин выделяются две суперсборные Норвегия и Франция. По «номиналу» удел россиян, это борьба с немцами за бронзу, а там уж как пойдет. Кстати, Германия тоже сегодня будет экспериментировать: они после перерыва вернули Эрика Лессера и добавили Филиппа Хорна.

У женщин все плотнее и непредсказуемее, тут даже норвежки могут провалиться. Хотя погоду в субботу обещают идеальную, включая ветер. Если так и будет, то все решится на лыжне, где россиянки конкурентоспособностью не блещут. Задача же мужчин формулируется просто, как мычание: не привезти Логинову серьезное отставание к началу последнего этапа. Если будет меньше полуминуты уже хорошо. А вот если больше минуты – все кончено, до свидания.

Серединка? Ну, она как раз и есть самая вероятная. Ни то ни се. А что получится в реальности - сегодня увидим.

Составы ведущих команд в порядке прохождения этапов

Мужчины
Россия: Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Александр Логинов
Норвегия: Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе
Франция: Эмильен Жакелен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе
Германия: Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
Австрия: Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер
Чехия: Михал Шлезингр, Ондржей Моравец, Якуб Ствртецки, Михал Крчмар
Швеция: Пеппе Фемлинг, Еспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон
Украина: Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный
Италия: Лукас Хофер, Томас Бормолини, Даниэле Каппеллари, Доминик Виндиш

Женщины
Россия: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Лариса Куклина
Норвегия: Сюнневе Солемдаль, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Марте Улсбю
Франция: Жюли Симон, Анаис Бескон, Селия Аймонье, Жюстин Бреза
Германия: Каролин Хорхлер, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс, Денизе Херрманн
Швейцария: Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хэки
Швеция: Эльвира Оберг, Мона Брорссон, Линн Перссон, Ханна Оберг
Украина: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко, Алена Пидгрушная
Италия: Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Микела Каррара

Где смотреть
В прямом эфире обе эстафеты транслируют Первый канал и Eurosport.

Эстафеты на предыдущем чемпионате мира

Мужчины

3

Женщины

4

Все медали ЧМ-2020

5

Расписание оставшихся гонок

22 февраля, суббота
13.45 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины
16.45. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

23 февраля, воскресенье
14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины

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