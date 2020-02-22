На первом этапе – Гараничев, а не Халили. Правильно или нет? Сегодня узнаем

КТО КАК ВЫСТУПАЛ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Прежде всего вспоминается, конечно, декабрьский Хохфильцен, где Екатерина Юрлова-Перхт после заключительного огневого рубежа имела 15-секундный запас перед Марте Улсбю, но вчистую проиграла норвежке последний круг и вместо золота получилось серебро. С одной стороны, вроде как успех, с другой - как ни крути, обидно.

На других этапах Кубка мира-2019/20 женская сборная России на эстафетные медали толком не претендовала. А мужская – наоборот: все время были рядом, три четвертых места, но до подиума так и не добрались.

Как сборная России бежала эстафеты в Кубке мира-2019/20

Мужчины

Женщины

Эстафетные зачеты КМ

Мужчины

1. Норвегия – 234

2. Франция – 216

3. Германия – 176

4. Россия – 167

5. Словения – 142

Женщины

1. Норвегия – 240

2. Швейцария – 190

3. Франция – 176

4. Швеция – 173

5. Россия – 160

6. Германия – 158

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ГОНОК

Женский состав наши тренеры озвучили заранее. Побегут те, кто уже выступал в Антхольце: Юрлова, Старых, Миронова, Куклина – причем именно в таком порядке по этапам. Кристина Резцова, а также вызванные с Кубка IBU по ходу ЧМ Ульяна Кайшева и Анастасия Поршнева, задействованы не будут.

Это вызвало новую волну критики в адрес руководства сборной и СБР – мол, зачем тогда было вообще брать с собой Резцову? Хотя такая постановка вопроса выглядит, мягко говоря, спорно. Запасные должны быть в любой спортивной команде (мало ли что), однако этот статус вовсе не гарантирует им участия в соревнованиях, не так ли? С другой стороны, результаты нашего основного женского квартета тоже не впечатляют: ни одного места в первой десятке, да и во вторую забегать удавалось только Екатерине Юрловой.

У мужчин все было еще сложнее: там кроме неоспоримого финишера Александра Логинова на три этапа реально претендовали пять биатлонистов. Шансы Елисеева и Поршнева выглядели повыше, а вот кто замкнет четверку – Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев или Карим Халили – было непонятно до самого конца.

Латыпов чаще бегал эстафету по ходу сезона, однако проверку индивидуальной гонкой в Антхольце не выдержал: четыре промаха и 43-е место при трех с половиной минутах проигрыша «ходом». Гараничев в среду был 14-м и на минуту быстрее, но за ним тянется шлейф старых эстафетных «подвигов». Ну, а Халили – это просто зеленый новичок.

Президент СБР Владимир Драчев и главный тренер сборной Владимир Хованцев в интервью «голосовали» за Халили, однако выбор в итоге пал на Гараничева. Возможно, решающим стало мнение наставника мужской команды Сергея Белозерова, и, если так, то я ним согласен. На втором или третьем этапе Гараничев запросто может «на нервах» завалить «стойку», зато в толчее первого вспоминать о своих прежних провалах ему будет некогда. Этот вариант уже был опробован в Рупольдинге месяц назад, и там получилось неплохо.

Что до общего расклада сил, то у мужчин выделяются две суперсборные – Норвегия и Франция. По «номиналу» удел россиян, это борьба с немцами за бронзу, а там уж как пойдет. Кстати, Германия тоже сегодня будет экспериментировать: они после перерыва вернули Эрика Лессера и добавили Филиппа Хорна.

У женщин все плотнее и непредсказуемее, тут даже норвежки могут провалиться. Хотя погоду в субботу обещают идеальную, включая ветер. Если так и будет, то все решится на лыжне, где россиянки конкурентоспособностью не блещут. Задача же мужчин формулируется просто, как мычание: не привезти Логинову серьезное отставание к началу последнего этапа. Если будет меньше полуминуты – уже хорошо. А вот если больше минуты – все кончено, до свидания.

Серединка? Ну, она как раз и есть самая вероятная. Ни то ни се. А что получится в реальности - сегодня увидим.

Составы ведущих команд в порядке прохождения этапов

Мужчины

Россия: Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Александр Логинов

Норвегия: Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе

Франция: Эмильен Жакелен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе

Германия: Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль

Австрия: Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер

Чехия: Михал Шлезингр, Ондржей Моравец, Якуб Ствртецки, Михал Крчмар

Швеция: Пеппе Фемлинг, Еспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон

Украина: Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный

Италия: Лукас Хофер, Томас Бормолини, Даниэле Каппеллари, Доминик Виндиш

Женщины

Россия: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Лариса Куклина

Норвегия: Сюнневе Солемдаль, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Марте Улсбю

Франция: Жюли Симон, Анаис Бескон, Селия Аймонье, Жюстин Бреза

Германия: Каролин Хорхлер, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс, Денизе Херрманн

Швейцария: Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хэки

Швеция: Эльвира Оберг, Мона Брорссон, Линн Перссон, Ханна Оберг

Украина: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко, Алена Пидгрушная

Италия: Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Микела Каррара

Где смотреть

В прямом эфире обе эстафеты транслируют Первый канал и Eurosport.

Эстафеты на предыдущем чемпионате мира

Мужчины

Женщины

Все медали ЧМ-2020

Расписание оставшихся гонок

22 февраля, суббота

13.45 (мск). Эстафета 4х6 км. Женщины

16.45. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

23 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.00. Масс-старт 15 км. Мужчины