Меньше фаворитов, больше шансов. 5 причин следить за чемпионатом Европы по биатлону

В Республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи» начинается Чемпионат Европы по биатлону. Это событие осталось в тени прошедшего недавно мирового первенства в Антхольце, но младший брат имеет в своем рукаве пару козырей. Большинство лучших сборных не послали туда своих лидеров, чтобы дать им отдохнуть перед решающими гонками общего зачета Кубка мира, но это не значит, что следить будет не за кем. Турнир должен был принять эстонский Отепя, но из-за отсутствия снега организаторы второй год подряд обратили свое внимание на пригород Минска. Советский спорт рассказывает, почему стоит последить за гонками в Белоруссии.

Зажигаются звезды

На Чемпионате Европы состав всегда не такой звездный, как на Чемпионате мира, поэтому у молодых спортсменов есть шанс показать себя миру и создать неплохое реноме для последующего участия в более крупных соревнованиях. Братья Бе не дадут соврать, их звезды зажглись именно на этом турнире: Тарьей выиграл золото в 2009 году в Уфе, норвежцу тогда было всего 20 лет. Йоханнес отметился на европейском первенстве в 2012 – завоевал серебро и бронзу в словацком Осрблье. В этом году в Минск не приехали ни Мартен Фуркад, ни Кентен Фийон-Майе, ни Александр Логинов. Основной состав привезли только норвежцы, поэтому у Матвея Елисеева и Никиты Поршнева вполне есть шанс побороться за медали.

Открытый чемпионат

В этом году пригород Минска посетят представители 41 страны мира, среди которых команда США. Все Чемпионаты Европы - открытые. Это означает, что участие могут принять и сборные с других континентов. В частности, американцы, сборные Канады и даже Австралии иногда летают через океан, чтобы проверить свои силы на фоне самых «биатлонных» стран мира. Несмотря на то, что успехов в Европе экзотические гости не сыскали, американцы в 2020 году вернулись в Белоруссию и уже готовы выйти на лыжню.

Необычный формат

На Чемпионате Европы, в отличие от прошедшего недавно мирового первенства, не будет масс-старта. Всего в «Раубичах» пройдет 5 гонок, среди которых спринт, гонка преследования, супермикст, смешанная эстафета, и суперспринт, состоящий из финала и квалификации, мужская часть которой и откроет континентальное первенство. От России с 12-ой позиции будет стартовать Кирилл Стрельцов, 27-м побежит Эдуард Латыпов, 47-м – Василий Томшин, 57-ой номер посева у Карима Халили, 79-ая стартовая позиция у Матвея Елисеева, последним из наших белорусский снег опробует Дмитрий Иванов, его номер – 92.

Практически родная земля

Россия – лидер по завоеванным медалям на Чемпионатах Европы. С 1994 года наши спортсмены имеют в активе по 18 золотых и серебреных наград, еще 17 раз россияне приходили к финишу третьими. В прошлом году соревнование также проходило в пригороде Минска, и российская команда завоевала 5 медалей, заняв второе место в общем зачете. Поэтому, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается сборная в последнее время, есть основания верить, что на практически родной территории в отсутствии мировых лидеров удастся показать положительный результат.

Ложка меда в чане с дегтем

Российский биатлон сейчас представляет из себя большой ком проблем, размер которого все время увеличивается. Представители сборной обновили антирекорд без призовых мест в гонках Кубка мира, главный старт сезон ожидаемо оказался провальным. Члены команды ругаются с тренерским штабом прямо во время турнира, в гостиничный номер утром перед гонкой вламывается полиция с обысками, конкуренты оскорбляют россиян, подозревая в употреблении допинга, а главный комментатор страны борется, кажется, против всего мирового биатлонного сообщества. Успешное выступление на Чемпионате Европы позволит «подсластить пилюлю» вокруг команды, подтвердит, что Сборная России с достоинством может выбираться из трудных положений, а также немного сгонит тучи, которые плотно повисли над нашим биатлоном.