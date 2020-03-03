«Жизни спортсменов важнее». На этапе Кубка мира не будет зрителей

Мы опросили наших экспертов и выяснили их мнение по этому поводу.

Призер чемпионата мира, победитель этапов Кубка мира Наталья СОРОКИНА-ГУСЕВА: В Европе уже много заболевших, лучше отказаться от зрителей

– Боюсь ли я вируса? Чего мне бояться, а не в Нове-Место, я в Москве, – смеется Наталья. – Думаю, излишне раздувают опасность, но с другой стороны это правильное решение: жизни спортсменов важнее, чем очередное соревнование. В Европе уже много заболевших, поэтому лучше отказаться от зрителей, чтобы минимизировать контакты между людьми.

– Вы без зрителей соревновались?

– Не припомню такого. Если брать этапы Кубка мира, мало зрителей бывает в Америке, в Солт-Лейк-Сити. Но чтобы вообще болельщиков не было, такого не припомню.

– Соревнования без болельщиков – это похоже на тренировку?

– Да, на контрольную тренировку перед важным стартом. Даже интересно будет посмотреть, как это все пройдет в Нове-Место. Транслировать гонки будут в отличие от тренировок, вот и посмотрим.

– Стрелять в тишине лучше – никто не кричит под руку?

– С одной стороны, да. Но мне шум трибун даже помогал. Когда спортсмен попадает в мишень, каждый точный выстрел трибуны встречают возгласом «У-у-у». Попадешь в такую волну, это порой помогает. Но некоторых наоборот сбивает с ритма.

– В Чехии не очень доброжелательно относятся к нашим биатлонистам. Зато не будет выкриков с трибун в отношении Александра Логинова.

– В любой стране есть отдельные болельщики, которые ведут себя не самым лучшим образом. Например, в Ханты-Мансийске некоторые встречали радостными криками и свистом каждый промах Уле Эйнара Бьорндалена. Некрасиво все это смотрелось. Поэтому за всех болельщиков не стала бы говорить.

Что касается Логинова, после этих обысков в Италии для Саши сейчас лучше, что контакты с болельщиками будут сведены к минимуму. Ему нужно психологически разгрузиться.

– Горячая новость последних дней: подписи Григория Родченкова под документами, которые легли в основу обвинения наших трех биатлонисток, оказались поддельными. Следите за этой историей?

– В курсе, как и все, из новостей. Дай бог, чтобы действительно эти подписи оказались поддельными и с наших девчонок сняли бы все обвинения. Возможно, это поможет восстановить олимпийский статус России и на Игры в Токио наша команда поедет под своим флагом.

Олимпийский чемпион, вице-президент СБР Сергей ЧЕПИКОВ: К счастью, вирус пока не передается через экран

– Можно и без зрителей, это же не футбол, – говорит Сергей Чепиков. – На российских соревнованиях много зрителей не бывает. Поэтому для наших биатлонистов пустые трибуны не оставят ощущения, что чего-то не хватает. Хотя, конечно, зрители – это всегда хорошо. В конечном счете все спортсмены соревнуются ради того, чтобы порадовать болельщиков. Болельщики придают ощущение праздника. Надеюсь, их будет много возле телевизоров. К счастью, коронавирус пока не передается через экран.

– Вы без зрителей соревновались?

– Всякое бывало. Когда на трассе тихо, меньше адреналина. Такие соревнования похожи на контрольную тренировку.

– Зато меньше давление будет на нашего лидера Логинова.

– Это да, в этом плюс. Не будет негатива с трибун.

– Что ждем от этапа? Опять вся надежна на Логинова?

– И на Матвея Елисеева, нашего чемпиона Европы. Ну и на Кристину Резцову, пора накатывать молодежь. На чемпионате мира ей выступить не удалось.