Тихое место. Женский спринт в Нове Место – ни зрителей, ни медалей для России

ПРАВДА ОТ ДРАЧЕВА

- Отсутствие зрителей на выступлении команды России никак не скажется, - отметил накануне глава СБР Владимир Драчев.

Не обманул.

У нас как не было наград на предыдущих четырех этапах Кубка и чемпионате мира, так не появилось их и в Чехии (речь о женской команде). Не смотря ни на свежую кровь (в лице Ульяны Кайшевой), ни на медаль чемпионата Европы, выигранную Кристиной Резцовой. Ни на, казалось бы, не самую плохую форму Екатерины Юрловой-Перхт, которую она показывала в Антхольце. Там-то подводила стрельба, а вот ногами и ходами лидер команды (да и многие другие россиянки) смотрелись неплохо. Но нет, в Нове Место все было по-старому – стрельба лучше не стала (по сравнению с чемпионатом планеты), а скорость вновь упала до уровня, показанного еще в январе – в Оберхофе, Рупольдинге и Поклюке.

Не говоря о том, что самую быструю лыжницу из всех наших биатлонисток на этот раз и вовсе отцепили – Светлану Миронову не заявили на спринт. И, видимо, неспроста. Бодро начав сезон, она впоследствии резко сбавила обороты и стала непохожа на саму себя. Причем, есть подозрение, что дело не в отдаче Светланы. Не в ее трудолюбии или работоспособности. А в подготовке под контролем тренерского штаба, который умудрился самую быструю спортсменку сборной превратить в тихохода за несколько месяцев. И в конечном итоге цинично и жестко вывел ее в разряд запасных.

ГРУСТЬ И ТОСКА

Решение провести этап без зрителей далось, конечно, тяжело. Организаторы и IBU лишились денег за билеты, болельщики – возможности следить за гонками за трибун, спортсмены – атмосферы праздника на стадионе. Ведь в Чехии в последние сезоны всегда собирался аншлаг! Теперь кругом – только уныние и камерная тишина. Словно биатлонисты бегут на тренировке. Ни драйва, ни азарта, ни ахов-вздохов зрителей при точной/неточной стрельбе. Ни довольного гула, ни стонов разочарования фанатов. И это то, что ждет нас на Олимпиаде, если от зрителей откажутся и там?

Двумя словами – грусть и тоска.

И выступать не так весело. И медали уже не так радуют. Хотя, конечно, с мотивацией проблем нет - у тех, кто действительно может бороться за подиум. Кого отсутствие болельщиков не сбило с толку точно – так это Дениз Херрман и Анаис Бескон. Такое ощущение, что им даже лучше – шум не мешает сосредоточиться на рубежах, а ноги и так работают в предельном режиме. Итог – два рубежа на ноль в исполнении каждой и первые две строчки в протоколе. Правда, догнать летучую немку француженка не имела ни шанса – отстала аж на 27 секунд. Один промах Маркеты Давыдовой мог бы обескуражить местные трибуны, если бы там кто-то был… Но нет – чехи следили за своей новой примой только по телевизору. И все равно должны быть довольны – как ни крути, а хоть и бронзовая, но медаль! На золото тут при любых раскладах рассчитывать не приходилось.

Как не могли мы в принципе рассчитывать на успехи российских спортсменок.

Лариса Куклина, выступив в спринте забойщицей (именно ей достался первый номер), мажет по разу и на стойке, и на лежке. Итог – почти две минуты от Херрман. Екатерина Юрлова не блещет ни ходом, ни точностью. Правда, все равно едва не входит в топ-10. По крайней мере, не конкретный провал! Кристина Резцова, недавно зажигавшая в Раубичах, на первом рубеже кладет четыре пули мимо – и снова понимает разницу между чемпионатом Европы и Кубком мира. Кайшева стреляет еще хуже (шесть промахов в сумме). Старых каким-то чудом закрывает очковую зону, набрав 1 балл за 40-ю позицию – и это все, чем может гордиться Ирина.

Хоть со зрителями, хоть без зрителей, а результат у команды один - никакой.

Теперь посмотрим, как эта атмосфера уныния повлияет на наших мужчин.

Кубок мира. 7-й этап. Нове-Место (Чехия)

Спринт 7,5 км. Женщины

Стрельба Ход Финиш 1 Денизе Херрманн (Германия) 0 (0+0) 1 (16.54,1) 18.51,0 2 Анаис Бескон (Франция) 0 (0+0) 9 (+26,4) +27,2 3 Маркета Давидова (Чехия) 1 (1+0) 7 (+23,5) +49,7 4 Мари Эдер (Финляндия) 1 (1+0) 5 (+20,7) +59,0 5 Тириль Экхофф (Норвегия) 2 (0+2) 2 (+5,6) +1.11,1 …11 Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) 2 (1+1) 15 (+49,3) +1.33,3 …16 Лариса Куклина (Россия) 2 (1+1) 30 (+1.02,8) +1.44,7 …24 Доротея Вирер (Италия) 3 (1+2) 12 (+40,1) +1.48,3 ...40 Ирина Старых (Россия) 3 (0+3) 23 (+56,1) +2.18,6 …63 Кристина Резцова (Россия) 5 (4+1) 19 (+53,3) +2.59,0 …86 Ульяна Кайшева (Россия) 6 (2+4) 52 (+1.23,7) +4.18,6

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (стоя) Юрлова-Перхт 31 (+38,4) 15 (+1.14,4) Куклина 36 (+43,3) 21 (+1.19,9) Старых 21 (+28,6) 48 (+2.01,9) Резцова 94 (+1.58,4) 70 (+2.35,8) Кайшева 84 (+1.33,1) 88 (+3.54,5)

Общий зачет кубка мира

1. Доротея Вирер (Италия) - 736

2. Ханна Оберг (Швеция) - 651

3. Тириль Экхофф (Норвегия) - 647

4. Денизе Херрманн (Германия) - 631

5. Марте Улсбю (Норвегия) - 597

…18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 320

…21. Светлана Миронова (Россия) - 270

…26. Лариса Куклина (Россия) - 240

Расписание оставшихся гонок

6 марта, пятница

19.30 (мск). Спринт 10 км. Мужчины

7 марта, суббота

16.00. Эстафета 4х6 км. Женщины

19.00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

8 марта, воскресенье

13.45. Масс-старт 12,5 км. Женщины

15.45. Масс-старт 15 км. Мужчины