Тихое место. Женский спринт в Нове Место – ни зрителей, ни медалей для России

- Отсутствие зрителей на выступлении команды России никак не скажется, - отметил накануне глава СБР Владимир Драчев.
Не обманул.
У нас как не было наград на предыдущих четырех этапах Кубка и чемпионате мира, так не появилось их и в Чехии (речь о женской команде). Не смотря ни на свежую кровь (в лице Ульяны Кайшевой), ни на медаль чемпионата Европы, выигранную Кристиной Резцовой. Ни на, казалось бы, не самую плохую форму Екатерины Юрловой-Перхт, которую она показывала в Антхольце. Там-то подводила стрельба, а вот ногами и ходами лидер команды (да и многие другие россиянки) смотрелись неплохо. Но нет, в Нове Место все было по-старому – стрельба лучше не стала (по сравнению с чемпионатом планеты), а скорость вновь упала до уровня, показанного еще в январе – в Оберхофе, Рупольдинге и Поклюке.
Не говоря о том, что самую быструю лыжницу из всех наших биатлонисток на этот раз и вовсе отцепили – Светлану Миронову не заявили на спринт. И, видимо, неспроста. Бодро начав сезон, она впоследствии резко сбавила обороты и стала непохожа на саму себя. Причем, есть подозрение, что дело не в отдаче Светланы. Не в ее трудолюбии или работоспособности. А в подготовке под контролем тренерского штаба, который умудрился самую быструю спортсменку сборной превратить в тихохода за несколько месяцев. И в конечном итоге цинично и жестко вывел ее в разряд запасных.
Решение провести этап без зрителей далось, конечно, тяжело. Организаторы и IBU лишились денег за билеты, болельщики – возможности следить за гонками за трибун, спортсмены – атмосферы праздника на стадионе. Ведь в Чехии в последние сезоны всегда собирался аншлаг! Теперь кругом – только уныние и камерная тишина. Словно биатлонисты бегут на тренировке. Ни драйва, ни азарта, ни ахов-вздохов зрителей при точной/неточной стрельбе. Ни довольного гула, ни стонов разочарования фанатов. И это то, что ждет нас на Олимпиаде, если от зрителей откажутся и там?
Двумя словами – грусть и тоска.
И выступать не так весело. И медали уже не так радуют. Хотя, конечно, с мотивацией проблем нет - у тех, кто действительно может бороться за подиум. Кого отсутствие болельщиков не сбило с толку точно – так это Дениз Херрман и Анаис Бескон. Такое ощущение, что им даже лучше – шум не мешает сосредоточиться на рубежах, а ноги и так работают в предельном режиме. Итог – два рубежа на ноль в исполнении каждой и первые две строчки в протоколе. Правда, догнать летучую немку француженка не имела ни шанса – отстала аж на 27 секунд. Один промах Маркеты Давыдовой мог бы обескуражить местные трибуны, если бы там кто-то был… Но нет – чехи следили за своей новой примой только по телевизору. И все равно должны быть довольны – как ни крути, а хоть и бронзовая, но медаль! На золото тут при любых раскладах рассчитывать не приходилось.
Как не могли мы в принципе рассчитывать на успехи российских спортсменок.
Лариса Куклина, выступив в спринте забойщицей (именно ей достался первый номер), мажет по разу и на стойке, и на лежке. Итог – почти две минуты от Херрман. Екатерина Юрлова не блещет ни ходом, ни точностью. Правда, все равно едва не входит в топ-10. По крайней мере, не конкретный провал! Кристина Резцова, недавно зажигавшая в Раубичах, на первом рубеже кладет четыре пули мимо – и снова понимает разницу между чемпионатом Европы и Кубком мира. Кайшева стреляет еще хуже (шесть промахов в сумме). Старых каким-то чудом закрывает очковую зону, набрав 1 балл за 40-ю позицию – и это все, чем может гордиться Ирина.
Хоть со зрителями, хоть без зрителей, а результат у команды один - никакой.
Теперь посмотрим, как эта атмосфера уныния повлияет на наших мужчин.
Кубок мира. 7-й этап. Нове-Место (Чехия)
Спринт 7,5 км. Женщины
Стрельба
Ход
Финиш
1
Денизе Херрманн (Германия)
0 (0+0)
1 (16.54,1)
18.51,0
2
Анаис Бескон (Франция)
0 (0+0)
9 (+26,4)
+27,2
3
Маркета Давидова (Чехия)
1 (1+0)
7 (+23,5)
+49,7
4
Мари Эдер (Финляндия)
1 (1+0)
5 (+20,7)
+59,0
5
Тириль Экхофф (Норвегия)
2 (0+2)
2 (+5,6)
+1.11,1
…11
Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
2 (1+1)
15 (+49,3)
+1.33,3
…16
Лариса Куклина (Россия)
2 (1+1)
30 (+1.02,8)
+1.44,7
…24
Доротея Вирер (Италия)
3 (1+2)
12 (+40,1)
+1.48,3
...40
Ирина Старых (Россия)
3 (0+3)
23 (+56,1)
+2.18,6
…63
Кристина Резцова (Россия)
5 (4+1)
19 (+53,3)
+2.59,0
…86
Ульяна Кайшева (Россия)
6 (2+4)
52 (+1.23,7)
+4.18,6
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (стоя)
Юрлова-Перхт
31 (+38,4)
15 (+1.14,4)
Куклина
36 (+43,3)
21 (+1.19,9)
Старых
21 (+28,6)
48 (+2.01,9)
Резцова
94 (+1.58,4)
70 (+2.35,8)
Кайшева
84 (+1.33,1)
88 (+3.54,5)
Общий зачет кубка мира
1. Доротея Вирер (Италия) - 736
2. Ханна Оберг (Швеция) - 651
3. Тириль Экхофф (Норвегия) - 647
4. Денизе Херрманн (Германия) - 631
5. Марте Улсбю (Норвегия) - 597
…18. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) - 320
…21. Светлана Миронова (Россия) - 270
…26. Лариса Куклина (Россия) - 240
Расписание оставшихся гонок
6 марта, пятница
19.30 (мск). Спринт 10 км. Мужчины
7 марта, суббота
16.00. Эстафета 4х6 км. Женщины
19.00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
8 марта, воскресенье
13.45. Масс-старт 12,5 км. Женщины
15.45. Масс-старт 15 км. Мужчины