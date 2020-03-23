«Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон - Советский спорт
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23 марта 2020 15:00БиатлонТигай Лев

«Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон

Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне.

Это примерно то же самое, как если бы за винтовку взялся норвежец Йоханнес Клэбо. В женских лыжах Нильссон играла аналогичную роль: обыграть ее на финише практически невозможно. Раньше это время от времени удавалось Майкен Фалле, с которой они вдвоем доминировали в спринте на протяжении нескольких лет, но в последнее время превосходство шведки над соотечественницей Клэбо становилось все очевиднее. Например, в Кубке мира-2018/19 Нильссон десять раз стартовала в личном спринте и одержала шесть побед.

ПО СТОПАМ РЕЗЦОВОЙ И ХЕРРМАНН

Минувший сезон ей пришлось завершить досрочно из-за травмы. В конце декабря Нильссон упала на трассе в Словении, сломала ребро и с тех пор больше не выступала. И вдруг - биатлон…

Конечно, в этом виде спорта почти все - бывшие лыжники. Но чтобы в биатлон переметнулась чемпионка такого уровня, до сих пор случалось, пожалуй, только однажды -30 лет назад, когда «под ружье» встала Анфиса Резцова. А ведь в те времена женский биатлон был совсем не таким, как сейчас. Он лишь начинал набирать популярность и силу –недаром до 1989 года женские чемпионаты мира проводились вообще отдельно от мужских.

Еще напрашивается параллель между Нильссон и Денизе Херрманн, которая тоже была классным спринтером и пришла в биатлон в 2016-м. Выступления немки еще в лыжах я видел не раз. Когда она набирала оптимальную форму, то становилась грозной силой на финишной прямой. Ноза ту, первую половину карьеры Херманн, так или иначе, не выиграла ни одной кубковой гонки. Так что сравнивать ее с Нильссон просто смешно, это лыжницы совершенно разных скоростей и масштаба.

КОШМАР ДЛЯ ЙОХАУГ

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Если вы думаете, что шведка, будучи спринтером, не потянет дистанции биатлона, то ошибаетесь. Во-первых, длина женских кругов в этом виде спорта колеблется от двух до трех километров, что ненамного больше обычных полутора в лыжном спринте. И во-вторых, Нильссонв других видах гонок тоже добилась немалого. В 2017-м она третьей забралась на кошмарную финальную гору многодневки «Тур де Ски». А два года назад в Пхенчхане вообще взяла олимпийскую бронзу в марафоне на 30 кило! Как вам такая «чистая спринтерша»?

Хотя самым ярким из дистанционных достижений шведки я назвал бы золотую эстафету на ЧМ-2019 в Зеефельде. Тогда Нильссон ушла на пятикилометровый последний этап лидером, имея в запасе солидные 19 секунд. Однако то было преимущество не над кем-нибудь, а над самой Терезой Йохауг. Знаменитая норвежка пустилась в погоню и довольно быстро Стину догнала, зато оторваться от нее потом - все-таки не успела. Нильссон вцепилась в Йохауг бульдожей хваткой, удержала свой проигрыш на минимуме до самого стадиона и там, на любимом финише, разорвала соперницу в клочки. Это поражение сборной Норвегии, которую все считали непобедимой, стало главной сенсацией чемпионата.

ПРИВЕТ ОТ ПИХЛЕРА

Вот какую «бомбу» приготовил для биатлона наш старый приятель Вольфганг Пихлер, который, если верить шведским СМИ, давно переманивает к себе элитных лыжниц этой страны. Сама Нильссон призналась, что давно подумывала взять в руки винтовку, но планировала подождать с этим до пекинской Олимпиады-2022. А тут из-за травмы появилось свободное время, она попробовала стрелять - и ее так это захватило, что ждать еще два года Стина не захотела. Решила переходить сразу и сейчас.

В лыжах шведки и без нее справятся прекрасно. У них выросло мощное новое поколение, и два первых места в итоговом спринтерском зачете КМ-2019/20 заняли молодые партнерши Нильссон по национальной сборной. Малый «глобус» унаследовала дочь легендарного Гунде Свана - 20-летняя Линн Сван.

ЕСЛИ НАЧНЕТ ПОПАДАТЬ – ВСЕМ КАЮК

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Чего ждать от Нильссон в биатлоне? Это будет зависеть от одного: научат ли ее нормально стрелять, и если да, то сколько на это уйдет времени. Дело-то небыстрое, одним сезоном вряд ли обойдется. Но с другой стороны, вспомните, как еще два года назад все пожимали плечами, глядя на хронические промахи Херрманн. А сейчас немецкая сборная получила нового лидера - чемпионку мира и третьего «номера» общего зачета КМ.

Заметьте: сразу за Херрманн, всего в четырех очках, там значится Ханна Оберг. В женском Кубке наций Швеция тоже стоит четвертой, выше России. Это уже сейчас сильная команда, одна из лучших. И Нильссон приходит туда раньше, чем некогда Херманн. Ей сейчас только 26, весь расцвет впереди. А теперь попробуйте представить: каких дел она может наворотить в биатлоне, если через пару лет начнет попадать в мишень?..

Вот и у меня плохо получается. Ей-богу, просто воображения не хватает! Это уже выходит не «Клэбо в юбке», а какой-то Йоханнес Бе!

Одно грустно: наши теперь будут проигрывать «ходом» не по минуте, как раньше, а по две или даже по три.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Стина НИЛЬССОН

Родилась 24 июня 1993 года в Малунге (Швеция).

ФОТОГАЛЕРЕЯ СПОРТСМЕНКИ

7 марта 2012 года дебютировала в Кубке мира по лыжам. С тех пор провела в КМ 107 гонок, в которых одержала 26 побед (в том числе 23 – в личных видах) и 48 (41) раз попадала на подиум. 21 победа и 37 призовых мест завоевала на спринтерских дистанциях.

Победительница спринтерского зачета КМ-2018/19. До этого сезона еще четыре года подряд входила в топ-4 лучших спринтеров женского Кубка мира. Лучшее место в общем зачете – четвертое (2016/17).

Участница Олимпийских игр 2014 и 2018 годов, на которых завоевала пять медалей. Чемпионка Пхенчхана в личном спринте классическим стилем. Серебряный призер этих же Игр в командном спринте и эстафете. Бронзовый призер Олимпиады-2018 в марафоне на 30 км и Сочи-2014 в командном спринте.

Четырежды выступала на чемпионатах мира, где взяла семь медалей: две золотые и пять серебряных. Обе победы на ЧМ одержала в австрийском Зеефельде в 2019 году - в командном спринте и в эстафете, причем в обеих гонках бежала последний этап.

«Клэбо в юбке» берется за винтовку. Лучшая спринтерша мира Нильссон переходит в биатлон Сенсация из Швеции: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Стина Нильссон объявила, что покидает лыжные гонки и будет попробовать свои силы в биатлоне. 23.03.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
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