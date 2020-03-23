Девушка дня. Стина Нильссон – олимпийская чемпионкам по лыжам, которая будет покорять биатлон

Тепп Карин Стина Нильссон–- шведская лыжница, ставшая олимпийским чемпионом в 2018 году в спринте. Также она является двукратной чемпионкой мира 2019 года.

26-летнняя спортсменка в воскресенье объявила о том, что следующий сезон проведет в биатлоне. Нильссон досрочно завершила последний сезон из-за травмы, поэтому уже успела попробовать себя в стрельбе.

Переходы лыжниц в биатлон не редкое явление. Наиболее известен пример Анфисы Резцовой, которая стала олимпийской чемпионкой в лыжных гонках в 1988 году, а затем выиграла два олимпийских золота в биатлоне. Также Резцова взяла в биатлоне два Кубка мира. После нее ни одной российской биатлонистке это достижение не покорялось.

Нильссон же разительно не похожа на обычных инстаграм-леди. Мало того, что она не бегает за футболистами с целью удачного замужества, так и вообще не выкладывает в сеть фотографии хотя бы с легким эротическим оттенком. Ни одного полуголого фото с пляжа или постельного кадра. Создается впечатление, что она не рвется привлечь внимание шведских олигархов. Ведь у нее нет даже силиконовых имплантов. Но девушка она крайне симпатичная.