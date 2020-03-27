Один Логинов – и все. В каких видах спорта нас почти не радовали сборные - Советский спорт
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27 марта 2020 14:57БиатлонМысин Николай

Один Логинов – и все. В каких видах спорта нас почти не радовали сборные

Пока спортивный мир стоит на паузе, самое время подвести итоги зимнего сезона. Который, несмотря на эпидемию, успел пройти почти целиком. «Советский спорт» изучил результаты российских команд во всех олимпийских дисциплинах. Сегодня – речь о тех, кто чаще огорчал, чем радовал.

В том числе, к сожалению – о биатлоне. Но о нем – в самом конце.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

МЕДАЛИ В СЕЗОНЕ

Кубок мира 0 0 0 0

Есть виды спорта, про которые мы пишем один раз в году как раз в таких вот итоговых материалах. И пишем, к сожалению, всегда примерно одно – медалей не было, нет и не предвидится. Лыжное двоеборье в России – как раз из этой серии. И очень грустно, что ничего не меняется десятилетиями. Прошедший сезон в принципе выдался скучным – норвежец Ярл-Магнус Риибер устроил соперникам своеобразный «геноцид», выиграв 16 гонок из 19 (два этапа все-таки не состоялось, один из них – в эстонском Отепя – по погодным условиям, в немецком Штонахе – из-за коронавируса). Так что битвы за Большой хрустальный глобус не было в принципе. А если бы и была, россияне бы в ней не участвовали. Лучшим результатом нашей команды стало 33-е место Эрнеста Яхина в финской Руке. Ни он, ни Александр Пашаев в итоге ни разу не забежали в очки.

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

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МЕДАЛИ В СЕЗОНЕ

Кубок мира 0 0 0 0

У нас и прошлый сезон вышел не самым удачным, но там хотя бы были сенсационные победы Лидии Яковлевой в Лиллехамере и Евгения Климова в Висле. Увы, с тех пор сборная России вернулась на свои привычные позиции вдали от лидеров, а женская – так еще и сбавила обороты (а ведь в 2014-м Ирина Аввакумова стала 4-й в общем зачете!). Итог прошедшего сезона – по одному месту в топ-10 на отдельных этапах в активе той же Аввакумовой и Климова, а также Софии Тихоновой. И… собственно, все.

БОБСЛЕЙ

Кубок мира 1 0 0 1

Чемпионат мира 0 0 0 0

Золото Надежды Сергеевой в паре с разгоняющей Еленой Мамедовой, завоеванное на заключительном этапе сезона в Сигулде, значительно скрасило впечатление от сезона. Тем более, что в рамках уик-энда проводился и чемпионат Европы. И тем более, что наши женщины ни в ЧЕ, ни в Кубке мира раньше никогда не побеждали! Будем надеяться, это не разовая акция, и в будущем спортсменка из Красноярска нас еще приятно удивит (хотя ей уже 32 года). В целом же итоги года не плохие, но и не особо хорошие. Андрей Стульнев – лидер мужской команды – дважды оставался четвертым (в двойках в Сенкт-Морице и в четверках в Винтерберге), выступал стабильно, но без особого блеска и без реальных перспектив выиграть золото. Мировые лидеры пока сильнее и вряд ли ситуация изменится в ближайшем будущем.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

МЕДАЛИ В СЕЗОНЕ

Кубок мира 0 0 1 1

В горнолыжной сборной все стабильно – есть Александр Хорошилов (которому, на минуточку, в феврале исполнилось 36 лет), и есть все остальные. Остальные нас не радуют ничем – даже 10-е место Павла Трихичева в комбинации в Хиндерстодере (Австрия) пусть в заблуждение не вводит. Большинство стартов в прошедшем сезоне он закончить не смог, в общем зачете остался 62-м. И это – второй номер мужской команды! Лидер женской – Екатерина Ткаченко – не вошла даже в топ-100…

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У Хорошилова – своя история. Он держится поближе к лидерам, выступает только в слаломе и в этом году стал 10-м в своей дисциплине. При этом отметился подиумом, заняв третье место в швейцарском Венгене. Попадание в топ-3 стало для него юбилейным, 10-м в карьере (при одной победе), и первым с 2017 года (бронза в австрийском Шладминге). Достаточно, чтобы занести сезон в актив лично нашему ветерану. Но явно мало, чтобы радоваться успехам команды в целом.

КЕРЛИНГ

МЕДАЛИ В СЕЗОНЕ

Чемпионат Европы 0 0 0 0

Чемпионат мира отменен

Чемпионаты мира – и мужской, и женский – были отменены из-за коронавируса, так что лучшей иллюстрацией сезона стали ноябрьские европейские первенства, прошедшие в шведском Хельсинборге. Наши мужчины его провалили – заняли предпоследнее место, одержав две победы на групповой стадии, и покинули элитный «дивизион А». А вот девушки и порадовали, и расстроили. Алина Ковалева, когда-то выступавшая в команде Анны Сидоровой, пару лет назад сама стала скипом и быстро утвердилась в роли лучшей в России. Под ее началом россиянки в Швеции уверенно прошли первый раунд, потерпев лишь одно поражение (от Швейцарии) и заняв второе место (позади той же Швейцарии). Но вот с плей-офф не сложилось. То ли спортсменки перегорели, то ли переволновались, но хозяйкам льда в полуфинале они уступили почти без вариантов (3:9). А потом, в битве за бронзу, опять не справились со швейцарками. В принципе, четвертое место – это, конечно, обидно. Но не провал уж точно. Будущее у этой сборной явно есть.

БИАТЛОН

s1200

МЕДАЛИ В СЕЗОНЕ

Кубок мира 0 2 3 5

Чемпионат Европы 2 2 0 4

Чемпионат мира 1 0 1 2

Четыре медали чемпионата Европы никого не введут в заблуждение – в отсутствие сильнейших спортсменов их ценность не так высока. А в остальном стоит признать – сезон российской сборной провален. Причем, во всех смыслах. Начало вызывало оптимизм – Матвей Елисеев взял бронзу в первой же гонке (в спринте в Эстерсунде), Светлана Миронова попала на подиум в этой же дисциплине в Хохфильцене, плюс там же, в Австрии, наша женская команда едва не выиграла эстафету (Юрлова-Перхт лишь на последнем круге пропустила вперед норвежку Марте Ройселанд). Но начиная с третьего этапа результаты резко пошли вниз. Елисееву стало катастрофически не хватать скорости на последних кругах, ход Мироновой просел еще значительнее, и за одним исключением наши биатлонисты с трудом могли бороться за попадание в топ-10, а часто оставались даже за пределами двадцатки. И даже приз от IBU Никите Поршневу, как лучшему новичку, не сильно сгладил ситуацию – объективно до элиты ему пока далеко.

А единственное исключение – это, разумеется, Логинов. Который спас реноме СБР на чемпионате планеты, прервав рекордную безмедальную серию гонок сборной (28 подряд!) своей победой в спринте. К которой позже добавил бронзу в пасьюте. Что было дальше, мы знаем – ночной обыск в отеле, опять поднявшаяся травля со стороны соперников и полная деморализация спортсмена, которого даже в родной команде не смогли отстоять/защитить. А заодно – намеки Александра на вероятное завершение карьеры. Сейчас мы можем надеяться лишь на него. Что будет, если Логинов уйдет из спорта, думать реально страшно. В таком кризисе наш биатлон не пребывал еще никогда..

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