Один Логинов – и все. В каких видах спорта нас почти не радовали сборные

В том числе, к сожалению – о биатлоне. Но о нем – в самом конце.

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ

МЕДАЛИ В СЕЗОНЕ

Кубок мира 0 0 0 0

Есть виды спорта, про которые мы пишем один раз в году как раз в таких вот итоговых материалах. И пишем, к сожалению, всегда примерно одно – медалей не было, нет и не предвидится. Лыжное двоеборье в России – как раз из этой серии. И очень грустно, что ничего не меняется десятилетиями. Прошедший сезон в принципе выдался скучным – норвежец Ярл-Магнус Риибер устроил соперникам своеобразный «геноцид», выиграв 16 гонок из 19 (два этапа все-таки не состоялось, один из них – в эстонском Отепя – по погодным условиям, в немецком Штонахе – из-за коронавируса). Так что битвы за Большой хрустальный глобус не было в принципе. А если бы и была, россияне бы в ней не участвовали. Лучшим результатом нашей команды стало 33-е место Эрнеста Яхина в финской Руке. Ни он, ни Александр Пашаев в итоге ни разу не забежали в очки.

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

МЕДАЛИ В СЕЗОНЕ

Кубок мира 0 0 0 0

У нас и прошлый сезон вышел не самым удачным, но там хотя бы были сенсационные победы Лидии Яковлевой в Лиллехамере и Евгения Климова в Висле. Увы, с тех пор сборная России вернулась на свои привычные позиции вдали от лидеров, а женская – так еще и сбавила обороты (а ведь в 2014-м Ирина Аввакумова стала 4-й в общем зачете!). Итог прошедшего сезона – по одному месту в топ-10 на отдельных этапах в активе той же Аввакумовой и Климова, а также Софии Тихоновой. И… собственно, все.

БОБСЛЕЙ

Кубок мира 1 0 0 1

Чемпионат мира 0 0 0 0

Золото Надежды Сергеевой в паре с разгоняющей Еленой Мамедовой, завоеванное на заключительном этапе сезона в Сигулде, значительно скрасило впечатление от сезона. Тем более, что в рамках уик-энда проводился и чемпионат Европы. И тем более, что наши женщины ни в ЧЕ, ни в Кубке мира раньше никогда не побеждали! Будем надеяться, это не разовая акция, и в будущем спортсменка из Красноярска нас еще приятно удивит (хотя ей уже 32 года). В целом же итоги года не плохие, но и не особо хорошие. Андрей Стульнев – лидер мужской команды – дважды оставался четвертым (в двойках в Сенкт-Морице и в четверках в Винтерберге), выступал стабильно, но без особого блеска и без реальных перспектив выиграть золото. Мировые лидеры пока сильнее и вряд ли ситуация изменится в ближайшем будущем.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

МЕДАЛИ В СЕЗОНЕ

Кубок мира 0 0 1 1

В горнолыжной сборной все стабильно – есть Александр Хорошилов (которому, на минуточку, в феврале исполнилось 36 лет), и есть все остальные. Остальные нас не радуют ничем – даже 10-е место Павла Трихичева в комбинации в Хиндерстодере (Австрия) пусть в заблуждение не вводит. Большинство стартов в прошедшем сезоне он закончить не смог, в общем зачете остался 62-м. И это – второй номер мужской команды! Лидер женской – Екатерина Ткаченко – не вошла даже в топ-100…

У Хорошилова – своя история. Он держится поближе к лидерам, выступает только в слаломе и в этом году стал 10-м в своей дисциплине. При этом отметился подиумом, заняв третье место в швейцарском Венгене. Попадание в топ-3 стало для него юбилейным, 10-м в карьере (при одной победе), и первым с 2017 года (бронза в австрийском Шладминге). Достаточно, чтобы занести сезон в актив лично нашему ветерану. Но явно мало, чтобы радоваться успехам команды в целом.

КЕРЛИНГ

МЕДАЛИ В СЕЗОНЕ

Чемпионат Европы 0 0 0 0

Чемпионат мира отменен

Чемпионаты мира – и мужской, и женский – были отменены из-за коронавируса, так что лучшей иллюстрацией сезона стали ноябрьские европейские первенства, прошедшие в шведском Хельсинборге. Наши мужчины его провалили – заняли предпоследнее место, одержав две победы на групповой стадии, и покинули элитный «дивизион А». А вот девушки и порадовали, и расстроили. Алина Ковалева, когда-то выступавшая в команде Анны Сидоровой, пару лет назад сама стала скипом и быстро утвердилась в роли лучшей в России. Под ее началом россиянки в Швеции уверенно прошли первый раунд, потерпев лишь одно поражение (от Швейцарии) и заняв второе место (позади той же Швейцарии). Но вот с плей-офф не сложилось. То ли спортсменки перегорели, то ли переволновались, но хозяйкам льда в полуфинале они уступили почти без вариантов (3:9). А потом, в битве за бронзу, опять не справились со швейцарками. В принципе, четвертое место – это, конечно, обидно. Но не провал уж точно. Будущее у этой сборной явно есть.

БИАТЛОН

МЕДАЛИ В СЕЗОНЕ

Кубок мира 0 2 3 5

Чемпионат Европы 2 2 0 4

Чемпионат мира 1 0 1 2

Четыре медали чемпионата Европы никого не введут в заблуждение – в отсутствие сильнейших спортсменов их ценность не так высока. А в остальном стоит признать – сезон российской сборной провален. Причем, во всех смыслах. Начало вызывало оптимизм – Матвей Елисеев взял бронзу в первой же гонке (в спринте в Эстерсунде), Светлана Миронова попала на подиум в этой же дисциплине в Хохфильцене, плюс там же, в Австрии, наша женская команда едва не выиграла эстафету (Юрлова-Перхт лишь на последнем круге пропустила вперед норвежку Марте Ройселанд). Но начиная с третьего этапа результаты резко пошли вниз. Елисееву стало катастрофически не хватать скорости на последних кругах, ход Мироновой просел еще значительнее, и за одним исключением наши биатлонисты с трудом могли бороться за попадание в топ-10, а часто оставались даже за пределами двадцатки. И даже приз от IBU Никите Поршневу, как лучшему новичку, не сильно сгладил ситуацию – объективно до элиты ему пока далеко.

А единственное исключение – это, разумеется, Логинов. Который спас реноме СБР на чемпионате планеты, прервав рекордную безмедальную серию гонок сборной (28 подряд!) своей победой в спринте. К которой позже добавил бронзу в пасьюте. Что было дальше, мы знаем – ночной обыск в отеле, опять поднявшаяся травля со стороны соперников и полная деморализация спортсмена, которого даже в родной команде не смогли отстоять/защитить. А заодно – намеки Александра на вероятное завершение карьеры. Сейчас мы можем надеяться лишь на него. Что будет, если Логинов уйдет из спорта, думать реально страшно. В таком кризисе наш биатлон не пребывал еще никогда..