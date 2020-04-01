Из лыж в биатлон-2. Чепиков: «Чтобы хорошо стрелять, нужно два года» - Советский спорт
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01 апреля 2020 10:00БиатлонТигай Лев

Из лыж в биатлон-2. Чепиков: «Чтобы хорошо стрелять, нужно два года»

Продолжаем начатую вчера тему про переходы в биатлон из лыжных гонок - в мире и, даст бог, в сборной России ближайшего будущего.

ВЗЯТЬ ВИНТОВКУ – ЭТО КАК ЗАЛЕЗТЬ НА ТРАМПЛИН

В первом материале уже были перечислены успешные примеры таких переходов: Анфиса Резцова, Ольга Медведцева, Дениз Херрманн. Однако все они относятся к женскому биатлону. У мужчин же вспоминаются разве что обратные случаи когда спортсмены время от времени отвлекались на лыжи. Это с переменным успехом делали и Мартен Фуркад, и Уле-Эйнар Бьорндален, а другой норвежец Ларс Бергер даже одержал там единственную в карьере победу в личной гонке ЧМ. Пусть в той, золотой «разделке» ему и жутко повезло с погодой.

Впрочем, к нашей теме это не сильно пришьешь – и вот почему. Сменить биатлон на лыжи, тем более, ненадолго, гораздо легче, чем наоборот. Бегать они и так все умеют, винтовку сбросил – и вперед. Это примерно, как переходы между классическими коньками, роликовыми и шорт-треком – обычная, повсеместная практика.

Подобрать аналогию для «из лыж в биатлон» куда труднее. Фактически речь идет о превращении узкоспециализированного спортсмена в многоборца, причем весьма необычного. Стрельба и бег требуют диаметрально противоположных, противоречащих друг другу способностей. Нечто вроде чередования шахмат с боксом, которое практиковал в одном из сериалов Шерлок Холмс.

Сравнение с легкоатлетическим многоборьем – не годится. Это один вид спорта, и соревнования (по крайней мере крупные) в отдельных видах проходят в те же сроки и на тех же стадионах. Или, скажем, комплексное плавание: хочешь плыви сегодня кролем, а завтра всеми стилями зараз, нет проблем. Не получится – ничего страшного. Лыжники же с биатлонистами соревнуются параллельно, с декабря по март, но пересекаются в одном месте всего раз в четыре года, на Олимпиадах. Здесь, коли уж решил стрелять, то все потом пополам не разорвешься, максимум одна-две отлучки в год.

Сюда же можно отнести сцепку «коньки-велоспорт», чья история знает примеры чемпионов по обоим видам. Сезоны у них разные, пересекаются не шибко, а требования схожи – сильные ноги, выносливость и т.д. Опять не то.

Интересный вариант предложил коллега Дмитрий Кузнецов: хоккей с шайбой и хоккей с мячом. Мол, один контактный, силовой и рваный, с короткими сменами (и правда, есть отдаленное сходство с биатлонными «то бегом, то стрельбой»), а другой – раскатистый и техничный. Занятно придумано, и в СССР середины ХХ века многие (например, Всеволод Бобров) действительно с успехом играли в оба хоккея. Только давно это было, сейчас так никто не делает. Не пойдет.

«Не пойдет» и Эстер Ледечка вторая женщина после Резцовой, умудрившаяся выиграть олимпийское золото в двух видах: как сноубордистка и как горнолыжница. Во-первых, у этих видов немало общего, во-вторых, чешка из сноуборда никуда не уходила, а совмещает в упомянутом режиме редких отлучек, и, в-третьих, она уникум, одна на весь мир.

Что же у нас остается? Неужели ничего?

Нет, все-таки совсем. В одном «месте» похожие переходы возможны, и я это место нашел: из лыжных гонок или прыжков с трамплина – в двоеборье. Очень похоже, хотя…

Знаете, сколько раз это с успехом делали посреди карьеры? Докладываю: ноль.

Наоборот (из двоеборья на «чистый» трамплин) иногда случалось, но и только. Видимо, научить лыжника пулять из «мелкашки» все-таки проще, чем заставить его сигать враскоряку со стометровой высоты. Нет там «второй Херрманн», ее, похоже, вообще нигде нет! Как, собственно, и женского двоеборья, по которому даже Кубок мира до сих пор не проводится.

ЧЕПИКОВ: СЕЙЧАС СКОРОСТИ В БИАТЛОНЕ СОПОСТАВИМЫ С ЛЫЖНЫМИ

Ладно, хватит про другой спорт. Думаю, мы с вами уяснили: перейти из лыж в биатлон и не провалиться это совсем не «раз плюнуть», а очень трудно. И дано далеко не всем. Вот, к примеру, мнение двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова, который всерьез пробовал себя и в «гладких» гонках:

Мне было легче я ведь переходил из биатлона в лыжи, а не наоборот. Только классический ход пришлось осваивать. Вообще, сейчас в биатлоне скорости сопоставимы с теми, что показывают лыжники.

А как с процессом обучения стрельбе?
У некоторых людей есть определенные способности. Чисто на интуитивном уровне. Поэтому в истории были как удачные эксперименты, так и неудачные. Здесь многое зависит от генетической предрасположенности. У нас говорят: человек либо стрелок, либо «не стрелок».

А если брать «валом»? Допустим, делать по 500 выстрелов в день.
В современном биатлоне нужно стрелять не только метко, но и быстро. Если хочешь хороших результатов укладывайся в 20 секунд. Думаю, сразу у вчерашнего лыжника не получится. Чтобы всерьез освоиться, надо годика два.

Тренер по стрельбе мужской сборной России Максим Максимов согласен с Чепиковым:

Человека всему можно научить, в том числе и стрельбе. Главное, чтобы там была мотивация и четкое представление о предмете. А дальше все зависит от индивидуальных качеств спортсмена. Безусловно, на первых порах ему будет трудно конкурировать с теми, кто стреляет много лет. Первое время ждать стабильных результатов не стоит, но потом почему нет? У нас ведь и раньше были такие переходы. Однажды специально создали женскую биатлонную команду из бывших лыжниц и оттуда вышло немало чемпионок – Ишмуратова, Резцова...

В два года, обозначенных Чепиковым, Херрманн, кстати, не уложилась. Ее прорвало только на четвертый биатлонный сезон, когда почти впору было говорить о неудаче и скором завершении карьеры. То есть, риск был огромный – что возвращает нас к теме мотивации, отмеченной Максимовым. Ради чего?

Деньги? Медали? И кто конкретно из действующих российских лыжников мог бы совершить такой переход?

Ответы – в следующем, заключительном материале.

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