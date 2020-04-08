Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл

Заседание Правления проходило во вторник в режиме видеоконференции. Были обсуждены итоги сезона и принято решение по кандидатурам старших тренеров на будущий сезон. 10 апреля на очередном заседании Правления фамилии будут озвучены: пауза нужна, чтобы обсудить с самими тренерами их готовность возглавить мужскую и женскую команды.

Отдельно обсуждался вопрос по главному тренеру Анатолию Хованцеву, к работе которого в минувшем сезоне было много вопросов. По моим данным, Владимир Драчев выступил против увольнения Хованцева, однако не нашел понимания со стороны других членов Правления. Чтобы минимизировать негативные последствия от отстранения Хованцева, будет принято решение об упразднении должности главного тренера. Это подтверждают слова самого Драчева, который заявил вчера: «есть мнение, что должность главного тренера и вовсе не нужна».

Обсудили и конфликт между исполнительным директором СБР Сергеем Голиковым с президентом Драчевым. Их противостояние в последнее время выплеснулось в СМИ: Голиков обвинил начальника в нецелевом использовании средств федерации. По моей информации, было принято решение о временном отстранении исполнительного директора от работы. Кто теперь будет заниматься финансовыми делами СБР, пока неизвестно.

Наконец, о главном.

Вчера вечером Дмитрий Губерниев написал: «Конференции не будет, привет биатлонному ГКЧП!» В целом, комментатор прав. Вопрос об открытом письме ветеранов биатлона, призвавших Драчева уйти в отставку, обсуждался, но не в нужном бунтарям русле. Видимо, взвесив все «за» и «против» инициаторы письма не решились переводить конфликт в горячую стадию.

Сравнение Губерниевым бунта в СБР с ГКЧП хорошее и, как всегда, яркое, однако, на мой взгляд, не совсем точное. Я бы, скорее, провел аналогию с революцией 1905 года. Она была спонтанной, поэтому плохо подготовленной. И здесь, и там против революционеров играло время. Сейчас оно совпало с карантином, во время которого и 10 человек Правления не соберешь в одном месте, а уж внеочередную отчетно-выборную конференцию с представителями всех регионов и подавно. А только у конференции есть право выбирать верховную власть в федерации.

Если вы подумали, что я против Драчева, это не совсем так. Просто в нынешней ситуации быть за него означает быть против российского биатлона. Не надо быть специалистом, чтобы согласиться с тем, что написано в открытом письме и сделать тот же вывод: за два года работы у него мало что получилось. Стало только хуже, хотя казалось бы куда уж хуже! Проблемы растут как снежный ком. Можно было бы надеяться на улучшение, будь у Драчева сильная сплоченная команда, однако таковой нет. В руководстве СБР есть партия Нуждова, партия Майгурова, партия самого Драчева. Порядка только нет. А еще нет денег кроме государственных, а только на них прожить в наше время крайне сложно.

В такой ситуации в игровых видах тренер, как человек отвечающий за результат, подает в отставку или же его увольняют. Драчева уволить некому. Скандалы, интриги, расследования - вот что ожидает СБР в ближайшем будущем. А что потом? Потом - новая революция. На этот раз - 1917 года.