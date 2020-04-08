Александр Тихонов: Вывод из Правления СБР? Гнать поганой метлой Драчева и его команду

- Вчера в режиме видеоконференции состоялось заседание Правления СБР. Как и ожидалось, революции не произошло, Владимир Драчев в отставку не ушел. Что скажете?

- Ничего страшного, мы все равно победим. Самого безголового Правления представить себе невозможно. Сейчас на счету СБР ноль рублей, куча долгов. Федерация в страшной финансовой заднице. Думаю, с этим предстоит разбираться правоохранительным органам. Результатов – ноль, спонсоров – ноль. Нет ни одного положительного пункта в работе Драчева.

- Видимо, в нынешних непростых условиях СБР надеется на финансовую поддержку государства.

- Думаю, Министерство спорта учтет все эти моменты, и то, что ждет СБР дальше при таком руководстве, и не будет их финансировать.

Уже несколько регионов говорят, что нет смысла отдавать спортсменов в сборную команду России. Работать в сборной никто не хочет, кроме тех, кому больше негде работать.

Я уже высказывался по поводу тренерского штаба. Возьмем Норицына - поговорить с человеком не о чем. Его, правда уже убрали. Белозеров – нет для него никакой другой оценки, кроме отрицательной. Истомин продолжает учиться, нигде не работал, опыта никакого.

По поводу Польховского все прекрасно знают, даже международная федерация в курсе, что таких тренеров привлекать к работе нельзя. Помню, интервью Кати Юрьевой, когда она рассказала, что готовилась исключительно по планам Польховского, после чего ее второй раз дисквалифицировали. После всего этого его вернули в СБР.

- Правление предложило отстранить главного тренера сборной Анатолия Хованцева. Но на его защиту выступил президент СБР Владимир Драчев. Тогда приняли компромиссное решение – ликвидировать должность главного тренера.

- Дешевый спектакль. Повторю вслед за Станиславским - не верю!

- В чем спектакль?

- Ну они же все не могут Хованцева защищать, вот и разыграли представление, что Драчев его защищает, остальные против. Затем просто тихо должность главного тренера сократили – и все.

Это такое Правление… Взять Майгурова, при нем были скандалы с допингами, полный развал. А он в Правление входит. Десять лет говорил, что у него высшее образование. Оказалось, нет никакого высшего образования. Уверял, что он закончил Омский института. А мне писал ректор этого института Михалев и сказал, что студента Майгурова у них никогда нее было. Затем экстерном вроде бы что-то закончил. Когда такое было чтобы в биатлоне работали такие люди.

- Исполнительный директор СБР Сергей Голиков открыто обвинил Драчева в нецелевом использовании финансов…

- Так это все документально подтвердилось.

- Правление отстранило Голикова от работы…

- Ну, да, отстранило. Думаю, Голиков еще что-то выдаст. Там сплошные финансовые нарушения.

- Поступает информация, что в СБР полный разлад – борются между собой несколько группировок.

- Там работает считанное чисто человек, и еще какие-то группировки.

- Какой вывод из всего этого?

- Я бы на месте Минспорта прекратил финансирование СБР. Никаких спонсоров у них не будет, все же знают, что происходило. Вывод такой: гнать поганой метлой Драчева и его команду.