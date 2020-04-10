«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает»

– На сайте Союза биатлонистов России вывешен пресс-релиз: Правление СБР направило на согласование в Минспорта кандидатуру В. Н. Польховского на должность главного тренера сборных команд России по биатлону в сезоне 2020-2021 г.г. Что скажете?

– Более безголового решения принять было невозможно. Катя Юрьева дважды готовилась у Польховского. «Я тренируюсь только по планам Валерия Николаевича», – говорила она, и дважды после этого была дисквалифицирована за допинг. Света Ишмуратова прибежала ко мне перед Олимпиадой в Турине: «Не могу больше работать с Польховским, бросаю биатлон». Я его выгнал, а Свете подобрал тренера Виталия Фатьянова, Царствие ему небесное. Умница, отличный специалист. Так Света стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Польховский изгнан из трех стран, а СБР его на главного тренера выдвигает. Я даже не сомневаюсь, что кандидатура Польховского не пройдет через Экспертную комиссию Минспорта.

– Вы в этом так уверены?

– Конечно, если этим «специалистам» в кавычках будут нормальные вопросы задавать. Саша Логинов ни с кем из этого тренерского штаба тренироваться не будет, это сто процентов.

Королькевич – это же смешно! Говорит: «Я кое-что знаю про Тихонова, но пока не скажу». Я ему написал: «Скажи, не стесняйся».

– СБР нигде пока не публиковал имена кандидатов в тренерский штаб. Почему вы решили, что Королькевич там будет?

– Так писали, что Польховскийего пригласил. А человек разве что только в Африке не работал. Я уже говорил, что белорусы написали: «Спасибо Драчеву, что он забирает у нас Королькевича».

Полный развал. Над нами же смеется весь мир, капают огромные проценты за все долги СБР перед международной федерацией– по судам, апелляциям и т.д. Там около 500 тысяч евро долгов. А на счетах СБР – ноль. Где они деньги будет искать? Спонсоров нет, и никто с ними работать не хочет. А Тихонов за 13 лет ни разу билет не купил за счет СБР. Сколько я своих денег вкладывал.

– Куда?

– Летний чемпионат мира провел в Оберхофе. 187 тысяч евро заплатил телевизионщикам за освещение чемпионата. Оплатил размещение и питание делегациям из 17 стран. Все вместе обошлось в 250 тысяч. Это был лучший летний чемпионат мира в истории биатлона. Многие хотят что-то подобное организовать – не получается. Сейчас регионы поднимутся против СБР, и будет внеочередная конференция.

Губерниев назвал нас, подписавших письмо к Драчеву с требованием его добровольной отставки, членами ГКЧП. Если мы – ГКЧП, тогда Драчев – Ельцин. Тот развалил великую державу, а этот – биатлон.